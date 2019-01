A vivir Madrid | Bobsultorio literario (13/01/19)

Voz 1751 00:00 qué tal buenos días muy buenos días y cómo estás bueno estoy un poco impresionada porque yo no sé si has venido preparado para la ocasión para este acto en teatro Goya bienes vestido de militar logró un monumento

Voz 1 00:11 dar de camuflaje vengo en directo a la guerra

Voz 1751 00:14 estás preparado para tu Orio para lo que venga un consultorio en el que vamos a escuchar en unos minutos esas consultas de de los oyentes pero no me resisto a Kenia del antes tus lecturas para los protagonistas de la semana en Madrid la lectura va para ella para Isabel Díaz Ayuso sí porque eso

Voz 1 00:31 Díaz Ayuso la la candidata del PP a la Comunidad de Madrid si no me equivoco hace unos días dijo en una entrevista que Studies estoy a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales chupa te eso no lo dijo ella lo digo yo para empezar pulir el feminismo o radical feminismo vale no esto no todos mínimo es radical si se lo digo para que lo sepa ir voy a recomendar un libro fantástico que se titula todos deberíamos ser feministas que esté publicado por Mondadori la autora es llama manda sí ADIC quién iban aparte en este libro que le viene muy bien a la señora Díaz Ayuso ya muchos con los que ella probablemente esté dispuesta a pactar que dice hay gente que pregunta por qué usas la palabra feminista por no decir simplemente que crees en los derechos humanos o algo parecido pues porque no sería honesto está claro que el feminismo forma parte de los derechos humanos en general pero elegir usar la expresión genérica derechos humanos supone negar el problema específico y particular del género es una forma de negar que el problema del género pone a las mujeres en el punto de mira que tradicionalmente el problema no era ser humano sino concretamente ser una humana de sexo femenino

Voz 1751 01:44 bueno esto va para Isabel Díaz Ayuso que harán

Voz 2 01:46 los te sólo quieren aplicar es tan poquito ocupada porque como decimos esto

Voz 1 01:50 en el dinero ahora aquí comienza el Consultorio literario de Bob Pop

Voz 3 01:56 no no a mí

Voz 1751 02:01 también por lecturas Ése es el plan y eso es lo que cada semana ponemos en práctica con la ayuda de Bob Pop una terapia que se hace con las notas de voz que Nos vais dejando a cualquier hora del día o de la noche en este número el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete sí

Voz 4 02:16 es un consultorio que va dedicado a alguien me especial Pratibha

Voz 5 02:22 sí porque en toda la ciudad

Voz 1 02:25 la mente

Voz 6 02:27 para mí alguien muy importante una persona fantástica un caballero un un amigo un un editor excepcional murió hace pocas horas Claudio López Lamadrid aquí nos ha dejado muchos muy tristes cuando se va a alguien que te has tratado muy bien te ha enseñado mucho ha sido siempre cariñoso te ha creído en lo que en lo que hacías y además ha contribuido a que a qué libros buenos cayeran en tus manos Si la mandado mensajes de tienes que leer texto te lo mando te va a encantar de Ostia le echan mucho de menos a Claude si además es que

Voz 1751 03:11 era alguien muy importante no que como como tú dices apoyó a muchos autores muchos autores bueno pues en redes sociales Avis manifestado también vuestra bueno pues pues tristeza vuestro puesto impacto por por lo sucedido por eso no es lo que tú haces lo que tú has dicho que

Voz 1 03:26 contigo es lo que hace es aquí cada semana

Voz 2 03:28 la llegara a una mínima parte de lo que ha hecho Claudio para todos nosotros

Voz 1751 03:33 esa es la gente de mensajes que llegan al consultorio de gente diciéndome leído este libro porque lo recomendó el otro día en la radio y ha llegado a esta conclusión

Voz 6 03:41 Jose qué bien vamos a empezar

Voz 1 03:44 por favor me reponga una muchacha

Voz 1751 03:47 es una mucho a una muchacha a la que tenemos que regañar

Voz 1 03:50 no hombre que yo a ver si venga no tengo tiempo pero que es es hombre p'alante

Voz 1378 04:00 hace mucho que no leo un libro de más de doscientas páginas porque me cuesta mucho

Voz 7 04:05 el tener mucho tiempo para para leer entonces qué libro me podría recomendar para que me atraiga y que no se haga largo

Voz 1 04:14 a ver

Voz 2 04:14 muchacha papá empezar que alguien te sino otras pico negro lo explico yo lo libros te los puedes ir leyendo poco a poco

Voz 1 04:21 es embarcar con un marcapáginas hasta donde ha llegado el momento luego siguen leyendo sea otro tienes que leer tirón claro vale yo entiendo que a lo mejor sería aves un libro largo para eso porque yo estoy aquí para ayudarte para hacer una labor social para sacaros de los mismo lector de recomendar un libro magnífico una novela reciente que tiene ciento cuarenta y cuatro páginas las idas que no sobra ni una sola palabra al ni una página párrafo Se titula cara de pan su autora es sabia esa cara de pan no es porque no que es que no es que sea la lectora Vela es ese la novela nuestra lectora que Cartier por eso digo que aclarado es una grabación ahí a ver lo que es el que tiene un brazo flojo porque a página lo puede aguantar pero a ver el libro se titula no melillense no no pero yo estoy dispersó cara de pan es el título autora Sara Mesa editorial Anagrama ciento cuarenta y cuatro páginas de cosas una novela rotundo de la que no voy a contar nada muy bien de hecho yo os recomendaría cuando tenga una novela vuestras manos que no leáis la contra cubierta no empezar por la primera página disfrutarla porque yo es de las novelas que más ha disfrutado últimamente y eso que la autora Sara Mesa en estaba mucho en sus cuentos pero esta novela me ha conmovido me ha emocionado ha sido IMIE Mishima perfecta ciento cuarenta y cuatro Pajín citas amiga que no soporta los techos de Gerry paz Nile hablamos esta muchas obrero que estás bien esta mañana en el Teatro Goya de Madrid tú crees que sería se presentaría para un tocho de más de doscientas páginas se resumiría en un libro pequeñito yo lo asumirían un libro pequeñito vamos a España

Voz 1751 06:07 esta Javier Bañuelos ya han hablado hoy a Pío García Escudero y ovación cerrada Ángel Garrido Bañuelos qué tal buenos días cuéntanos

Voz 8 06:15 bueno pues ahora mismo estoy viendo el presidente del PP de Madrid

Voz 0861 06:17 a García Escudero abierto este acto de presentación el primer mensaje Puri eh bueno apelando a la unidad y a la cohesión interna vía interna según Pío García Escudero el PP es la referencia política en Madrid icono estos dos candidatos lo van a seguir siendo ICO más fuerza como decías en uno dos momentos ahora mismo más llamativo SEO más significativos en este acto de presentación has sido la ovación que se ha llevado Ángel Garrido actual presidente de Aragón en Madrid cuando Pío García Escudero ha pedido un aplauso en agradecimiento en reconocimiento a todo su trabajo y al de su equipo lo escuchamos

Voz 9 06:55 angel y su equipo se hicieron cargo de la responsabilidad de gobierno en la Comunidad de Madrid unas circunstancias muy difíciles y lo están haciendo muy bien

Voz 1745 07:06 lo están haciendo estupendamente bien en unas circunstancias que no son fáciles porque no tenemos la mayoría y hay que estar negociando permanentemente innovan hacer hasta el final estupendamente bien querido Ángel tú y tu equipo sabéis que contáis con todo el apoyo del Partido Popular de Madrid hasta el final

Voz 10 07:23 en Ángel Garrido emocionado practicar el de casi ligado a las lágrimas después de esa larguísima ovación al abismo interviene ya el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento por Félix Martínez Almeida ya activado ya la cuenta atrás dice que a la alcaldesa Manuela Carmena deseoso de ciento treinta días para abandonar el Palacio de Cibeles

Voz 11 07:49 sí está parada para tras el debido dedicó un bando

Voz 12 07:59 claro muchísimo decía

Voz 13 08:13 pues con esa ese agradecimiento precisamente en ese teatro de José Luis Martínez Almeida hacia hacia Ángel Garrido

Voz 1751 08:20 no nos vamos a quedar en esa función que se está representando no en ese teatro Javier Bañuelos muchísimas gracias

Voz 4 08:27 hasta luego

Voz 1751 08:28 bueno oye hay que decir una cosa y es que Bob antes hemos escuchado a la ovación cerrada a los aplausos había que hacer un libro sobre el código de hablamos significan los aplausos en el partido porque yo pedía un nuevo

Voz 1 08:41 lo de Harry Potter donde te explicaran que cuando te ovación en el PP se abren las puertas es un sistema que hay es un truco ovación muy fuerte Isaba una puerta de tu es aún Cadalso esto da para Harry Potter es bueno seguimos con el Consultorio por favor tienes vestido de militar porque sabías no que que iba a haber imprevistos tienes la suerte de vivir en un edificio que es un remanso de paz sí pero alguna vez has tenido algún vecino pesado

Voz 1751 09:06 de esos que no paran de de hacer ruidos

Voz 1 09:09 no es que no me entero

Voz 1378 09:11 te presento al niño de la flauta que dices o la voz mira tengo un vecino que sospecho que es un niño que va al colegio que deduzco que para la clase de música tiene que os hasta desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche ensayando con la flauta la misma canción una y otra vez sin parar qué libro me recomendarías para esto

Voz 1 09:29 pobre mira yo yo para empezar a recomendar nun libro sino una forma de leer yo cuando he tenido algún ha habido obras en mi casa es porque las pasan no o en la calle igualdad asfaltado ha habido ruido yo quería leer he descubierto que la mejor manera para luchar contra el ruido externo es leer en voz alta leer en voz alta tú solo en tu casa tu sola en tu casa así es estupendo para luchar contra el ruido exterior porque puede pero el ruido más cercano sonido más próximo y eso te ayuda yo por ejemplo voy a recomendar leer en voz alta un poema de un poeta chileno que también me descubrió Claudio López Lamadrid Raúl Zurita y que padece Un poema magnífico se titula además va muy bien también con esta reunión que hay ahora en el Teatro Goya

Voz 6 10:18 queridos poderosos queridos humildes cuando todo se acabe quedarán tal vez estas algas sobrevivirán a las marejadas a los siglos y a los sueños como perdurarán a los poderosos a los cercos de corazón y a los hombres que nos humillan estos poemas de amor a todas las cosas que heridos poderosos queridos humildes

Voz 1751 10:46 bueno y hay gente que le llevó antes de dormir sabes y luego está esa gente que busca libros para quedarse dormido

Voz 1 10:52 en cambio

Voz 1751 10:53 pues yo no sé a cuál de los dos grupos pertenece la siguiente consulta

Voz 14 10:57 mira mi problema es que me cuesta mucho dormir tengo problemas insomnio sobre todos agravan cada vez que vuelvo la universidad entonces necesitaría saber de algún libro alguna terapia para rebajar mis mi ansiedad y poder dormir de una vez que hayan observan con ningún maquillaje gracias

Voz 1 11:16 hace sativa mira estado trabajando mucho en esto esta consulta Mela tomado supere en serio ir tengo un hallazgo que no sólo a ti amiga insomne sino al resto de España hay probablemente de gente que no escucha más allá de las fronteras esa es la Puri hecho el hallazgo del mundo creo que es la primera vez que esto pasa no sé si es una novedad el mundo editorial lo a lo mejor ya ha pasado pero yo no lo conocía pero sí Espido Freire influencer

Voz 6 11:48 Instagram diseñadora de bolsos

Voz 1 11:51 creo que ha escrito alguna cosa todo eso ya un rato escritora creo cuando le queda tiempo libre ha sacado algo que para mí es una maravilla que es un pack que incluye el perfume Espido Freire hizo un relato personalizado tal como cuenta la promoción entonces esto es real no es esto es real eso está pasando esto está a la venta y Port dieciocho noventa y cinco euros en todos los asuntos el todo junto el perfume el relato que es lo fascinante de cómo se vende este Estepa que tendrán un texto muy tocho sobre los componentes del perfume el buque los elementos Flora al esta del cuento no te cuenta nada del Rato no sabes nada entonces yo creo que eres insomne pero para él no te lo cuentan porque a lo mejor esta dentro claro como en los buenos y el título porque Kane Porta como se titula Lo que ha escrito Espido Freire perfume con Violeta Magnolia al con la calidez del San Gallo que ponen en la que la ficha de este pack te prometo porque la he revisado algunas veces es el set Espido Freire de te quiere te no sé qué es de ser más el libro de Espido Freire entonces yo recomiendo si eres insomne coge un poquito de este perfume Espido Freire por unas gotitas en tu almohada abre ese relato yp IMV Plate una botella entera Anís del Mono yo creo que con esta receta claramente vas a el sueño puede que tengas pesadillas como o de tu ballet

Voz 1378 13:25 es decir es o de tu blanquiño

Voz 1751 13:28 buenos baja está aquí lo que menos mal que está para para para pues para estas cosas