Escucha las noticias de las 20:00 (13/01/2019)

excluir a una parte de su calidad de invitarme a mí como posible candidato a unas elecciones deciden amenazar a la organización de Asturias si no ejecuta las sanciones creo que no se puede cometer más errores

Voz 0866

02:35

y un apunte de internacional en Venezuela han sido destituidos los agentes de inteligencia que detuvieron hoy al presidente de la Asamblea Nacional el opositor Juan Why do los agentes interceptaron su vehículo en un procedimiento irregular según el Gobierno del país Why do fue liberado minutos después es todo sigue la información en la antena de la SER en Cadena SER