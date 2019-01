Gol de Canales (Betis 1 - Real Madrid 1)

aunque van revisando a AENA para para están revisando tendrá que la línea pero yo creo que ponerlo sobre el hombro parecen hoy por eso es muy poquito pero yo creo que yo no lo tenemos claro yo por esa repetición no lo tengo claro quizá el mejor es con esa perspectiva parece que si es fuera de juego pero ya vamos a ver vamos a aguantarse celebrará una tranquilo claro

Voz 3

00:53

día una perspectiva igual el de aquí es que esa imagen esa imagen no es paralela no es para es para por ejemplo el que muy claro claro no lo están viendo ya te lo digo como porque están tardando un rato que se engancha es Varane que es Varane os habéis fijado en un detalle Juan desde en el Mundial una vez que ponían esto ya te ponían la línea claro adherida aquí por qué no te pone la línea os va dando no