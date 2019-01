Mijatovic: "Estoy triste tras la segunda parte del Madrid, he visto un equipo pequeño y que tenía miedo"

Voz 2

00:21

a mí también que difícil estoy contento por un lado estoy contento porque mi equipo ha conseguido ganar tres puntos importantes pero por otro lado con lo que he visto en segunda parte estoy triste estoy triste porque no he visto nada además he visto mi equipo pequeño un equipo que defendía un equipo que no sabía qué hacer un equipo que tenía miedo un equipo que no quería la pelota un equipo que definitivamente está sufriendo y eso a mí me preocupa preocupa no por la Liga porque pienso que en la Liga no está todo claro pero la Liga va a ser complicada me preocupa por lo que dio en el mes de febrero la Champions y todo lo que viene por delante no hay muchos partidos por delante de verdad el Madrid en este aumento pues no me transmite prácticamente nada no está acostumbrado a ver a mi equipo así de esta forma no de esta forma de sufrir ahora no sé si el entrando les pide eso o ellos mismos tienen poca confianza entiendo también que hay muchas bajas hay muchos problemas físicos etcétera pero es es que hay que sacar la gente que que sale a jugar en en banquillo tenías la gente que que tienen mucha calidad futbolística y están esperando la oportunidad de ver si alguien se lesiona o o quiere posa que va a pasar y eso me preocupa así que poca cosa ganado pero no se ha jugado bien se puede decir