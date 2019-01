"El Madrid de Solari me parece peor que el Madrid de Lopetegui"

Voz 1375 00:00 no sé qué habrá pasado si tan graves hoy se ha cometido un acto indisciplina tendrás que apartarlo de la plantilla supongo si ha hecho algo tan tan grande o tan grave como para para suponer un problema de verdad puesto apartarlo entonces sí pero tener a Isco en el banquillo o calentando y que tampoco juegue hoy claro que todos tienen peso y dos hay que jugar minutos dos son de la plantilla el Real Madrid a mi me parece que es desaprovechar devaluar depreciar a un jugador como Isco que en el fondo son tirándose piedras contra el propio tejado suyo de del club yo no entiendo lo de lo de aunque es verdad que cada vez es menos sorber

Voz 0514 00:33 esa

Voz 1375 00:34 yo y luego las explicaciones ya verás que son porque si diera alguna explicación más o menos coherente o de algún tipo pero es que no hay ninguna explicación tampoco va a ser muy breve si falta al respeto a Solari que lo conocemos Solaris a la estaba volviendo pero con creces pero de largo es que hoy sin Lucas Vázquez sin Gareth Bale sin Marco Asensio han jugado por delante es que hay que recitaron uno por uno de los que podría haber ocupado su demarcación de Benzema al verde ha jugado Vinicio Valverde titular Ceballos ajado Brahim que lleva una semana aquí ha jugado Cristo por delante de Isco hoy es que porque no había más y está el otro hijo de Zidane de la temporada antes saca Chendo otra vez a no sé qué ha podido hacer tan grave para que sea una situación tan irreal con y sobre todo sobre todo una cosa os doy la palabra que quiera sobre todo una cosa

Voz 1 01:23 si el Madrid sin Isco lo estuviera

Voz 1375 01:26 todo

Voz 1 01:27 por dicen oye mira disco te esperas

Voz 1375 01:30 que están que se salen todos pero macho no dar

Voz 1 01:32 Le nunca ni agua a un jugador como disco que haya desaparece

Voz 1375 01:36 dado como desaparecido que yo te digo que sea el titular indiscutible como lo era con Lopetegui casi siempre

Voz 1 01:41 pero que no le ni un minuto

Voz 1375 01:44 está jugando el equipo cómo está jugando yo no lo entiendo no

Voz 1623 01:46 esto no lo entiendo lo vas a poner perdona

Voz 1576 01:49 los y no lo vas a poner quiero decir porque vas a poner por delante todos los que ha dicho pinos

Voz 1623 01:53 no lo traía hasta Chendo pues lo deja fuera

Voz 1576 01:56 la convocatoria en Madrid pero yo creo que traerlo aquí sacarlo a calentar y luego poner a cualquiera si hay lesiones sanciones por delante del yo creo que es una humillación in

Voz 1375 02:05 toda regla si me notado era falta cuatro trabas

Voz 0239 02:08 cuando entraba a las once y media te pregunta cómo Garrido si era una falta de respeto de You Morales duda y luego ha dicho que no bueno para mí es una falta de respeto deportiva clara sea yo creo que yo utilizaba en Carrusel Deportivo un término que no gusta a poco cuando lo de deportes pero me parece que que que lo de Solari con Isco rozan la humillación deportiva ya sé que ya sé que entra dentro de la demagogia que sí que cobra más que multimillonario se queda todo eso lo entiendo pero yo creo que lo que está haciendo Solaria Isco es evidentemente una humillación deportiva

Voz 2 02:41 que empezó el primer día cuando no le llevó en Melilla

Voz 0239 02:45 que parecía una cosa circunstancial que se va agravando ya ahora ya no es un tema puntual que sólo atañe a Solari e Isco es que ya está todo metido por dentro me imagino que estarán los directivos del Real Madrid preguntándose hoy como han podido salir casi cualquiera menos Xisco por lo menos alguno habrá preguntando sólo se preguntarán los compañeros que veían que el equipo estaba haciendo el equipo estaba rozando el ridículo en la segunda parte el cambio el cambio ha sido Cristo eh ya no es una cuestión de de una explicación en rueda de prensa de Solari es una cuestión de que está jugando con el futuro deportivo del club porque Isco es patrimonio del Real Madrid y Solari como dije el otro día sentó mal repito hoy es un advenedizo que no sabemos cuánto va a durar como entrenador del Real Madrid G muy grave

Voz 1375 03:30 claro por eso lo decía y que si yo fuera aguantaría porque no sé cuánto tiempo va a estar Solari en el en el banquillo el Real Madrid sinceramente lo desconozco por mucho que se contrato diga que hasta la veinte veintiuno pero es que el entrenador del Real Madrid tiene que revalorizar o intentar tener a los jugadores en el valor de mercado e Hinault mandando al ostracismo a un futbolista de la categoría

Voz 1501 03:48 el nivel de disco que si lo que quiere es que

Voz 1375 03:51 que se vaya pues pues vale entonces lo entiendo pero es que es muy difícil de entender lo que está pasando entre Solaris sobre todo viendo los resultados y el juego del equipo

Voz 0239 04:02 yo no puedo deshacer Manuel ridículo en cada explicación San Tutu podrá decir del tema disco no hablo más o menos la gente puede entender por dónde va a Baena pero no le puedes preguntar cómo me he pasado me hoy en primera persona

Voz 1 04:14 en la rueda de prensa Solari y decirte que

Voz 1375 04:18 bueno que este es un grupo en el que todos juegan los chavales han luchado Illes

Voz 0239 04:21 me pregunto porque me estoy quedando a cuadros

Voz 1375 04:24 no ya con si te ha hecho lo que le ha pasado ha hecho

Voz 1623 04:27 no con la con la claro me pregunta

Voz 1284 04:29 preguntado una vez ni siquiera es Sony siguiera

Voz 0239 04:32 eso ni siquiera él tiene la personalidad para decir Amanda conoce perfectamente para decir mira no aguantó la segunda no aguantó la segunda pregunta no es se queda mirando con cara de póquer al representante de comunicación hasta que obliga al jefe de prensa decirte oye que está preguntando no chico yo creo que esto lo están manejando mal desde

Voz 1 04:48 es hay que el madridismo se merece una mínima

Voz 0239 04:52 la explicación de que hoy ha jugado creo

Voz 1 04:54 esto Cristo con todo el respeto para el chaval que sí

Voz 1375 04:57 partido el alma en la segunda parte por esto González por si alguien no lo conoces vale es una pregunta eso es verdad cachondeo es sobre eso lo de Solari es una pregunta por medio es verdad una pregunta al periodista pero de lo que se trata de que el al cree preguntan responda Progrés preguntado si no es normal que muchos repeler

Voz 1623 05:14 tratarte claro si tu pregunta

Voz 0239 05:17 tampoco lo más tonto

Voz 1005 05:19 yo sólo quería decir una cosa de del tema disco es que Solari no quiere recuperar a Isco esto ya lo vimos en el Mundialito te lo comentamos aquí en la Cadena SER pero yo creo que ahora ya es clarísimo que Solari no quiere recuperar a Isco yo creo que en su momento se habló de que el club le había pedido que que intentará recuperar la etc bueno pues está clarísimo que Solaria ha decidido no recuperar a Isco para este equipo del Real Madrid piensa que sin él va a estar mejor y eso es una es una realidad yo quería dar un paso más en asunto este disco entiendo y pienso que la zona noble de el Real Madrid ve con buenos ojos esta situación de Isco en el Real Madrid porque como bien decía Romero lo que está haciendo Solaria es devaluar un bien de él o sea que con esta situación lo que está haciendo Solari directamente es devaluar a uno de los futbolistas con mayor proyección para mí de de este equipo

Voz 1623 06:16 sí Solari entrenador interino que no pinta nada el club no dice nada y los los compañeros no levantan la voz podemos llegar a pensar que a lo mejor es que Isco no está bien porque digo aquí nadie dice nada a los compañeros de disco ni en privado ni en público se parten la cara por Isco el club no para esto ir entrenador partido tras partido no pone y el rato que hubimos de Isco es cualquiera cualquiera esta conociendo el conocido Solari yo me fío más de Solari que creo que sí Santi no pone a Isco es que Isco debe estar pasé peor que Brahim que Valverde

Voz 1005 06:51 yo te compraría eso me quedo con pero yo te compraría eso volviéramos hay un partido completo es decir debiéramos que no está al nivel pero es que no le está dando esa oportunidad Solaria Isco es que no se la está dando

Voz 0985 07:04 sí pero eso lo establece en serio

Voz 1623 07:07 para avivar el debate no

Voz 0239 07:10 oye tú estás viviendo tú estás tú estás diciendo en se

Voz 1623 07:12 yo yo creo que es muy mal con el déjame déjame concesional lo que he dicho es que cuando no cuando

Voz 1 07:20 sí es es es mal suplente

Voz 1623 07:22 creo que ahora mismo como todos

Voz 0239 07:26 no yo yo te pregunto directamente si está diciendo en serio sí que un futbolista como Brain que lleva tres días en el Real Madrid que ha jugado doce partidos del máximo nivel en tres años en el primer equipo del Manchester City que un futbolista como Cristo que un futbolista podría meter a muchos y no quiero hacerlo porque suena mal para los chavales pero si realmente está diciendo en serio que Isco que una pierna de Isco que la pierna derecha de disco desabrochada no le puede dar más al equipo

Voz 1623 07:50 no no no no no yo te te está diciendo que es tal porque yo lo que te estoy diciendo que te lo voy a decir es que a este disco retirado en el minuto ochenta del campo el Betis no

Voz 1 08:02 sí

Voz 1623 08:03 no lo meto aclara bueno es otro de Manolo no ese es otro debate es el de Badalona

Voz 0239 08:14 ahora que te da cuenta de que estás diciendo una barbaridad

Voz 1623 08:16 es que entre el otro de Bahrain no quieren ante el debate vale sí estaba estaban verde

Voz 1375 08:24 el responsable de que disco esté retirado para mí Isco

Voz 1623 08:27 para mí para nosotras pero no pero no te escabulló del debate el debate en el minuto no te doy ni en el equipo titular vale el debate el es que el cuarenta y fin

Voz 0239 08:34 con ganando cero uno en el Villamarín se te lesiona

Voz 1623 08:38 Karim Benzema le metes el marrón

Voz 0239 08:41 de sacar a un chaval como Cristo pierde la pelota haces el ridículo durante toda la segunda parte tienes a un futbolista profesional que se llama disco en el banquillo ese es el debate no te estoy diciendo ya en el ochenta y cinco que no tiene porque salir de mala gana pero chico a veces entiende su mano te digo que mira te regalo ya el equipo titula

Voz 1623 08:56 desde hoy que para Milla grave ya grave que no meta

Voz 0239 08:59 que no le qué país como hoy en el once titular pero en el cuarenta y cinco de lesiona Benzema Itu primer cambio de la segunda parte se llama Cristo es que viene apretando muy fuerte pero que le puede dar al Real Madrid mucho menos de lo que le puede dar la bota derecha dos abrochado

Voz 1375 09:15 estamos también es verdad por utilizaran un argumento futbolístico que a veces hemos utilizado a favor de Solari lo de que no es que como juego con gente por banda hoy no hoy no ha utilizado ese esquema hoy llamativas dos carrileros Carvajal y refilón pero luego ha metido a Benzema a inicios hoy sí que a lo mejor tenía más cabida un mediapunta en ese centro del campo pero hoy tampoco ha entrado repito

Voz 1501 09:34 ni bien los cambios humano hay una cosa que que éste iba iba

Voz 1375 09:36 a escuchar a lo de Romero no no acaba Mario ya la escucha

Voz 1501 09:39 Kobe Romero consolar que hay una cosa que es verdad que cuando por ejemplo aquí con Zidane pidió reiteradamente que fuera justo y que tomara las depende del entrenamiento quién entrenar mejor quién Draper a lo mejor efectivamente aquí sido la razón Antón a lo mejor para criterio de Solari crónico para mio ni para él ni quería Johnny quedaría yo yo que para criterios Solari es posible que Isco esté tan mal que no tenga que ponerle que la justicia deportiva sean no ponerle

Voz 1375 10:02 lo que que como dice Romero que yo pienso

Voz 1501 10:05 de que Isco con una cuota desatada en mejor qué tal seguro yo estoy convencido de que es así seguramente yo hubiera hecho otra cosa pero digo que si le pedimos justicia deportiva a los entrenadores a lo mejor lo que está haciendo Solari es precisamente eso lo Joe no se tiene que que es la posición ahí pero

Voz 1623 10:20 el le lleva tres días un paralelismo muy sencillo Coutinho en el Barça no está bien que ha hecho hoy Valverde ponerle la manera recuperados que no es también es ponerles salvo que tengas un enfrentamiento personal que es lo que pasa aquí lo dijo Meana cuando llevaba dos semanas hace un año no tiene la mínima intención de recuperar disco yo desde luego lo está demostrando me ya pero hace un año exactamente tú exactamente aquí

Voz 1501 10:41 dijiste que por se empeñaban poner a ver no

Voz 1623 10:43 volvió a recuperar y porque se empeña poner a Marcelo Silva irrecuperable entonces habrá que ponerles vale pues es sólo eso lo que decía yo ya resulta que que suele con Solari no vale pero ayer cuando tienes esto luego cuando tienes Cayetano Sempere baja no tenía que venga cualquiera voy no el caso es que hoy no está lesionado Karim Benzema que sale una cosa pero una cosa es una cosa resultan eso es lo que hay que hacer EMEA docena yo te digo una cosa pero

Voz 1576 11:07 sin estar eh Marcos Asensio sin estar Bale

Voz 1623 11:09 estar a Benzema que ha lesionado

Voz 1576 11:12 pocas sin estar Luca sin estar todos estos que tampoco

Voz 1623 11:16 una cosa es que estén todos no a vosotros aquí durante mucho tiempo Bale no ha merecido ninguna poner fecha Leandro

Voz 3 11:22 el que no tiene nada que ver Mario que estaba comparando

Voz 1623 11:26 a mí yo digo que yo escuchaba comparando F

Voz 3 11:28 es una castaña pone las oportunidades que tiene capacidad Aguayo

Voz 1375 11:34 pero pero

Voz 3 11:35 ya hay Robert pero hay otro te ese nivel

Voz 1576 11:41 el tema es que le pasa esto Isco cuando faltan C

Voz 1623 11:45 el año pasado Talavera dieciséis puntos lo dieron no me acuerdo cuando el ex del esto no te ves a ti

Voz 1501 11:50 tintas no está hablando cosa distinta allí manifestaban mejor

Voz 1623 11:53 más que Karim Benzema que Matas de Isaki pero da igual quién pero no podías poner otro delantero que había que dime quién tiene un nombre

Voz 3 12:00 bueno igual pasa Sensio Isco hicieron un gran daño los dos

Voz 1576 12:04 por ejemplo pero tenía mejor de primer nivel internacional el problema es que ahora pues a cualquiera antes que Isco cuando tienes cinco bajas de que pueden ser titulares es el

Voz 1623 12:12 lo único que digo que a pesar de la posibilidad de que

Voz 1501 12:15 Bush de que pueda ser justo justicia deportiva para el Valencia

Voz 1623 12:18 por qué les vendan todos los días Dani que les en iba iba a decir que

Voz 1501 12:21 diferencia fundamental habrá muchos respecto al planteamiento que tenían ciudadanía y Carlo Ancelotti por ejemplo con Isco Alarcón es que para Zidane y Carlet en el peor momento podía ser el primer o el segundo o el tercer cambio eh

Voz 1375 12:34 está haciendo lo aporta salió después mucha la gente que no

Voz 1501 12:37 los escucha eh probablemente pues no no no entiende de táctica o no entiende que son tres centrales dos carrileros que simplemente le gusta el fútbol

Voz 1375 12:45 no entiendo muchas cosas no lo que sí

Voz 1501 12:47 entiende son las palabras de el entrenador de su equipo en este caso de Solari y Solari está demostrando que es un torpe está demostrando en sala de prensa que tiene una mano izquierda de palo después tendrá razón en el campo lo que dice Antón en no poner a disco porque no les guste punto lo quiere echar del Madrid o lo que lo que sea pero es que ha pasado de decir llegó a pronunciar en sala de prensa Isco me encanta

Voz 1 13:06 eh

Voz 1501 13:07 se lo dijo después se le preguntó por por Isco otro día y dijo que bueno que siempre gran dirigidos que también Benicio que le dijo me engaño y ahora ya está diciendo cuando se le pregunta fresco que los jugadores del Castilla evidentemente el fútbol le guste o no a Solaris porque de de de galones e Isco le gusta o no le guste a ganó tres Champions siendo pues más o menos importante en el Madrid es un titular de la selección española Juan mundial patatín impartían si simplemente por por por hacerse un propia favor a Solari no lo puede comparar con chavales que seguramente tienen un futuro muy muy grande en el Madrid Tardà como Cristo como Valverde como Quilón como cualquier otro porque tienes que darle un trato diferencial a un futbolista como esto que ha sido importante en el Madrid

Voz 1375 13:49 si te gusta avisaba de esto es verdad espetar

Voz 1501 13:51 el pasado el presente del futuro si te gusta de verdad

Voz 1375 13:54 porque al final Solaris el entrenador de los madridistas es el entrenador de los jugadores pero es el entrenador de los aficionados del Real Madrid que están escuchando viendo y cuando te preguntan qué Solari me gusta que salarios muy bueno que no se que luego viene un día como hoy te dicen entendería es que Solari se fuera vamos a preguntarnos para mí si de verdad te gusta Solari pues lo lógico es que entrenador diga cómo se entendería que cose fuera Solari no a esa pregunta es para mí pues sí dará tres tanto en Isco lo lógico es que digas perdona que va lo que suena es esa pregunta desde la Isco Isco se quiere Pilar que se pide por ahí Álvaro bonito te voy a para habrá Marcos creo que Pedro hablará Marcos López está por ahí nuestro entrenador ya Álvaro Benito Álvaro de tal mano buena noche os pongo el fragmento de esa sala de prensa donde Solari está peor todavía que en el campo cuando la pregunta

Voz 0985 14:39 Romero por por Isco había jugado todo

Voz 4 14:42 los seis con un Real Madrid de urgencias en el que tocaba que los chavales en este año complicado salga enganchan jueguen e Isco calentando no ha jugado la explicaciones sólo técnica tenía algún problema

Voz 5 14:53 o somos lo que somos y creo que hemos hecho un partido muy serio himen me gustaría enfocar lo que hizo el equipo todos somos el equipo tenemos tres competiciones

Voz 6 15:05 el equipo lo conforman los críos que juegan los que no juegan

Voz 7 15:12 es una preguntamos por Palencia

Voz 1623 15:15 le pregunta arroja mirándole de reojo Solaria

Voz 0239 15:17 Juan Camilo el representante de comunicación hasta que Juan Camilo no tenía otro remedio decidiera

Voz 1623 15:22 pero la pregunta era que eso es que ha sido muy fácil si tú le preguntas una cosa Solari Solari entonces

Voz 1375 15:27 está por ella tules representa porque lo que ha salido

Voz 1623 15:29 lo decía que te pregunta por estoy Freeman golpeó primero ella es un poco primero ya lo de una pregunta no sé qué

Voz 0239 15:36 además vamos con todo pero bueno ya dando eso por bueno

Voz 1623 15:39 la pregunta era la misma es decir que la única diferencia es que me habían quitado el micrófono y la he tenido que hacer a capella verdad

Voz 0239 15:47 ha hecho nada fácil si es que tú tú como la llama ha dicho que no sé quién ha dicho que estaba siendo no es el calificativo que utilizó de Solari

Voz 1375 15:55 de madera de la mano izquierda además yo creo que además sino

Voz 0239 15:58 creo que todo esto yo creo que además de todo esto está siendo cobarde porque tú te pones delante del tío que te lo pregunta en este caso yo pero que ha habido un montón de preguntas sobre Isco dices

Voz 1 16:08 no voy a decir la verdad eh

Voz 1623 16:10 sí es un tema pero dices

Voz 0239 16:13 es algo pero yo creo que las explicaciones de Solari sobre Isco además están veladas de un cierto den cierto toque de cobardía le beneficia Solari tampoco al jugador pero en

Voz 0985 16:23 yo he visto desde la distancia sí que es verdad la cosa en cuando ya estamos utilizando palabras gruesas como rozando la humillación o falta de respeto o ninguneo o no querer recuperarle tú miras a la planta noble de Florentino preguntas por este pulso silencio estampa cuál puede preguntas al capitán del equipo le preguntaron por esta crisis entre Solari e Isco

Voz 1501 16:46 silencio están va perdona porque es que de la lista tío que Osaka

Voz 1623 16:49 que haya contigo nombre entiendo que se reconduce

Voz 0985 16:51 E incluso se mantiene en esa posición de falta de respeto

Voz 1501 16:54 todo afirmaciones que le ha preguntado que saca pero

Voz 0985 16:57 es una evidencia Mario Si hay un pulso de estas características cada vez es más gordo Se convierte en el jugador número dieciocho y esto no se reconduce quiere decirse que la planta noble este caso no está actuando sobre el entrenador y la segunda cosa

Voz 3 17:10 la mujer del entrenador que bajamos de eso

Voz 0985 17:14 le preguntaron a Sergio Ramos por esta cuestión le preguntaron si conducirle y lejos de tener palabras no se de un poco de cariño de un poco de apoyo lo único que dijo es que era complicado manual repunta la distancia

Voz 1623 17:26 es un poco extraño Juan Carlos Romero criollo yo yo por preguntar una por medio de un poco Álvaro es que justo hace veinticuatro horas se preguntaba Yago Alvaros en Carrusel si él pensaba que iba a jugar Isco tenía serias dudas a primera hora de la tarde le preguntábamos a Solari que si va a inventar para no poner a Isco que era un poco la sensación que tenían en Valdebebas hablabas con jugadores Tel Aviv la la voy a tener que explicar en Carrusel para que no jueguen un poco la sensación anoche que empezaban a llegar mensajes de que igual no le pone cuando Álvaro Benito que está bien informado hoy sabe mucho de fútbol lo decía con Yago ya me parecía que dejaba de ser noticia que Isco no jugará en este Madrid sin sin muchos jugadores habituales

Voz 1375 18:12 cerrar el tema de Isco contigo Álvaro hablamos del partido también porque estamos hablando

Voz 1 18:16 de el que no jugó que el Madrid ha ganado ha jugado muy mal pero ha ganado

Voz 1375 18:22 con ese gol de Ceballos al final sobre la bocina sin Isco

Voz 1 18:25 de por el que han ido unas cuantas preguntas en la sala

Voz 1375 18:27 esa porque es verdad que canta La Traviata ya lo de lo de Solari con Isco sin una explicación porque al madridista yo creo que le gustaría saber qué es lo que le pasa Solari con Isco porque al fin

Voz 1623 18:35 es el puede acabar volviendo en contra incluso al propio entra

Voz 1375 18:39 hoy le ha salvado en el gol de Ceballos sino

Voz 1 18:41 pues a lo mejor

Voz 1375 18:43 estamos hablando de de de otra respuesta por parte de los aficionados del Madrid Álvaro

Voz 1623 18:48 España o te parece una falta de respeto una humillación

Voz 1375 18:51 cómo califica lo de Solari con Isco

Voz 0097 18:53 una falta de respeto no porque porque los jugadores se les paga por por entrenar luego el entrenador decide quién compite no pero es lo que sí es cierto que bueno que a mí no me sorprende tampoco quiero otra parte de tu pregunta ya así lo ha dicho Antón que sólo lo manifesté ayer a a Yago en El Larguero que yo creo que la Solari con sus actos pues ha definido en cuanto al tema Isco no no es el jugador pueblos por lo por futbolístico por algo que haya pasado astro futbolístico pues no cuenta con él no no está en sus planes yo creo que esto lo tiene dos caminos uno de que esto el quiste está tan tan metido dentro ahí está haciendo tanto daño que provoca una salida del jugador antes del treinta y uno de enero de lo que es la fecha límite no soy y otra cosa que aquí si realmente hay interés porque disco vuelve a ser importante en el Real Madrid que esa sería mi mi mi deseo es es mi deseo pues que en a los dos elementos si hace falta que que que esté también en en en dicha reunión que esas

Voz 1623 19:59 si las cosas ese alguien tiempo pues guardia jurado capitán capitán olvidó el pues Álvaro de esos dos de esos dos caminos perdona el según

Voz 1005 20:09 ha pasado ya mucho tiempo desde que esto empezó y nadie lo ha hecho o sea esa segunda opción que tú apuntas Se podía haber tomado ya porque este asunto disco lleva ya mucho tiempo sobre la mesa y eso no se ha hecho

Voz 0097 20:22 bueno ellos yo estoy yo que es mi deseo ya pero pero yo yo

Voz 1623 20:25 eso que puede tener mucho de nuestro cumpla que eso

Voz 1005 20:28 que tú apuntas que sería lo lógico es que cuando se empieza a ver que estos está enquistado alguien lo hubiese intentado solucionar han pasado ya muchas semanas y nadie lo ha intentado solucionar

Voz 1939 20:38 creo que a Pablo el que lo decía antes es la voluntad de un entrenador es la voluntad de un responsable técnico sacarle el máximo jugador Coutinho no está ni mucho menos en la situación de Isco pero el entrenador hoy podía haber apostado orden velé Valverde ya cuchillo por qué porque quiere realmente resolver el problema y lo que estamos viendo es que Solari no quiere resolver el problema

Voz 1501 20:58 pero volviendo cuarenta especiales atrás no hemos quedado en que la directiva en general por no personalizar en el presidente no debe intervenir

Voz 1623 21:05 Mario por favor es por eso aquí para ver pero es que te estás haciendo aquí uso es que yo creo es que yo yo te te hablo de lo que has dicho el mismo problema Exxon es un bien del club

Voz 3 21:20 ah vale

Voz 1623 21:23 tras desde los clubes lo sabéis como yo

Voz 1501 21:28 va ir cuando Jonathan Barnett representantes Gareth Bale dicho con todo pero Ancelotti y llama el presidente que qué pasa vosotros os quejáis entonces quedamos tú tú versiones que

Voz 1623 21:36 el caso lo único que queda mucho que tiene que te lo estoy intentando decir te estoy diciendo que Isco es un valor del Real en qué situación están por definir nadie Solari que situaciones no es otra cosa que usted está diciendo sí

Voz 1005 21:51 Álvaro Benito con con buen tono está diciendo que esto se puede solucionar juntando a la dos partes y nadie lo hace

Voz 1623 21:57 con lo primero el capitán que es lo que ha dicho a Benito Carlos tan no lo hace el club no lo hace nadie

Voz 1501 22:03 pero pero el club ha habido una situación igual

Voz 1623 22:06 yo creo que sí sí tampoco lo hizo entonces también también mal lo si resulta que que atiende al pensando porque Bale dice que no juega eso también

Voz 3 22:14 no puedes parar pero estoy hablando ahora estoy hablando de situaciones deportivas del entrenador no no no qué no

Voz 1623 22:22 penden del entrenador si vale si eso era lo que es un acto de disciplina que no lo sé cómo diga lo hizo es es una cuestión de club vale el libro blanco de lino azul o Libro gordo de Petete pero la situación real de la situación deportiva esa situación deportiva absolver vale seis de entrenador

Voz 1939 22:41 si hay un entrenador que es el deportista el máximo responsable que no quiere sobre esta situación deportiva

Voz 1623 22:47 bueno vale hasta ahí te lo compró no como es que hasta ahí te lo compro

Voz 3 22:50 no no yo hay un entrenador que lo quieres estar sí

Voz 1623 22:53 donde yo era oro y que que

Voz 1939 22:56 si quiere resolver el caso Coutinho

Voz 1623 22:59 la diferencia para mí porque Solari no

Voz 1939 23:01 quiere resolver esto con Isco mira María

Voz 1005 23:04 a ti te pido que cuando hablas de cosas que yo diga te fijas a lo que yo diga hetero pido

Voz 1501 23:09 concretamente bien vale yo lo que estoy diciendo es que

Voz 1005 23:12 pero Benito apuntó dos caminos uno que salga Isco y otro que alguien o bien el capitán o bien el club siente a las dos partes intente solucionar algo que creo que está perjudicando al club te estoy diciendo que eso nadie lo ha hecho es lo que yo estoy diciendo que a mí la distancia me llama la atención que esto lleve varias semanas así no hayan nadie ni dentro del club ni dentro de la plantilla que esté intentando

Voz 1623 23:38 algunas soluciones escape rebatió expresó eso sí esto es Kurylenko me rebatirla

Voz 1501 23:42 tenemos con eso no es una es no sabemos los porque no tenemos la información hay que sea una situación de indisciplina porque no lo sabemos pero no lo sabemos si hiciese una situación deportiva ni siquiera el capitán ni siquiera el capitán le puede todo lo que tiene que hacer

Voz 1 23:56 es así un hecho sólo faltaba sólo faltaba

Voz 1501 23:59 pues ya está entonces en qué quedamos en que tiene que venir todo el mundo Si una situación deportiva otra cosa es que alguien se baje

Voz 1623 24:05 consigo bueno otra cosa

Voz 1501 24:07 que a mí yo mi mi particular visión es que yo lo resolvería otra manera yo yo pero digo que es una situación deportiva cifró es una disciplinaria entiendo que el club lo entiendo perfectamente incluso el capitán

Voz 1939 24:19 yo no he dicho nada porque sea ya el tema está siendo muy largo ya sabemos que hay un problema personal porque si no no no creer que hay un problema personales engañarse yo lo que creo es que este tema está afectando al Madrid hasta el punto de que hoy el Madrid ha salido a jugar con cinco defensas en el campo del Betis porque hoy el Madrid ha salido a jugar así condicionado porque Solari no saca ni ni de Isco ni de Ceballos el rendimiento que tiene que sacar porque alguien duda de que si en Madrid estuviera jugando bien hoy al asunto nivel Isco estuviera su nivel y fuera titular en el Madrid el Madrid jugar con cinco defensas hoy en campo del Betis es que hasta ese punto está afectando lo de disco

Voz 1375 25:02 lo que sí está claro es que al club le interesaba Isco sino el año pasado cuando se quería ir lo hubieran abierto la puerta para que saliera el Madrid lo que dijo este renovamos seguimos contando motivo quiero decir que no sé hasta qué punto le hará gracia al club lo de Solari lo desconozco no sé hasta qué punto porque sí tampoco quieren AIS con el Real Madrid el año pasado que han dicho al que te quieres ir porque no está contento ahí tienes la puerta de salida Colgate le renovaron de mejorar el salario llegó Lopetegui un entrenador muy de Isco se cargan a Lopetegui ha llegado Solari sabes lo están cargando no sé si se tiene que meter el presidente eh o el presidente del Gobierno pero el entrenador Solari no sé si lo que está haciendo le gusta mucho al club o no que es cargarse a jugado como disco con el que yo creo que hay que actuar de otra manera sea yo creo que hay jugadores con los que no hay que comportarse como Solari lo está haciendo con Isco lo es mi opinión yo creo que jugadores con los que no pues hacer lo que Solari está haciendo con Isco me parece un auténtico Cantat hizo que todos los madridistas del primer al último saben que no es una cuestión deportiva solo sino que hay algo más pero

Voz 1623 26:01 doce y veintiséis el Madrid ha ganado uno dos M

Voz 1375 26:04 Sevilla al Betis hablamos del partido de la victoria del Atlético esta mañana de la victoria del Barça esta tarde quién el tiempo esa nave

Voz 1621 29:10 Iberia hay que hablar del partido como digo del del Barça y del de la de digo Madrid está el parte médico de él

Voz 1375 29:14 club blanco sobre Benzema dice tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura en la falange del quinto dedo de la mano derecha pendiente de evolución confirmó también por los servicios médicos del Madrid aunque ya habíamos escuchado a Solari confirmarlo y y hay que hablar de la victoria del Atlético esta mañana de lo de Morata ver cómo está el asunto barata que sigue buscando equipo

Voz 1621 29:36 eh para salir del Chelsea

Voz 1375 29:38 ni especialmente a España en el Atlético Madrid el Cholo sigue apretando para ver cómo puede llegar eh sí puede hacerse posible uno Morata también está haciendo lo posible para el Atlético háganoslo cuenta Talavera eh eh pero antes hay que oír lo de Ceballos que ha entrado las recibidas

Voz 1623 29:54 en el que fue su campo en el Villamarín

Voz 1284 30:08 eh citada cuando entraba hoy lo gritos de comer pipas como el Pipa

Voz 1375 30:12 a a Dani Ceballos que ha sido pitar el árbitro a faltas falta la pedido ha marcado cuando ha marcado a celebrar Romero levanta los brazos arriba pero luego sí que ha pedido perdón no

Voz 1623 30:22 porque el gesto que sí

Voz 0239 30:24 tiene una una sensación medio rara de no sé exactamente lo que había hecho pero luego lo ha reconocido el micrófono de Ricardo Sierra que lo ha intentado ahora no le han dejado en el momento

Voz 1623 30:34 sí sí no pero claro pero eso no es sólo eso se aviones es decir que se ve que pide perdón exacto a junto a mano sí ha pedido cuando se disuelve el corrillo de del abrazo junta las manos y pide perdón pero vamos pero ese pero todo está yo no servía de mucho pero está quedaría de pedir perdón desde cuándo viene esto no sé si no tienes no eso él es profesional pero perdón pero es decir no tiene una fuerte así no pecas y luego pedir perdón barbaridad a la falta de tu equipo que te paga el equipo que te paga es diferente cuesta por el equipo que te paga ya está no que yo estoy puedo estar acuerdo contigo pero

Voz 0239 31:13 llegar porque ha dicho no sé no sé quién al principio decíamos que bueno era mano me parece que Ceballos es un profesional y que se va a y tal y eso yo creo que lo puedo entender casi cualquier aficionado al Betis lo que me contaba gente de del Betis gestado escuchando comienzo de Larguero también es que Zevallos según el criterio

Voz 1 31:31 de parte de la misión del Betis estuvo

Voz 0239 31:34 o entre comillas toreando al Betis con lo de la renovación pero tú hablas con el entorno del jugador dice no es que me quisieron renovar sólo cuando el Madrid vino a por mí hay dos versiones en todo pero lo que les puede llegar a la gente claro lo que te puede llegar a la gente que le ha pitado es es tú diste toreando al Betis saludaron a la renovación de te fuiste el Real Madrid no es además la aplicación cotizarán en Sevilla aunque repito ahora el entorno del jugador lo que te no

Voz 1623 31:57 es al contrario me quisieron renovar

Voz 0239 32:00 cuando el Madrid vino por mediante

Voz 1501 32:02 no me daba ni bola la pregunta Ceballos por lo que ha pasado ya

Voz 19 32:05 esto al final del partido creo que es un campo de minas todo creo que es que

Voz 20 32:09 sí aquí como futbolista y no me esperaba este recibimiento pero bueno no es momento para hablar de cocino para disfrutar de la victoria por mí estoy muy feliz por el equipo sobre todo por los puntos pero

Voz 19 32:19 me voy con una sensación agridulce de de no haber conseguido el cariño de la casa durante tanto tiempo

Voz 1375 32:26 bueno dolido por no tener el cariño de la afición el otro protagonista Dani Ceballos en el partido Álvaro Benito ha durado el Madrid veinte minutos veinticinco minutos luego la segunda parte no ha existido pero sobre todo el planteamiento de equipo pequeño que decíamos al principio no

Voz 0097 32:39 no yo creo que la primera parte a pesar de de los tres centrales Si los dos carrileros con más tendencia defensiva que a lo mejor una propuesta con Odriozola y Marcelo el plan ha salido bien sea el Betis ha sufrido en inicio de juego el Real Madrid presionaba bien ha robado balones ya ha salido en transición con con mucho peligro incluso el partido pues lo podían haber sentenciado yo creo que el Real Madrid estaba muy bien en la segunda parte pues se ha cambiado esa iniciativa de ir a buscar porque tú puedes estar replegado hito puedo juego esperando medio campo en bloque medio pero contener una iniciativa de dónde y cómo robar para salía al espacio y bueno es una propuesta como puedes elegir cualquier otra no pero la la la segunda mitad pues el equipo se ha plantado delante de la de la de la portería de que Laurie y prácticamente pues dejando hacer al Betis que ha ido creciendo en confianza ha empezado encontrar los agujeros ya ha sorprendido pues es muy a la la poca posesión de balón que ha tenido el Real Madrid no la poca presencia con la pelota y las pocas ganas de ir a buscar la portería contraria pues ha sido sorprendente no Real Madrid pues eh a lo largo de su historia pues se ha caracterizado por todo lo contrario no podrá el abordaje mi yo creo que va un poco en el ADN el Real Madrid y a veces atajar de manera desmesurada desmedida descontrolada

Voz 21 33:55 bueno pues hoy vemos bien

Voz 1375 33:56 con una una propuesta totalmente pues que no sé lo que piensas tú Álvaro y el resto pero yo ya han pasado unos cuantos partidos a mi me parece que el Madrid de Solari está siendo peor que el Madrid de Lopetegui a mí

Voz 0097 34:07 bueno yo lo que pasa es que yo creo que el resultado

Voz 1623 34:11 se olvidó de los de los resultados que es verdad que hoy ha ganado tantas

Voz 1375 34:14 conseguir más victorias que lo pedí pero viendo al Madrid de Solari me parece peor que el Madrid Lopetegui

Voz 1 34:20 yo lo que sí creo es que Solari tiene que ver muy mal a su equipo porque ir a jugar al campo del Betis con cinco defensas

Voz 1939 34:30 se plantea como la del Real Madrid que sí que tiene muchos lesionados pero ir a jugar al campo del Betis que están la mitad de la

Voz 1375 34:37 porque sabe que el Betis va a tener la pelota que ya de antemano sabe que la posesión va a ser de los de que

Voz 1939 34:41 el equipo al que le cuesta hacer gol una barbaridad yo yo no sé es el último partido Real Madrid es cierto que el Leganés le hizo en la primera parte en el Bernabéu tres ocasiones de gol clarísimas pero hasta tal punto

Voz 1 34:53 ha visto mal al equipo solar

Voz 1939 34:55 para decir vamos a Sevilla Real Madrid a jugar con cinco defensas yo es que no no me lo podía creer que el plan le ha salido bien porque porque el Betis es un equipo que el problema que tiene con el gol es un problema que el está de donde está y sabrá lo que hace porque hasta que ha metido a Tello el Betis estaba atascado sin velocidad repitiendo en la misma jugada ha puesto jugador vertical y hay hay ahí ha hecho tres veces peligro por la banda

Voz 1 35:19 pero a mí deje de verdad no no puedo entender que le asusta Solari de su equipo porque ir con cinco defensas sino el obviamente

Voz 0097 35:30 la sentido sentido que tenía que proteger no

Voz 1375 35:34 es seguido totalmente llegaron todo ha salido bien

Voz 3 35:36 la verdad que durante muchos tramos del partido lo sabía bien yo estoy que ha salido bien por que el partido lo apoyo

Voz 1375 35:43 cuarenta minutos no hubiera Latifiya bueno pero sí sí

Voz 0097 35:46 bueno creo que el fútbol tiene momentos no oí hilo luego en ese Etienne reacciona también a a la propuesta de quizás sorprendente de Solari no

Voz 1623 35:54 sí estamos a principio de partido no

Voz 0097 35:56 también las cosas van sucediendo y tú vas reaccionando a lo vemos tanto los partidos primera visión que todos los equipos tienen sus momentos durante el propio partido y el Real Madrid ha podido matar en la en la primera mitad él ha sentido por la propuesta que se tenía que proteger o por las bajas que tenía o por cómo ve al equipo o por por la el análisis que ha hecho de estos últimos partidos que tenía que protegerse por eso la alineación

Voz 1623 36:16 bueno sorprendió es más más agusto con ese tema

Voz 0097 36:18 puedes futbolista otra propuesta

Voz 1623 36:21 el banquillo no la utilizó a mi a mi me sorprendió Julio

Voz 1501 36:24 la propuesta del principio de verdad luego me parecía interesante visto ejecutado sobre todo la primera media hora que está presionando arriba de tal ya incluso la alineación aparte de lo de Isco que ese es un tema aparte por ejemplo puesto ya dos los teóricamente para toda la banda para para comerse la banda izquierda puesto Marcelo que es verdad que hay que está muy mal pero que también es evidentemente una noticia pero luego digo que está bien ejecutado durante media hora te puede gustar más o menos el planteamiento a priori pero está bien ejecutado y el Madrid de pueden matar pero es que y sobre la aparte que sale

Voz 1 36:54 Benzema es que el equipo sedes

Voz 1501 36:57 compone por completo sacas a Benzema que para mí por cierto es el mejor jugador del Real Madrid la temporada como se diferencia con mucha diferencia es la gota que está Courtois hasta Carvajal que tienen un buen rendimiento Lucas Vázquez lo cual habla cómo está el Madrid perdió Benzema que es el mejor sin ninguna duda que sostiene

Voz 1621 37:10 eh el equilibrio ataque defensa del equipo sin ninguna duda eh

Voz 1501 37:15 les sacas y de repente se vuelve todo loco al margen de que digas bueno podía haber sacado disco sacado a Cristo que te que puede estar más de acuerdo menos es que ha sido el de la segunda parte más infames es que yo he visto estaremos haga la segunda parte este error

Voz 1576 37:27 pero es que ha habido muchas es que ha habido en la del día de del Alcorcón

Voz 1501 37:30 bueno bueno pero que aún para con el Alcoraz bueno esto ha sido pero yo

Voz 1576 37:33 yo creo que la la la diferencia entre el Real Madrid de de Lopetegui el Real Madrid de de Solari son dos para mí una los resultados que evidentemente esos lleva de calle

Voz 1623 37:43 Solari pero luego hay otro aunque hay que ver que qué quiere decir

Voz 1375 37:45 los perdón Atala Matisse sólo el Madrid cuando se fue Lopetegui estabas siete del Barça ya Estadi el de Solari está Díez sí que estaba

Voz 1623 37:52 los diciendo lo que los jubilados pero el Madrid de Lopetegui estaba a siete Barça Manu en Madrid es Claudio está a diez del balonmano y el calendario que ha tenido el Madrid hasta hasta el día del Betis eran los tres

Voz 1939 38:02 equipos que estaban en zona de descenso se ha ampliado

Voz 1623 38:04 es ventaja con el Barça en tres puntos sí pero bueno me menos siete tenéis al menos tres tiene

Voz 1576 38:09 eso hay respecto a al Barça pero en cualquier caso yo creo que la mayor diferencia es que Lopetegui hubo muchos partidos en aquel tramo que es verdad que no los ganaba incluso los perdió los empatada pero genera muchas ocasiones de gol si acentuó vamos siempre cuando nos reuníamos los domingos tiene un problema de Wall los cincuenta ahora de Cristiano Ronaldo yo creo que ahora el problema es que al equipo de Solari aparte del gol que es evidente que lo tiene tiene mucho más

Voz 0097 38:30 problemas no Tina de fútbol atrás

Voz 1576 38:33 de Bleus tiene muchos problemas yo creo sinceramente que es la mayor diferencia yo creo que antes Flo focalizamos sobre todo en las Saleh Cristiano en la falta de gol ya lo yo creo que el equipo de Solari el día del Alcoraz hace contra el Rayo Vallecano el otro día en la primera parte contra Leganés que crean muchas ocasiones mucho libro el día de del Levante que monos perdón Aymán hace hoy hay sensación de que os es bastante menos equipo que

Voz 0239 38:57 todo lo que a mi me parece que hoy podemos preguntarle a un futbolista perdón Marcos podemos preguntarle nosotros aquí podemos tener la opinión cada uno de los nuestra no tenemos por qué tener la verdad absoluta ninguno pero yo creo

Voz 1 39:08 que si hoy he preguntamos al jugadores

Voz 1375 39:11 el Madrid sobre no a uno a Luka Modric

Voz 1 39:14 si te gusta más jugar el Real Madrid

Voz 0239 39:16 cómo jugó el Real Madrid Lopetegui como juega el Real Madrid Solari yo creo que Modric no ha corridos

Voz 0514 39:22 sin balón

Voz 0239 39:23 fin su vida tanto como ha corrido hoy para defender porque no tenía ni una sola posibilidad

Voz 1623 39:29 de cuando manejaba la pelota en el centro del campo

Voz 0239 39:32 asociarse con algún compañero que te la pudiera devolver en ciertas condiciones porque es que el cambio Mario que tú dices de la segunda parte bueno unos hemos visto uno no es banal el equipo Se rompe ganar

Voz 1623 39:46 claro claro evidentemente ponía Casemiro al lado claro que tú tienes en el centro

Voz 0239 39:51 en el campo a casa pero voy a Valverde que sí que están para lo que están que físicamente

Voz 1623 39:55 bueno Casemiro ni físicamente que hacer un derroche físico

Voz 0239 39:58 digo Portugal ganando cero uno en el Villamarín inmensa

Voz 1623 40:01 pero fíjate Antonio Vega asociar con Modric para no

Voz 0239 40:04 tener la pelota y mandar en el partido el mensaje que demanda es vamos a replegar no es todavía un poquito más

Voz 1623 40:09 sí antes ha dicho Julio banquillo estaban

Voz 3 40:12 me lo ha dicho adiós

Voz 1501 40:15 todo muy cómoda en la primera parte porque estaba muy bien arropado arropaba jugó suelto a juego diferente en la primera algún

Voz 1623 40:21 bueno este de diez de enganche de mediapunta

Voz 1501 40:24 de verdad claro en la segunda parte ha sido tal despelote que por Modric efectivamente estaba deformado Electra Jordi claro

Voz 1623 40:30 voy a la otra parte ha sido Tau despelote ya ha sido

Voz 0985 40:33 su alocada y lo que más que lo que queramos porque el entrenador escoge los goles que escoge porque tenía en el banquillo a jugadores una duda que hubieran podido cortar ese desplome hemos visto a un Madrid achicando sí hemos visto un equipo menor ya un equipo completamente dominado hizo lo hemos visto el zarpazo de Ceballos es por qué Solaria querido que esto fuera así porque tenía recursos en el banquillo para poderlo cortar por lo tanto preguntemos de Solari porque escoge a unos jugadores nos coge por ejemplo Avis o Ceballos en la segunda parte que son titulares ni más rancio español

Voz 1623 41:07 se lo preguntamos a hombres no volvamos

Voz 1670 41:10 es bueno el hecho en sí de poner cinco defensas bueno de tres centrales y dos carrileros largos