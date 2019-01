Dani Sarmiento: "Nos hemos puesto el mono de defensa"

Voz 1 00:00 dejamos el fútbol segundo partido de la selección española de balonmano en el Mundial de Dinamarca y Alemania segunda victoria Diego González hola hola

Voz 0497 00:07 a qué tal mano un treinta y dos veintisiete perdón treinta veinticinco iba a decidir si que quién iba a decir iba resulta al final tan cómodo frente a Islandia y España se ha puesto el mono de trabajo ha tenido una actitud defensiva en actitud en ataque perfecta hizo bueno pues con brillantez no mucha pero ha conseguido dos puntos que pueden ser vitales de cara a la a la siguiente fase y aquí conmigo tienes a uno de los protagonistas bueno sino protagonista porque Dani Sarmiento que ha sido el sheriff está esta tarde contra contra Islandia ha manejado el equipo ha dado la gana con el plan que tenía Jordi Ribera

Voz 2 00:40 yo creo que el el mejor del partido ha marcado cuatro goles y ha hecho un partidazo ante Islandia hola Dani muy buenas hola buenas que era pues enhorabuena por la victoria por el por el partido dos de dos que era el objetivo no muchas gracias sí y la verdad que bueno yo creo que éramos conscientes de que hoy era un partido difícil porque Islandia bueno tiene juega muy bien al balonmano en siempre plantea partido muy muy complicado no muy físicos y eso a nosotros pues pero no no viene mal sobre todo cuando cuando otra acabamos con una defensa tan tan individualizada no nos corazón poca circulación de balón rápida que que nos caracteriza pero bueno afinar el equipo hasta

Voz 2 01:20 Nos hemos puesto el mono de trabajo sobre todo en defensa hay querido coger bueno nueve balones fáciles para salir al contrataque que que eso siempre se agradece no si esa esa ventaja que que se refleje en el marcador mono de trabajo eran y sobre todo en la segunda parte cuando ellos hacen un parcial ahí de bueno de dando se ponen a tres en los últimos minutos se ponen veintisiete veinticuatro pero ahí vosotros reacciones muy bien también no sé lo que hablaba antes no un partido siempre hay momentos buenos y momentos malos y la importancia o la o al en el que se lleva el partido el equipo que gestiona mejores creo que que el equipo ha sabido estar unido y seguir confiando en nuestra manera de jugar durante los momentos malos ya es lo que se refleja no luego nosotros creo que lo hemos hecho un parcial de cuatro cinco cero Hay de ahí la ventaja que hemos cogido al final no mañana Japón ocho y media está a Macedonia luego Croacia bueno el objetivo es evidentemente meterse en la lucha por las medallas yo creo que es el objetivo que que tenéis no siembre el el objetivo a largo plazo es meternos ahí provecho de la medalla pero bueno nosotros ya tenemos bastante bastante experiencia en este tipo de campeonato y sabemos que que bueno vamos vamos mañana por Japón y luego ya veremos lo que lo que no tiene no de después de siete temporadas en el Barça dejaste la Liga Asobal hace dos años

Voz 2 02:45 franceses los tienes bien controlados tú no va es verdad que el año pasado y ahora enfrentamos contra ellos en el Europeo no salió creo yo que el mejor partido de todo el campeonato pero pero bueno en Francia la verdad que me trata muy bien estoy muy bien allí como si tuviese en casa la verdad la última Dani XXXV años y puede ser este Mundial bueno ya te lo diré de lo tengo todavía fuerzas no bueno ya no me lo planteo así a otros compañeros ya ya ha hablado con ellos que que bueno intento disfrutar lo máximo cuando estoy aquí estoy fe Liz todo el día mi propio compañero te si tengo una sonrisa de oreja oreja porque me siento privilegiado de poder estar aquí compartir momentos con estos peso de jugadores jugar este tipo de campeonatos así que vivimos el día a día ella después de este campeonato ya veremos de momento toques y no el año que viene ya está muy cerquita no bueno esa es el objetivo principal yo creo que de todo no pero bueno todavía queda mucho pues nada Dani enhorabuena por la victoria hay nada suerte mañana en el tercer partido contra Japón a las ocho y media un abrazo Dani Sarmiento muchas gracias una obra Happy hasta luego el veterano jugador de Las Palmas XXXV años hoy el mejor del partido ha marcado cuatro

Voz 0497 03:56 goles momento con buenas sensaciones los de Jordi Ribera no digo sí porque mira Jordi tiene para cada partido un plan y oyera dominar el ritmo de él mismo lo ha hecho con ataques largos con ataques lentos cuando ha querido apretar en defensa sale al contrataque es decir es minucioso Jordi Ribera para eso mañana seguro que va a preparar también igual contra contra Japón YSL puede ir dando no esa seguridad que se necesita para que en un campeonato la selección siga creciendo porque hoy tampoco ha sido un partido perfecto de haber exigido un poco más en la lanzamiento y metros pero bueno estamos hablando que la ganado por siete goles a a Islandia que prácticamente el otro día hasta el final no pudo Croacia con ella que España está en el buen camino sin duda

Voz 2 04:33 a ver mañana Japón que a priori es un rival más asequible y luego nos queda Macedonia el miércoles Croacia el jueves que son los que nos eliminaron en el último Mundial no si ahora

Voz 0497 04:42 yo sé que las cuentas un poco pero ahora nos interesa que habiendo ganado a Islandia Irlanda pues será la que la que gana en Macedonia y que se meta también asiente fase porque esos aseguraría con puntos pero bueno vamos a esperar a ver lo que pasa porque todavía queda mucho mucho mundial en esta primera fase I sin duda las cuentas es son