Carrusel último tramo (13/01/2019): El Sanedrín de la jornada y hablamos con Dani Sarmiento

Voz 4 00:16 Manuel Carreño qué tal muy buena ola Dani Garrido qué tal usted no se libra de las preguntas nunca hombre por favor a estoy deseando

Voz 0520 00:22 tanto en Madrid ha ganado con el veinticinco por ciento de la posesión a quién te recuerda este planteamiento de Solaria Zidane Ancelotti Del Bosque Mourinho o ni tan siquiera Mourinho a ninguno de ellos dime el porcentaje de los aficionados madridistas que tú consideras eh

Voz 1670 00:36 en el planteamiento de Mourinho éramos un equipo de corte defensivo pero de equipo grande era un equipo defensivo pero estén apareció emplazamiento equipo muy pequeños

Voz 0520 00:44 vale dime el porcentaje de los aficionados del el Madrid que tú crees que están contentos hoy con la victoria muy pocos menos de la mitad ballet Solari tiene hoy más o menos crédito que el día que se presentó menos el monográfico porque acaba de terminar al par de Madrid claro bueno otra cosa crees que lo que hace Solari con Isco es una falta de respeto profesional o crees que no hay para tanto y si falta de respeto me parece que es un error y que se acaba perjudicando asimismo el propio Solari que

Voz 1670 01:17 hoy no estuviera Isco en el campo en ningún momento

Voz 0520 01:20 que no sea algún día nos enteraremos de que ha pasado iba a decir que no lo justifica en su momento dije que Luis Enrique debería tener a los mejores en la selección cuando se suponer habían problema con Josh Real baile decíamos los problemas personales por un lado el fútbol los españoles quieren que los mejores estén en la selección yo creo creo eh que los madridistas lo que quieren es que los mejores estén en el equipo y hoy no entiendo que no estuviera ahí no sé si es una falta de respeto pero sí que es una más que falta respeto me parece que es una invitación y una puerta decir lárgate aquí no está respaldado la penúltima ya lo te quedaba otra si fuera así es lo pediría salir del Madrid en enero otra Juárez es esperar a junio yo esperaría vale si yo fuera Isco esperaría apoyado ultima no creo no voy a Solari entrenando muchos años

Voz 1670 01:58 sí

Voz 0520 01:59 la última ha sido el Villamarín injusto hoy con Dani Ceballos le han pitado esto sí sí me parece si Ceballos tiene derecho a irse de el Betis al Real Madrid como cualquier jugador tiene derecho a irse de cualquier equipo o a cualquier otro

Voz 1670 02:12 con el Betis lo hizo muy bien y eso es lo que tienen que agradecer

Voz 0520 02:14 con todo

bienvenidos a este tramo

final de Carrusel Deportivo desde ahora y hasta la una y media dos horas nos queda todavía por delante con Dani Garrido director de Carrusel Deportivo

Voz 0514 02:35 hemos buenas noches remedio qué remedio

Voz 1670 02:37 Nos queda un día intenso hoy desde por la mañana no no ha parado para Hong Talavera ahí lo tenía difícil en provocado provocado de menos a más de menos a más ha sido el carrusel provocación provocado aunque Kiko

Voz 4 02:50 siempre

Voz 5 02:53 eh bueno enseguida estamos con el resto

Voz 1670 02:55 vi Martí Marcos López incorporan enseguida también Álvaro Benito y pulido gallegos Romero yo creo que algunos andan ya por ahí pero como falta alguno ahora voy con todos bueno está en el Villamarín está narrando ese partido Antonio muy buenas

Voz 0239 03:07 qué tal mano muy buenas a todos pues hacía tiempo que no

Voz 1670 03:09 hoy a un partido tan malo del Real Madrid la verdad y eso que han terminado ganando yo creo que a este Madrid le sujeta ahora mismo el escudo porque ni ni la plantilla ni los jugadores ni por supuesto el entrenador eso sí

Voz 0239 03:21 yo creo que bueno yo creo que sobre todo la puesta en escena del equipo con los con los centrales porque me parece que es una solución de emergencia cuando hay un un problema claro de bajas y de lesiones como tiene ahora mismo el Real Madrid pero a partir de ahí todo lo que he hecho Solaria ha sido de entrenador pequeño y de equipo pequeños a la elección de los futbolistas la manera de plantear el partido lo único que le ha salido bien es el resultado para mí también no bastante flojito en rueda de prensa eso empieza a dejar de ser noticia Itu en la segunda parte ha regalado toda la pelota y toda la posesión al Betis teniendo en el banquillo futbolistas como Ceballos como disco como Brain como Marcelo que no ha salido ni un solo minuto en la segunda parte ITEL han jugado con chavales en el resultado te ha salido cara pero yo estoy de acuerdo contigo en todos los en todo lo demás me parece que hoy ha sola a Solari le ha salido cruz

Voz 1670 04:12 bueno eso es lo que ha pasado en el Villamarín donde porción te has enterado el Real Madrid ha ganado uno dos sobre la bocina con esa falta que ha marcado

Voz 0520 04:21 Dani Ceballos que en cuanto se la han hecho a Casemiro la hecho William Carvalho en una contra Casemiro conducía el balón Casemiro que es el mejor jugador prorrogando falta especialista lo hace mejor que nadie en meter el cuerpo y el culo entre el balón y el rival ha frenado un poquito

Voz 1670 04:33 la Royal gran Carvalho falta al borde del área

Voz 0520 04:35 ha pedido Ceballos en cuanto a pitaba el árbitro y con una barrera que parecía eso cualquier cosa menos una barrera para decir a una parada de metro en hora punta unos a otro para otro el portero Pau que no veía nada le ha pegado Zeballos por un hueco sea apartado de la barrera y acabado entrando el uno dos que le da tres puntos al Madrid y que le permite seguir bueno manteniendo la distancia de diez puntos con respecto al al Barça y mantener la tercera plaza en en Champions adelantando al Sevilla pero insisto dan no sé quiere ver a este Real Madrid no no no eso les salva el resultado pero les salva repito yo creo que el al Madrid está salvando el escudo no no veo no veo a que más se pueden agarrar los madridistas pero son tres puntos si esto tapa muchas de las lagunas de hoy sobre todo la segunda parte especialmente de equipo pequeño lo totalmente de entrenador pequeño de decir pero bueno ese Éste es el Real Madrid ante un Betis que ahí se ha encontrado muy cómodo con la posesión setenta y seis por ciento veinticuatro el Real Madrid setenta y seis y el Betis pero es que ha sido llegada tras llegada centro al área tras centro al área para que luego el Betis tampoco es que sea el mejor equipo en en en en puntería en en

Voz 1670 05:41 en rentabilidad a la hora de aprovechar ocasión casilleros

Voz 4 05:43 pero pero vaya reciclable en una segunda parte en Madrid Ron que yo no estoy de Passola ranking

Voz 0239 05:47 sí porque está compareciendo acaba de llegar aquí a la zona de radio Marc Bartra han seguido a hablar también el capitán Joaquín vamos a escuchar al futbolista del Betis en su versión del partido de hoy de creo que no hay ningún resultado

Voz 6 05:59 muy injusto pero bueno por lo que sea visto por el por el juego por por por un poco todo no y al final pues yo creo que se han llevado mucho más premio de lo que de lo que se merecía en la primera parte

Voz 1663 06:11 ha faltado meterle quizás más velocidad al juego la segunda parte esa lleva Macri te ha ocurrido en la primera para para que asfaltar faltar eso no haber tenido más más cerca

Voz 6 06:19 pero sí que es verdad que que la primera parte pues Nos han presionamos muy arriba creo que que que han hecho un buen trabajo en ese sentido pero bueno así nosotros no hemos perdido nuestra esencia no hemos seguido jugando hemos ido incluso final de la primera parte creo que también hemos encontrado mucho partido siendo superiores y la segunda parte ha sido yo creo que bueno les hemos acorralado allí en su campo hemos tenido mucho mucho balón encontrando partido y creo que haciendo un buen partido y aún así pues bueno de base

Voz 1663 06:48 un gol en la casa al final sí bueno sin sin poesía

Voz 0239 06:51 premia no y con un final muy cruel no de qué

Voz 7 06:55 ha escapado una gran oportunidad hoy para ganar al Madrid

Voz 6 06:58 se lo que no escapado tres puntos eh yo creo que a nivel de sensaciones a nivel de confianza de equipo tiene que que ser tiene que ser y tenemos que seguir con esa confianza porque creo que la sensación dentro del campo ha sido sentirse muy superiores a los dos una parte ya a un Real Madrid han a al final yo creo que que son los tengas muchísima confianza saber que haya sido tres puntos que

Voz 1663 07:20 que se han ido pero pero bueno yo creo que

Voz 0239 07:22 es una línea buena para para seguir así Marc cómo está el vestuario decía Joaquín a la tele ahora vendrá por aquí que está que está la gente jodida

Voz 6 07:29 bueno está claro que cuando te te ves superior y cuando ves que que es contra el partido que que que merecen ganar y encima pues en el dos últimos minutos pues te te hacen la el el uno dos pues la verdad es que claro te vas pues con

Voz 1670 07:45 el partido jodido dice Marc Bartra enseguida va a comparecer Joaquín además de los que ya hemos saludado estalla Jesús Gallego o la Gaye muy buenas noches está Julio Pulido o la Julio qué tal buenas noches en Barcelona Jordi Martí ya estaba por allí hola Jordi no es muy bueno y también Marcos López hola Marcos hola qué tal buenas noches todos y enseguida se va incorporar Álvaro Benito y creo que estamos todo me parece no falta nadie

Voz 5 08:05 y lo ha dicho Solari esto enseguida vamos a Sanedrín en este partido en el que repito gana el Madrid

Voz 1670 08:11 uno dos adelantaban los blancos con un golazo de zurda de Luka Modric luego igualaban los béticos con un tanto de Sergio Canales que por cierto Itu anulaba por fuera Hernández Hernández pero luego salvarle

Voz 0520 08:21 yo lo concedió si deja muchas dudas

Voz 0514 08:23 eso no tenemos una imagen donde yo te puedo decir si eso no es

Voz 0520 08:27 por culpa de pero ha sido un sonido en Carrusel por culpa de la realización de la tele

Voz 0514 08:30 no es culpa de los saben los árbitros no dicen qué imágenes poner no poner la UEFA y la FIFA International Board permite poner todas las imágenes es más obligan a poner todas las imágenes y aquí no sé porqué no han puesto

Voz 0520 08:40 yo lo deja claro lo estabais comentando Dani en Carrusel pues deja claro sin la línea que que no era fuera de juego

Voz 4 08:48 no no no yo yo estaba viendo lo que a mí me pareció me parece que estaba en ninguna a mí me parece que estaba ligeramente adelantado jugadores Betis pero tampoco era la pero no queda claro

Voz 1501 08:56 no está en línea con lo cual es imposible verlo estaba con perspectiva y no hay manera de es quiero decir que aunque lo revises veinte veces

Voz 0520 09:02 tampoco sabemos cuál es la línea pues hasta que no se

Voz 1501 09:05 vamos melillense ha trazado pues es imposible porque ya no solamente es

Voz 1670 09:09 el mejor bar del mundo o el peor que no lo sé sino que te tiene que acompañar la mejor realización de la porque no

Voz 5 09:13 si tienes una televisión que te te evita la formación de de la que

Voz 0520 09:19 ponen los árbitros al final el espectador se queda en casa viendo las Repe dice

Voz 0239 09:21 sí

Voz 0520 09:22 no voy a hacer te lo gesto dice ahora que es gol pero tampoco sabemos que no será fuera juego no

Voz 0514 09:26 eso es habrá que creerse que tienen ellos las líneas una cuestión de fe selvas sí pero es que estamos en la época de la transparencia pues ponla

Voz 0239 09:36 llega Joaquín a ver qué dice estar Juaquín aquí está capitán del Betis a escucharle se igualado dolorosa

Voz 0969 09:43 Tao más que nada porque creo que hemos hecho un partido

Voz 0239 09:49 muy muy completo en todas aspecto

Voz 0969 09:51 hasta que pocas veces ha visto un acoso y derribo como cómo ha sido y sobre todo la segunda parte movidos por el partido buscando buscando la victoria como normalmente hacemos desgraciadamente ello en la falta pues han encontrado un segundo pedo

Voz 1663 10:10 pero bueno poco más han hecho no otra víctima de materializar las ocasiones que viene

Voz 0969 10:16 se lo que estamos echando de menos meterla creo que el equipo o hace muchísimas cosas bien pero está claro que que bueno que los partidos se ganan marcando muy bueno hoy lo que nos ha faltado porque el equipo ha llegado por otro lado ha dominado ha creado a tal no posesión no sería el Madrid prácticamente no ha existido sobre todo la segunda parte y bueno nos ha faltado pues eh las que hemos tenido meterle no aún así yo creo que quitando ha resultado la derrota el equipo ha trabajado y yo estoy contento no porque porque hombre quiera que no siempre aunque digan que viene el Madrid con mucha va que un Madrid diferente sigue siendo el Real Madrid

Voz 7 10:56 pero se ha marchado una oportunidad de oro para ganarle hoy al Madrid tal y como ha estado el partido también

Voz 0969 11:00 a los jugadores tras cómo ha transcurrido partido por supuesto porque creo que hemos sido muy superiores en todos los aspectos Real Madrid yo han llegado quitando la ocasión dos ocasiones se una más en la primera parte creo después la segunda parte creo que prácticamente no han pisado aportaría entonces eh dolido porque te vas con la sensación de que tenía el partido pues bueno para para ganar

Voz 1663 11:27 sí bueno es que te vas con la sensación esa pero pero

Voz 0969 11:31 bueno ya te digo quitando el resultado feliz porque creo que hemos hecho un grandísimo partido en final

Voz 0239 11:37 la cruel y encima con un protagonista de aquí no de la casa pero

Voz 4 11:40 que qué final más cruel y encima con Ceballos de por medio con

Voz 0239 11:42 el protagonista de aquí de la casa no sí bueno

Voz 0969 11:45 yo creo que son los que menos cruel porque creo que que la afición estaba entregada el equipo estaba eh y como comentaba ante un acoso y derribo en cada momento cogiendo todos los rechaces metiendo el Madrid atrapa prácticamente los diez tiros metido atrás sabe que las esa acción era de que íbamos a ganar además el equipo ha ido a por el partido valiente en todo en todos los sentidos en ese aspecto dolido y cruel no porque te vas con la sensación se va la gente dolida porque es

Voz 4 12:13 dolido por el resultado pero no por la imagen el madre

Voz 1670 12:16 muy metido atrás todo el equipo no sido valientes pero hemos perdido palabras de Joaquín enseguida voy con Javi Rey que está por ahí hola Javi muy buenas

Voz 1284 12:23 hola qué tal muy buenas ha terminado la rueda de prensa de

Voz 5 12:25 de Solari verdad sí ha estado ahí Antonio Romero

Voz 0239 12:28 preguntado por la querido preguntar al técnico argentino ya ha mirado al jefe de prensa Juan Camilo y la dicho chico es una pregunta sólo a ver si me equivoco esto

Voz 1670 12:38 cogiera la sala de prensa

Voz 9 12:40 responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en en el caso de ninguna manera lamento repetir el plantel Ése es el que es todos puede jugar todos son parte del plantel

Voz 0239 12:54 bueno pues es lo que ha dicho como siempre Solari que sale gente no entra en el meollo de la cuestión Isco se ha ido hoy muy serio a veces ponía cara de póquer algunos partidos en la ceramista por ejemplo recuerdo en Abu Dhabi que sonreía hay porque para que las cámaras acataran no muy enfadado hoy iba muy serio sabedor de que con todos lesionados con todos los delantero les llevamos incluido Karim Benzema pues Isco no ha jugado ni un minuto así que se iba como digo cabizbajo

Voz 4 13:20 jo por esa zona mixta

Voz 0239 13:22 sí bueno te cuento también que Karim Benzema se va con la mano vendada mano derecha tiene fracturado el dedo meñique han hecho una placa aquí en el estadio Benito Villamarín saco firmado esa rotura es otra lesión más veremos tiempo que está el francés Jo fuera de juego porque Marie recordemos que tiene fuera a Bale tiene fuera Marco Asensio a Llorente eh bueno muchísimos jugadores si recupera Lucas Vázquez después de la sanción y también barco

Voz 0520 13:46 pero la Mariano que no vino en esta convocatoria pero sí tiene un

Voz 0239 13:49 el Madrid arriba sabe Isco que ahora mismo con este técnico lo tienen complicadísimo y en cuanto a posibles salidas de enfundado también a Casilla al tercer portero si se va o no al y united eh porque tiene esa oferta del equipo de Bielsa nos ha comentado que la próxima semana sabremos algo pero tiene pinta que muy prontito casilla dejará de ser jugador

Voz 0520 14:08 el portero tercer portero del Real Madrid confirmada la fractura lo confirma también el propio Solari fractura en el meñique en la mano de Benzema otra lesión más a ver qué cuantos afecta al delantero francés

Voz 0239 14:20 ha sido una cosa a mano en la recta final del tramo que no estaba atendiendo Bartra ha contado y le ha pedido que se relaje y se tranquilice porque lleva muy poco aquí en España Vinicius Bartra ha contado Bartra que Vinicius le ha dicho hijo de puta

Voz 5 14:35 se ha visto perfectamente en la tele

Voz 0239 14:37 exactamente y de manera pública lo ha denunciado Bartra porque entiende que no merece esa falta de respeto y le aconseja y le recomienda que es muy joven y que se tranquilice

Voz 5 14:46 esto esto supone algo para bien

Voz 0520 14:49 lo que sí se vean las imágenes Iturralde esto pasa en todo los partidos de Passeig de Gràcia duramente pasa entre los partidos que bueno

Voz 10 14:54 o en el campo de lo más normal

Voz 4 14:58 bueno lo Betis ante el Comité de Competición se que nunca ocurre no se puede estar ante Naciones Unidas au ante este tribunal perdón Jordi por favor

Voz 1576 15:07 pues sale Marc Bartra en el año dos mil diecinueve decir

Voz 11 15:09 Benicio le llamó hijo de tarde no es nuestra

Voz 4 15:12 pero te digo lo que puede pasar en el bloque de Parla pero perseveró que no ha pasado nunca nieva no es así cada equipo si cada jugador que llama posicionó muy a favor de que

Voz 1576 15:23 equipos denuncien

Voz 4 15:26 pues no sé si vamos a ver si vamos a estar

Voz 5 15:28 y a ha crecido a mí me parece

Voz 0239 15:31 hasta incluso mal que lo puedan decir vulgarmente pero aquí el culpable no Bartra el culpable de inicio que insulta a tres veces no conviene tampoco frivolizar demasiado con estamos estamos pidiendo un comportamiento ciertamente ejemplar a los futbolistas en el campo se dice de todos repito yo no soy partidario de que un futbolista salga públicamente y diga este tío me ha insultado no sigue pero conviene no hacer a Bartra el malo de la película El malo de esto el que insultado

Voz 0985 15:59 es más yo incluso sería partidario de que estos casos sea actuar de oficio es decir si el Comité de Competición tiene unas imágenes en las que se insulta gravemente por parte de un jugador otro digo gravemente porque el Comité de Competición Aqua difícil

Voz 1284 16:13 porque no conoce a Jordi porque no quiere y ahora se puede hacer porque hay un hay un artículo un reglamento que él el Comité de Competición puede entrar de oficio lo que pasa en el cine no pertinente sabido que en este en este caso

Voz 1663 16:24 extendería bueno yo no sé si tendría lo que haría

Voz 11 16:29 pero si Jordi luego que si abres ese melón sí pero

Voz 0985 16:36 me parece bien que cortemos de raíz algo que todos hemos visto en Televisa

Voz 4 16:40 con la televisión y se le oye no se los labios pero eso no se puede decir que lo he dicho metemos un guardia fruta es una trece y la P no por tener ya algo creíblemente a cobrar peras pero pero tenemos más que queramos sí sí sí sí yo te digo una cosa si Le Pen

Voz 1576 16:59 inicios en vez de decirle hijo de tal dos o tres veces es un jugador diciendo a Vinicius algo relacionado con con su color de piel o algo con connotación homófoba se pueden tres se puede sancionar se puede sanciones Se puede tirar de las orejas no podemos enfadar todos se connotación de raza O'Shea con notación homófoba respecto a la orientación sexual sea uno lo dices hijo de tal yo creo yo creo que aquí será como que no pasa nada está está bien nos hace gracia todos pero me parece igual de grave

Voz 4 17:29 el jurado le dijo a Marcelo que era mono

Voz 1576 17:32 ya gravísimo no gravísimo dijo que habían

Voz 4 17:34 esto que me que vendía oro no sé qué

Voz 0985 17:37 problema Mari y ahora esto no es un problema de colores aquí no estamos en problema de colores de la misma forma que son sancionados los aficionados que el hijo de puta un jugador procedamos a sancionar a los futbolistas que entre ellos se dice hijo de puta a uno Le puede ser más o menos gracia pero este es mi punto de vista

Voz 0842 17:54 sí a mí no hace gracia ya te digo que si no hay audio de ese momento ya no vas a ningún sitio

Voz 0520 18:00 claro

Voz 0842 18:00 sí eso es un habitual abrazando no efectivamente no

Voz 0520 18:05 bueno eso lo acaba de denunciar Bartra sobre las palabras de Bricio que repito en la retransmisión de la visto perfectamente no una sino tres o cuatro seguidas se habían calentado los dos ahora salía Bartra y es verdad que esto ocurre en todos los partidos en unas ocasiones Seve y en otras no se ve tanto en las que se ve como las que no se ve son lamentables pero no lo va a pasar nada la actriz que se puede cambiar que puede cambiar el reglamento

Voz 7 18:27 lo que ahora te recibe a partir de ahora pues no no va contra nadie

Voz 4 18:31 bastante tiene con el bar Manu para correr en medio no nos por seguir enredando con esto del bar para el Real Madrid está siendo un suplicio eh

Voz 0985 18:41 auténtico calvario con la de hoy ya son seis veces las que han cambiado una decisión que le favorecía al Real Madrid con seis veces es el Real Madrid el equipo entre comillas más citado por el bar insisto con la de hoy el Madrid ya con seis ocasiones es las veces que le han cambiado una decisión que le favorecía al lío pero no te digo es así son son sexo son seis justo que le favorecían al Real Madrid Iker

Voz 4 19:12 el PAR ha corregido ha hecho justicia ha dicho que no le gente bien

Voz 11 19:18 sí entendiendo al regreso eh Jordi Martí Marcos y el Real Madrid el Real Madrid

Voz 4 19:29 o cómo va en la clasificación porque el barco sí que ha ganado otra cosa que no tienes opinión que si tengo entendido

Voz 0985 19:38 pero si tú sigues el carrusel con atención las cuenta de que el Madrid con seis veces en el equipo que más veces le han cambiado una decisión que ha le favorecía bueno una vez a Madrid seis no pasa nada

Voz 1501 19:52 jo todavía hay que demostrar que eso sea fuera de juego no quiere decir que eso sea gol porque yo creo que yo sigo creyendo que fuera de juego que lo que he visto una atracción no no creo que sea

Voz 0520 20:00 pero al cabo demostrando por las imágenes por esto la retransmisión

Voz 1501 20:03 bueno vámonos al Sanedrín de este partido

Voz 1670 20:05 con el que termina la primera vuelta para

Voz 10 20:07 la para el Madrid para la Primera División

Voz 0520 20:12 es la peor primera vuelta en Liga del Real Madrid desde el año dos mil cuando marchaba cuarto con veintinueve puntos desde el año dos mil no hacía una primera vuelta a pesar de ese gol de Ceballos en el último minuto desde hace dieciocho años nacía una primera vuelta tan mala el Madrid ha terminado con veintinueve puntos eh terminó con veintinueve puntos en aquel año dos mil además del Betis uno Real Madrid dos la gana el Barça tres cero al Eibar dos de Suárez y uno de Messi su gol cuatrocientos llevan entre los dos ahora mismo treinta y un gol

Voz 10 20:39 es entre lo visual siete de Messi Suárez catorce treinta y uno que son los mismos que llevan el Sevilla y el Celta

Voz 0520 20:49 el resto todos tienen menos de los que han marcado

Voz 10 20:52 Leo Messi Suárez y además el Atlético

Voz 1670 20:54 Madrid esta mañana uno cero al Levante en cuanto a los equipos que están ahí peleando por la Liga

Voz 0520 20:59 tiene el Sevilla perdió esta tarde en San Mamés dos

Voz 1670 21:02 pero con dos golazos de tu Williams l'Any vaya gol dos años que no marcaba en Liga en semana me gustaría me usted que en una carrera den velé

Voz 0520 21:09 Iñaki Williams y Usain Bolt Usain Bolt no de jugar nuestro fútbol demostrado que con el balón en un poquito más por bueno podría estar ahí queda la primera división con el Barça eh terminando esta primera vuelta con cuarenta y tres puntos Atlético segundo a cinco con XXXVIII Sevilla tercero con treinta y tres a diez Cuarto Real Madrid me encontré títeres nadie Alavés quinto con treinta y dos Getafe sexto con veintiocho por abajo Rayo Villarreal ir Huesca están ahora mismo en descenso eh falta por jugarse el partido entre Espanyol y Real Sociedad

Voz 1501 21:39 para terminar la primera vuelta te leyendo un tuit ahora mismo de Dani Carvajal de así un minuto y medio

Voz 12 21:44 eh que retuviera una imagen

Voz 1501 21:47 de un compañero que es que es arquitecto llama Nacho Nacho Tellado sí que trazó las líneas cuenta

Voz 4 21:54 pensando de verdad esto te lo juro

Voz 1501 21:58 y en ese y en esas líneas está fuera de juego por diez en diversas

Voz 10 22:03 lo caro

Voz 0239 22:04 Hall cuanto sea el contrario lo va a hacer igual no tengo ni idea

Voz 11 22:08 lo digo ahora si quieres pero yo no gracias muchas gracias

Voz 4 22:13 también te digo una cosa pero también hay que ver las titulaciones

Voz 0520 22:16 los arquitectos

Voz 4 22:16 yo no digo nada

Voz 1576 22:19 yo le conozco de Vic de quinta de Gijón es el arquitecto de Lass de tiene contratados la

Voz 1284 22:24 Guti para que tiene ahí estoy viendo aquí

Voz 1576 22:26 de las que es imposible que esto digo se discuta el tiraba ahí son diez centímetros la pena de que si esto es así que yo no me tengo que no que la federación no lo tenga que esto debía tener la Federación para que en el bar se vea Si somos no son sólo digo eso que si esto existe lo pueda hacer un arquitecto

Voz 4 22:45 oye porque al final no les damos porque no éramos esto al final

Voz 0520 22:48 colegio de Arquitectos

Voz 1284 22:49 que los arquitectos

Voz 1670 22:53 Mediapro o a los árbitros

Voz 4 22:55 a quién damos esto al arquitecto dudas Nacho Tellado efectivamente natural de Gijón arquitecto número

Voz 10 23:02 en mil cuatrocientos ochenta del colegio alguien

Voz 4 23:06 pero qué es infalible entonces dimita que nos habita habilita no no no no no no no

Voz 10 23:11 no es infalible no es infalible porque las imágenes se han explicado bien explicado

Voz 0514 23:16 es decir que sería infalible

Voz 10 23:18 sería infalible si esa imagen que tiene Nacho Tellado

Voz 0514 23:22 coge totalmente frontal la jugada es totalmente frontal la jugada que por muy muy arquitecto que sea es imposible que maté matemáticamente viga diez centímetros imposible nos vamos a engañar a la gente yo no estoy diciendo que esté o que no esté yo te estoy diciendo que por la la la la el campo no

Voz 1284 23:41 pues recto el tiro de campo

Voz 0514 23:42 es nuevo curvo eso influye también a la hora de medir el la la Cámara tiene una perspectiva a la izquierda de lo que habla de puntos de fuga tiene ese con la cámara frontal a la línea Mengual aclara

Voz 11 23:58 de la rotación de la Tierra que también tiene

Voz 4 24:00 pero no te ahora lo que la olvidé que pateras plano sin ninguna voy que

Voz 1284 24:05 cuál es el problema de todo esto

Voz 10 24:07 el problema todo esto viene dictado en el punto tres

Voz 4 24:12 hasta luego

Voz 0514 24:15 los papeles más interesado el papel cuidado

Voz 4 24:17 punto tres del barniz no que esto lo han escrito y punto

Voz 0514 24:20 pues no se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesto Si esto es un error claro y manifiesto que no todo prescindir de Iturralde en Carrusel

Voz 4 24:32 Italia un arquitecto por el forro porque parado con todo el cariño

Voz 5 24:40 que es verdad que una imagen que

Voz 0985 24:44 de que es la que da poco saca de dudas completarán desde sectores

Voz 8 24:47 vamos a

Voz 4 24:48 bueno he vámonos cantaría

Voz 0842 24:51 los futbolistas algún día hablan de fútbol del juego y nueve arquitectos de líneas y hablo eh yo creo en general

Voz 4 24:56 vamos a hablar de vamos a hablar de Madrid

Voz 0520 25:01 institución deportiva más grande del planeta por compras árbitros

Voz 0985 25:04 el anuario oye Mario que los datos son los que manejamos manejamos se usa más Mario son los que manejamos en calidad

Voz 1284 25:11 no es algo la Vendée

Voz 0985 25:13 te podrán gustar más o menos pero son nuestros datos en ninguno

Voz 4 25:17 sí atiende a ellos

Voz 0985 25:18 Madrid te insisto es el equipo pero para ganar apunta

Voz 4 25:22 eso me ha pasado las cuatro veces anteriores sobre todo connota

Voz 1284 25:24 antes es exactamente igual que antes de ir al Sanedrín os recuerdo que se jugó cinco partidos en

Voz 1670 25:31 segunda Córdoba uno Rayo Majadahonda uno Alcorcón cero al

Voz 0520 25:34 cero Lugo uno Extremadura uno Zaragoza cero Málaga dos Elche uno Nástic cero eh ahora mismo en Segunda es líder el Granada segundo Albacete tercero Málaga cuarto Deportivo de la Coruña quinto Alcorcón sexto Osasuna en descenso están Extremadura Reus Córdoba Nástic luego estará Bruno para contarnos la última la de fútbol internacional presidente del Mónaco confirma que basó allí será jugador de

Voz 10 25:55 el equipo monegasco

Voz 0520 25:57 ha ganado otra vez el United ha sido irse a Mourinho y madre mi hermano Santos que camastro eh si Márquez que camastro vamos ha marcado el gol de la victoria Currás Ford sea salió De Gea aunque el protagonista sido dejé hecho unos paradones espectaculares esta victoria consecutiva el United que llegó proporciona a ganar

Voz 1284 26:15 a veces una de medidas matrimonio pero esta vez con seis por seis

Voz 4 26:21 el agua que bebe de agua ya ha debutado Fábregas con el Mónaco

Voz 1670 26:25 pues como el piensos fuera del fútbol en balonmano hemos ganado segundo partido en el Mundial de Dinamarca y Alemania Alemania Dinamarca hemos ganado a Islandia

Voz 0520 26:33 la XXXII XXV segunda victoria de los de ella

Voz 1670 26:35 Jordi Ribera mañana jugamos contra Japón debuta esta noche Rafa Nadal en el Open de Australia a las dos y media casi cuando terminemos

Voz 0520 26:42 Larguero contra el local el australiano James da voz que no debería ser gran rival para Rafa en el debut en el Dakar luego vendrá Ponseti

Voz 10 26:51 sí

Voz 0520 26:51 para contarnos lo que pasa con los españoles entre otras cosas a sea retirado Calleja vaya hombre con lo bien que lo estaba haciendo ha dicho adiós a Jesús Calleja nuestro compañero de Mediaset

Voz 1670 27:00 en baloncesto Ana los tres grandes el Barça se ha impuesto al hebreo

Voz 0520 27:03 con el Baskonia el Joventut y el Real Madrid

Voz 10 27:05 el técnico Zaragoza

Voz 1284 27:08 vale es ronquido queda alguien por ahí una zona amistades Villamarín ya nadie

Voz 0239 27:11 aunque hemos rescatado lo que te contaba de Bartra van a escuchar como Bartra denuncia públicamente lo que le ha ocurrido con Vinicius y les recomienda un mejor comportamiento para representar a un club como el Real Madrid

Voz 6 27:23 estamos en el suelo que que que de pie hay ahí pues les reclamado que estuviera más más que no se tirará tanto no hay ahí pues me he dicho tres veces es hijo de bueno me he acordado de mi madre tres veces yo creo que bueno que tienen muchísimo que que aprender de sus compañeros porque bueno conozco a muchos compañeros de del Madrid de la sección irse como son personalmente ese cómo se comportan y el Real Madrid no no es la manera no de de de bueno de encararse pues a a un rival y falta el respeto como como la hecho conmigo

Voz 0239 27:54 bueno pues etc Marc Bartra junto a Joaquín los dos que han comparecido en el Betis un Betis que el jueves tiene la vuelta de Copa del Rey un abrazo banquillo otro fuerte de mano luego

Voz 1670 28:02 así cerramos en el Villamarín Herráez algo más por ahí

Voz 0514 28:05 jo

Voz 5 28:07 Javi ya estaba por ahí cerrando también

Voz 1670 28:09 la vieja con Juande Ramos en Villamarín nos quedamos con Romero para el sanedrín aquí me quedo vale

Voz 0520 28:13 ha dicho lo de Calleja no he dicho que es tu Compay

Voz 10 28:16 pero el copiloto está en el hospital

Voz 0520 28:18 nada grave pero está ahí en el hospital un en blanco un abrazo para el copiloto gallego bueno y tenemos que escuchar a Solari cuando nada más terminar el partido le pregunta Ricardo Sierra por los dos grandes ausentes en la alineación del Madrid hoy primero Marcelo juegan su lugar Quilón con defensa de cinco tres centrales Carvajal de carrilero derecho regla

Voz 10 28:35 tierra

Voz 0520 28:36 y luego la preguntado morisco se ha ido por las ramas como siempre le preguntaba Ricardo Sierra y esta es la respuesta de Solari

Voz 13 28:42 no juega hoy Marcelo prefieres arreglo porque una esas son decisiones puntuales para para momentos puntuales como como este entendería después de que hoy por ejemplo e Isco no haya sido otra veces titular no haya jugado ni un solo minuto Si el jugador después esta situación que que se está complicando para él decidirá querer salir del club en este mercado de invierno a usted se lo impediría yo repito no es nosotros somos su plantel que se puedan sumar algunos chicos del Castilla ahora que tenemos que tenemos muchas muchas ausencias que esperamos recuperar todos son importantes porque tenemos tres competiciones y tenemos un partido dentro de tres días entendería que quisiera salir del club en esa situación su número es una pregunta para mí

Voz 1670 29:22 no es una pregunta para mí después de irse por las ramas con la primera pregunta ha dicho a mí esto no me lo pregunta yo creo que el la obligación del entrenador del Real

Voz 10 29:29 sí es aprovechar los jugadores que tiene probablemente no sea titular Solari pero yo creo que ya es lo de eso

Voz 0520 29:37 la con Isco

Voz 10 29:38 creo que es incluso perjudicial para el propio Solari no

Voz 0520 29:41 si al madridista el apetece ver cómo estaba hoy el equipo en el Villamarín contra el Betis Iberia libera Isco en el banquillo Iber que no está ni Asensio ni Bale y Benzema lesionado e insisto en lo que hemos venido contando estos días algo ha tenido que pasar muy

Voz 1501 29:54 grave personalmente para que Solari no lo ve ni agua

Voz 10 29:58 a a Isco

Voz 1501 29:59 lo que yo creo que tiene que hacer Solari la obligación de cualquier entrenador de cualquier equipo es tener a los mejores en el campo

Voz 10 30:05 luego te llevas mejor o peor pues mira no

Voz 0520 30:08 no sé qué habrá pasado si tan graves hoy sea cometió un acto de indisciplina tendrás que apartarlo de la plantilla supongo si ha hecho algo tan

Voz 10 30:14 tan grande tan grave como para

Voz 1670 30:16 eh para suponer un problema de verdad puesto apartar

Voz 10 30:19 no

Voz 0520 30:20 entonces sí pero tener a Isco en el banquillo o calentando y que tampoco juega hoy claro que todos tienen peso y todos tienen que jugar minutos de todos son de la plantilla del Real Madrid a mi me parece que es desaprovechar devalúa

Voz 10 30:30 dar

Voz 0520 30:31 depreciar un jugador como Isco que en el fondo esa tirándose piedras contra el propio tejado suyo de del club yo no entiendo lo de lo de disco aunque es verdad que cada vez es menos sorpresa y luego las explicaciones ya verás que son porque si diera alguna explicación más o menos coherente au de algún tipo pero es que no hay ninguna explicación tampoco yo voy a ser muy breve Xisco les falta al respeto a la ley que lo desconocemos Solaris a la estaba volviendo a pero con creces pero de largo eh que hoy sin Lucas Vázquez sin Gareth Bale

Voz 1576 30:58 Marco Asensio han jugado por delante es que hay que

Voz 4 31:01 quitar uno por uno de los que podía haber ocupado su demarcación Benzema tampoco de Benzema tampoco te vas jugando al verde ha jugado Vinicio Valverde titular Ceballos ha jugado Brahim que lleva una semana aquí ya jugado Cristo por delante de Isco hoy es que porque no había más si está el ese otro hijo de Zidane de la cantera era claro temporal antes saca Chendo otra vez antes que a no sé qué ha podido hacer tan grave para que sea una situación tan irreal con y sobre todo sobretodo una cosa

Voz 5 31:29 os doy la palabra que quiera eh sobre todo una cosa

Voz 10 31:31 si el Madrid sin Isco lo estuviera

Voz 0520 31:34 dando

Voz 10 31:35 por dicen oye mira disco te esperas

Voz 0520 31:38 que están que se salen todos pero macho no darles

Voz 10 31:41 nunca ni agua han jugado como disco

Voz 0520 31:43 ya ya desaparecido como desaparecido que no te digo que sea el titular indiscutible como lo era con Lopetegui casi siempre

Voz 10 31:49 pero que no le ni un minuto está jugando el equipo cómo está jugando

Voz 1576 31:53 yo no lo entiendo no pero es todo lo entiendo lo vas a poner perdona a Romero sino lo vas a poner

Voz 10 31:58 eh

Voz 1576 31:58 quiero decir porque vas a poner por delante todos los que ha dicho pinos no lo traía hasta Chendo pues lo deja fuera de la convocatoria en Madrid pero yo creo que traerlo aquí sacarlo a calentar y luego poner a cualquiera si hay lesiones sanciones por delante del yo creo que es una humillación en toda regla celebrando ha

Voz 4 32:14 a falta cuatro trabas cuando entradas a la

Voz 0239 32:17 las once y media te pregunta cómo Garrido sí dieron una falta de respeto de tu moradas duda y lo has dicho que no bueno para mí

Voz 1576 32:23 eh

Voz 0239 32:24 es una falta de respeto deportiva clara sea yo creo que yo utilizaba en Carrusel Deportivo un término que me ha gustado poco cuando hablo de deportes pero me parece que que que lo de Solari con Isco rozan la humillación deportiva ya sé que ya sé que entra dentro de la demagogia que sí que cobra más que multimillonario que se que queda todo eso lo entiendo pero yo creo que lo que le está haciendo Solaria Isco es evidentemente una humillación deportiva que empezó el primer día cuando no le llevó en Melilla que parecía una cosa circunstancial y que se va agravando ya ahora ya

Voz 10 32:58 no es un tema puntual que solo

Voz 0239 33:01 atañe a a Solari e Isco es que ya está todo metido por dentro me imagino que estarán los directivos del Real Madrid preguntándose hoy como han podido salir casi cualquiera menos Xisco por lo menos alguno habrá preguntando sólo se preguntarán los compañeros que veían que el equipo estaba haciendo el equipo estaba rozando el ridículo en la segunda parte el cambio el cambio ha sido Cristo eh ya no es una cuestión de de una explicación en rueda de prensa de Solari es una cuestión de que está jugando con el futuro deportivo del club porque Isco es patrimonio del Real Madrid y Solari como dije el otro día sentó mal repito hoy es un advenedizo que no sabemos cuánto va a durar como entrenador del Real Madrid Gemma

Voz 4 33:38 el grave claro por eso lo decía haya Dani que si yo fuera aguanta

Voz 0520 33:40 o porque no sé cuánto tiempo va a estar Solari en el en el banquillo del Real Madrid sinceramente lo desconozco por mucho que su contrato diga que hasta la veinte veintiuno pero es que el entrenador del Real Madrid tiene que revalorizar o intentar tener a los jugadores en el valor de mercado e Hinault mandando al ostracismo a un futbolista de la categoría del nivel de Isco que si lo que quiere es que se vaya pues vale entonces lo entiendo pero es que

Voz 10 34:03 es muy difícil de entender

Voz 0520 34:05 lo que está pasando entre Solaris como muy desde sobre todo viendo los resultados y el juego del equipo

Voz 0239 34:10 no puedes hacer Manuel ridículo en cada explica

Voz 0520 34:13 el San Tutu podrá decir del tema Isco

Voz 0239 34:15 no hablo más o menos la gente puede entender por dónde van a Baena pero no le puedes preguntar cómo me ha pasado a mí hoy en primera persona

Voz 10 34:21 eh

Voz 0239 34:22 en la rueda de prensa Solari hizo decirte que bueno que este es un grupo en el que todos juegan los chavales han luchado lo pregunto porque me estoy quedando a cuadros un tipo ya

Voz 4 34:32 con qué te ha hecho lo que le ha pasado lo que ha hecho

Voz 0520 34:35 no con la con la clara a tu pregunta que condicionó que ya es pregunta una vez

Voz 0239 34:38 no no ni siquiera eso ni siquiera eso ni siquiera él tiene la personalidad para decir Amanda conoce perfectamente para decir mira no aguanto la segunda no aguanto la segunda pregunta no él se queda mirando con cara de póquer al representante de comunicación hasta que obliga al jefe de prensa de decirte oye que estar preguntando o sea yo creo que esto lo estar manejando mal desde hoy que el madridismo se merece una mínima explicación de que hoy ha jugado Cristo Cristo con todo el respeto para el chaval que es a partir de la segunda parte

Voz 4 35:06 bueno esto González por alguien no lo conoces vale es una pregunta es el cachondeo sobre eso lo de Solari es una pregunta

Voz 0520 35:13 promedio es verdad una pregunta al periodista pero de lo que se trata es de que el al que me preguntan reto

Voz 4 35:18 Ponta progres preguntado

Voz 10 35:20 sino claro es normal que muchos reestreno

Voz 4 35:22 tratarte aquí y tú pregunta es otra cosa tampoco

Voz 0239 35:25 lo más tonto

Voz 1005 35:27 yo sólo quería decir una cosa de el sistema de Isco es que Solari no quiere recuperar a Isco esto ya lo vimos en el Mundialito y lo comentamos aquí en en la

Voz 0097 35:39 cadena SER pero yo creo que ahora ya es

Voz 1005 35:41 carísimo que Solari no quiere

Voz 0514 35:44 para disco yo creo que en su momento se habló de que

Voz 1005 35:46 club le había pedido que que intentará recuperar etc bueno pues está clarísimo que Solaria ha decidido no recuperar a Isco para este equipo del Real Madrid piensa que sin él va a estar mejor y eso es una es una realidad ir quería dar un paso más en el asunto este disco entiendo y pienso que la zona noble de el Real Madrid ve con buenos ojos esta situación de Isco en el Real Madrid porque como bien decía Romero lo que está haciendo Solaria es devaluar un bien del club o sea que con esta situación lo que está haciendo Solari directamente es devaluar a uno de los futbolistas con mayor proyección para mí de de este

Voz 1576 36:24 insisto Solari entrenador interino que no pinta nada el club no dice nada y los compañeros no levantan la voz podemos llegar a pensar que a lo mejor es que Isco no está bien porque digo aquí nadie dice nada a los compañeros de Isco ni en privado ni en público se parten la cara Boris en el club no para esto el entrenador partido tras partido no pone a Isco y el rato que vivimos de Isco no

Voz 1284 36:46 bueno sí que es verdad es que cualquier

Voz 1576 36:49 da para cualquiera que yo conocí

Voz 1284 36:51 no yo me fío de Solari pero que creo que si Santi

Voz 1576 36:54 no pone a Isco que Isco debe estar pasa

Voz 1284 36:57 el peor que Brahim que Vallvé pero yo te compraría eso Isco y me quedo con cero yo te compraría viviéramos ahí me quedo con Sanz

Voz 1005 37:04 hemos AIS compartido completo es decir debiéramos que no está al nivel pero es quién no le está dando esa oportunidad Solaria Isco es que no se la está dando

Voz 4 37:12 sí pero lo no

Voz 1284 37:15 para avivar el debate no todo no lo estaba haciendo bastante tú estás diciendo en serio yo creo que es muy mal pero déjame déjame confesional lo he dicho yo creo que yo no es que cuando no cuando está revisado

Voz 0239 37:28 sí es es es mal suplente ICREA

Voz 4 37:31 ahora mismo no es como todos los

Voz 0239 37:34 no yo yo te pregunto directamente si tú está diciendo en serio sí que un futbolista como Brain que lleva tres días en el Real Madrid que ha jugado doce partidos del máximo nivel en tres años en el primer equipo del Manchester City que un futbolista como Cristo que un futbolista podría meter a muchos y no quiero hacerlo porque suena mal para los chavales pero si realmente está diciendo en serio que Isco que

Voz 1284 37:53 una pierna de disco que la pierna derecha

Voz 0239 37:56 no desabrochada no le puede dar más al equipo

Voz 1284 37:58 no no no no no se está gestando solamente yo te te diré que no cobran no lo que estoy diciendo que

Voz 1670 38:05 lo voy a decir es que

Voz 1284 38:07 a este Isco retirado en el minuto ochenta del campo el Betis no lo

Voz 10 38:10 no

Voz 1284 38:11 no lo meto aclara bueno es otro de no no ese es otro debate es el de Badalona

Voz 11 38:15 no no

Voz 0239 38:22 a cuenta de que estás diciendo una barbaridad Nolis

Voz 1284 38:25 Dreyer es Ibrahim entero dentro de Bahrain no quieren ante el debate uno siente vale si estaban verde