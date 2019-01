Un mal día lo tiene cualquiera (14-01-2018): El 14 de enero, el 'anti-día' del libro

en los sistemas ideológicos que conocemos como religión una forma muy tradicional demostrar nuestro desacuerdo siempre ha sido lo de quemar los libros que deben palabras que choquen con nuestra visión del mundo pisó cuando no hemos quemado directamente tan de nuevos actores por una de estas casualidades de la historia el catorce de enero de mil seiscientos uno fue el día en que la Iglesia de Roma decidió que la incineración era el mejor método para demostrar los judíos se equivocaban consideran a Jesucristo como el hombre que tenía que abrir las puertas a toda la humanidad ese día quemaron todos los libros en hebreo que encontraron en la ciudad y ese mismo día pero trecientos ochenta y ocho años después centenares de musulmanes se reunieron en brazo El en el Reino Unido para quemar centenares de ejemplares de la novela Los versículos satánicos de Salman Rushdie el libro daba su propia versión de cómo debía haber sido Mahoma y la fundación de la religión islámica los musulmanes también consideraron que la mejor solución

Voz 1

01:28

la serie quemar el libro con el agravante de que tuvieron que comprar lo primero claro no porque algo este escrito tiene que ser cierto pero la mejor forma de demostrar que no lo es sigue siendo rebatirla con palabras no con llamas