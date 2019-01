Jealous Guy (John Lennon) - Alfonso Cardenal

Voz 0084

00:00

a veces los tipos más carismáticos más queridos esconden una personalidad truculenta los músicos esa faceta sacaba plasmando en canciones John Lennon dejó ver su cara oculta con las mujeres en dos canciones la primera junto a los Beatles apareció Henry versó la y en este ramo For Your Life John Lennon cantaban terrible les pediría verte muerta que conoce pero hombre hombre celoso el cantante obligó a dio con hacer una lista con los son hombres con los que se había costado esos celos los plasmó también que los Kay donde canta no quería hacerte daño no quería hacerte llorar solo soy un tipo celoso en cuidador Nena la canción de esta noche apareció en mil novecientos setenta y uno en el primer disco de Lennon en solitario y no generó ningún tipo de polémica o debate hace casi medio siglo de aquello gracias a Dios los tiempos han cambiado