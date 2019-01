Angel: "No tengo cuatro abuelos, tengo cinco"

Voz 1

00:00

nombres Ángel Ramos soy de Zaragoza hizo hoy voluntario de la organización adoptaban vuelo y la verdad es que ha sido una experiencia desde que estuvieran que abuelo suponen gratificante por parte de los mayores aprendo valores principios experiencias el sacrificio personal que ellos han tenido para para que hoy estemos en la buena situación en la que estamos ahí y es que como digo cualquier encuentro con ellos es súper enriquecedor todas las semanas voy con mucha ilusión ir en el fondo es hora y media de de mi semana que es un un periodo de tiempo mínimo no me quita tiempo para para ninguna otra cosa Inés enriquece personalmente muchísimo me apunté a pesar de que yo tengo que conoció a mis cuatro abuelos mi abuelo adoptivo se llama Manuel es una persona súper simpática y agradable con muchísima alegría de vivir y que ha tenido experiencias subirá fascinantes cada semana quedamos eso mejor escucharle y aprender cosas nuevas vive en una residencia en la residencia Ortega de Zaragoza donde desarrollamos el programa de estabilidad hijo único objetivo es que yo se encuentren felices acompañados y queridos porque muchos de ellos o no tienen familia au una residencia aunque tengan familia y amigos porque momentos de soledad como es normal y ahí esas medición intentar que que que Mi abuelo se sienta querido ya escuchado