Manuel Valls insiste en que PP y Ciudadanos tendrán que hacer frente a las medidas más reaccionarias de Vox en Andalucía

Voz 1 00:00 bueno del Val muy buenos días buenos días recibimos en los estudios de Radio Madrid hoy al candidato a la alcaldía de Barcelona usted que tiene una larguísima experiencia política una trayectoria muy larga

Voz 1727 00:11 qué ha aprendido que está aprendiendo a esta experiencia ahora en Barcelona en España

Voz 2 00:16 bueno es lo que me gusta es aprender a aprender otra forma de hacer política de de comunicar con otro sistema electoral lo que cambiar mucho en Francia el sistema mayoritario con las dos vueltas que te obliga a salir un poco de los partidos y hablar a todo el electorado Aquino aquí se habla más a los suyos yo creo que eso impide después de hacer pactos iré a hablar del interés general bueno pero se aprende mucho oí somos dos países vecinos hermanos europeos y por supuesto hay también creo más cosas comunes no

Voz 1727 00:48 la libertad es siempre en libertad para el que piensa diferente decía Rosa Luxemburgo hoy bueno ahora que se cumplen hoy o mañana no recuerdo bien que se cumplen cien años de su asesinato está desapareciendo la voluntad de entenderse con el otro

Voz 2 01:01 sí bueno siempre ha existido eso pero en un momento donde creo que hay un peligro serio para la democracia la libertad el Estado de Derecho la la separación de los poderes si hay intolerancia hay mucha intolerancia en la sociedad no sólo en el mundo político hay intolerancia y eso puede puede abrir las puertas al a la intolerancia a los populistas de izquierda o de derecha a todos los finalmente los que van contra de de la democracia liberal se escuchaba justo antes sonreía las las palabras de unos y otros a la izquierda o a la derecha para hablar de la Izquierda activista o de la España en blanco y negro de uno Si de otros en Francia también existen los otros países es un poco exagerado yo con mi visión mi experiencia pero desde fuera por supuesto durante años yo podía es decir que con matices diferencia sino confundo todo pues el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que han gobernado este país durante cuarenta años ha logrado muchas cosas han sido útiles a la democracia y al país a los mejores cuarenta años de España desde hace un par de de de siglos este enfrentamiento verbal en otros tiempos pasa cuando sólo hay dos partidos que no cuando hay el peligro populista y separatista me parece peligroso yo apostaría pactos pactos entre los grandes partidos constitucionalistas

Voz 1727 02:29 qué han hecho mal que han hecho mal los grandes partidos en este caso en España el PSOE y el PP porque son ellos los que efectivamente han gobernado este país durante los cuarenta años de democracia del setenta y ocho en Francia pasado un proceso muy parecido tenía una realidad muy distinta que han hecho mal los partidos que no han entendido para que los ciudadanos les les estén los grandes partidos tradicionales digo les hayan retirado la confía

Voz 2 02:52 yo no voy a dar lecciones entre

Voz 1727 02:54 eso es reflexivo y vivir en un en un partido

Voz 2 02:57 el socialista francés que se ha hundido pienso que no Íñigo yo también porque Siro responsable político el primer ministro a veces no hemos entendido el mundo

Voz 3 03:09 o la o o

Voz 2 03:11 la desesperación de la gente las clases medias que se han hundido después de la crisis del final de los años dos mil creo que no me entero el mundo de después la caída de la pared de Berlín en el mundo de la globalización que ha atacado de frente el Estado social en el estado del del bienestar ir esta subida de de de de del temor de la gente de perder su identidad no sólo día dan de no ser ya catalanes de no ser andaluces de los españoles de no ser franceses y eso explica el Brexit la subida de la extrema derecha o de la izquierda en varios países el hundimiento muchos países de los grandes partidos hay grandes partidos que han desaparecido en Italia o en Francia hay aquí los dos grandes partidos han perdido la mitad de su

Voz 1727 03:59 el peligro de que el PSOE el PP puedan llegar a desaparecer

Voz 2 04:03 siempre es posible a hubo un gran partido que aquí desapareció fue hubo o el Partido Comunista siempre puede pasar el sistema electoral mantiene un cierto nivel lo los partidos pero que es hoy la izquierda y la derecha que representan la esas palabras que que representa la palabra socialismo Ampo cuál es su su su identidad su su su propuesta por eso yo creo que el gran debate a pesar que siempre existen por supuesto conservadores y progresistas formas de derecho de Izquierda el gran debate es entre los los progresistas los europeístas los amantes de la democracia representativa y liberal frente a todos los populistas a los extremos en el caso de España a los separatista

Voz 1727 04:49 esta noche La Sexta con Ana Pastor decía usted eso el debate inmediato no es derecha izquierda aunque siga existiendo el debate inmediato es entre demócratas y populistas bueno pues tenemos Italia gobernada por populistas de izquierda de derecha tenemos la extrema derecha en Austria tenemos posiciones liberales en Hungría Polonia Rumanía Marine Le Pen en Francia Vox en España

Voz 2 05:13 mes lo hicieron uso inmerso en su usted eh

Voz 1727 05:17 que el PP blanqueaba a Vox cuando pacta con él el acuerdo de los treinta y siete

Voz 2 05:21 yo creo que siempre es muy peligroso integrar discurso propuestas o pactar con un partido extremo es en Andalucía con Vox es verdad también cuando se ponen las manos de los separatistas catalanes los presupuestos del Estado hoy el futuro de España siempre es muy peligroso porque ellos tienen una coherencia yo sabe dónde van unos la independencia de Cataluña el otros una agenda populista antieuropeo ir muy reaccionario en el tema por ejemplo por supuesto de la de las mujeres en general la gente va escogiendo después el original no la copia de lo que vivo visto en otros países Berlusconi con la extrema derecha de Salvini en Italia o la derecha de Baviera frente a este Juan todo corres después de esa extrema derecha pues pierdes tus valores tu alma pero también acabas perdiendo tus votantes se preguntaba que tenemos que hablar a los votantes por supuesto yo respeto a todos los votantes pero lo lo líderes políticos tienen que ir con mucho cuidado con eso

Voz 1727 06:35 le preguntaba por el pacto PP Vox en Andalucía porque es un pacto con treinta y siete puntos anoche también lo es decir que el presidente Sánchez había pactado con los independentistas que ha pactado el presidente ese año con los independentistas es que pacto es ponerse de acuerdo es decente coge unas medidas

Voz 2 06:52 pero pero podríamos decir es decir casi la misma cosa en Andalucía yo no yo no veo perfectamente lo lo que está dice

Voz 1727 07:00 es decir que no pero no ha pactado el programa uno de los independentistas en el referéndum

Voz 2 07:04 si los socialista hubiera escogido abstenerse Vox no estaría en el centro del debate los Presupuestos arrestaron no digo que sea fácil por supuesto en este ambiente pre electoral pero igual Partidos popular Ciudadanos Partido Socialista es decir partido que han gobernado que gobierne no que quieren gobernar grandes partidos constitucionalistas europeístas tendrían que pactar sobre los presupuestos o Cataluña o el estemos o los temas de la inmigración o por supuesto Europa eso sí que me parece imprescindible en Cataluña ya cuando el señor Iglesias va a no sé quién a visitar a los presos al señor Junquera en una cárcel cuando se ve que hay un debate escuche las palabras de Miquel Iceta que me quiero mucho pero bueno votamos los presupuestos en el Parlament si los otros votan los Presupuestos del Estado si aquí hay una negociación que no dice su nombre pero es una negociación in me parece muy peligroso que el futuro del país y los Presupuestos General del Estado estén en la gente que esto da en Waterloo o en Donetsk eso sí que me parece muy grave tenemos que ir con mucho cuidado porque eso no es la tradición del país tenemos por supuesto que escuchar a la gente que ha votado independentista que ha votado en favor de los separatistas pero ese me me parece muy grave como me parece muy grave que mañana Barcelona esté en las manos de los populistas y yo los independentistas de los separatistas

Voz 1727 08:31 usted se presenta a la alcaldía de Barcelona apoyado por por ciudadanos que pacta con el PP que acaba de blanquear a Vox teme la contaminación de ciudadanos del acuerdo tripartito de legislatura en Andalucía

Voz 2 08:43 cuál era la otra solución ha habido una voluntad de cambio no en Andalucía a partir momento donde el Partido Socialista no escoge la abstención el Partido Popular Ciudadanos han pactado el pacto entre los dos partidos me parece un pacto reformista de sentir general hemos después como las cosas pasan en el Parlamento andaluz yo estoy muy seguro y lo dice muy bien Albert Rivera Inés Arrimadas los dirigentes andaluces son nacionales de Ciudadanos C's un partido liberal progresista europeísta idéntica Amine no no no yo estoy muy seguro que ellos serán muy firmes son los que impedirán que se contamine de la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de de Vox ahora sí siempre habrá la posibilidad de pactar con el Partido Socialista la responsabilidad digamos todos los partidos constitucionalistas este ambiente un poco de pongo comillas por supuesto de guerra civil de de esas dos Españas eso sí que es peligroso cuando conocemos la historia de nuestro país Huya dos bloques eso sí que me preocupa dos bloques

Voz 1727 09:58 cuál es bloque de la por eso pero

Voz 2 10:02 lograba Vox han Aros no como Sánchez sirviera tal yo lo otro lado la la la izquierda no no no no pactar con los extremos es siempre muy peligroso tenemos que recuperar sentido común y que la moderación en la manera de hacer política en todos los ámbitos política económica política social la moda mire hay un un ejemplo que es muy interesante para todos lo que acaba de sugerir en Suecia cuatro meses después las elecciones lo abro otra solución de que los

Voz 1727 10:34 los partidos conservadores le den la mayoría al primer ministro socialdemócrata

Voz 2 10:40 juntos es es aíslan

Voz 1727 10:42 a la extrema derecha que le eso eso es de es que no hay otro azulejo cosas desde ayer le le he escuchado decir varias veces esto saque la culpa de que PP pacte con Vox ciudadanos acepten los votos para gobernar de Vox la tiene el PSOE de Andalucía no he dicho eso queremos que la responsabilidad es compartida

Voz 2 11:00 por eso he dicho que me que no estaba de acuerdo o que o que o que me parecía una mala noticia ahora yo soy candidato en Barcelona hecho todo esos comentarios por porque tengo la la la ciencia en Francia yo hace más de treinta años vi la entrada del Frente Nacional en la en las asambleas regionales yo tenía veintitrés años la primera asamblea regional de la región de París había el señor Penn todo su su equipo en este momento los socialistas apostaron por abstenerse que en las regiones pues donde la derecha podía gobernar pueda gobernar yo hace tres años como primer ministro salió en la televisión para decir después de unas elecciones regionales donde en dos regiones el norte el sur podría ganar la familia Le Pen para retirar las listas socialistas no fue fácil dejarla derecha ganar gobernar porque siempre he pensado lo que es más importante y compartirlo constitucionalista europeísta fuera gobernador puesto unos y otros tendrían que salir de este lenguaje para encontrarse trabajar junto cuando no hay otra solución

Voz 1727 12:07 ojalá

Voz 2 12:09 ojalá ojalá esto por la democracia por espacio usted

Voz 1727 12:11 esta aspira a gobernar Barcelona que es para los independentistas lo sabe un símbolo no recuperar la el gobierno municipal en Barcelona va a ser el objetivo central de la batalla desvirtúa esa batalla el debate real de la ciudad sus problemas

Voz 2 12:26 no pero los dos son necesarios yo entraron en esa campaña en el mes de septiembre de octubre hablando de Barcelona de los problemas de los barceloneses soy el primero que dijo que el primer problema de los barceloneses hoy era la inseguridad hablaré turismo de vivienda de cultura de inversión del futuro de optimismo por supuesto será el gran debate tenemos que respetar a los barceloneses de todos los barrios de los de estrictos desde los setenta

Voz 1727 12:56 barrios de Barcelona eso es lo que hablaba porque es decir independentistas no pueden comer desvirtuar este debate

Voz 2 13:02 pero la candidatura del señor Ford por ejemplo que hoy está en la cárcel y que mañana lo van a juzgar aquí en Madrid por haber violar la Constitución el Estatut el Estado de derecho va a provocar eso no nosotros una falta de respeto hacia los barceloneses pero también es una provocación respeto a la justicia y al resto de de España lo que me preocupa es la la alianza posible entre la señora Colau desde el populismo parte del independentismo su propuesta un esa mañana en el periódico Gara hace la propuesta Esquerra a Esquerra un partido independentista de pactar eso sí que es lo que me preocupa y por eso yo digo soy el único candidato que lo tiene muy claro espero que los socialistas lo tienen claro de no repetir un tripartito porque con la idea de de sumar todas las izquierdas en Barcelona esto ya no quiere decir mucho el debate va a ser es que Barcelona gran capital europea continúa puede invertir en el futuro ya es esa gran ciudad catalana España hola europeísta global que también habla al mundo latinoamericano o la capital de una hipotética república catalana que un puede hundir a Barcelona las empresas mucha gente Max harán de Barcelona para Barcelona pero para Cataluña sobre todo para España sería un problema muy importante porque eso pues daría otra vez un impulso el separatismo terminamos señor vale

Voz 1727 14:36 para no estar de moda los tripartitos parece que por el sur de España el triunfo mucho pues igual en el norte no

Voz 2 14:43 sí pero pero pero en el sur de Barcelona y en Catalunya hay una hay una propuesta clarísima de de de alianza entre Colau que ha fracasado porque el estilo Colau es el enfrentamiento es la demagogia es la es la mala gestión inseguridad economía limpieza e iluminaciones de Barcelona guerra contra todas las sentirán los empresarios lo lo el turismo la gente es el top manta es la inseguridad con el señor Maragall mañana con el señor Fornet pero eso me parece muy peligroso oiga eso no es un pequeño debate lo ha dicho

Voz 1727 15:21 terminado el gran debate de estas elecciones dijo anoche me interesa España me interesa el debate político en treinta segundos sino ex alcalde de Barcelona da el salto a la política nacional en España

Voz 2 15:33 bueno cuando usted es candidato a la alcaldía de Barcelona participa no en el debate de España porque el futuro de de Barcelona pues va a cambiar el futuro de España

Voz 1727 15:43 no digo sí participaría en la política nacional a partir

Voz 2 15:46 tipo participaremos ahí donde espero ser alcalde o como regidor pero por supuesto con mis ideas con mucho respeto porque porque me quiero España candidato a diputado en el Parlamento español no no oye decir hoy diputado durante muchos años lo que me interesa hoy más que nunca es Barcelona