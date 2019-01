Manu Carreño: "El Madrid de Solari me parece peor que el de Lopetegui"

se olvidó de los de los resultados que es verdad que hoy ha ganado tanto a conseguir más victorias que lo pedí pero viendo al Madrid de Solari me parece peor que el Madrid Lopetegui no sé que habría pasado si tan graves hoy se ha cometido un acto indisciplina tendrás que apartarlo de la plantilla supongo si ha hecho algo tan tan grande o tan grave como

Voz 1375

00:19

hasta entonces sí pero tener a Isco en el banquillo o calentando y que tampoco juegue hoy claro que todos tienen peso y todos tienen que jugar minutos dos son de la plantilla el Real Madrid a mi me parece que es desaprovechar devaluar depreciar a un jugador como Isco que en el fondo son tirándose piedras contra el propio tejado suyo de del club yo no entiendo lo de lo de disco aunque es verdad que cada vez es menos sorpresa y luego las explicaciones ya verás que son porque si diera alguna explicación más o menos coherente o de algún tipo pero es que no hay ninguna explicación tampoco