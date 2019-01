El demonio en Madrid

Voz 1515 00:00 bueno tenemos todavía quince minutos de programa está ya por aquí nuestro investigador del misterio de lo oculto el periodista David Zurdo David qué tal

Voz 0635 00:23 pues muy bien aquí estoy para hablar de un tema que no está también pero yo estoy bien

Voz 1515 00:27 menudo cambio de registro que estás hablándonos de versiones maravillosas a de reprender hablarnos de Satanás bueno pero que está en Madrid la única escultura yo lo decía al principio del programa en la única escultura al aire libre que existe en toda Europa homenaje ya ves tú a Lucifer la tenemos en Madrid el parque del Retiro

Voz 0987 00:44 no es la única capital de de de país digamos que tiene unas estatuas y porque por ejemplo en Comillas en Cantabria hay hay otra hay otra que también estaría visible pero digamos que no es una cascada del catálogo de Europa en Turín también tienen otra en en La Habana que esa sí que es una capital mundial lo que ocurre es que sea no está al aire libre pero no está a la vista porque está en el Capitolio de La Habana pero que ese mito de que es la única del mundo y todo eso no es cierto pero es la única de una capital que está además al aire libre bueno hay que decir que existe una

Voz 1515 01:12 la réplica una copia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando resaltó que la que está en el Retiro al aire libre se encuentra exactamente a seiscientos sesenta y seis metros de altura sobre el nivel del mar

Voz 0635 01:25 esto es una cosa increíble porque la estatua se colocó en tanto el pedestal como una estatua en el siglo XIX en el siglo XIX la posibilidad técnica de llevar la altitud desde el nivel del mar a una zona como ésta con la precisión de colocarlas seiscientos sesenta y seis metros era imposible a priori es decir no ha sido casualidad o ha intervenido hay fuerzas que no se conocen porque el margen de error en aquel momento por la técnica podría estar en dos o tres metros Este

Voz 1515 01:52 sí si no existen las casualidad esclusa y las casualidades vamos leyendo que no existe nada bueno ya sabes que yo creo yo sí creo en ellas pero no confío no oye explícanos vamos a conectar enseguida con K que lleva ahí desde el inicio del programa existe realmente lo del demonio quién es Lucifer de dónde viene la leyenda Olano leyenda

Voz 0635 02:12 bueno Lucifer es el el ángel caído ese ángel más querido no en el en el cielo según los relatos bíblicos que están en diferentes libros de la Biblia y que se subleva contra Dios con un tercio de los de Los Ángeles con sus legiones pierde esa guerra es expulsado junto con esos ángeles o juntarse con muchos a al infierno también al dominio de la tierra hasta la llegada de Jesús bueno más o menos sería un poco esto claro este personaje para muchos es simplemente una representación de el mal ya está pero para la Iglesia católica no eso quiere decir lo que quién se considere católico tiene que creer en el demonio obligatoriamente sino digamos está fuera de la

Voz 1515 02:49 la religión esas bueno hablando de la Iglesia se realizan exorcismos en Madrid

Voz 0635 02:54 en Madrid se realizan exorcismos de hecho tenemos a uno de los de monólogos más importantes de España que en España hay como veinte exorcistas e es que haya dos bueno pues el padre José Antonio Fortea es es bueno aparte

Voz 1 03:06 te de autor de libros profundos no sobre el tema de lo diabólico de lo de lo terrible dentro de ese de esa relación con con

Voz 0635 03:14 demonio bueno pues él es un exorcista que ha practicado de hecho exorcismos bastantes veces y que y que bueno pues es un hombre que tiene la experiencia de esa lucha contra contra el demonio contra el maligno en Madrid

Voz 1515 03:24 esta siguen practicando lo que sí

Voz 0635 03:27 eso de hecho hay una cosa un documento que creo que es muy interesante es hace ya unos años pero el padre Fortea hizo un exorcismo muy muy muy famoso que se llamó la chica no se llamaba así de verdad el exorcismo de Marta

Voz 1515 03:40 llamaba el exorcismo de Marta le llamaban así porque sí

Voz 0635 03:42 a proponer el nombre real porque claro la chica no se llamaba Marta eh pero pero bueno saque quiero decir que que que no tengas miedo que no tienes contigo bueno pues el caso es que esto

Voz 1 03:53 bueno ese exorcismo fue muy muy muy popular estuvo estuvieron presentes personas muy muy famosas en el momento no como lo Melchor Miralles él estuvo viendo es exorcismo se grabaron incluso algunos fragmento

Voz 0635 04:06 dos así de cámara oculta tal una de las cosas

Voz 1515 04:09 debo grabar con con audio y con vídeo también

Voz 0635 04:11 no se dejó grabar aunque curiosamente los exorcismos hoy la Iglesia recomienda casi graben en vídeo y si es posible o como mínimo en audio se imagínate los archivos del Vaticano ahora pero en este en uno de los exorcismos de padre Fortea estuvo nada menos que Carmen Porter la codirectora del programa Cuarto Milenio

Voz 1515 04:31 compañero de esta casa está casado de Emilio sueños

Voz 1 04:33 a ella o contaba si quieres podemos escuchar Un corte contando cómo había vivido

Voz 0635 04:38 esa esa presencial una cosa como un exorcismo real de la Iglesia católica

Voz 0536 04:42 la primera escena que que me encuentro lo ha acudido

Voz 2 04:45 es se no pues realmente impactante y la verdad se ha quedado en mi mente yo creo que ya para siempre yo no vamos a abrir esa estancia una pequeña capilla debajo de una iglesia completamente a oscuras me encuentro a una chica entre dieciocho diecinueve años tumbada en una colchoneta con los ojos completamente en bancos y dando unos gritos animales cosas totalmente como periodista lo primero que te planteas es si se ha tenido en cuenta que puede ser una enferma mental pero cuando acudes a los documentos en psiquiátricos psicológicos que te dicen que es una chica normal ya te empiezas a plantear si efectivamente en la Iglesia puede hacer algo en estos casos se trata de una verdadera posesión de Munich

Voz 1515 05:30 bueno claro es que al final te presenta lo que te preguntas es bueno esta persona da un trastorno psiquiátrico sí

Voz 0635 05:36 igualmente si es lo que es lo que en principio es casi siempre propio padre Fortea lo dice dice siempre la el noventa y nueve por ciento de los casos son personas que tienen un trastorno psiquiátrico incluso algunas de las que ayudan lo la iglesia o desde la iglesia son personas con un trastorno lo saben pero como son muy religiosas les echan una mano por así decirlo les ayudan para que ellos se queden tranquilos pero hay algunos casos en Estados serán algunas vamos a decir características que hacen que el problema mental sobre todo cuando un psiquiatra no puede hacer nada pues ya queda un poco en entredicho oye yo no sé si es un digamos el demonio que actúa pero que no es un problema mental abuso sí te lo puedo asegurar

Voz 1515 06:11 en qué se de eso pues por ejemplo en cosas

Voz 0635 06:13 como eh porque claro la aversión a lo sagrado puede ser puramente porque a una persona pues tiene un trastorno mental pero cuando tiene aversión algo sagrado que no sabe qué es sagrado eso ya es mucho más complicado de explicar no por ejemplo te acercas a alguien con agua bendita guardada en una botella que nadie sabe que la llevas y esa persona siente un malestar físico eso es uno de los casos no otro es la llamada sino sea muy famosa no de las películas como El exorcista que por cierto quiere decir el exorcista es una película que junta todo lo mezcla todo en un saco pero lo que cuenta por separado es todo real

Voz 1515 06:44 está basada en hechos reales y se está basado una

Voz 0635 06:47 lo real de Robert Mannheim no famoso pero pero es que además lo que digamos por separado notan junto todo no yo tan rápido es es real el el caso que iba a comentar la sino glosa la capacidad de hablar una lengua que no conoces y que además que no conoces porque generalmente es una lengua muerta ni hablar por ejemplo yo que sea arameo pues no es algo normal para una persona Burgos que de pronto que tenga veinte años que de pronto en arameo y esto pasa dinamismo y la fuerza extrema derecha ecografías parecido a los estigmas de pronto en la piel aparecen palabras escritas ya puedes en tu idioma en otro que que surgen de la propia piel son elegibles Sasuna una cosa eh bélico David totalmente de película pero ya digo son procesos reales porque hay que decir que independientemente de las creencias la Iglesia católica en estos temas es sumamente sería igual en los milagros si te fijas los milagros la santificación es la Iglesia no va haciendo por doquier hernia discal siniestro sino que estas cosas dice son muy pocas son poquísimas pero ahí está

Voz 1515 07:43 vamos a volver al retiro porque allí yo además nos está escuchando y estará pasando miedo escuchando que él está a los pies de este monumento homenaje al Lucifer haber Aroca hola de nuevo

Voz 3 07:55 hola Marta estamos aquí un poquito impaciente porque estoy con Rose Cristina que semana comer rosas una oyente de la Cadena SER perder todos los días y hoy estaba con visita Irak puesto a atención al programa Pro no se estaba escuchando y Cristina estaba por aquí que es una experta me está presionando porque es una experta en la estatua de Lucifer David ya nos va a contar un momentito rápido Gomes contaba ante donde la estatua bueno tanto como este año no lo que pasa es que sí

Voz 4 08:24 que que está con los

Voz 0536 08:28 el arquitecto

Voz 3 08:31 a lo más que nada el directo es lo que tiene el directo me lo ha contado ante súper rápido y ahora se ha quedado pilla no pasan

Voz 0536 08:37 aquí estoy Albert Bellver folclore estuvo listo para el exposición de París del ochenta y nueve en mil ochocientos ochenta y nueve entonces esta estatua ha sido muy polémica muy polémica porque estuvo en el Museo del Prado allí no la haces pagamos los madrileños o no la festejaron claro yo entonces esta aquí aquí reside muchísima

Voz 3 09:01 pronto grafías pero en el en el Prado dado Yuyu por eso lo atrajeron bueno te voy a hacer la pregunta porque vienen a verme las dos mañana Station han dicho que si si vienen a las nueve a reír un poquito olvide usted me cago en el guasa Cristina está hablando David de posesiones de de como sabes que una persona está hay que está poseída mira mira te voy a preguntar déjame que te pregunte por qué salen un programa de cotilleo inscrita como una poseso como un poseso porque compra compulsivamente las rebajas porque es un votantes de Podemos le da un Yuyu se pone a votar a Vox o porque o por eso estamos Arenas eso sí por o porque lo peor es capaz de controlar su nervio cuando ya van despiertan de la siesta los de Vodafone bohemia o porque habla arameo que las fichas porque en arameo y ahora ya no lo entiende nadie hijo mío no es un especialista en la escultura

Voz 1515 09:55 bueno Cristina Rosa no sé si me escuchan pero un beso desde aquí para para combatir el terror eso os vais a reír mucho con el humor de un beso muchas gracias que tenga igualmente muchas oyente muchos muchas y muy bien hasta luego te iba a preguntar antes de que se me vaya David antes decías estábamos escuchando a Carmen Porter en ese exorcismo al que ya asistió también estaba otro compañero de profesión Melchor Miralles se terminó curando a esta mujer pues aparece sí que tuvo éxito bueno está niña porque si ya Carmen tenía diecinueve años

Voz 0635 10:34 ahí empezó más más más pequeña no ya digo que es de un exorcismo eh no no no no tiene porque ser el mismo este de llamado de Marta pero es verdad que si en el caso más famoso se término curando qué es lo que suele ocurrir es lo que suele ocurrir no siempre es así pero es lo que suele ocurrir

Voz 1515 10:48 bueno ahí sí suele darse también no lo sé pero suele darse también que es entre personas muy creyentes

Voz 0635 10:55 pues el exorcismo os la posesión diabólica se suele dar más si efectivamente entre personas creyentes igual que las experiencias cercanas a la muerte no tienen nada que ver que les pero hay que decir que existen exorcismos en la Iglesia católica están en la iglesia ortodoxa en el Islam es decir que el exorcismo no está solamente en la Iglesia católica que es lo más conocido de hecho hace pocos años a una monja una religiosa ortodoxa en Rumanía durante un exorcismo fíjate que tremendo e ahí sí que murió porque de hecho en todas las cosas la crucificar para practicar les empresa que a veces se sale de ser digamos se sale se va de las manos esto no

Voz 1515 11:28 bueno más piensa tú decías antes los documentos que guarda el Vaticano custodiados las cosas de archivo que tiene que ver hay hay audio y vídeo también

Voz 0635 11:38 todos los videoclips documentos escritos solo no audio vídeo desde los años noventa cuando se hace la reforma de lo que se llama el rituales Román que es el el ritual el libro que regula cómo se practica el exorcismo ahí se recomienda que esté presente un psiquiatra en los exorcismos si es posible no que se graben en vídeo y en audio Osasuna todos vamos en vídeo ya sería suficiente con lo cual desde los años noventa hace ya más de veinte años que hay unos documentos que tienen que está guardados en las salas

Voz 1515 12:02 a la luz David Zurdo compañero investigador del Misterio Nos vemos el viernes de la semana que viene sobre todo por salir de aquí que nos hemos puesto un poco tétrico te voy a recomendar un concierto una entrevista porque la banda madrileña mago Nos va a visitar el próximo lunes están de gira actúan dentro también de imperfecto el día uno y dos de febrero con su música Nos hemos como ya está colabora colaboración en este caso con Marlango el lunes estará con nosotros y les recomendamos que no se lo pierdan además el lunes hablando de política ya sabremos espero los nombres de los candidatos del Partido Popular a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid convocaremos tertulia de periodistas para el lunes debatir

