VÍCTIMAS DE LA CIRUGÍA REFRACTIVA

Voz 1794 00:00 bueno bueno e hay otras cosas que son de verdad serias eh hay miles de personas afectadas por las operaciones de vista de cirugía refractaria iba para corregir ciertos problemas de la visión ahora su vida es un auténtico infierno ya saben falta de información ocultación de Riesgos ninguna solución

Voz 1 00:21 la denuncia

Voz 1803 00:23 Sergio Rodríguez muy buenos días hola buenos y tú eres uno de los afectados no

Voz 0837 00:28 sí sí sí ese soy yo

Voz 2 00:30 bueno tú además eres eres un componente del grupo los mira no mira

Voz 0837 00:37 nos miran más miran a vale vale

Voz 3 00:41 no

Voz 1803 00:44 esta canción de escuchamos es precisamente sobre este tema no

Voz 4 00:50 sí la verdad que al final acepté

Voz 0837 00:52 o de la vida sean buenas o malas te llegará a expirar cosas no te bueno exponer un poquito lo que te pasa qué qué haces no es una forma de bueno porque esto a ver escuchamos

Voz 5 01:22 hace cuánto tiempo Sergio

Voz 1803 01:27 y los resultados para que te quedaste

Voz 0837 01:29 pues yo me operé pues para bueno pues para quitarme las gafas y en mi caso en lugar de la clásica operación de la pues al final el nombre de cirugía de Lopera de lentillas intranquila de es que es bueno es meter en unas lentillas dentro de los ojos

Voz 1803 01:49 Estados los resultados no

Voz 0837 01:51 pues no han sido muy buenos porque según ha pasado el tiempo pues ido viendo pero por las noches es muy complicado conducir en sitios cerrados y que bueno además hace poco me diagnosticaron una un principio de catarata en uno nube los ojos no que es uno de los es una de las cosas que te pueden pasar y que no te avisan cuando te vas a operar

Voz 2 02:12 porque contigo Sergio además se agrava el problema tú te dedicas entre otras cosas la Music claro las las luces potentes y tal creo que no es precisamente a lo mejor para ti no

Voz 0837 02:22 sí claro si además bueno me tengo un poco de fotos entonces claro estar ahí arriba en el escenario con las luces aquí con el ambiente oscuro pues digamos que al final está metido ahí dentro de dentro de Tino el de humanización que da igual que cerrar los ojos porque bueno

Voz 1803 02:41 bueno bueno pero ustedes que es porque te gusta no te dan solución

Voz 0837 02:46 a ver la solución actúa ante Topete esta operación la como hay mi caso oculares como que es la única operación atractiva reversible no igual que te la ponente las quitan entonces claro tú con esa seguridad no no me no de Napoli la la córnea simplemente Madrid no gana meterla lentillas y luego sea un problema puedes pero cuando surgen problemas tú bueno pues piensas en que igual que sería mejor quitársela volver a a lo de antes a ellas dicen que bueno que es complicado que pueden eso mira a Podemos porque tienen que volver a abrir hacer otra e incluso más grande entonces claro que casi mejor que te quedes así porque nuestra están mal entonces claro estás como metido en una cárcel joder es que no puedo ni ni volver atrás a pesar de que iban lo dijeron sí

Voz 1803 03:37 horrible horrible verle Magín bueno pues esta es la canción mientras bailo componente de nos mira Sergio Rodríguez que deseamos mucha suerte dentro de lo que cabe sentimos que esté sufriendo esto porque nos dicen que hasta te cambia el carácter no sí claro que no tiene un poco no

Voz 0837 04:01 sentido del humor no se puede se hace una cuestión de confianza

Voz 1803 04:08 bueno Sergio Rodríguez que muchísimas gracias vale venga gracias suerte

Voz 2 04:17 Alejandro López Vilas hola muy buenos días hola buenos días presidente de Sacyr que es la Asociación Española de Afectados por intervenciones de cirugía refractaria estábamos escuchando el testimonio de Sergio Rodríguez madre mía eh cuánta gente así afectada eh

Voz 8 04:33 pues se deporte como ejemplo más de ciento son ya más de mil personas que han contado con nosotros no desde dos mil quince por estas operaciones

Voz 2 04:43 no pasa en qué tipo de operaciones para que la gente se haga una idea

Voz 8 04:46 pues es una pregunta que habría que realizan los propios cirujanos que es una incógnita no es decir te puede pasar en aquellas personas que operan en otro people es vicio sea por láser entre oculares IS impredecible no porque es decir Ellos se podían asegurar que hicieron perfectamente la operación en esa afirmación pues está el problema no es decir que pueden operar te bien virtud presentar problemas no porque son cirugías en las cuales se está digamos cortando ir actuando sobre un ojo que es la una parte muy sensibles del cuerpo humano incluso resultados pues son bastante impredecibles no hay pueden aparecer problemas graves como el caso de Sergio y otros compañeros que pueden producir pues una incapacidad no había personal laboral etcétera

Voz 2 05:30 sin duda mira vamos a escuchar porque Sonia Faura ha hablado con algunos de los afectados algunas personas que lo están teniendo muy serios problemas con este tipo de operaciones y seguimos hablando

Voz 9 05:41 tengo una luz cuencas naturales estoy en la calle día veo bien pero en cuanto a si yo he cerrado canas con luz blanca sobre todo o es por la noche cuando estoy fuera pues ya veo todos estacionado como doble

Voz 10 05:58 no yo no puedo ya conducir por la tarde ya en cuanto oscurece ya no dependes de gente para que te lleve a los sitios como se me ocurrió hacer que diga además un sentimiento de culpabilidad que no eres culpable pero lo tienen es algo que tú haces voluntariamente y al final dices jolín por por una tontería de no querer llevar las gafas

Voz 9 06:20 era la vida de todo el mundo por algo que era porque era necesario realmente tengo cuatro cinco secuelas graves cierre palabras de por vida por lo menos ahora no hay ninguna ninguna solución si nada lo los médicos pues no yo si pudiera volver a donde y que fue cuando tuve la primera operación volvería sin dudarlo ni un segundo yo me operé por comodidad para los deportes no no por otra razón no por estética ni por dinero ni era como ir a y no hay no me arrepiento nada más la vida que haberme otra

Voz 11 06:56 siempre he ido al que me pero pero va a la Seguridad Social también a quién me revisara Hay sí han dicho efectivamente que se han pasado con la corrección del ojo derecho esa descompensación pues es la que a mí me hace ver mal aunque ellos me dicen que tengo que veo bien realmente no veo bien mucho dolor de cabeza muchos problemas de concentración yo trabajo en la oficina no consigo concentrarme no conseguía ver me he tenido que poner gafas otra vez entonces es un poco frustrante no porque yo me pero no a llevar Afar no poder de hacer vida normal verán los osarios no veía a los en las luces por la noche no veo nada no puedo ver televisión no puedo realmente hacer una vida normal

Voz 2 07:39 Alejandro tú eres también uno de los afectados vaya testimonios eh

Voz 8 07:43 si osaba por desgracia son muy habituales pero uno no deja de de ponerse la piel de gallina cuando

Voz 1803 07:50 pues como yo estos testimonios no tienes treinta años no y que opera este

Voz 8 07:53 yo mismo pre pues en dos mil catorce con veintiséis años

Voz 2 07:56 madre mía estás como porque he leído decir que los resultados contigo han sido terroríficos bueno como todo lo que estamos escuchando

Voz 8 08:04 sí pues la verdad es que justo pues tengo dolor crónico ocular qué es lo neuropático que muchos igual que reconocen por ejemplo en operaciones de no de de muelas o cuando va casi una muela pues que empezó a tener dolores por esa zona de la cara no en mi caso esto o en el ojo y es como que Mazón constante con agujas clavadas casi veinticuatro horas al día y eso pues es muy frustrante y militante no nivel psicológico físico y la verdad es que cambió mi vida pero total de forma drástica ahí para peor no

Voz 2 08:36 Alejandro que está fallando aquí fallan las operaciones fallan los médicos no óseos informa de los riesgos cuando a lo mejor sois pacientes que podéis tener riesgos más o menos importantes habéis llegado a pedir que se paralicen este tipo de intervenciones hasta que se aclare realmente cuál es la situación real de los riesgos que tienen no

Voz 8 08:55 si nosotros pedimos que se paralizase en estas cirugías y que sea un estudio en profundidad in no sólo es una cuestión de ética de España no en otros países por ejemplo me EEUU quina propuestas cirugías la cirugía hemos usada pues pide hoy que se paralicen no desde la esfera encargado de de ellos no entonces nosotros creemos Si venimos de comprobar qué problemas son las técnicas en sino que no son ya más allá de cirujano ciertas clínicas pues el problema es la técnica que eso como decías impredecible y puede generar problemas que estamos escuchando a corto plazo incluso gente que está bien a largo plazo presentar problemas graves no esto pues por ejemplo ellos en los congresos tecnológicos medicado hasta sector porque es una parte de Almogía indicada cirugía reactiven la tecnología es muy crítico o está en contra pero bueno quién se dedica a ello pues reconoce a puerta cerrada que va a haber por ejemplo una epidemia de trasplantes de con a largo plazo que es muchas van a tener que ser extirpado pues a largo plazo etcétera no es decir culpa de estas lentes y bueno por ejemplo también reconocen pues un interés mercantil muy grande no cuando uno de los oftalmólogos pues tienen como frase básicamente en la de que la cirugía restrictiva que son operaciones es urgente o Lopera estuvo Lopera en el frente no esto entre risas en uno de los hombres más importantes de Almogía entonces tenemos a decir que cuando estamos hablando con supuestos médicos en realidad impera digamos su parte más comercial no

Voz 2 10:22 bueno nosotros hemos intentado hablar con la Sociedad Española de cirugía ocular implantó refractaria que nos han dicho que no hemos intentado hablar con la Sociedad Española de Oftalmología que también nos han puesto todas las pegas del mundo nos han remitido para ver si han nos atendía no para no sé cuántas semanas a vosotros como están atendiendo porque yo no sé si en este caso hay algún seguro o algo que cubra los malos resultados por operaciones

Voz 8 10:46 la Sociedad Española de Cirugía empató extractiva evidentemente tiene sin tiene intereses comerciales pero las adaptarme elogió pues también de hecho en Madrid abrieron un expediente a quince químicas

Voz 1803 10:56 sin prisas engañoso

Voz 8 10:58 el presidente de la tecnología trabajo en grupo quiero que la veo estridentes posan y también al secretario general también han el sobrero etcétera no entonces bueno no será casualidad no decir cómo vamos a confiar en nuestra salud en quién es que llevan años muchos años haciendo públicas engañosas hasta que nosotros lo hemos denunciado

Voz 2 11:19 muy bien pues Alejandro López Vila vamos a seguir hablando de este tema presidente de Sacyr Asociación Española de Afectados por intervenciones de cirugía refractaria que tengáis suerte suerte dentro de lo que cabe

Voz 8 11:30 vale pues queremos asustar a la gente porque

Voz 2 11:33 que operan mucho pero bueno sí si por lo menos dar esa información de que hay unos riesgos de los que por lo que estamos viendo no Se da siempre la información a los a las personas a los a los pacientes eh

Voz 8 11:45 sí así es nuestro lo que queremos que la gente bueno gente afectada que nuestro escuchando pues contacte con nosotros para poder buscar algún tipo de solución de protesta y la gente que no está operarse pues se también tenía información de primera mano

Voz 1803 11:59 ah vale pues nada muchas gracias a ustedes César Villa muy buenos días

Voz 2 12:04 doctorado en óptica Optometría exhibición catedrático en la Universidad Europea de Madrid portavoz ahora del Consejo General de ópticos Optometría y la verdad es que es usando los casos de las personas afectadas por estas operaciones que un día decidieron operarse para quitarse las gafas pone los pelos de punta

Voz 12 12:22 que efectivamente no no cabe duda de que yo es realmente uno Lacen sonar mucho no de cualquier forma el obviamente son el complicaciones que afortunadamente corresponden al mínimo porcentaje de personas intervenidas pero al que le ha tocado efectivamente un problema

Voz 2 12:48 pero son operaciones de riesgo o qué está pasando quiero decir o es que estas personas han tenido la mala suerte de caer en las manos no apropiadas en gente que no controla bien las las nuevas tecnologías con las que hacen estas operaciones que que está pasando por qué se dan estos casos

Voz 12 13:06 bueno vamos a ver en primer lugar se trata de un tipo de de Cirugía cuando habla de cirugía no cabe duda de que hay un riesgo inherente a un acto quirúrgico viene de nunca rotaciones estas complicaciones ir porque la técnica no es que no sería adecuado no esté ligado a científicamente es no que muy probablemente no ha seguido el bien seleccionado el candidato

Voz 2 13:33 eso quiere decir que hay profesionales que se están equivocando porque la operación que han hecho en un momento determinado un paciente no se debería haber realizado

Voz 13 13:41 efectivamente el micrófono y también existen profesional yo no hacen las cosas como deberían proteger y sin embargo el porcentaje mayoritario son adecuados pero existen personas que quizá por motivos económicos de otros motivos de Griñón científicos más o menos avanzado puede acabar esta forma incorrecta entonces

Voz 2 14:05 usted sabe que muchas veces lo que se está denunciando es que hay una información deficiente al consumidor que muchas veces no se avisan de los de los riesgos hay expedientes abiertos a distintas clínicas o hizo un estudio donde se demostraba que la información es bastante deficiente la información que se ofrece al usuario esto no no es corregirle por parte de este sector en la operación que es tan delicada porque usted sabe que esto la vista es muy delicada

Voz 12 14:33 eh es una situación grave El que un paciente con una complicación de ese tipo manifieste que no ha sido advertidos de una forma correcta de los riesgos que asumía aquí en el tema de las atractivas el problema en ocasiones se complica porque son pacientes con una agudeza visual generalmente con gafas hecho de contacto lo normal y entonces es dar un paso atrás en su calidad de visión que esto es muy difícil de de atender irregularmente dar un periodo de reflexión al paciente antes de dar era lo que ir para pasar a la cirugía en eso en ese aspecto estamos todos de acuerdo que podría ayudar a realmente editar

Voz 0837 15:19 ya que estas estos complicados

Voz 2 15:22 B cuando pasa esto hay marcha atrás es decir puede haber una nueva operación que solucione el problema

Voz 12 15:29 hombre hay de todo dentro de las complicaciones pues podemos graduar las complicaciones muy ligeras que puede el paciente es sometido a una intervención o alguna otra actuación médica o métrica ir resolverse el problema sin embargo hay complicaciones muy muy serias donde

Voz 14 15:49 que hoy en día es difícil

Voz 12 15:52 el dejarlo como antes de la de la operación por ejemplo en algunos casos de un ojo seco muy severo donde muy probablemente hoy en día no no se tenga en sí los medios para eliminar totalmente pero hay podíamos graduar la desde complicaciones leves medias que si efectivamente las leves y medias pueden cubrió algunas puede ser que quede con secuelas ya en principio de por vida hasta que haya unos huevos avances médicos científicos que permitan que atacarlos

Voz 2 16:27 perfecto César Villa doctorado en no