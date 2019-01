Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 veintinueve tacos nueve años de veintinueve años de media la realidad socioeconómica derivada de la crisis ha provocado que los jóvenes españoles no saquen de casa derivada de la crisis de lo que algunos han querido aprovechar culpa a la crisis ha hecho que los jóvenes españoles los sacan de casa a esos padres hasta casi haber cumplido los treinta años la situación es aún más grave en grandes ciudades donde el precio del metro cuadrado está por las nubes de es imposible literalmente imposible encontrar un piso de Blair medianamente decente a un precio medianamente razonable hablamos esta realidad junto Pepe Navarro en su cueva junto a hablar y alemán que es directora técnica del Centro Reina Sofía de adolescencia y juventud volvemos a insistir una vez más seguro que alguien nos escucha tendrá otra opinión no será su caso cien no existen dos casos iguales hablamos de de de estadísticas que es lo único que podemos manejarnos si hablamos estadísticas vamos de muy malas políticas para con los que se les llene la boca de Al hablar de ellos en nuestros políticos y al jefe de Estado no hacemos en fondo nada como saciedad por los jóvenes

Voz 2 01:08 sí es la idea de poner a las personas en el centro yo sé que está muy manida esta expresión pero debería ser lo que nos guía se y en este caso los jóvenes no están siendo una prioridad las consecuencias las estamos viendo ahora mismo con este perfil que hemos descrito de de joven que sobretodo es truncar un proyecto de vida creo que es ahí donde tenemos que poner el el foco poder permitir dejar que los jóvenes

Voz 1995 01:33 pues tenía que ir

Voz 2 01:36 esa transición a la vida adulta que es necesaria en cualquier sociedad

Voz 1995 01:41 por poner nuevos un poco de perspectiva los suecos daneses finlandeses los en el norte de Europa son los que salen más rápido de gasa entre los diecinueve coma siete y los veintiún años Diez años antes que los españoles piensan hacer para cuando un chaval español de casa los suecos llevan ya diez años viviendo fuera vamos a iniciar ese recorrido por toda Europa para obtener una referencia que nos permita valorar un poco mejor nuestra propia realidad vamos a arrancar la ruta de la emancipación lo de callejas viendo que por cierto ha abandonado Calleja el Dakar que abandonar volcó el coche bueno como en España en la doctora económica europea millones de jóvenes alemanes también tienen sus problemas los suyos a la hora de emanciparse vamos a conocer su realidad Carmen Viñas corresponsal en Berlín muy buenos días

Voz 0391 02:33 muy buenos días a todos cuantos qué porcentaje

Voz 1995 02:36 jóvenes alemanes han dormido esta noche la misma habitación en la que lo hacían cuando eran adolescentes

Voz 0391 02:42 bueno pues casi un treinta por ciento de los alemanes de entre dieciocho treinta y cinco años viven todavía con sus padres según los últimos datos oficiales que datan de dos mil catorce sólo hay estudios cada cuatro años en Berlín esta cifra se eleva hasta un treinta y cuatro coma cuatro por ciento se trata de unos porcentajes que se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos diez años sin embargo en una comparación de tiempo más amplia por ejemplo en los años setenta en Alemania se marchan de casa con veinte años y ahora se quedan hasta los veinticuatro años aproximadamente

Voz 1995 03:12 no está mal iría es que las causas son las mismas es no sé si son parecidas a las que tenemos en España

Voz 0391 03:19 bueno diría que en Alemania no es tanto por la precariedad laboral que la hay por supuesto sino por la subida de los precios del alquiler es muy complicado encontrar alquileres a precios razonables en las principales capitales alemanas está carísimo sólo en alemán sólo en Berlín perdón ha subido el precio del alquiler un veintiún por ciento en un cinco años los sociólogos alemanes también apuntan como otro factor el hecho de que ahora los periodos de formación son más largos que hace décadas por ejemplo hizo un estudio de la Universidad Técnica de Braunschweig hace unos años sobre este tema no en concluía que los recursos financieros son claves porque los jóvenes de las familias socialmente desfavorecidas son los que abandonan más tarde

Voz 1995 03:58 bueno sabemos que en España no sé si el término corre no está mal visto sea si vives con treinta y tantos en casa de tus padres no no está mal visto pero en el caso de Alemania donde el carácter pues es un poco más se más recto más más estricto en algunos casos está bien visto vivir contra desde casa de sus padres

Voz 0391 04:19 pues no está bien visto claro en los alemanes son muy independientes no eso es una sociedad independiente y los jóvenes independiza han pronto está sumido así desde un punto de vista cultural es una costumbre muy arraigada no consideran que la madurez pues se hace realmente creíble cuando uno elige su propia casa los que se quedan en casa de sus padres y tienen ingresos les pagan una especie de alquiler por la habitación el uso del baño común

Voz 1995 04:42 se espera espera espera si es muy frecuente allí pagan a leer los chavales momento España

Voz 3 04:48 los padres dejen de hacer lo que están haciendo estudiantes lo importante

Voz 1995 04:52 los alemanes pagan a sus padres

Voz 0391 04:54 es muy muy frecuente es una relación entre personas adultas que comparten una casa o sea el hogar familiar o no todos aunque sea el hogar familiar y digamos que yo se siente moralmente obligados cuando no directamente interpelados por sus padres a que así lo hagan a pagar una especie de de alquiler

Voz 1995 05:14 las estoy pensando que ellos tienen nueve y seis

Voz 3 05:18 tú a que a partir de que da crees que puede pasar

Voz 0391 05:24 de los dieciocho mil nueve bueno también hay que decir que también está socialmente muy aceptado para los que se mudan que bueno que lleguen transferencias mensuales desde el hotel mamá durante un tiempo

Voz 1995 05:38 bueno es otra forma de parecía que todo estaba homogeneidad global bueno alguna cosa como vemos todavía no Carmen muchísimas gracias un placer nos vamos hasta Londres en el Reino Unido tiene un término incluso para referirse a esos jóvenes que están en edad de emanciparse lo hayan hecho no que son los dos son los adultos jóvenes luego no sabemos si están los viejos jóvenes sea los viejos jóvenes y los adultos viejos y los viejos los viejos y Fancy Begoña muy buenos días hola qué tal buenos días no por término medio cuando emancipada un británico bueno vamos a ver en estos momentos

Voz 0273 06:14 hay un gran cambio tenemos que uno de cada cuatro jóvenes británicos entre los veinte y los treinta y cuatro años y hoy viven en casa de sus padres eso viene a ser un veintiséis por ciento en Londres esa cifra es aún más elevada uno de cada tres eh lo cierto es que aquí la tradición era que los jóvenes emancipada Nantes y salían de casa en el momento por ejemplo de conseguir un primer trabajo o de ir a la universidad muchos estudian en universidades que están lejos de la casa familiar y eso les lleva a vivir en residencias universitarias o en un piso compartido eso es lo que hace la mayoría luego al acabar los estudios buscaba un trabajo siguen viviendo y compartiendo piso si podían alquilaban una vivienda ahora eso es cada vez más complicado más difícil vuelven a casa y a veces vuelven a casa de los padres después de muchos años eso crea una frustración general los padres quieren su independencia a los hijos también la situación se complica por supuesto cuando el hijo o la hija tiene una pareja esas relaciones ahora se formalizan cada vez más tarde y también se retrasa el poder hoy tener hijos es decir influye lo de la vivienda en toda la vida de los padres de los hijos y las futuras generaciones

Voz 1995 07:20 en pleno Brexit de es casi paradójico que estamos en el desempleo y recuerden día lo comentamos Begoña seguro que te acuerdas la zona donde el alquiler en Londres es prohibitivo donde realmente solamente con mucho dinero puedes acceda alquiler con unas acrediten acreditaciones extraordinarias es como todo Madrid como toda Barcelona y piense en Barcelona bueno pues esa es la parte de Londres donde no se puede donde no se puede vivir en existe debate social sobre este asunto

Voz 0273 07:50 es este debate social existe preocupación porque tú hablabas al principio que no solamente ya son los jóvenes entre esas edades está viendo que hay una generación de ciudadanos que ya tiene entre cuarenta y cinco y cincuenta y cuatro años que empezó compartiendo piso siguen compartiendo piso no han podido emanciparse nunca o vivir solos nunca o tener una vivienda para ellos es una generación con eh entre esas edades que ha aumentado en un trescientos por cien en los últimos cinco años especialmente en Londres y hay un gran debate general sobre la escasez de viviendas sociales sobrevivientes asequibles hay algunos préstamos que ofrece el Gobierno eh pero hay que tener ahorros hay que tener una una base que tener un depósito mínimo para alquilar o para comprar los jóvenes ahora mismo no tienen dinero suficiente para poder trabajar poder seguir viviendo en lograr tener ese ese depósito

Voz 1995 08:42 algo relacionado los sin techo han salido también Carlos no me imagino que estarán en la misma línea Begoña muchísimas gracias gracias Glazer fíjate lo que contaba Eulalia Begoña gente que con cincuenta y cuatro años está compartiendo piso ese fenómeno lo habrá en España asegura de rebote no parece que es que empezarán a vivir con alguien en los treinta siguen ahí sin poder escapar ese fenómeno es minoritario en nuestro país

Voz 2 09:08 sí bueno he aquí lo que ha contado ella se agrava con el el paro no es decir aquí tenemos una tasa de desempleo juvenil de un treinta por ciento en todo descaro con si sumas las dos las dos variables pues en España se agrava evidentemente ese tema la gente se busca la vida compartiendo volviendo a casa sale intentando volver a salir volviéndose hay una movilidad en ese sentido es muy alta porque insisto los jóvenes están buscando la vida están siendo activos para poder independizarse

Voz 1995 09:38 bueno aquel acuérdate cabe no bueno no digo nada Pepe no tiene nombre si nos vamos hasta ideas hasta París a ver si soy capaz de perfeccionar el acento y Carmen Vela muy buenos días el Times Tanguy ningún

Voz 0390 09:55 Tanguy Tanguy pues ya tenemos la continuación de esta película sabes dieciséis años más tarde Tanguy tiene ya cuarenta y cuatro años vuelva a casa de sus padres con su hija porque su esposa Mail ha dejado los padres Polly edite que viven que Menard hijo deprimido o la cogen para devolver el ánimo sin darse cuenta de que Tanguy le ha cogido gustillo y quiere quedarse y población

Voz 1995 10:20 estamos de una película se estrenó hace ya algunos años

Voz 4 10:24 dicho eso malcriado un borrón mentiroso encantadora Tanguy veintiocho años viviendo con sus padres te quiero

Voz 1995 10:35 y ahora están haciendo la segunda parte es decir el fenómeno sigue ahí

Voz 0390 10:40 sí que hay pero en todo caso seis sobre diez de jóvenes entre dieciocho y treinta años de vivir en un alojamiento independientes según el barómetro de la juventud el año pasado el cuarenta y uno por ciento indica vivir principalmente con los padres y dentro de este apartado el veintiocho no ha abandonado nunca el domicilio familiar y el trece se ve obligado a volver eh como Tanguy hasta haber abandonado alguna vez la residencia paterno

Voz 1728 11:11 no quiero saber nada hay un dato importante cuál es la causa la separación ya entraríamos en otra cuestión muy distinta así

Voz 1995 11:21 Linda hay ayudas públicas el Gobierno francés sí tiene muy claro que la emancipación forma parte de un proceso vital que no es individual sino colectivo que nos afecta a todos

Voz 0390 11:31 hay muchísima subvenciones para los jóvenes algunas son independientes de los recursos de los padres otras no son directamente para para los aprendices en formación ayudas estatales y municipales para la vivienda de los jóvenes estudiantes sonó también hay seguros de arrendamiento que cubre el Estado para el caso de que un joven no pueda por ejemplo a subir el alquiler durante cierto tiempo existe la garantía de jóvenes protegida por la Unión Europea no para los ni dice entre dieciséis y veinticinco años que no están ni en formación en I tienen empleo para ayudarles en este caso a la reinserción también existe el salario de solidaridad para jóvenes este sí que depende de la unidad familiar decía hay niños por en medio o no por ejemplo una persona sola eh podría obtener quinientos cincuenta coma noventa y tres euros al mes

Voz 1995 12:21 bueno no esta mal Carmen Vela muchísimas gracias un placer saludar saludo Tanguy es un fenómeno fue una película ver como es la segunda parte alemanes pedagoga directora técnica del Reina Sofía adolescencia juventud que es un tema que deberíamos llama la atención que ya verás en las próximas elecciones que está en la vuelta a la Ginés debe

Voz 5 12:43 esto no se va a hablar en la sala se políticas de free

Voz 1995 12:50 de es muy bien coordinados en me has quedado de es el futuro de los jóvenes

Voz 2 12:55 importante es tu nuestra

Voz 1995 12:57 en fin por si alguien quiere anotar Eulalia muchísimas gracias gracias al bebé decoró la cortina sube la persiana por favor

Voz 1728 13:05 oye por cierto Dani que Ferran Adrià que el si quiere

Voz 1995 13:09 invito a cenar se traiga la cena él o la comida aquí a la cueva no tengo ningún inconveniente vamos a estar con Ferran Adrià en Tarragona sabe de las siete que se hace Catherine

Voz 1728 13:18 por cierto también en el barco s si queréis un corresponsal voy el barco de pesca el fin del mundo no nos moverán aquí seguimos bueno yo puede corresponsal