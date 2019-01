Acento Robinson: 'Irantzu García, la apuesta por el curling' (13/01/2019)

Voz 0833 00:00 el acento Robinson pues piedras

Voz 1913 00:04 en superficie congelada es todo lo que necesitaron los primeros aficionados al curling

Voz 0833 00:08 al

Voz 1913 00:12 este deporte empezó como un juego se cree que apareció en la Baja Edad Media en Escocia aún se conserva una piedra de curling fechada en mil quinientos once

Voz 1 00:21 deportes antiguo es antiquísimo empezó a jugar en Escocia hilado comentó a jugar la gente en Lagos congelados taller llegan pues los

Voz 2 00:29 Escoceses a tirar piedras encima desde luego ya pues pues profesión ahí tanto poco a poco ya en pistas cubiertas pero pero de origen es

Voz 1913 00:38 el juego era conocido aún lo es en algunos lugares como El juego rugía ente ingente por el sonido que producen las piedras al deslizarse sobre una pista helada aprendidos jugada con rocas extraídas de los ríos por lo que el lanzador tenía poco control sobre ellas resultado dependía más de la suerte que de la habilidad o la estrategia hoy el juego se ha convertido en un deporte que requiere precisión Itt

Voz 3 01:09 ocurrido es un deporte de estrategia imprecisión en el que bueno pues hay ese juegas sólo una pista de hielo de cuarenta y cinco metros de largo por cinco de ancho

Voz 1913 01:17 al final de la línea hay una casa y una especie de Viana pintada sobre hielo llevar las piedras hasta esa casa es el objetivo del Currin

Voz 3 01:25 de lo que se trata es de lanzar un montón de piedras dieciséis en total ocho de cada equipo eh a lo largo de de esa calle de de hielo para al final dejar el mayor número posible de las tuyas lo más cercanas al centro ganar cada una de las entradas

Voz 1913 01:39 dos son los elementos indispensables en este deporte las piedras

Voz 3 01:43 son unas piedras de granito de veinte kilos cada una con un asa un mango de plástico por donde la garra en los jugadores para lanzarle para hacer el movimiento de movimiento de giro tan característico

Voz 1913 01:54 movimiento que ayuda a impulsar llevar la piedra hasta la casa y el otro elemento el que más sorprende a los no iniciados son las escobas

Voz 3 02:03 su función es la de barrer por delante de la piedra sobre unas pequeñas gotas de hielo que se echan siempre antes de iniciarse los partidos de la NBA el barrido es la de hacer una especie de ligero Aqua Planet es decir calentar un poquito el hielo por dónde va la piedra para mantener la línea y la velocidad de la misma

Voz 1913 02:19 dicen los entendidos que el curling es el ajedrez del hielo un deporte en el que no cabe improvisar hay que planificar no una sino varias jugadas y prever los movimientos del contrario la primera competición internacional oficial de curling fue en los Juegos Olímpicos de invierno de mil novecientos veinticuatro los países fríos donde es habitual encontrar ríos y lagos congelados son los referentes mundiales a la cabeza Canadá en España el curling llegó en mil novecientos noventa y nueve hace nada pese a ello el año pasado el equipo mixto consiguió la plata en el Campeonato del Mundo

Voz 1453 02:55 creemos que ha sido algo impresionante y esperemos que esto no que ven en agua de borrajas así y que esto no no no se queda aquí tenga algo de de progresión

Voz 1546 03:15 unos doscientos quiero hablarles de veintiséis años que hasta hace poco decía inflamatorio estudiara medicina pero hace seis meses decidió dejar los estudios al lado parir en Escocia para convertirse en la primera persona española de ser un profesional de Cullen es dos veces campeona de España y han decidido perseguir su sueño Garci estoy encantada saludarte como estas pues lo que es un beneficio para el deporte Cullen es una derrota para la medicina para la salud del pueblo en general ahí estamos estudiando la me defina ir para esa bueno esa aventura para mí suena muy excitante es así de exultante este aventura tuyo

Voz 0159 04:14 sí bueno también hay que decir que lo que había conminado soy médico lo que pasa es que deje el MIR la especialización para más adelante entonces bueno como ya ya Combo ves que podía hacerlo en ese momento de pararlos parar después de sacar la carrera entonces pues bueno pues yo recibí coger las maletas y venir a Escocia

Voz 1546 04:37 sí pero no me suena como algo algo frívolo lo haces sonaba como pueden hacer un parón un especie de Erasmus pero realmente estás echando el resto no si al final

Voz 0159 04:48 tiene visiones decisiones ahora es el momento yo creo todavía soy bastante joven pero tengo alergia alargada sobre todo el tiempo no después de haber vivido tantos años Conejo peque de estarán los Juegos Olímpicos pues se ha sentido Cannes faltaba un pasito para llegar al máximo nivel yo creo que eso es penoso entrenar todos los días en piezas dedicadas

Voz 1546 05:13 en Escocia cómo estás viviendo en Sterling que parque nos situamos en poco entre medio y Hamburgo pero bueno vacío noche muy seguido ver cómo es cómo es tu vida ahí

Voz 1855 05:29 pues es es es básicamente aparte de entrar de lleno en el mismo complejo pues también estoy dando clases de curling como profesora entonces pues al final es casi levantarse e ir a las falleras y estar todo el día allí pero bueno y además comparto piso con una amiga mía de Londres que también está Juanjo ha cumplido esas hasta lo mismo que yo así que es todo un poco entorno el curso

Voz 1546 05:56 tengo entendido que el Cullen es un acoso familiar no se entiende los García sin el Cullen suena extraño pero es así no

Voz 1855 06:05 si al final en la modalidad de parejas pues como buen equipo eso sólo dos personas pues es importante que conozcas sino la otra persona que te lleves y con ella entonces yo hace ya cinco años pues jugó con mi hermano agotan

Voz 1546 06:18 que entiendo que Conselh también tiene un gran porvenir porque en esos instantes como número diecisiete del mundo no

Voz 1855 06:26 si al final en que yo más jóvenes pues vine para jugar al máximo nivel claro está en Bilbao estudiando en Cebreros a Suiza de Erasmos a cinco minutos a Mista

Voz 6 06:47 buenos dentro el hielo yo creo que ya hace tiempo que ya nos entendemos muy bien no tenemos ningún tipo de asperezas que limar ni nada ni malas caras ni malos comentarios y luego fuera hielo pues lo típico entre hermanos también no pues la tontería de que te levantas que no te levantas que si ahora toca recoger allí la mesa ara no pero fuera de eso no hay ninguna

Voz 1546 07:10 no están tenemos muy bien pero esto de la cosa entorno familiar a es que hace unos años toda la familia fui sexto

Voz 7 07:19 a la a la pista de hielo

Voz 1546 07:23 para probar Cullen a todos ustedes pues su etapa más o menos bien o que fuisteis pues mordido expresamos Cadel Cullen Mike vamos no

Voz 1855 07:33 si hace unos años hemos dado una picó el gusanillo esto es interesante además para a aprobar pues era era más como hobby no como el poder no es bueno enseguida empezamos a competir sino a lo que empezó siendo un hobby pues ahora es como no motor de vida

Voz 8 07:55 sí

Voz 3 07:57 Juan

Voz 8 07:58 anda que si haces quizás

Voz 9 08:03 ustedes sepa con antes con los

Voz 10 08:09 están estoy

Voz 1546 08:12 hace dos años y entiendo que a los dos hijos progenitor y una amiga tuya fue bises todos a cazar en Rusia para hacer el Mundial juntos no queda seis número veintiséis pero todo toda la panda fuisteis haya representa al Espanyol mundial no

Voz 1855 08:30 sí vivimos en los campeonatos nacionales que son las que no en vano yo con mi padre llega a ver qué tal pues te aire era pasarlo bien podía ganar pues te mejor que mejor vinos claro es que jugamos bien del campeonato ganamos y nos fuimos todos a Rusia como acompañante para estar con nosotros

Voz 1546 08:54 pues es es tremendo y en España tenemos grandes deportistas sin todas las modalidades por mira Javi Fernández se proclamó campeón del mundo en el patinaje artístico unos parecía moral al Espanyol en la élite de la élite sobre sobre hielo los logros de Javier te sirve como inspiración de alguna forma

Voz 1855 09:17 si al final de las mayores inspiradas estos aquí consiguen dar resultados pero quieres más si del que es lo que toca hacer el se marchó a vivir a Canadá suerte de que aquí en Escocia hay un alto rendimiento que puede estar mucho más cerca de casa aquel pero bueno al final eso es lo que te mueve no ves a otras personas en marcha dices bueno pues llegó al tengo que hacer lo mismo para conseguir sueños

Voz 1546 09:39 bueno ahora un total cines más dieciséis medallas en campeonatos nacionales ocho de oro entre los Campeonato de España de Colleen femenino mixto de dobles mixto por cierto con tu primo Sergio que ha sido seis veces campeón de España en dos mil catorce que han hasta el bronce mundial junto a tu primo Sergio la esto ya es un paso hacia adelante y no pero de veras digamos ya estéis viendo a las palmeras no en la costa

Voz 1855 10:06 si al final el bronce en el Mundial pues fue el mayor pasando sobre todo para mí porque fue como lo que necesitaba para seguir adelante no esto sacrificios viaja con todo el año de Japón cazo estudios y cosas detrás entonces pues bueno como esa recompensa para seguir adelante para coger energías

Voz 1546 10:33 tengo entendido o la ella de que bueno perdiste la cita olímpica pero sí a los paralímpicos para hacer de juez en la competición en silla de ruedas no Experience resultó muy reveladora no

Voz 1855 10:46 si al final yo creo que ha sido ya estaba con ganas de seguir adelante poco ya la moda es muy eso no él estar ahí en los Paralímpicos poder ver de cambio de la mano en las ceremonias de apertura de clausura que considerado Jon Santacana del Galindo ganar la medalla de plata en directo como que te dice te abre las puertas no es pues quién lo hacemos bien

Voz 11 11:15 a Juan huy

Voz 12 11:38 y por cierto enero

Voz 1546 11:39 de este año don de convertirse en la primera española en ganar un campeonato del hueso con entorno canasta That's Masters un estados haciendo pareja con tu entonces entrenador venden Baker a ganar algo en el circuito mundial esta suerte viendo últimamente muchas pistas de esquí de esas mejorable esas mejoras de estas llegando la inercia la curva es muy positiva

Voz 1855 12:08 si al final eso fue como otra más la lista no eso que te decía de lo que necesitas para coger esa energía y afrontar el nuevo ciclo olímpico con ganas pues eso fue otra más jugamos muy bien todo el fin de semana la verdad es que muy contentos justo la semana después de jugar ahí hemos y que juega como ha ido ganamos porque yo también pues junto los ánimos de arriba estábamos a tocar unos entonces pues bueno son cosas que te animan a seguir

Voz 1546 12:38 qué qué tipo de preparación se requiere para sacar lo mejor de sí no hayan en practicar mucho tiro va bien en existe gimnasio tener buen físico mental porque es es un suponga un poco de todo no por un lado yo desde la barrera digo digamos no lo veo muy físico a pero supongo que hay quien aún un templo

Voz 13 13:00 en un pub sólo una mentalidad muy fuerte entonces a lo largo de la semana qué porcentaje de en qué Pi en tu preparación a cada cosa

Voz 14 13:14 bueno la verdad es que no es para cogiendo cada vez más la parte física de trabaja para ella lo eso pero en fango del árbol que tenemos técnicos de aquí AFIS fiscal

Voz 1855 13:26 deporte trabajaba para nosotros que nos baja un programa entonces pues bueno

Voz 0159 13:29 no yo estoy en el cielo todos los días mínimo dos horas entrenando luego también sólo tener partidos hay cuatro o cinco os solemos hacer circuitos de fuera de mí cualquier cosa fuera el hielo para también entregar la forma física

Voz 1546 13:49 el tema de la escoba y entiendo que es para que las pierda deslice más rápido no dan hice puede desviar el rumbo pariendo por un lado la otro el tema de la de la escoba qué tipo de importancia tiene es capital

Voz 1855 14:05 pues ante el hecho de que Yagüe que los jugadores que estaba ahí arriba pues la típica calla la tiene muy perfeccionada tiran de él pues pues bueno al final entre la estrategia hay el barrer pues combinado

Voz 0159 14:19 la que marca un poco la diferencia eso es por lo que la parte física también ha adquirido más importancia no

Voz 1855 14:25 por eso estamos ahora más de gimnasio pero sí al tema de gimnasio

Voz 1546 14:31 ya hay especialistas entre los que lanzan viene los que barren bien si al final

Voz 1855 14:36 pero por una cosa o la otra lo ideal es que el PVEM mejor las bien las dos pero bueno a mí por ejemplo con Gustavo es larga

Voz 1546 14:46 a mí supongo no que éstos ya el papel estelar no eso es meter los goles no hay momentos de muchos nervios en eso no y además es bueno yo sólo he jugado una vez pero yo estoy muy sorprendido muy muy sorprendido a la velocidad que para la piedra aquel ya a evidentemente tú no entienda las lo que estoy contando porque está dado pero con el se descuida la diferencia lo ciudad es tremendo sí supongo que en momentos de tensión sin no muchísimo en el pulso a la hora de lanza la piedra no

Voz 1855 15:33 si alguien al momento de detención pues la frecuencia cardiaca siempre sube dice que te da realmente a tirar la piedra más rápido de lo que se debe no el problema es que exhibirá es la piedra más espacio la puedes barrer pero Gaspar rápido como que no puedes hacer nada con ella entonces pues bueno es al final después de tantos años saber contar esa parte final los nervios y pensar que es un partido más

Voz 1546 16:00 en España como debemos tener muy pero muy pocos federados no

Voz 1855 16:06 tenemos unos doscientos federados que no es mucho y tampoco están creciendo demasiados como buenos pero bueno sí que es cierto que tenemos pues todos juegan activamente participan en España ahí tenemos una participación muy alta a nivel nacional entonces es bueno

Voz 1546 16:23 bueno bueno porque hace hace muy poco a España ganó el subcampeonato del mundo con tu primo Sergio a su hijo Sergio vez que fue tu PM compañera o no en a en el doble mixto ahora medalla de plata sea hicimos tampoco pero pocos pero buenos por lo visto

Voz 1855 16:45 si al final los pocos que estamos pues nos hemos tomado muy enserio sabemos que puedo estar ahí arriba que podemos competir con las grandes potencias de puedes pues bueno estamos haciendo esfuerzos de viajar fuera para para

Voz 0159 16:59 que los resultados venga

Voz 1546 17:01 en Escocia cuando cuando tienen que bueno que estas aquí pues mire que soy profesor de que de dónde vienen donde España no te miran como eso del box la idea Jaime y algo así no no no les llama la atención

Voz 0159 17:18 sí era no porque al final sobre todo aquí en Reino Unido que España ha dado vacaciones de verano playa pues eran mucho la atención que alguien que juega cubrir este aquí para dedicarse a él pero bueno también pues lo cuando Seseña para lo cual dando clases a colegios y demás que es España hay pocos a Escocia con algún tipo Case allí todo

Voz 1546 17:46 evidentemente él es no conocer la gente de Euskadi eh no no una vasca hay bueno mueve mundos indicarles si puede vivir hasta una más que puede vivirse de vivir de del cole

Voz 0159 18:01 pues yo hasta hace un año creía que no pero ahora ya es jugador que puede no que con un poco de empeño y buscando las cosas de forma adecuada

Voz 1546 18:12 y además tenemos un par de becas desde el Gobierno vasco es la Consejo Superior Deportes pero en en el culín en el Tour Mundial hay premios que bueno hace pagar el alquiler y todas esas cosas

Voz 0159 18:28 si al final cada vez que jugamos un torneo del circuito mundial los ganadores bueno los culpables entre los cuatro primeros clasificados obtienen recompensas económicas que en caso aún gastarnos pues son muy elevada entonces pues bueno siempre va objetivo no jugar varios Parnaso cuidado Mundial intentar llevarse ese dinero

Voz 1546 18:46 Gonzalo base tu pareja cuando ya ha terminado el erasmus en en Suiza va a ir contigo en en en Glasgow Weise al Mundial seguro juntos como hermanos pero yo he leído que tú has comentado que está bien que de la misma familia que hace expareja Koke hay hay mucha fe entre vosotros Si eso pero yo quiero adoro a mi mujer pero no no me veo yo haciendo pareja con mi señora caso no es tan bueno está tan cerca a emocionalmente al pareja o es mejor cuando el veintiséis simplemente profesionales

Voz 1855 19:27 en la modalidad Parejas cabe al final yo creo que tiene como todo ventajas e inconvenientes no a mí me acordaba esta Haski convenientes por suerte y por eso seguimos adelante siempre hay algunos roces entre el ya sabe que siempre hay alguna Lea pero bueno estamos ya en el último año

Voz 0159 19:46 ha sido casi como uno no va perfección cuando hay algún problema a la sociedad enseguida

Voz 1546 19:53 ya por cierto comanda Halcón con la con la escoba bien

Voz 0159 19:59 sí sí en ese les pertenece

Voz 1546 20:03 por cierto el él Cullen hay distintas categorías masculino femenino en doble mixtos de etc etcétera pero no entiendo yo que puede ver entre una mujer y un hombre en Cullen no veo que hay un una gran diferencia que la la fuerza entera o algo así que hay alguna diferencia entre un hombre mujer Laura de practicar este deporte

Voz 1855 20:35 pues no entonces yo creo que otra cosa que hace que el cubre el curso estamos orgullosos dado que aunque sin mujeres nivel compiten ha costado otros

Voz 0159 20:44 realmente de la diferenciada os negaba sí que es cierto que por la razón que sea pues es el estilo jugar de las mujeres los es quizás sea algo diferente pero puede jugar unos contra otros y puede ganar cualquiera en la modalidad de parejas el equipo formado obligatoriamente por un hombre con una mujer

Voz 1546 21:03 pero pero un hombre y una mujer es que un hombre o una mujer no tendrá ningún porque tener una ventaja uno sobre lo otro no muy mona puedes también por cierto tampoco espero que a diferencia en cuanto premios tampoco no

Voz 1855 21:23 no el circuito mundial

Voz 0159 21:26 premio es firme pero suele ser igual de nombres de mujeres igual hay torneo específico que se ganado más por qué hay más patrocinadores pero si te apetece ver si participan hombres mujeres

Voz 1546 21:40 por cierto cuidado con lo cocinado en Escocia e tiene que meter comemos mal tú conoces ese chocolatina el Mars Bar

Voz 0159 21:51 pero como no me gusta caramelos pero mira tengo alejadas

Voz 1546 21:54 pues que sepas en Escocia esto no es mito es que en los las tiendas de phishing chips frías los chocolatinas más par y los conflictos

Voz 15 22:06 me estoy escondiendo eh

Voz 1546 22:09 sí es verdad es verdad a qué es

Voz 1855 22:13 sí me gusta

Voz 1546 22:16 no no está mal hay ciertas cosas comestibles en Scottie no muchas pero a algunas holguras es un gran país si yo yo lo quiero muchísimo Juan muchísimas gracias para presta echarla te deseo toda la suerte del mundo IMI parece Quito y romántica a hundir a perseguir ese sueño ir me da a mí que este sueño el happy end in está muy qué tal vez Huete la esquina que con cada paso Basinas detección adecuada no

Voz 1855 22:53 pases a las ni por tenerme no

Voz 1546 22:55 bueno el placer es todo mío eran García ha sido un placer

Voz 1855 23:00 susto igualmente gracias Paloma

Voz 7 23:14 enseguida volvemos con más acento en lo pienso

Voz 18 26:36 y con acento

Voz 7 26:39 creo que aquí estamos con más acento Robinson está conmigo que una José Luis Tolosa a cómo estamos

Voz 1546 26:50 muy buenas Michael pues dado sí estoy un poco no sé cómo explicarlo porque normalmente no es su problema no destaca por la parcialidad sabes quién normalmente somos seis cubana y tal pero hunde tuviste un ataque de tirad para caso no pero venga Cuenca no por Cuenca errores de Tarancón pero nuestro protagonista

Voz 0833 27:11 en de un pueblo cercano a Cuenca de Priego sí sí sí dijimos vamos a contar la historia de nuestro paisano

Voz 1546 27:16 un mito un mito que tenga una vida

Voz 0833 27:20 mucho más que fascina pues si la vida de

Voz 19 27:25 de Luis Ocaña se podría resumir en una fecha y un lugar lleno lugar fue de doce julio el setenta y uno en el Coleman aquel día era líder del Tour de Francia aquel día la etapa terminaba en en el cole de Portillo cerca de la frontera con España y aquel día cuando Luis Ocaña iba a ganar su primer Tour pues lo perdió pero por su impulsividad VOR su temeridad si quieres porque toda la vida de de Luis Ocaña cuando hicimos el reportaje todo el mundo coincidía en lo mismo

Voz 1546 28:00 ha estado marcada por el fatalismo el fatalismo en su infancia porque nació en la época de posguerra en España cuando la miseria

Voz 0833 28:07 era hoja común en España

Voz 20 28:12 el hambrientas estamos jugando los días de era porque el era durísimo metido siempre se te lo están jugando corrientes por las calles pueden sumar siempre mi casa porque no quería que viera que los otros niños comida merienda y a ellos no les podía Arnedo la España de los que perdieron la guerra la que vivió Luis Ocaña del fatalismo

Voz 0833 28:35 en el trabajo con su padre el fatalismo en su carrera como ciclista coincidir en una época con uno de los ciclistas más grandes de toda la historia como fue el Caimán Eddy Merckx del belga sí sí un personaje y particularmente a mí son los que más me atraen los los derrotados los perdedores porque el que gana

Voz 12 28:56 es muy fácil pero el el el segundo en el que pierde

Voz 0833 29:03 como ciclista muchos lo decían fue el primero que nos enseñó a que nos abrió el camino para ver cómo deberíamos atacara a Eddy Merckx lo contaba Bernard Tevenet lo contaba yo me lo contaba el padre de de los es Leigh compañero de de Luis Ocaña en el Vic ha sido básicamente su historia fue un rebelde pero pero

Voz 1546 29:27 no iba a ganar está bajando en una embajada como tú dices se impuso

Voz 0833 29:35 la impulsividad sensibilidad que ilusión

Voz 1546 29:37 yo de curva no

Voz 0833 29:40 en los dos Michael Caine Eddy Merckx Luis Ocaña

Voz 20 29:45 Moix Luis

Voz 1546 29:47 el director de Vic le dijo Luis déjale marchar espera la cazadoras más adelante

Voz 21 29:56 entre el gol demente y el portón hay unos cuarenta kilómetros de falso llano en los que atrapar llevamos Eddy Merckx pero quería demostrar Eddy Merckx que era

Voz 1546 30:03 lo bastante fuerte para aguantarle asumir riesgos y Luis también arriesgó al querer seguir mira

Voz 20 30:10 levantar los brazos vestirse de amarillo para ver a secundario lo importante era haber derrotado al mes mes supiera que había que lo había derrotado caña

Voz 1546 30:19 si no es la lluvia la que hace caer a Luis es su orgullo

Voz 20 30:25 más de ser desde ese mismo día desafiaba a cualquier establecido también

Voz 0833 30:31 una se levantan y Luis Ocaña no se levanta porque yo CD temer cuando estaba descendiendo la la carretera anegada de agua pues chocó percutió como dice el contra contra Luis Ocaña la subida ha sido esa la fatalidad siempre la fatalidad era rebelde rebelde porque su padre decía que no valía para nada y le quería demostrar que si valía para algo rebelde en el trabajo trabajó como carpintero no quería estar sometido al poder establecido de hecho al al patrón a su jefe Le Le lanzó un martillo a la cabeza con la suerte que no le dio ir rebelde en la época en la que tuvo que luchar contra Eddy Merckx el no quería someterse a ningún poder el más que ganar el maillot amarillo en lo que quería era derrotar a Eddy Merckx dado su padre sólo quería que trabajara como carpintero

Voz 1546 31:25 in situ

Voz 20 31:27 de ahí ser ebanista y sacar de la vida de olvídate

Voz 22 31:30 el de señorío de nada porque como

Voz 20 31:33 vista nunca se trasladó con su padre nunca tuvo un plan relación y sin embargo la admiraba no podía autoridad Luis siempre Prodi a la que le dijeran lo que tenía que hacer pero respetaba su padre en el sentido de que su padre demostraba que que tenía huevos que anoche toda la mañana trabajar más que nadie lo que no aguantaba es que soy padre quería que él fuera comerciales

Voz 21 31:56 dice quince le dice que su hijo era capaz de ganarse la vida con la bicicleta y eso funcionó

Voz 20 32:01 se él se enfrenta Messi les planta cara por ese sentimiento en tiro de autoritario no la misma rabia que le lleva a enfrentarse al patrón del taller de carpintería que le lleva a enfrentarse a su padre también le lleva a enfrentarse al que considera el gran dictador es gran tirano del ciclismo que es

Voz 1546 32:19 sí pero también es cierto que no tienen padre tales como lo tuvo aunque me hizo sentir e inútil francamente mal por una sencilla razón cuando hablamos de Luis Ocaña y estamos hablando de un Si tú para son por ejemplo una inglés se hablas de Luis Ocaña estamos hablando ya de un francés y estamos hablando de un un grandísimo lista de los mejores de la historia etcétera etcétera no pero él no podía vivir a la sombra de otro no dedique a nadie era capaz de hacer que Luis Ocaña es sentirse cómodo en su propio piel eh porque yo creo que éste había un germen de de derrotado que estaba en su cuerpo y luchaba

Voz 23 33:08 en la bicicleta en la carretera que Elio con ese germen todo día siempre presente tienen no

Voz 0833 33:15 no luchaba solo contra de inmersión luchaba contra sí mismo contra su pasado contra contra la fatalidad el él quería demostrar que era mejor ciclista que inmerso nos decían mucho más allá de ganar el maillot amarillo más Gun más allá de ganar el Tour de Francia en lo que quería era derrotar a Eddy Merckx tales la fatalidad que cuando gana el Tour de Francia en el setenta y tres Eddy Merckx no por ese Tour de France

Voz 24 33:41 dos hijos suyos eliminarse este sismo Bocuse trineos

Voz 12 33:45 en una carrera en la que estaba Eddy Merckx era más impulsivo más nervioso cuando no estaba Merckx estaba más relajado Él veía mejor la carrera estando

Voz 25 33:54 en la de Tom Cruise Niemeyer como Tania

Voz 12 34:03 ellos consolaremos era el mejor en la montaña y contrarreloj estaba rodeado por un buen equipo para Illano necesitaba mostrar su superioridad siempre amigo Vito

Voz 26 34:12 en su del como hotel eh

Voz 12 34:15 yo era comentarista en una radio es cierto que era el mejor mi dice que ganó el Tour por ser el mejor

Voz 26 34:20 porque tú que Sitel

Voz 12 34:25 no era imbatible ni siquiera Merckx Le habría derrotado en aquel mes en mil novecientos

Voz 1546 34:33 setenta y tres ganó el Tour

Voz 12 34:36 plan dominador

Voz 27 34:39 aunque en mil novecientos setenta y tres para todos los enamorados del Tour sucedió una cosa queríamos ver terminar ese Tour como tendría que haber acabado el Tour de mil

Voz 28 34:48 ciento setenta y un con Irujo definir

Voz 29 34:54 no es que luego me pareció Rado fue que no estuviera exuberante no mostró en ningún momento su alegría como debería haberlo hecho está contento por haber ganado el Tour para él era algo normal uno estaba eufórico mal qué pena que Mersch no estuviera ahí tiques

Voz 28 35:14 el tenido siempre le decía me perdonarle que no ocurriera sectores del treinta y tres

Voz 29 35:18 no me dejaron norte Pablo me acuerdo salas de mala suerte tuvo una mala sí

Voz 23 35:22 ante de que Nurse estuviera para él

Voz 0833 35:25 no les sirvió no les él quería

Voz 23 35:28 para él quería de su impulsividad su temeridad porque

Voz 0833 35:34 decían hace siempre lo contrario a lo que le decimos cuando cuando están descendiendo el Col de Man con la lluvia desde el equipo vi el mecánico todo le decían tranquilo tranquilo aventaja a salir en siete minutos tranquilo pero a él

Voz 18 35:50 los consejos no

Voz 0833 35:53 los escuchaba y él nos lo contaba nos lo decían

Voz 12 35:58 el Tour de Francia ha acabado en la frontera muy cercana a la frontera con España creía demostrar que él era mejor que

Voz 0833 36:05 que Eddy Merckx llegando a a su país porque luego también fue un incomprendido era el francés en España hay el español en Francia y así ha estado toda su vida marcada malas inversiones

Voz 12 36:16 es de los viñedos que se arruina

Voz 0833 36:22 un héroe trágico que fue como titular

Voz 1546 36:24 el reportaje en Francia poquito afincó en España tú crees estarán que que logro es decir años de paz en Francia o extra atormentado siempre estoy con su señora quiere dar un un una un matrimonio no soy quién para decirlo no pero parecía desde una distancia amor odio todo era muy todo era muy episcopal no pero siempre les salió cruz en vez de cara

Voz 0833 36:56 sí tuvo también muy siempre la mala suerte ha estado presente en su en toda su vida en un accidente de tráfico le hacen una transfusión de sangre y coge hepatitis estuvo martirizado con el el matrimonio no no fumo sí estuvieron Se dejaban volvían no sé el los los padres y sus hermanos

Voz 1546 37:24 cuando Luis Ocaña que acabó suicidándose pegándose un tiro en la cabeza quisieron demostrar que aquello no fue un suicidio que fue un homicidio al al final el juez dictaminó que que que fue un suicidio pero

Voz 0833 37:36 toda su vida ha estado con

Voz 1546 37:38 o sea por por el derrotismo el fatalismo siempre presente en toda en toda su su existencia

Voz 26 37:46 su afán fiásemos estoy fatal

Voz 29 37:49 y las hay dos días antes de que lo hiciera ya lo había intentado era el diecisiete de mayo llamé inmediatamente al médico llegaron los gendarmes porque cuando se habla de suicidio los gendarmes llegan Él lo negaba todo no no no no es verdad se marcharon diciendo que no me preocupara su marido se encuentran por y no debe temer por nada les dije que no me dejaran sola con él ya que cuando sufría crisis es aún quedaba mucho miedo porque de verdad se ponía tremendo dos días después el diecinueve por la mañana sufrió otra crisis de estés yo tenía un teléfono sin cables entonces lo escondí me dijo donde el teléfono o no esta vez lo vas a llamar El yo me fui al baño así me escondí y entonces él me siguió pero de repente se calmó y me dijo me dejas que me voy al despacho hizo claro que sí Le dije me preguntas eso yo pensé Se va al despacho porque quiere descansar y quiere encontrarse mejora la así que yo ya

Voz 1913 38:46 que explique la situación m dijo lo sé

Voz 29 38:49 que ocupe que llegamos enseguida empezó entonces a atar cabos y me pregunté porque una preguntando eso hijas repente me di cuenta entonces me fui corriendo el despacho estaba sentado en su sillón de frente teníamos al mesa de por medio y entonces fue cuando me di cuenta de todo lo que tenía

Voz 1913 39:07 la chusco ascos a veinte sí

Voz 1546 39:12 sí sí es curioso

Voz 30 39:15 no supimos del todo y Moscú

Voz 1546 39:17 eso de oídas ITA no sé qué pero a Luis Ocaña yo no me di cuenta de lo mucho que había sufrido porque desde hace distancie desde la Parera digamos mucha gente verá Un monstruo bicicleta una leyenda viva cuando vivía e ir veo imaginamos que puedes tenía su dinero vine vivía con su mujer de francesa en Francia con su nieta qué buena vida pues realmente fue justo al revés él estaba tan obsesionado tan obsesionado con

Voz 0833 39:55 es un ejemplo pero que puede explicar la personalidad de de Luis Ocaña estaba tan obsesionado con derrotar a Eddy Merckx

Voz 1546 40:02 con derrotarle con ganarle que tenga un perro un pastor alemán al que bautizó como Merckx inmerso muy con mucho gracejo nos contaba quizás es que a su perra lo podía dominar a esto es este es mal gana este son mal ganar madre vive buena adoptaran que José Luis muchísimas gracias todo pues por esos capítulos y por el buenismo el trabajo que hace Informe Robinson un placer tenerte a mi lado durante unas semanas un abrazo fuerte muchísimas gracias por tu invitación ya está

Voz 29 40:39 en el deporte quién nos Chacón mal resultado alemana suerte

Voz 31 40:43 poco mala suerte porque es verdad que hemos tenido mala suerte porque y que no os acompañados usted está claro

Voz 1913 40:49 un partido una mala racha la tiene cualquiera pero hay personas familias enteras que parecen atraer la mala fortuna hay tenemos a los Kennedy dicen que una gitana maldijo al patriarca Joseph Kennedy a las tres generaciones siguientes verdad o mentira lo cierto es que su primogénito murió en un accidente aéreo la segunda de sus hijas también además

Voz 31 41:10 clanes de la bon día

Voz 1546 41:16 nuestro segundo hijo varón

Voz 1913 41:18 presidente Kennedy fue asesinado en mil novecientos sesenta y tres cinco años después moría tiroteado el tercero y último el senador Bob Kennedy

Voz 32 41:26 los nombres graduado ya ataca

Voz 1913 41:35 la segunda generación no escapó la maldición un nieto murió por sobredosis otro en un accidente esquiando en la tercera generación

Voz 1846 41:42 la Casa Blanca ha confirmado que ha sido hallado el cadáver del joven John Kennedy y una parte del avión que pilotaba las cámaras remotas han captado su imagen a treinta metros de profundidad dentro de los restos de la propia avioneta donde no aparecen los cuerpos de su mujer ni de su cuñada que se siguen buscando

Voz 1913 41:59 otra familia con mala suerte o mala salud mental dirían algunos los Hemingway neuróticos depresivos llenos de contradicciones el Premio Nobel

Voz 33 42:08 no nos gusta Layton es ser opcional

Voz 1913 42:15 Ernest Hemingway se suicidó como habían hecho su padre y su hermana igual que hizo su hijo Grec en la misma categoría los Onassis Aristóteles cargado de millones no pudo evitar la muerte de su hijo en un accidente aéreo el suicidio de su exmujer ni la muerte en extrañas circunstancias de su hija Cristina

Voz 34 42:34 volvemos al deporte con otras historias menos truculentas las de campeones que han tenido momentos de mala suerte quién no recuerda la escena de Carlos Sainz a quinientos metros de la meta con

Voz 1913 42:44 en coche humeante que no pudo arrancar

Voz 35 42:47 la suerte de los Carlos que Cardo cuesta adelantarle porque su cuota

Voz 36 42:59 fue en el Rally de Inglaterra

Voz 1913 43:01 de mil novecientos noventa y ocho y Carlos se quedó sin el campeonato del mundo que rozaba con la punta de los dedos otro campeón Fernando Alonso también tuvo sus momentos de mala suerte en dos mil seis una tuerca mal ajustada le obligó a abandonar en el Gran Premio de Hungría y una estrategia equivocada le llevó a perder en Abu Dabi un tercer mundial

Voz 37 43:20 arranca la carrera arranca este Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dhabi donde se juega el Mundial va a todo un adelanto Alonso pero desvió no sólo su interés por dentro hay que recuperar en cuanto puede esa posición pero lo más importante es que no lo pasa con Mark Webber hay que defender

Voz 1453 43:33 así sale hoy es al revés la salida no se ayudaba que esta vez saliese bien Hamilton un poco todo al revés pero

Voz 1913 43:40 pero bueno tiene subimos a la bicicleta con Polidori el eterno segundón fue tres veces segundo en el Tour de Francia cinco veces tercero el peor momento sin duda mil novecientos sesenta y ocho cuando chocó contra una moto que a día de rapado perdió la oportunidad de ganar ese Tour pues como acople Some

Voz 38 44:00 aunque Chile era

Voz 1913 44:03 que tape la Tulsa

Voz 38 44:05 Fassino Fame cada

Voz 1913 44:08 Nos con música donde también hay muchos casos de mala suerte pocos como él del grupo Basinger autor de la legendaria canción que hizo famosa Nilsson y que muchos creyeron

Voz 1546 44:17 yo era desde Jan Eaton Evans se suicidó

Voz 1913 44:20 Aaron antes de cumplir los cuarenta humillados y arruinados por los tahúres de la industria discográfica

Voz 39 44:27 pero que muy

Voz 40 44:40 no no es

Voz 42 44:57 no

Voz 16 45:00 no

Voz 39 45:57 P

Voz 1913 48:19 escribe no en Facebook acento Robinson

Voz 1546 48:23 bueno no es la primera vez que mencionado el hecho de que en España tenemos grandes deportistas en todas las modalidades es cómo se España los deportistas tu Virgen especial que les hace sobresalir por no es así lo que reciben los equipos se irán chocarse día Irán tiene en el Cullen su pasión una pasión que le hace mudarse Darren Escocia la cuna de su deporte poco a poco se va demostrando su habilidad este peculiar práctica el ancho ya va despuntando al máximo nivel entre nacional no tiene un gen especial no es porque lo quiere lo suficiente se dedica su tiempo y alma a la práctica de su deporte eso es lo que Itinere rancho gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa a María de la Cadena SER

Voz 16 49:10 a encontrar acento Robinson