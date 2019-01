Mabu : Falta cultura de ir a los conciertos y pagar la entrada

Voz 1 00:00 no

el próximo uno de febrero en el

Voz 1515 01:11 en ver Fes que tantas alegrías musicales no se está dando estos días en Madrid bueno pues el próximo uno de febrero actual los chicos de Abu el dúo formado por María Blanco y Charlie Solano en estos estudios nos acompaña María qué tal estás María voy verás bueno presentéis trabajo ese lobby llamado X lo presenta el uno de febrero en el Teatro Barceló X no porque sea el décimo trabajos no porque estáis de aniversario

Voz 1474 01:36 si ya son diez años que llevamos en la música Hay para nosotros es un tema celebrar porque diez años aguantando hay el el tirón es difícil es difícil sobre todo para grupos como nosotros que nos no estamos radicados en radiofórmula Tele les cuesta mucho pues sacar la cabeza para celebrar ese ese décimo aniversario

Voz 1515 02:08 sí discazo es que para nosotros sí por supuesto pero como ha sido la elección de los artistas con los que kirguís canta

Voz 1474 02:15 pues básicamente eran artistas que ya conocíamos y con los que ya teníamos una buena relación no había habido ninguno que que ya no que no conociéramos de de antes y eso era para nosotros muy importante y muy interesante porque ellos ya conocían de base un bien nuestra música hay algo que que quizá el gran público unos conozca pero sí en el circuito musical estamos por nuestros compañeros pues bien pues no se Nos tienen cariño y bueno la gente ya decía ya conocía la el las canciones la todos los colaboradores mi madre también por supuesto más legales pero no

Voz 1474 02:55 bueno realmente fue un disco con colaboraciones con hechas con cariño y con gente que ya

Voz 1474 03:01 de ser famosos porque ya pues que ya conocían por

Voz 1474 03:06 pues Rayden llegábamos ya unos años haciendo colaborando con él he dicho estuvimos en tu disco que hizo doble en alma y hueso un disco que hizo de doble uno de rap puro y otro de de un disco con con colaboraciones con músicos donde nosotros está tuvimos la canción la verdad es que tuvo mucha mucho éxito gustó montón a nosotros nos gustó muchísimo hacerla sí y para nuestro disco Buena Ventura con el que os visitamos también le hicimos la hicimos un bueno hicimos un tema con él incluimos ese tema en décimo

Voz 1515 03:47 estamos escuchando estaba alguna de las colaboraciones está por ejemplo es la de Rayden

Voz 1474 03:51 eso es también el arroz también estará de Marlango

desprecio a lo estamos escuchando poco a poco iremos vais contando cómo va a ser de concierto en el Teatro Barceló dentro de en ver Fes sin haber alguna actuación también sorpresa estupendo

Voz 11 04:21 sí sí

Voz 1515 04:55 María lleváis en más de doscientos conciertos a nuestras espaldas cinco discos éste se llama X porque empezasteis en el noventa y ocho en dos mil ocho

Voz 9 05:04 el agua y el noventa y ocho cantaba es algo llegará

Voz 1515 05:10 vete cuando despunta is es en México donde habéis estado en alguna que otra ocasión ya de gira no sí bueno Méjico

Voz 1474 05:18 pues la verdad es que no es que de no es que se despuntaba sino que de repente conseguimos en muy poco tiempo lo que ya lo que empezábamos a tener aquí en España no entonces ha ido eso ha ido creciendo pues la verdad es que a una velocidad muy grande también es verdad que es un público que en Sevilla Liza mucho si la música no sé si sale la palabra consejos nos aconsejan entre ellos se hacen mucho caso aquí creo que falta un poco el hecho es decir venga vente a este concierto

Voz 13 05:49 paga una entrada ida una puerta

Voz 1474 05:51 unida a este a este vuelo no esto es más más complicado aquí en en en España bueno hay grupos como nosotros que ya estamos estamos a hemos acostumbrado acostumbrado mucho al público a a eso no va a que pague una entrada por por por consumir música en directo pero ahí está más más pues están más acostumbrados

Voz 1515 06:24 esta es la colaboración con Rayden el tema se llama la locura como es el proceso de creación cien pare los temas eres tú sola con todo en que te allí

Voz 1474 06:34 dudan bueno en un principio nació porque yo tenía la la inquietud yo tenía canciones y en un en un cajón y la inquietud de hacer de darles un poco más de de de amplificar las no entonces llegamos a la conclusión de que bueno eran mis canciones el proceso el proceso creativo parte de mí mi parte militar Ray yo en un momento dado y no me salen unas canciones y luego las trabajamos ya en en en en el local de ensayo tanto Charlie que es el que más se encarga un poco de la producción y de la de la armonización de de de los temas para darles un poco esa vuelta no que se nota en en cuando notas cuando escuchas como otra no vamos siempre a lo a lo a la fórmula manida

Voz 1515 07:25 siempre vamos intentamos buscar algo un poco más retorcido a mí las clases me parece muy bien al Milán clasificaciones lo va a gustar me parece que te metes de ahí te has encasillen un lugar siempre está bien quitarse esos barrotes pero cuando se dice que sois representativos de la música independiente os sentís agusto con esa etiqueta es detener donde de cómo lo mire

Voz 1474 07:45 es porque independientes y no hemos sido hasta hasta creo que Buenaventura que que hemos estado en una multinacional y evidentemente esa la producción un económicas siempre siempre ha estado hemos estado pues apoyados por una multinacional pero sí que es verdad que la gestión y el tipo de el tipo de de producción de nuestros temas siempre ha sido muy a nuestro aire entonces sí que hoy se podría decir que hemos tenido artísticamente una gestión muy independiente económicamente no ahora sí entonces y si lo miras poner por cosas estilística si entramos dentro de la de de Lynndie pero pero bueno hay gente que que no lo tendría tan claro

Voz 1515 08:30 vamos a escuchar otra de las colaboraciones tú has citado antes de pasada y para el que no sepa vamos a explicarlo le porque además cuando entró en estoy de hecho vi cómo te pareces a tu madre y uno escuchen mamá hace unos meses y María escuchando ahora este tema pensando claro eso eso

Voz 1474 09:13 desde el total total sí sí además grabando X estaba justo en en en mi etapa de la gestación en la que ya se podía decir que estaba embarazada justo con tres meses y grabábamos X sí

Voz 9 09:27 a que él dentro de tiro escuchado esta canción bueno si tu madre que es la abuela que cuando ves le canta bien si estéis cada vez que es muy especial personalmente

Voz 1474 09:37 para mí porque lo dice bueno pues embarazada creando vida no hay creando y creando en general y la verdad es que fue fue muy Wayne irá la primera vez que cantábamos que cantábamos mi madre yo algo oficial no villancicos vale

Voz 1515 09:53 en casa claro es que de repente le dices a tu madre que es Estíbaliz y que además que parece físicamente mucho a ella Oye que estoy trabajando en un disco te la llevas a tu territorio que decíamos antes aunque no queremos encasillamiento dos pero bueno si jugáis en ese espacio de la música independiente que te dice tu madre

Voz 1474 10:21 que al principio cuando nuestros primeros discos Amin y sí que es verdad que yo confieso me me me daba vergüenza pero sí bueno vamos a llamarlo vergüenza decir que era hija de de Sergio Estíbaliz Un poco por porque no quería que eso y si no condicionará o El titular fuera la hija de Sergio necesitaba por mil que el el nombre de Abu apareciera antes que que me que me origen pero bueno al final después de diez años me entiendes que que bueno pues que pues que es natural que que después de diez años nadie nadie me puede CIR conozcan mi música o no se entera o un poco de nuestra carrera Arnedo se puede decir que que yo estoy en este programa Hoy por hoy porque porque soy hija de Serge lectiva hecho un trabajo que que bueno pues que encaja en este ratito que estaban charlando

Voz 1515 11:19 Berta no llamaron a tus padres nos vamos a ir escuchando colaboraciones y antes de eso me contabas antes de empezar la entrevista Vigo tienes más hermanos me dice si tengo una hermana que se dedica a los musicales al teatro musical digo claro en un caldo de cultivo como ese al final cuando terminan pesando en los genes

Voz 1474 11:42 yo creo que el tema de de mi hermana yo creo que viene mucho de mi padre y mi padre era

Voz 1474 11:56 tú y yo creo que los genes nos han llevado esto si yo creo que no se puede Esnal nunca me lo he planteado nunca he dicho yo creo que mi hermana yo nos dedicamos a esto porque se dedicaban a esto no pero sí que es verdad que la escena el aplauso el el el eso nos ha gustado siempre la liturgia sí

Voz 1515 12:18 te hemos traído para que hagas liturgia vale estupendo haré lo que pueda mira vamos a ser una cosa mientras te preparas hacemos una pausa muy bien sayas hacemos prueba de sonido toca en directo uno de los temas que sonará en inversiones de Abu El uno de febrero y en el teatro Barcelona del teatro barcelonés eso sí que vas a cantar en directo les voy a hacer los amantes pues venga

Voz 1515 13:00 si continuamos escuchando en directo la guitarra de de María Blanco les tenemos a los chicos de dentro de la programación de inversiones que es completísima les tenemos en el Teatro Barceló el próximo uno de febrero con temas como es dije va a tocar en directo María Blanco Madrid los amantes de su quinto trabajo discográfico que se llama porque llevan diez años de carrera musical

Voz 17 13:28 sí sí vendrá a buscar

Voz 18 13:39 a como anima o o

Voz 19 13:45 no no esto a mí o no

Voz 1490 13:59 litoral enseñen

Voz 17 14:02 Santa natural

Voz 16 14:10 y eh

Voz 17 14:12 a borde litoral enseñan me atrapar

Voz 1490 14:26 Amos Lee enseña me con estrella

Voz 17 14:33 Sarkozy día estaba

Voz 19 14:53 y todo esto ha ido a esto ha ido todo

Voz 1490 15:09 si no puedo sale bien

Voz 17 15:14 yo me anda descalza

Voz 1490 15:26 cumplir

Voz 18 15:29 con dura

Voz 1490 15:42 quisiera que me

Voz 17 15:48 en un día

Voz 2 15:57 a buscar

Voz 20 16:00 la verdad ha

Voz 19 16:08 ah ah ah

Voz 21 16:20 no

Voz 1515 16:32 uno de febrero en el Teatro Barceló escuchándote sabes que estaba pensando María antes me decías no quería que dije es la hija de Sergio y Estíbaliz día cuando a tus padres eran los padres de Maddie ojalá ojalá seguro vamos a terminar con otro de los temas de este disco se lo recomiendo se llama X tiene grandísimas colaboraciones con raza leen con Mikel Erentxun con Rayden tema te confieso que es mi favorito con Marlango con Leonor Watling que vaya muy bien seguiremos entrando uno de febrero apunten Se lo vayan compren las entradas regale las regale música en directo regalen conciertos en el Teatro Barceló dentro de imperfecto el uno de febrero María Blanco muchísimas gracias a un beso ahora

Voz 23 17:32 tengo que si son ya está

Voz 24 17:43 a mí todo de mí que siga vuelve

Voz 27 18:38 mi yo ahora no puedo y era verdad que edad dormí te da a mí me puede eh

Voz 6 19:26 a mi tierra

Voz 27 19:35 sí

Voz 27 20:06 nada

Voz 6 20:28 eh