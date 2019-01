Voz 0827

00:00

pues se lo estamos contando desde ayer aquí en la Cadena Ser el Ministerio de Fomento no permite al buque Open Arms salir del puerto de Barcelona para proseguir sus tareas de vigilancia de rescate en el Mediterráneo la orden de Capitanía Marítima destaca incumplimientos en operaciones anteriores como el de no desembarcar a los náufragos en el puerto seguro más cercano y aduce más que el barco carece de certificados para navegar con náufragos lo que compromete la seguridad de la tripulación de las personas auxiliarias la cuestión es que del primer incumplimiento los responsables son los países que no acogieron a los náufragos izaron cerraron sus puertos sobre el segundo aspecto hombre no parece insensato que entre un papel administrativo y unas vidas el bar en el mar de una muerte segura se opte por lo segundo veremos cómo acaba este episodio pero si el amarre forzoso se mantiene el Gobierno español habrá dilapidado a velocidad de vértigo su imagen responsable de brindar nuestro país como puerto seguro de acogida ante la negativa criminal de otros países es cierto que España no puede cargar en exclusiva decididamente con esta responsabilidad el dilema es qué hacer mientras otros no cumplen nadie les hace cumplir con sus obligaciones los dejamos morir en el mar permitimos que eso suceda sin testigos