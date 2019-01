Flash Deportes de la SER de las 14:30 (14/01/2019)

que han jugado todos menos Xisco un Real Madrid de urgencias en el que tocaba que los chavales en este año complicado salga en jueguen e Isco calentado de uno ha jugado e la explicaciones sólo técnica tenía algún problema o somos lo que somos y creo que hemos hecho un partido muy serio Easy himen me gustaría enfocar lo que hizo el equipo si todos somos el equipo tenemos tres competiciones pero el equipo lo conforman los los que juegan los que no juegan todos

Voz 1038

01:45

llegue a un delantero goles no faltan en el Barça Luis Suárez marcó dos en el triunfo tres cero contra el Eibar el otro tanto lo anotó Leo Messi el argentino alcanza la cifra estratosférica de cuatrocientos goles en la Liga española una barbaridad también ganó el Atlético de Madrid uno cero al Levante gracias al penalti anotado por Griezmann perdió el Sevilla que se descuelga de la liga tras caer dos cero en San Mamés hablamos de mercado los clubes españoles se mueven el Leganés ficha Kravets lateral izquierdo que llega de Lugo firma para las cuatro próximas temporadas su incorporación tiene como consecuencia la salida de Raúl García todavía no es oficial pero va a rescindir contrato con el Lega para jugar en el Girona otro que se desvincula es Samu García en este caso del Levante unos Raciti se marcha cedido del Valencia el Tenerife también se va a reforzar el Huesca lo va a hacer con el pichichi de Segunda División con Enric Gallego cambio de deporte ya ha comenzado el primer Grand Slam de la temporada el Open de Australia buenas noticias para Rafa Nadal que ha debutado con victoria ante Word y también para Roberto Bautista que ha eliminado a Andy Murray en el que será el último Open de Australia para el británico además cita para los hispanos en el Mundial de balonmano ayer ganaron a Islandia treinta y dos veinticinco yo he buscarán su tercer triunfo a partir de las ocho y media contra Japón y además ya está en marcha la séptima etapa del rally Dakar con trescientos veintitrés kilómetros de especial en las dunas peruanas esto es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER