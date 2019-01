Óscar Camps: "A ver cuántos muertos dura el bloqueo"

Voz 0313 00:00 Oscar Camps buenas tardes hola buenas tardes saludamos al fundador de Open Arms que está en los estudios de de Radio Barcelona cómo estás Oscar

Voz 1 00:08 bueno disgustado por la situación pero con esperanza de poder reconducirlo

Voz 0313 00:14 si tenéis algún dato nuevo o no

Voz 1 00:17 no no no sencillamente la desautorización y nosotros hemos hecho las alegaciones pertinentes y espero que estas elecciones sean sean oídas porque no se nos puede responsabilizar de la omisión de otros países no de la emisión de obligaciones de otro

Voz 0313 00:31 adioses hombre no es la primera vez que os ocurre esto ya en en agosto y lo contamos la Capitanía Marítima de de Algeciras os impidió durante tres días la salida pero bueno eran eran aspectos sí que puramente técnicos no el argumentario de este caso va más va más de fondo

Voz 1 00:45 sí porque cuando vas resuelto todos los aspectos que te puedan exigir tanto técnicos como como de titulación y ahí administrativos pues bueno pues ya queda muy poco nuevo entonces ya viene a las interpretaciones y en este caso pues para ponérselo más difícil hay una interpretación de que transportar náufragos resulta Carles transportar pasaje y hay que habilitar el barco para pasaje no no entendemos cómo cómo puede ocurrir que que los náufragos sean ahora en primer lugar son son inmigrantes cuando son vidas y en segundo lugar cuando los tienes a bordo dejan de ser náufragos y pasan a ser eh pasaje no cuando como si les cobraremos entonces bueno que nos expliquen cómo se interpreta en este caso la ley porque nuestro barco es un barco de vigilancia de salvamento y cuando cuando rescatadas a náufragos los náufragos no ocupan plaza al ni de ni de pasaje ni de tripulantes simplemente son náufragos accidentalmente y hay que de encontrarles un puerto lo más rápido posible

Voz 0313 01:42 Julio un dato para que los oyentes tengan una idea más precisa de qué estamos hablando cuántas personas habéis rescatado y traído a España en operarlo

Voz 1 01:49 eh bueno operarán en tres años ha rescatado cincuenta y nueve mil setecientas personas en el Egeo y el Mediterráneo central a España hemos traído quinientas aproximadamente e a Italia muchísimas más evidentemente unas treinta mil a Italia

Voz 0313 02:05 cómo está ahora mismo lo del rescate en el Mediterráneo que en qué punto se encuentra ahora

Voz 1 02:10 bien en estos momentos no hay ninguna operación ni militar ni civil que tenga como misión el rescate de vidas humanas en el Mediterráneo central e por lo tanto a las organizaciones humanitarias que podían participar en él esta actividad con un barco pues lo han estado haciendo de estos últimos años pero ha habido mucha persecución a todos los niveles y hasta Aquarius cayó bajo la presión política de Italia Hay hasta fuera también así es que en estos momentos quedan un par de barcos sí de ordenadores muy pequeñas como la nuestra también están a merced de de que algún puerto les pueda abrir en este último caso mostrado diecisiete días esperando para que los pobres de si Watch tuvieran estuvieron desembarco no

Voz 0313 02:54 Nicolas Castellano buenas tardes qué tal buenas tardes la conversación compañero

Voz 1620 02:58 bueno escuchando Oscar Camps hay que ver cómo cambiar el panorama de dos mil quince cuando estaba Camps y sus compañeros de proactiva en la isla de Lesbos entonces la solidaridad el rescate era algo maravilloso de lo que sea porque estamos todos orgullosos en Europa cuando Muere Billancourt de todo el mundo ofrece plazas para los refugiados sirios no sabemos exactamente qué ha pasado pero ha pasado algo muy serio en todo tres años para que exhibe criminalice el salvamento de la gente recordemos que Open Arms tiene problemas con la justicia italiana porque se le acusa también de tráfico emigrante lo mismo que tuvieron los barcos de Médicos Sin Fronteras los mismos problemas que ha tenido del Acuario ir para más problema todavía ningún Estado europeos ofrece a dar bandera ninguno de los barcos de rescate y he tenido que cesar la actividad porque no le da una bandera yo quiero preguntarle Oscar Camps si cree que también la bandera española ha dejado de ser la bandera

Voz 1 03:44 de la defensa de de la vida en el Mediterráneo

Voz 3 03:47 bueno no buenas tardes yo

Voz 1 03:50 pensaba que que que podíamos sacar pecho o no en este país y que teníamos a solventó marítimo haciendo un trabajo excepcional en la frontera sur europea en Gibraltar y Alborán Iker nosotros intentamos hacer lo que lo que la Unión Europea no hacía en el Mediterráneo central y que era una cuestión pues para estar orgullosos pero pero bueno parece ser que que ahora mismo debe haber otras sinergias políticas a nivel europeo que hacen que este Gobierno pues pues cambio de opinión no hace diez meses este propio el mismo Gobierno la oposición defendía en nuestro secuestro en Italia hay diez meses más tarde este Gobierno en el Gobierno hasta este partido en el Gobierno pues pues nos inmoviliza barco in Hinault sabemos que realmente no no se entiende el motivo

Voz 1620 04:35 hay que recordar Carla que estamos hablando al mismo Gobierno como tú señalabas el inicio de la conversación que tuvo aquel gesto humanitario aplaudido internacionalmente con los náufragos del Aquarius pero ese mismo Gobierno este verano puso en marcha expulsiones exprés nada más saltar la valla de Ceuta Melilla algo que no habíamos hecho nunca con Marruecos ese mismo Gobierno negaba un puerto hace sólo un par de semanas así Watch y ahora a un barco de bandera española o no organización española está haciendo no se Óscar Si si a raíz de esta polémica o bienes derivada de la falta de la firma del acuerdo con el Ministerio de Fomento para que el Open Arms rescatar a gente en aguas españolas eso eso cómo va eso también ha acabado en en una ruptura de ese pacto bueno

Voz 1 05:15 en dos viendo las consecuencias y viendo cómo han ido las cosas desde agosto hasta aquí entendemos que que ese pacto no iba a existir nunca que ese convenio no iba a existir nunca porque nunca se nunca se

Voz 3 05:25 no Ny Ny hubo fecha para firmarlo

Voz 1 05:30 pero sí que no retuvieron durante dos meses con la excusa de firmar el convenio en un puerto en el en el sur de España Ivano no nos tuvimos que ir porque estaba muriendo gente en el Mediterráneo central y nosotros no teníamos noticia de que se firmara este convenio que fuera tan difícil tramitarlo no así es que ahora vemos que cualquier motivo es suficiente para pararnos aunque sea administrativamente aunque sea en encausar no en en un tema administrativo que puede durar meses y que nos puede tener retenidos durante meses

Voz 4 06:00 sí

Voz 0313 06:01 Oscar cuantos cuántas personas estáis ahora mismo en Open Arms trabajando

Voz 1 06:05 eh bueno en el barco hay diecinueve personas si en la Organización No somos más de veinticinco en total que

Voz 0313 06:13 estos le pues recuerda a los a los oyentes de La Ventana como como comienza esta historia

Voz 1 06:19 huy esta historia comienza el en dos mil quince y después de las muertes en el Egeo intentando los refugiados sirios alcanzar las costas griegas ir en aquella época y vemos la foto del han Kurdi que también hubo otros niños

Voz 4 06:38 que que que que murieron con él

Voz 1 06:42 Nos bueno Nos activo nosotros nos dedicábamos a vigilar las playas españolas al salvamento en playas ya acabó la temporada en España y pensamos que podíamos ir a echar una mano a ayudar

Voz 3 06:55 si escribimos a a todo el mundo a al embajador

Voz 1 06:59 español en Grecia a la embajada griega en España a Médicos Sin Fronteras ha Frontex a la Agencia Española comercio crecerá ofreciendo pues pues todo lo que podíamos todo nuestro material y nuestro personal para echar una mano durante un tiempo de forma altruista completamente pero al no contestarnos nadie eh Pedimos ir igualmente y fuimos por nuestra cuenta como mochileros nos pusimos ayudar y estábamos rescatando el primer día nadando con los que que a partir de allí empezamos a organizarnos sería organizar a los voluntarios que estaban en la isla

Voz 4 07:32 y a poner en marcha lo que más tarde se convirtió en Ovelar y hay que recordar que tan importante como hacer que es evidente lo que hacéis es estar es decir que para vosotros estar es una manera de hacer de obligar a que otros hagan su trabajo solicita seis testigos de lo que está pasando no es cierto

Voz 1 07:50 la protección por presencia que les llevamos nosotros al estar en el mar siempre acompañados de de periodistas o de medios de comunicación siempre en todas las misiones y es la cincuenta y ocho han hemos hemos tenido periodistas a bordo o algún medio de comunicación que que tiene que eh pues bueno pues recoger lo que está ocurriendo ponerlo en en en los medios poner las televisiones So como en los medios no lo hemos lo llevamos haciendo desde siempre y esto hace que que bueno pues que los guardacostas italianos que los malteses que incluso los libios se pongan un poco las pilas y hagan lo que tienen que hacer porque saben que si estamos cerca hijo y Mossos conversaciones si vemos lo que están haciendo pues la misma era que Frontex rescata pues

Voz 1546 08:34 a todos nos gusta otra cosa es cuando no hay nadie es que has salvado si tiempo prácticamente sesenta mil personas sesenta mil personas a sus el agua en las pues era firme sin embargo en Italia consideren como un traficante de personas como un criminal en qué momento se empezaba a pues confundirse entre la gente que es héroe los que son criminales

Voz 1 09:01 bueno a ver a Robinson y todo italiano Salvini y hay una gran parte de Italia que nos apoya incuestionablemente evidentemente que tenga amenazas de muerte en cinco idiomas no casi todas las semanas pero pero se cuestiona se cuestiona lo que hacemos en tanto en cuanto hay una política de rechazo al rescate de decisión por la propia Unión Europea de inacción deliberada de decir los muertos eh son necesarios porque van a desanimar a las personas deben ir eh así es que no vamos a hacer nada hay en el momento en que Italia e abandona con superación e Mare Nostrum que era una operación de salvamento a partir de ese momento la propia Unión Europea y Frontex a la cabeza deciden no hacer nada inacción

Voz 0313 09:49 mira Óscar déjame momentito porque estamos hablando de Italia nuestro corresponsal Joan Solés Joan buenas tardes buenas tardes bueno será que he dicho Salvini

Voz 5 09:57 pues a primera hora de esta tarde en una rueda de prensa tras el encuentro con el comisario europeo de Inmigración ha dicho que ha elogiado a las autoridades españolas por el bloqueo de Open Arms en el puerto de Barcelona y además ha añadido que estaba muy contento porque España seguía su ejemplo Oscar no te vea la cara pero sí es sorprendente no es la única declaración sorprendente del día de Salvini pero concretamente sobre el Open Arms repito ha elogiado a las autoridades españolas por ese bloqueo en el puerto

Voz 0313 10:36 el gracias Yuan ahí haya elogios que más o al menos que a mí me darían un poquito de de de

Voz 1 10:40 Gonza pero éste está ahí está ahí sobre

Voz 0313 10:43 mesa no sé si el Gobierno español va a tener interés en marcar una cierta distancia con las palabras de de Salvini pero el mensaje ahí está clarísimo eh

Voz 4 10:51 bueno donde Salvini podemos esperar lo que todo lo que hace que todo lo que dijeron practicamente se ha convertido en el estandarte del discurso

Voz 6 11:01 el grupos

Voz 4 11:04 es es más homófobo que que que ponemos en estos momentos no sí

Voz 1 11:09 sí Hungría e Italia e bueno deberían ser ahora mismo deberían ser la diana de la propia Unión Europea no pero últimamente la Unión Europea se dedica a cuestionar las economías que no son austeras no se dedica a cuestionar los gobiernos que no respetan los derechos humanos que creo que debería ser también una prioridad no

Voz 0313 11:28 bueno Óscar quedamos pendientes de del final de esta historia a ver si lo del bloqueo dura días duras semanas termine de una vez el poder seguir