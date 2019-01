Isabel Coixet: "Me han ofrecido dirigir la última temporada de Narcos"

Voz 2 00:00 a la patria una más

Voz 3 00:06 no le encendido yo no veo rojos y azules yo creo españoles del blanco y me sus armas cada minuto ahora ellas y quejas natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 00:26 no

Voz 4 00:30 ah vale no lo yo

Voz 5 00:42 tan firmó el compromiso de invertir mi amigo

Voz 6 00:45 presidente de la Junta Andalucía observar la máscara en Belén

Voz 2 00:54 pues ya estamos

Voz 7 00:56 ya estamos en Todo por la radio en La Ventana Toni Martínez buenas tardes hola la lista secundarios

Voz 5 01:03 dudé Cano muy buenas

Voz 7 01:06 lo haré Aróstegui Bari Zynga

Voz 8 01:09 ya en un ratito entrevista a entrevista chulas chula o o vaya voz y hasta aquí puedo leer José Bono tampoco hagamos todos los lunes el mismo chiste

Voz 2 01:18 el me me voy notando

Voz 0230 01:20 me lo hacemos cada esto es verdad mira en estos momentos hablando de chistes e en estos momentos pones en Google Vox Irán y aparece en titulares como el siguiente Vox fue financiado por comunistas islámico

Voz 9 01:39 hombre miro

Voz 0230 01:43 esta es de las cosas más divertidas pintorescas

Voz 10 01:47 oye vaya vaya vaya vaya o no yo yo yo

Voz 0230 01:51 qué nos podemos encontrar Vox y al lado dinero islámico no te puedes fiar de nadie Torrente se abre las venas vox dinero islámico arcano qué hacemos con

Voz 8 02:04 eso fue no podemos hacer muchas cosas pero como no instrumental

Voz 11 02:08 ya ya o qué ha pasado y que ahora me dicen que pedirán los de Vox han financiado están tocados medio no replican como si fueron boom no lo que pasa es que creían que el dinero venía de Irún es lo único que podía ser un sendero arcano en realidad sabes que ahora mismo lo puede ver habéis visto el caballo de Santiago Abascal lo que pasa es que el pienso desde Teherán es ahora Rajoy para que lo quiera arcano están irán en realidad dentro esta fuera hay una cosa que el extrañas este pero que ellos no aceptan a los inmigrantes pero sí su dinero vaya es otro chicas arcano lo está haciendo ahora mismo mete la directa pero bueno arcano suena Irán es como la típica abuela que a escondidas en ocho West de la mete en el bolsillo al cargo lo está haciendo pero es estilo pero en el nuevo programa que tienen aquí te vuelven las competencias al Estado iraní

Voz 2 03:04 oye tú

Voz 13 03:05 dirías

Voz 14 03:05 es evidente venga vamos coraje darías a todos nos gusta el café calentito y más en estos días pero hay gente que se pasa un poco prudente este

Voz 15 03:13 ni un café con leche por favor tiene como tiene la leche eh que pueda tomar me lo en esta vida

Voz 14 03:21 y hablando de esta vida en esta vida hay que ser agradecido si después de esta ola de frío pues la región tiene intención de serlo

Voz 15 03:26 sabéis y se les puede dejar herencia una estufa

Voz 14 03:31 es posible que haya llegado el día en que las máquinas empiecen a vacilar no es un ejemplo es este tuit

Voz 15 03:35 Craig Alexa dime Principio de Arquímedes Arc

Voz 14 03:42 tenía que llegar vamos ahora con tuits fúnebre de haber seguro

Voz 15 03:47 epitafio universal su versión de prueba ha caducado

Voz 14 03:52 y acabamos las tutorías con un pasaje bíblico que probablemente no conociese a cargo de la vida

Voz 15 03:56 día y uno de los sumo sacerdotes dijo a Judas como es que vendes a tu maestro por treinta monedas de plata a lo que éste respondió es el mercado amigo

Voz 13 04:12 no ir después de las twiterías llegan las noticias si lo corras Lass nutrición según datos de Sadei quien que por este orden

Voz 1981 04:20 Pedro Sánchez presenta unos presupuestos del Estado de treinta euros después de ver el programa de hoy quedarse sólo con lo imprescindible el presidente valora también contratar a Maric hondo para ordenar el Valle de los Caídos y sacar a Franco el director de la biblioteca nacional madura vende toda la colección de cómics estos tebeos tontas me gustaban antes pero ahora estoy a cosas más serias ha dicho mientras regalaba incunables a varios niños en ingresan a un conductor de autobús tras decir buenos días quince mil veces en una mañana para evitar casos como éste de los autobuses llevaran el cartel no será amable con el conductor crean una revista para secuestradores que solo viene con letras sueltas la primera empeorado incluye un misterioso dedo meñique con el avión

Voz 5 05:05 así que habrá más

Voz 1981 05:07 llama su perro como la clave del wifi W LAN siete seis cinco x uno la patita agrietado el dueño gana Masterchef Junior tras una audaz fusión de patatas fritas coca cola Infanta el plato ha sido presentado en el interior de los bolsillos de la bata del cole al programa la rumba para que los niños al cole los críos ya han empezado a referirse a ella como mamá la Guía del Ocio se rinde y recomienda tocarse los huevos en el sofá una propuesta

Voz 11 05:38 no es comparable a esta admiten desde la punta

Voz 1981 05:40 a un español crea la primera barriga cervecera artesanal de doble lúpulo madurada aquí en casa explica el maestro barrieron los creadores de Farmacia de Guardia confiesan que ganaban más dinero con la farmacia que con las series Hospital Central también Kuroda más figurantes que la sanidad pública

Voz 2 06:14 sí sí eh no no

Voz 0230 06:34 siendo como es lunes ya entramos con fuerza con ganas con decisión el gran Isaías sin preámbulo cuál es el plural de los nacidos en Irán iranís o iraníes tenemos que saberlo necesitamos saberlo porque si hay una noticia desconcertante de las últimas horas es esta

Voz 17 07:00 ha reconocido que un grupo de exiliados iraníes

Voz 0313 07:04 tío prácticamente toda su campaña electoral

Voz 17 07:06 para las europeas del dos mil catorce

Voz 0230 07:10 iraníes financiando

Voz 18 07:12 es no eres nadie para mí decirme cómo toca actuales

Voz 0230 07:15 el partido que quiere celebrar la conquista de Granada como fiesta nacional que habla de la Reconquista con orgullo el no va más de la cristiandad financiado por iraníes Santiago Abascal líder de Vox lo aclara

Voz 19 07:34 hemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras

Voz 20 07:40 sí pueden ser extranjeras a íbamos me vote

Voz 19 07:46 el rebotes que todo es legal la financiación de BOC es absolutamente legal ha sido auditada por una empresa ha sido depositada en el Tribunal de Cuentas estamos absolutamente tranquilos con esa cuestión

Voz 0230 07:58 para es legal y divertido tienes un partido que dice aquí hay mucho inmigrante faltan cristianos hay que conmemorar la conquista de Granada y la España católica a Pablo Iglesias le llamas Pablo mezquitas IT financian iranís o iraníes un grupo de ideología islamista pues es un poco raro

Voz 21 08:16 de ser una marioneta bueno mientras se discute

Voz 0230 08:18 esta sin duda interesantísimas va pasando el tiempo sin que se conozca propuesta alguna sobre el futuro de las pensiones cada vez hay más pensionistas cada vez se cotiza menos a nosotros nos queda cada vez menos para llegar a la jubilación

Voz 0313 08:30 pero de momento estamos afrontando este debate

Voz 0230 08:32 con deuda y créditos antes había un fondo de reserva de las pensiones pero no es lo ha sido en realidad queda un poquito pero para que no se dijera Se acabó el Fondo de Reserva como ningún gobierno quiere pasar a la historia como el que acabó con el Fondo de Reserva cuando sólo quedaban unos pocos de miles de millones empezamos a pedir créditos para que nadie diga que Sánchez pide más dinero del que pedía Rajoy la ministra María Jesús Montero ha explicado que el préstamo es el mismo

Voz 22 09:01 para garantizar la sostenibilidad del sistema el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por importe de quince mil ciento sesenta y cuatro millones la misma cifra que el año pasado

Voz 0230 09:11 es el Estado le presta a la seguridad social es como mi piel he presta mi mano pero como nadie tiene remedio ni solución vamos tirando nadie protesta para aprobar los presupuestos del Estado presentados hoy podemos pone como condición que las medidas pactadas con el Gobierno se pongan en marcha antes como en las tiendas donde hay un cartel que pone aquí no se fía entonces esto por lo ponen muchos bares no los bares a veces luego hay un garrote hoy no mañana hoy esto es ayuda sobre el mostrador del garrote está escrito si no me pagas me cuelgo cosas de éstas no se fía porque no quiero que me descuelguen hermano Podemos pide al Gobierno que ponga en marcha las medidas pactadas antes de aprobar los presupuestos no se fían

Voz 22 09:51 las medidas acordadas en el acuerdo presupuestario tienen que estar iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado

Voz 0230 09:59 era Irene Montero que no lo he dicho a ver si sabes quién es este este que parece Louis Armstrong cuando

Voz 20 10:06 bueno me aguanto

Voz 0230 10:08 la voz tan típica fijaros cómo podría ser perfectamente Luis Sanz

Voz 23 10:12 con cuando cuando cuando cuando

Voz 0230 10:23 a escuchar ahora pertenece al presidente del Gobierno inopinadamente comienza con ese tono del bajo Mississippi su anuncio de que piensa gobernar hasta dos mil veinte

Voz 24 10:42 casado dice en elecciones ya

Voz 5 10:44 que estamos sentados hasta dos mil veinte vamos a volver

Voz 24 10:46 Ana Rosa

Voz 2 10:49 sí ha empezado ha empezado ahí cuando

Voz 0230 10:53 por eso eso es atrase bueno dijo Pedro Sánchez lo dijo él mismo mitin en el que Miquel Iceta secretario de los socialistas catalanes habló del Gobierno andaluz como del Gobierno triunfa Chita

Voz 24 11:03 en Andalucía finalmente se ha abierto paso el triunfa Quito triunfa chorizo ir

Voz 0230 11:16 Alan no sabía si decirlo en catalán en castellano para porque veía que la frase tenía éxito para toda España entonces les había mal el que también podría ser el tripartito como los enchufes del tres clavijas que haiku habrá puesto y Miquel Iceta para saludar este día Marina García

Voz 25 11:31 jo dice una palabra salía de la boca enfría los labios como el viento de otoño como como una palabra salido de la boca enfría los labios como el viento de otoño

Voz 26 11:43 bueno pues anda que el de invierno el tripartito no se bueno no calla pero lo hace cada día no pero esto es muy puede valer

Voz 0230 11:52 los socialistas acusan al PP de pagar un precio a Vox y el PP acusa a los socialistas de pagar un precio al independentismo está va a ser así cada día podrían dejar lo dicho hoy que ya valiera para el mes pero lo van a decir cada día cuando se juega a esconderse ese salvo aún hoy hay grandes discusión es por si se puede decir salvado por mí por todos mis compañeros au sólo va de la salvación individual es una discusión en las reglas de juegos infantiles podría decir su declaración de hoy para los próximos seis meses Pablo Casado y creo que el pago de su alquiler en La Moncloa a sus socios populistas no está saliendo más educar siguiendo la lógica de Casado Sánchez paga un precio por el alquiler de Moncloa el PP estará pagando a Vox un precio por el alquiler de San Telmo pero esto ya no se cuenta mientras tanto

Voz 27 12:38 José Luis

Voz 0230 12:48 el ministro de Fomento José Luis Ábalos se lamenta de cómo se tiene que ver el Partido Popular con lo que ha sido el Partido Popular dice Ábalos y ahora cómo se tiene que ver es un lamento que se percibe como algo exagerado quizá incluso fingido

Voz 28 13:03 llama la atención fue un partido que ha gobernado España un partido de Estado como el Partido Popular se en esta situación de pactar además de esta forma tan humillante no

Voz 29 13:15 pues lo que ha sido eh con lo que ha sido

Voz 0230 13:19 estos elogios a como eran los rivales en el pasado son muy habituales el PSOE de Felipe González ese sí que era un PSOE como Dios manda hombres sí es verdad que a veces repasa es lo que dicen esas personas lo que decían esas personas cuando gobernaba Felipe González le ponían como los trapos a Ábalos tampoco se les recuerdan elogios al PP de antes pero ahora le duele

Voz 21 13:40 sí

Voz 0230 13:40 de le duele al PP arrastrándose ante Bosnia

Voz 28 13:42 tan ir detrás de una fuerza minúscula ultraderechista esencialista como es vox y que Ciudadanos además se preste encima sin dar la cara porque le da vergüenza

Voz 30 13:56 fatal leemos en el diario

Voz 0230 13:58 EC como se encarriló el pacto entre Partido Popular y Vox lo cuenta en una crónica de este fin de semana se reunieron los secretarios generales Javier Ortega Schmitt Teodoro García Gea y así fue el diálogo según ABC buenas tardes soy abogado y hago esto por España respondió el otro buenas tardes yo soy ingeniero yo también hago esto por España como es por España puedes hacer de todo tipo oye nos está yendo un poco más por España muchas gracias la la política consiste en elegir un bien superior ya ese bien superior sacrifica cosas esto iba contra nuestros principios pero España España España en Cataluña esto lo hemos visto durante los últimos seis años los siete años bueno a todas horas no está yendo un poco la manos y Cataluña Avon bueno bueno empiezas a meter cosas debajo de la alfombra por España por Cataluña por lo que si te ocurra cuando te descuidas has metido debajo de la alfombra la democracia Ésta es la discusión del año pasado en Catalunya que todavía sigue os acordáis son las sesiones parlamentarias famosas en septiembre la septiembre que mucha gente de fiar de pies pero no veis que os estáis cargando la democracia Catalunya por eso muchas crónicas escuchamos nos dicen en privado dicen en privado y en público no purguemos que para no comprometer el bien superior Cataluña España así en abstracto mucha gente se pregunta seguro que hubo violencia hay rebelión y tienen que estar en prisión preventiva por es forzar un poquito pero es que está en juego la unidad de España que es un bien superior estas conversaciones serán en la política española en la política catalana a patadas hay un bien superior y como hay un bien superior empiezas a meter cosas debajo en realidad la política consiste en convencer al máximo posible de personas detuvieron superior esto de gobernar con ochenta y cinco diputados y el apoyo de los independentistas un bien superior los presupuestos sociales y que no gobierne la derecha Andalucía esto de pactar con voz hay un bien superior acabar con treinta y seis años del PSOE hay que elegir muy bien el bien superior porque si eliges un bien superior que no convence palmas fíjate en el caso de Susana Díaz todavía es presidenta de Andalucía y ante el inminente cambio de gobierno hace un llamamiento a los andaluces en esta

Voz 0534 16:13 carta firmada como secretaria general del PSOE de Andalucía publicada hoy en la web del partido Susana Díaz hace un llamamiento a los andaluces para que se impliquen al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado hilado protagonismo dicen las instituciones al franquismo

Voz 0230 16:28 franquismo el PSOE ya intenta apelar al franquismo para tener un bien superior chulo también no el PSOE de Andalucía no estarán poco que las nativas Franco hiciera bueno bueno eso sí

Voz 26 16:38 pero pese a todo aquí te invito al pie del Gallo siempre hay este diálogo imaginario de los partidos políticos con sus electores críticos los lectores que son periféricos que no son pata negra

Voz 0230 16:48 seguro que este caso de corrupción no es un escándalo Cairo preguntas es por el bien de España seguro que esto de la independencia unilateral seguro que pregona con esto de pactar con Polonia España toda por épocas en Cataluña por la unidad de los independentistas se mete debajo de la alfombra una cantidad de Cusa por la unidad de España vale todo también Manuel Valls candidato alcalde de Barcelona por ciudadanos esta mañana en Hoy por hoy lamenta los pactos con la extrema derecha

Voz 31 17:15 cuando corres después de esa extrema derecha pierdes tus valores tu alma pero también acabas creyendo tus votante

Voz 0230 17:24 no ya se ve que no le gusta pero como hay un bien superior que es la unidad de España pues se acaba aceptando dice Albert Rivera que algunos rivales les considera compatriotas

Voz 32 17:33 pensando que un votante del Partido Socialista o el país

Voz 21 17:35 volar es mi compatriota no es mi enemigo no quiero ver

Voz 32 17:38 conmigo sin mis compatriotas bueno esto no sé si poco

Voz 0230 17:40 Isaías pero compatriotas yo creo que son todos sí no tengo tanta debía no lo decides tú montante debiendo es compatriota de Rivera también compatriotas son del mismo país no tu Target comercial

Voz 2 17:53 qué sería una idea

Voz 0230 17:54 de patria también no liberarán día digamos pero es Emmanuel vais hay un tono de moderación de ganas de ser moderado los españoles le parecemos un poco bruto

Voz 31 18:03 para hablar de la izquierda con la activista o de la España en blanco y negro de uno si de otros en Francia también existen los otros países es un poco exagerado

Voz 0230 18:13 poco exagerados pero se ve que va aprendiendo Manuel Báez porque cuando habla de su rival la alcaldesa Ada Colau como pega Manuel más calamidades imposible fijaros que luego los volvemos a poner

Voz 31 18:24 el estilo Colau es el enfrentamiento es la demagogia es la es la mala gestión inseguridad

Voz 0230 18:32 has de ese enfrentamiento demagogia mala gestión en seguridad sigue en economía limpieza iluminaciones de Barcelona Ada Colau dice Manuel bytes es la guerra contra todas las entidades contra los empresarios el turismo la gente Ada Colau es el top manta dice Manuel Weiss es la inseguridad es gracioso porque un momento antes había dicho que a veces los españoles somos un poco exagerado

Voz 5 18:55 ahora bien si queréis pasar unas vacaciones

Voz 0230 18:57 guapa chulas pasando de todo esto yendo a buscar la verdad hay una oferta de un crucero hasta el fin de la tierra de los terroristas organiza un crucero o nos lo cuenta Nerea

Voz 25 19:07 la aventura más grande más audaz y mejor hasta las vetas y describen el viaje sus organizadores la Conferencia internacional de la tierra plana como ya sabéis los zaplanistas no creen que la Tierra sea redonda sino plana ellos plantean que nuestro planeta es en realidad una especie de disco en el que se encuentra en todos los continentes debido a su forma esta idea plantea que la Tierra tendría bordes pero que el océano que rodea a los continentes no termina desbordado gracias a un gran muro de hielo que lo mantiene en su sitio y es ahí donde quieren llegar será un crucero que se realizará en dos mil veinte piden que será un viaje evocador con restaurantes piscinas e incluso un área que simula bolas para poder hacer sur

Voz 0230 19:46 sí sí

Voz 25 19:46 quizás se topan con un problema y es que el sistema de navegación de cruceros así como todas las cartas náuticas están basadas bajo la premisa de que la tierra es redonda

Voz 0230 19:55 no sabemos muy bien cómo van a llegar más veces

Voz 25 19:57 elle como alguno quizás esté interesado apuntar porque fe dos mil diecinueve punto com F dos mil diecinueve punto puntos país apuntar

Voz 0313 20:04 pues tengo dos conceptos para ganó con estas noticias como esta cierra y crucero por cualquier es empezar bueno podamos hacer los dos pues venga tierra

Voz 11 20:12 yo yo qué pasa con la tierra realmente yo mismo me codo a mí me encanta hablar por los codos y la tierra es redonda porque le estamos dando vueltas a todo y con eso Arcan no está buscando guerras de repente hay un crucero hasta el final de la tierra pues realmente te puede parecer una tontería pero la primera que ha reservado para irse Susanna había Ezequiel en para allá porque tú lo puedes pero dice esto es infinito no lo sé no lo puedo hacer mismo en Finito en el mundo es nuestra estupidez también dos anunció que Antena tres Tito y que arcano se lo está marcando a vías fichó cierra yo pongo directrices alcanzó al hacer para actores también para actrices la patada en las tierras porque estoy echando raíces

Voz 30 21:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 21:14 bingo y treinta y cinco de la tarde cuatro y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana todo por la radio en un momentito una entrevista con nuestra invitada de hoy pero antes

Voz 33 21:23 Especialistas secundarios

Voz 14 21:29 bueno escucha bien creo que está desconectado lo vincula bueno vamos a hablar un poquito antes de nada el francés si te parece bien de cine con nuestro divulgador y crítico Agustín Powers que está aquí con nosotros para hablar de eso de cine buenas qué tal

Voz 15 21:49 curar es veloz

Voz 34 21:55 pero

Voz 2 21:55 lo quiero hacer sin declarar

Voz 14 21:58 dímelo robo joder qué manía tiene de contarlo todo delante de la SD lo comenzamos va no sabía suena que en cualquier caso Agustín Vila comentar y analizar tres películas que ahora mismo están incapaz de esta preparado preparadísimo venga vamos a empezar con el gran baño mundo

Voz 15 22:16 bueno drama surrealista drama surrealista drama surrealista José Carlos es un tío que está harto de pasar tantas horas está la tata al váter por culpa de Twitter así que decía poner fin a lo que su situación echando abajo las paredes del baño viéndola te la película vamos vamos a ver cómo el Pau va ampliando el lavabo mete el sofá la tele la cama la cocina el baño se vino a vivir los amigos los vecinos miles de personas acaban viviendo en el gigantesco baño de José Carlos es una locura la película quiere ser metáfora de la soledad lo consigue destruir al acabar movía nadie ni siquiera yo Venezuela media hora

Voz 14 22:51 quiero todos es que no no te ha gustado mucho guay pero vamos a ver si la siguiente película cosa un poquito más que esa Kaman

Voz 15 23:02 algo más bueno documental documental Ibiza años ochenta el empresario local Joan Carlos Manso abre la primera discoteca nos de la isla de Ibiza Aguamarga homólogas el resto es historia no luego ya hizo un perfume un parque acuático con el mismo nombre cambió la isla por completo del documental es bastante interesante porque aporta muchos datos de aquella época con los testigos del momento que dio la lástima es que no se les entiende nada por culpa de las drogas que se vendieron por cierto la subtítulos en España los han puesto

Voz 14 23:32 vaya

Voz 15 23:35 en tiene porque bueno pero aparte de eso cerca

Voz 14 23:37 alejan aceptable la Akira la aprobamos venga vamos con la última peli que basar señala es el regreso de Mary Poppins

Voz 15 23:48 acción película de acción acción venganza si Mary Poppins vive retirada en una aldea perdida en el Tíbet alejándose del mundo violento en escribió pero cuando la familia Bang se pone de nuevo en contacto con ella porque han secuestrado al hijo niño quería por ciento sesenta años tocar los huevos decide abandonar el Tíbet volver para rescatarlo y matarlos a todos como es una

Voz 14 24:13 de esas de acciones muy entretenidas y te van las

Voz 15 24:15 hostiase los tiros hora con Tavío yo he contado ciento treinta y seis muertos abre a doce de ellos Mary Poppins los Mata Paraguay y es muy recomendable para eso sí para esos puretas que se hacen la los millennials llevando los tobillos al aire bueno la madre los valientes

Voz 14 24:30 bueno pues Agustín muchísimas veces tocando ustedes sexy el regreso

Voz 36 24:34 de Mary Poppins Aqua Man in el baño y ahora vamos a acabar con las versiones de clásicos que hacemos en en diez segundos en esta ocasión hemos escogido Transformers pero todas la saga entera las cinco películas de Transformers más de trece horas

Voz 30 24:49 subidas en diez segundos mira qué coche me he comprado esos

Voz 5 24:52 bueno

Voz 14 25:11 ya está aquí trece de Transformers el diálogo

Voz 0313 25:18 bueno vamos a presentar nuestra invitada de la entrevista en Todo por la radio como cada lunes con ayuda de Olga Nebra

Voz 37 25:23 sí

Voz 24 25:26 nuestra invitada son muchas mujeres muchos rollos de celuloide muchas historias hoy

Voz 21 25:33 encontrado pedacitos de ella en ellas

Voz 24 25:36 estas latas guardan voces de mujeres que nos van a descubrir al personaje de Dios

Voz 0230 25:44 no

Voz 9 25:47 escucha esta canción de

Voz 24 25:49 The Beatles en un casete cuando tenía once años e intuir cómo iba a ser mi vida

Voz 9 25:56 no

Voz 6 25:59 en mi casa había amor por el cine que venía de mi abuela cuando trabajaba como taquillera de cine en mi barrio de Gracia en Barcelona para mí el cine era algo fascinante todavía fue más fascinante cuando me llevaron a una cadena de proyección era una cadena de plástico con agujerito

Voz 21 26:16 creo que toda mi vida he intentado llenar el vacío

Voz 6 26:18 yo entre lo que yo veía en la pantalla y la cinta con agujerito que pasa veinticuatro fotogramas por segundo

Voz 38 26:27 ando

Voz 1280 26:32 escuchando a Father John Mystic es recordado muchas cosas que creía haber superado furioso como una canción un acorde una nota un golpe de guitarra pueden sacar teatrillo de los diecisiete que creías enterrado para siempre Ino ahí lo tienes con Agné la nariz brillante y la camisa blanca de tu padre que te encantaba que hacía que tu madre te pegar al Brown cazo antes de salir de casa porque como puedes ponerte esa camisa vieja tan ancha que ya no están y blanca que está amarilla

Voz 39 27:05 sí

Voz 25 27:07 ese Domanes de Mina quiero hacer una película me pone la piel de gallina habla del miedo a perder a la persona a la que amas habla de no sentirte lo suficientemente buena para conservarla

Voz 40 27:18 cuándo y cómo

Voz 24 27:21 ella lo diría gracias o alegato

Voz 0313 27:32 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio la gran Isabel Coixet hola Isabel

Voz 5 27:42 como es que a poquito cursi esto

Voz 2 27:48 después de Transformers claro

Voz 5 27:54 bueno pero bien bien ha gustado no es fácil

Voz 24 27:57 envió según no

Voz 21 28:01 yo bueno transforme Llanos cuán no sé cuántas hay hay catorce

Voz 0313 28:04 no no no ponerlas todas oye Isabel largo y tortuoso camino se como la canción de los Beatles así ha sido

Voz 21 28:12 Pérez tampoco lo vamos a poner a si no no no no bueno yo recuerdo que está canción sí que yo la la escuche es que yo creo que ni era ni un casete de esas cintas así como de de estás de cartucho no lo que si uno de cartucho esto lo tenía a mis padres sí sí a mí me me pareció una canción evidentemente yo no sabía lo que quería decir y Granada pero a mí me escuchaba me me he emocionado mucho esta canción no me parecía como yo que sé me parecía como una canción de funeral luego luego ya supe que quería decirlo

Voz 30 28:47 quería decir es muy hermosa sí que me gusta y me gusta no

Voz 0313 28:52 oye Isabel estamos muy contentos yo al menos porque este fin de semana hemos sabido que tu una película esa que has peleado durante años por por levantar el y Marcela se va a estrenar en la Berlinale

Voz 21 29:03 además la competición no es la única película vender de Netflix que va ir y supongo que lo primero que me preguntó

Voz 5 29:11 harán e instó a los periodistas en Netflix y te has vendido

Voz 21 29:15 no sé qué no pero en fin lo que pasa es que claro yo esta película que la empecé a escribir hace diez años no yo contaba esto de las dos mujeres que se hable la gente me miraba como si estuviera loca así la gente y los productores yo pasé por muchos productores con este proyecto y bueno pues al final los señores les les llegó el proyecto dijeron a bien vale adelante pero es que quiero que era cerrando un problema adelante no claro yo siempre había querido hacer en blanco y negro sobre todo porque es una película que pasa en mil novecientos uno

Voz 41 29:46 no hay esa todo en blanco y negro ya te sitúa en en en la eh

Voz 0230 29:51 poca no llevamos una racha cojonudo no

Voz 0313 29:54 pero eh la presión Roma con ahora la tuya o bueno este pero no está nada mal eh descendencia esto Isabel lo del blanco y negro o o ha coincidido que en fin tres directores distintos por su mirada por lo que sea han querido transmitirlo así

Voz 21 30:11 bueno yo yo creo que uno de los grandes problemas que tenía el guión es que la primera página ya ponía esta película semblante

Voz 5 30:16 soy negro no tengo testigos que hace diez años

Voz 21 30:21 sí hacer en blanco de enero pero pero es estupendo no y tú eres blanco y negro de es precioso es increíble y el de Roma no te digo no yo es que la he visto en el cine dos veces Netflix que para mí es es el es es lo bonito no de este de este momento en el que uno puede escoger realmente ver las cosas en el lugar donde donde de las quiera ver evidentemente Roma adecuar on la besa el cine es una pasada

Voz 5 30:49 es su quinto su títulos

Voz 21 30:52 es preciosa es una película que además que se nota tan tan tan vivido yo que conozco poco a Alfonso se que realmente su vida

Voz 0313 31:01 oye Isabel porque has tardado tantos años en poder levantar este proyecto que trabas sabido en el camino porque la historia es la historia es es digna de ser contada es una historia que nos habla de una época de un momento que además conecta con la actualidad fin los derechos la igualdad etcétera Por qué ha costado tanto

Voz 41 31:17 no sé yo creo que es que yo yo las reuniones ídem

Voz 21 31:22 a mí reuniones con el poder del poder económico dijeramos no nunca no puedo decir la cosa más inoportuna no no no se venderlo no esto que los chavales ahora en las escuelas de cine les enseñan lo del PIB

Voz 5 31:34 tú tienes que saber pillar esto ya lo sabía lo que sea porque dicho así

Voz 21 31:40 es tu una reunión y tú a un productor y en tres minutos no en treinta segundos como Transformers este Touré tiene que contar la película le tienes que convencer le tienes que dar una visión no te acuerdas la película que ya de The player con con Tim Roth sí sí que iba la aquello esto es esto es una mezcla de Transformers Vente a Alemania Pepe pues pues esto yo nunca lo he sabido hacerlo me sale el punto este bueno no es una historia no muy comerciales claro

Voz 5 32:16 ya lo sé lo sé muy bien mal Page padrinos no entonces me quiero rectificar y es peor no porque esto lo lo que va a ser esto

Voz 41 32:27 lo estoy pero pero bueno no sé

Voz 21 32:30 no no ser realmente porque no pero ya está ya está

Voz 0313 32:34 quiénes van a ser el Marcela en la pantalla

Voz 21 32:37 Elisa Elisa es Natalia de Molina que es un bueno que todos tiene dos Goyas es una actriz maravillosa de las actrices jóvenes españolas es la más prestigiosa más premiada ahí

Voz 41 32:49 la más dúctil hay Marcela lo hace Greta Fernández

Voz 21 32:54 que es su primer papel protagonista hay que es maravilloso es una niña yo la conozco Ana tiene veintitrés años la conozco desde que tiene ocho y la he visto crecer y he visto una niña que de los ocho ya sabía que quería ser actriz y ahí creo que los las dos han creado dos personajes fantásticos porque claro esto de ser una maestra gallega mil novecientos uno no está tan fácil no como hablan como se mueven como se relacionan no como empiezan a esta historia de amor cuando no tienes precedentes no cuando no tienes referentes no cuando tu único referente son los poemas de sapo cómo te atreves a a decirle a una mujer que que que la quieres hilo han estoy muy muy contenta me han me han emocionado en el rodaje y se han llevado muy bien yo sé que también las preguntas serán porque es verdad en la película hay bastantes secuencias

Voz 41 33:49 eróticas Si bueno

Voz 21 33:52 ahora que estamos hablando tanto de pues esto de de estas de estos personajes que se llaman intima si sabes que tú sabes qué es esto

Voz 5 34:01 tampoco te lo voy a contar porque esto es muy gracioso ahora

Voz 21 34:06 es una figura en el cine que se llama coordinador de intimida a eso aliviaría entonces esta persona tiene que para los directores imagino que no han fallado digo yo

Voz 5 34:17 pues tiene que ser menos técnico no tiene que ir a los actores entonces protegerles

Voz 21 34:24 de de de de este director o directora inexperto y enseñarles cómo tienen que relacionarse con sus cuerpos aquí el pezón allí claro y yo siempre digo que me parece muy bien que gente que lo necesite está muy bien que haya un coordinador de intimidad pero hombre a la que uno ha vivido un poco tampoco es tan difícil

Voz 5 34:46 es que no no mal sexo bien sí sí sí entonces claro eh y tengo que decir que

Voz 21 34:57 las escenas de la película son son preciosas son muy emocionante creo que creo que han sido evidentemente todos estábamos muy preocupados por esto pero todo ha sido muy fácil la fluido es bonito

Voz 30 35:11 es es sexy es raro porque hay cosas raras en la película que no voy a desvelar no hay que verla

Voz 42 35:19 hay otro rara

Voz 0313 35:21 en España por cierto tiene fecha de estreno todavía no

Voz 42 35:23 creo que sí

Voz 21 35:26 seguramente va ir después después de de de

Voz 14 35:29 sí la de de la Berlinale seguramente

Voz 21 35:33 la banda posponer el estreno hasta

Voz 0230 35:35 tiene seis directa Flex en el cine

Voz 21 35:37 también en el cine existe que va

Voz 5 35:40 ya de cine tanto que van de la mano

Voz 0313 35:43 saltas ya está hoy una cosa has dicho que que que Greta Fernández ya con ocho años ya tenía claro que quería di tú también con ocho años tenías claro que querías dedicarte a esto así

Voz 30 35:52 es decir se desde siempre no se me parece

Voz 21 35:55 si algo tampoco igual que lo que no sabía lo que quería decir Brown tampoco sabía lo que quería es decir ser director de cine pero lleva al cine decía yo quiero hacer esto bueno que tú quieres salir ahí no no salir no yo detrás

Voz 0313 36:06 quiero organizar organizar bueno tampoco sé muy

Voz 21 36:09 eso sí

Voz 2 36:13 sí sí

Voz 21 36:16 sí sí una amiga mía decía de esto el coordinador de la intimidad que bueno que que deberían alquilar gente de esta pero para las primeras citas con gente siempre quise ser director decenas si no no escribir

Voz 30 36:30 dije películas que más me parecían dos cosas unidas pero estudia Historia mira son cosas también ayuda no no si yo creo que uno tiene no sé qué saber

Voz 21 36:42 dónde está en el mundo porqué para que es bonito esos importante saber de dónde venimos y quiénes somos o al menos preguntarnos no

Voz 0313 36:51 bueno pues hablando de preguntar entramos ya en tiempo de rueda de prensa para que pregunten todo quisque iba mira Xavi el primero Xavi

Voz 30 36:58 a ver si te obligaran a poner orden en tu casa si tuvieras que quedarte sólo con tres Blu Ray cuáles serían toros mira mal a mí me

Voz 21 37:05 el no nada de no lo

Voz 5 37:07 compañera de no está en contra de verdad sabes una japonesa

Voz 21 37:13 más que el AVE si es que es una sosa

Voz 5 37:15 a mí me gusta Japón y los japoneses no

Voz 43 37:17 no no no no tres lo redactores porque porque lo dice ella está anda

Voz 2 37:24 marcando el Blu Ray de maricón a nuestro quedaría para nada

Voz 21 37:29 gente en contra yo soy muy fan del desorden y

Voz 1981 37:32 pero cuántos lo Royce tienes

Voz 21 37:34 no lo pienses preguntas resultaría

Voz 33 37:39 lo dice el interés Blu Ray si treinta libros no de de que

Voz 0313 37:42 claro treinta litros de treinta

Voz 33 37:45 la verdad es que es

Voz 21 37:47 sí es que es que bueno ya yo ya el primer libro ya ya le cogí manía

Voz 2 37:51 día

Voz 5 37:58 la peli sobre ella

Voz 0313 38:02 tengo más preguntas Quique sigue manitas que luego

Voz 5 38:04 esa casa de maricón de la tiene chinas

Voz 0573 38:13 cuánto te vas hipotéticamente cuánto te vas a enfadar si es que ya estoy veo tu próxima película crisis tienen Netflix en el móvil mientras voy a trabajar digo hipotéticamente porque yo no trabajo

Voz 5 38:26 pero si tienes a bastante

Voz 21 38:31 bastante se es diferente claro tú eres un autor de un libro El libro tu vas en el metro vas leyendo pero hombre sabes que sabes que esto va a ocurrir lo que ocurre fascinados visto yo he visto

Voz 43 38:42 yo he visto a gente viendo mis películas

Voz 5 38:50 no lo has dicho oye si pasado pasada hacia el baño me han mirado les he mirado con con sabes que los

Voz 0573 38:57 millennials ven películas el doble de velocidad

Voz 11 39:01 sí

Voz 5 39:04 lo sé y ahí tienen sus Twitter parecía Netflix pues podemos hacer si sus Fear me parece una una lo sé

Voz 0313 39:25 venga preguntas Toni

Voz 29 39:26 has dicho un par de veces

Voz 0230 39:29 creo supongo que las preguntas iban por ahí las preguntas irán por ahí las preguntas eran por ahí vives con una cierta angustia o Pereza el tener que enfrentarte a que cualquiera pueda preguntarte cualquier cosa como por ejemplo los mismos que te puedan preguntar incluso pereza que te pregunto

Voz 5 39:46 eso

Voz 30 39:50 angustia la angustia no no pereza si Pérez Pérez

Voz 5 39:54 qué tal

Voz 21 39:57 bueno hay cosas que me sabe mal lo que peor me sabe es la gente que viene con proyectos que esto estás haciendo en que buena idea algo y te vienen pues tres con tres guiones dos novelas un planteamiento doy dices sí estoy convencida que seguro que hay algo bueno ahí no pero bueno yo también ego Rossi también hago proyectos con la SGAE de tutoría de tutoría Ales tutoría tutorizado sería segmentos

Voz 5 40:22 sí bueno estás palabra rara a gente porque su primer guión eh

Voz 21 40:30 va hay llevado se ha llevado tutorías de estos ha ayudado a gente como a conseguir sobre todo a realizar lo que ellos quieren realizar escribiendo un proyecto pero claro tú estás ahí entre entre la señora de la novela disco de un cuñado que es cojonudo haciendo bandas sonoras aunque trabaja en el Banco Popular claro Estudi del me gustaría no echarles una mano a todos pero oiga es que claro que la vida es muy corta

Voz 33 41:05 más preguntas Íñigo

Voz 44 41:07 ahora algunos de los de los títulos de tus películas son muy evocadores son bonitos en sí mismo manitas sicoseado dice con retintín

Voz 2 41:14 no no no no para nada

Voz 44 41:18 la vida secreta de las palabras es precioso Mapa de los sonidos de toques precioso eh si hubieras hecho tú la película Transformers que claro

Voz 2 41:34 la hojalata arde

Voz 0313 41:40 venga ultima pregunta y luego iremos con arcano e Isabel no sé si lo sabes pero tenemos arcano y tú liras lanzando conceptos te hará el derrape ahora tú sólo tienes escuchada le dijeron que ya verás bien Arman tú

Voz 21 41:53 sí sí yo lo último pregunta sabes

Voz 36 41:56 una carrera muy sólida muy internacional IBI dentro que es el cine autor de autor en este caso haces lo que quieres lo que te apetece y tal pero te han intentado alguna vez otean como el momento que hizo un no a la de Noé hacerte han intentado hacer una especie de de Pep Bloom

Voz 0230 42:14 Blockbuster

Voz 41 42:16 algunos si hay sea el que Pedro Ávila vas bizarro que me han ofrecido es es

Voz 21 42:26 es hacer la cobla la temporada de ahora de de no

Voz 30 42:30 lo que me ofrecieron hacerla pero vamos no

Voz 5 42:37 hable con Hable con el creador de los sonidos de Hable con el creador de no

Voz 21 42:43 Marcos que es José Padilla el brasileño este hombre José si tú ves que hay alguna secuencia de de los narcos allí pues que están en la cárcel libro

Voz 2 42:56 si a analizan no no sé

Voz 5 42:59 el Orgullo prejuicio se visten todos de Jane Austen hombre hablemos yo es que la balacera yo no me veo

Voz 21 43:07 no no es que hay cosas que que esto no no he también te digo que vamos no me puede interesar menos lo aseguran que no es que no no no no no no nada no ya alguna peli así súper sí pero Harry Potter también te lo digo no es que sabes qué pasa al final en estos proyectos tú no eres que no eres no está todo decidido porque castiga esta es la banda sonora pero tú eres una especie y lo sé porque he hablado con con Alfonso Cuarón dirigió Harry Potter la vamos de las experiencias de su vida porque ahí al final tú eres un monigote de Universal lo de tal no hombre amish que me divierte hacer las cosas a concebir las crea el el equipo hacer el casting para también me han ofrecido hacer episodios de House of Cards cuando todavía estaba Kevin Spacey no pero claro eso mismo está todo decidido tú quieres hacer por hacer para llevarte el talón pues tampoco

Voz 0313 44:15 bueno Isabel tú piensa en un concepto lo resta entrevistaba

Voz 33 44:20 a ver melancolía melancolía vamos a hablar sobre melancolía como es hacer una buena poesía

Voz 11 44:31 pues resulta que hoy tenía melancolía porque estaba pensando con una Pia realmente nadie nunca me enseñó a ligar tenía melancolía necesitaba un coordinador de intimidad para que me lo ponía yo estaba como melancólico y luego me volví con miel Alcoholicos me dijeron insólito pero arcano es tan grande que tengo melancolía por qué no se llame la hojalata arde en lugar de Transformers dice que este es el nombre arcano lo está improvisando simplemente ese pira de Prso que arcano lo es tirad me encanta la melancolía porque donde duele inspira osea que aquel dolor siempre se convierten inspiración Sáenz yo lo estoy haciendo siempre hincapié improvisación me dicen de dónde sale tu rima de donde sale la pasión pues porque la melancolía directas desde el corazón diabetes resiste mejor no te cruces Le hemos hecho una entrada ha dicho que era demasiado dulce no pasa nada arcano así se despide aunque seamos cursis la cursilería decide