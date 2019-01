Play Fútbol: Filosofía Bielsa (14/01/2019)

Voz 2 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz en dos mil dos sin no es contra el militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas detenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Marcelo Bielsa tiene algo que nos atrapa su figura genera una atracción así incomparable con otros personajes en el mundo del fútbol por la pasión con la que vive este deporte por el tesón y la dedicatoria con la que lo estudia y también por cómo expresa su manera de entenderlo su ideología futbolística se ha convertido en toda una referencia en el siglo XXI para muchos jóvenes entrenadores y enamorados de este deporte es un innovador que ha influido en técnicos de la talla de Pep Guardiola o Mauricio Pochettino a través de declaraciones del loco y consultando a expertos en lo que muchos han tenido a bien en llamar vi el sismo vamos a intentar adentrarnos en su mundo en el mundo de Bielsa bucear entre sus conocimientos futbolísticos en esta semana en Play Fútbol filosofía Bielsa

Voz 3 01:26 no sufro tenía mundo obligación respecto a ver si está bueno hay tiraban al IRA forma dimana yo creo que eso no puede en mi fantasía dijo como si del doping económico debería haber un castigo a aquel que la belleza del juego para obtener como adoro el fútbol ya duro fútbol quiero la gente me quiere full la gente que quiere el fútbol que a mi más me interesa son los que encuentran en el fútbol una satisfacción que no pudo que no tienen otra forma de conseguirla es decir lo más pobres no sé a mí me cuesta decirle a sentar que lo único que vamos a ofrecer son resultado porque una valorización de lo estético en una condición que tenemos los humanos vinculada con la sensibilidad que no se puede ignorar la belleza también tiene algo que ver

Voz 4 02:36 una moda que se escucha el todo pese a todo es la fuera en Abu ya un Pius Ana Alós

Voz 1038 02:56 la mayoría de oyentes de Play Fútbol eh conocerá ya algunas de las líneas

Voz 0301 03:00 básicas del fútbol de Marcelo Bielsa tales como la presión casi hombre a hombre que hacen sus equipos la voluntad de ser protagonista con el balón de llevar la iniciativa pero hoy buscamos dar un paso más conocer algo mejor el vi el sismo a través de lo que habéis escuchado de las palabras de El loco de varios expertos como es el caso de Matías Navarro Matías es vídeo analista de fútbol periodista deportivo un loco de locos Sí Se Puede así si vale la expresión y además administra la cuenta de Twitter arroba pizarra Bielsa la pizarra de de Bielsa que yo creo que es muy interesante y seguida a los que os interese la figura de de Marcelo Bielsa Llanos está escuchando qué tal Matías muy buenas hola buenos días pero encantados de saludarte y de tener temple futbolera lo mismo para mí bueno desde cuando te tengo la la locura por por Marcelo porque es muy joven

Voz 5 03:58 eh sí yo tengo veintiocho años a realidades que no seguía a vivir más sabes que era muy pequeño en el noventa y cien en Primera división noventa y entonces obviamente

Voz 6 04:13 no no vi mi no soy contemporáneo ha

Voz 5 04:16 equipo por lo menos desde mi conocimiento sí me empezó a gustar también de cierta manera fue una factores y me me atrajo al mundo el fútbol a partir de acecho de Argentina la tarea de cuando era chico el fútbol es un deporte que a mí me enteré estará demasiado

Voz 0301 04:34 si a partir del Mundial

Voz 5 04:36 ocho nueve años más cuando sobrevino una este esté más noventa y nueve dos mil años mil ahí me empezó a gustar el escudo principalmente después de ver escuchar también a una persona que me me me parecía que salía un poquito de los cánones enormemente el fútbol y a partir de ahí armar momento en casi todos los sigue donde estaba

Voz 0301 05:00 en Bielsa para los oyentes que no lo sepan empezó en el Newell's en en los noventa en el año noventa de de hecho tiene un paso por las por América Vélez Sarsfield llega a firmar por el español pero se va rápida la selección de Argentina con la que disputa el Mundial de dos mil dos yo creo que tiene un periodo fantástico con la selección de Chile a la que él hace jugar de una manera fantástica y sienta las bases seguramente de luego luego es una Chile campeona de de American en dos ocasiones un Athletic Club impresionante que nos divirtió mucho muchísimo el Marsella dos mil catorce dos mil quince Si bueno ya sabéis esta en estas últimas etapas estuvo en Lille sin demasiado éxito al menos de en cuanto a resultados y acaba de firmar el y lo tiene ahí en la parte alta de la clasificación en en Inglaterra pero es lo que queremos hacer Matías no es un repaso cronológico a su carrera sino más bien realizar un viaje por las ideas futbolísticas de Marcelo Bielsa empezando por lo más importante que es lo que acabamos de escuchar el corte con el que empezábamos el programa su amor por el fútbol y su manera de amar el deporte decía a Marcelo la la importancia de de lo estético a la importancia de no darle al aficionado sólo el resultado sino tener un compromiso también en este caso Matías con la belleza del juego

Voz 5 06:27 sí totalmente puesto que lo que más te lo piensas un idealista no solamente dentro de fútbol sin no principalmente en la vida el mismo dice a pasado recién que en realidad busca hacer feliz a lo que menos felices son en este caso sea la la la gente sin sin de pero sin capacidad de puede acceder a las necesidades básicas la gente más pobre en un país que como ya argentino seriamente tiene ese tipo de problemas donde la pobreza es muy común es cierto y uno lo vivido en carne propia ante cada partido importante que E l Arantxa mucha gente vive por y para el fútbol diesel pudo feliz entonces en ese sentido como expresaba bien cosido que es un idealista y que no solamente es necesario ganar porque la realidades que el placer del triunfo

Voz 6 07:16 yo o la frustración de la derrota

Voz 5 07:19 es bastante más breve lo que después se ha dejado un equipo en cuanto sus recuerdos a máquina Argentina todos recordamos a la cambiar Ángel Cappa dos mil nueve no sea campeón más allá de que hay que yo estoy si hizo grana equipo de Generalitat rueda de todas estas gramos más de este huracán y eso era cuando no terminó dando el título entonces en ese sentido yo creo que eso es lo que es intentar no solamente ganar sino también a través de una forma que te me también de los ojos eso no significa tener interés en triunfo lo mismo ha dicho muchas veces que cada vez que pierde el paso una semana encerrado en su casa pues no puede salir la enfermedad

Voz 0301 07:58 es que uno u otra

Voz 5 08:00 lo que hay que ir a dos de la belleza pero de más que ganar

Voz 0301 08:03 evidentemente Marcelo Bielsa habla también del estilo del estilo siempre Sun

cadena SER punto com

Voz 0301 08:39 entra aquí Marcelo Bielsa me parece Matías en uno de los terrenos más interesantes del fútbol actual hay entrenadores que valoran la posibilidad de cambiar en función de lo que tengas delante en función del rival adaptar el estilo que con el que bajó harto equipos iba a jugar más directo menos directo elaborando más elaborando menos y hay otros como Bielsa que no valoran esa posibilidad que ya bastante dice piensa le cuesta que su equipo juegue de una determinada manera como para ir cambiando lo fin de semana tras semana

Voz 5 09:10 sí esa es una de las grandes típicas no que recibe o que ha resumido su carrera esta idea de que tiene solamente un juego convivimos dice no hay un plan B solamente lleve una idea de juego que la realidad a mí por lo menos personalmente kilo de seguido

Voz 0267 09:28 porque casi todos los equipos como decía antes

Voz 5 09:31 yo creo que en gran parte es así después no sé hasta dónde es más que en el fútbol y la vida pudo principalmente creo que todo discutible él expone sus argumentos cien mismo dice en el corto de pasar recién estar difícil encontrar un estilo que si encima qué Bone encontrarle lograr presentar la verdad es que tu equipo se convenza efectivamente de que es el que decide qué es lo importante que es la manera adecuada ante el primer hacerme la derrota o el primer planteo distinto arriba decir lo vas a cambiar termina haciendo de no tenía siendo ni una cosa u otra me parece a mí entonces en ese sentido se entiendo algo me apunta específicamente Él lo que quiere es en cuál ante cualquier rival él él se considera igual con la misma capacidad de poder competir de igual Arrimadas ACEA en Santiago

Voz 6 10:24 veo contra el Real Madrid o en el Camp Nou contra Eivasa bastan a P Guardiola

Voz 5 10:30 de club bueno hoy en día la Liga la Champions tienen mucho aparezca lo tiene candidatos pero cuando le ha tocado jugar con Lille en Francia jugaba igual palizas cuando se sabe de ella Aprilia y mucho más en días tan marcadas con con equipo están marcados que son líderes como extra ya que no existe miedo a que recibe pero sólo la verdad es que más allá de que tal deje de lado de un poquito más de de de pragmatismo la pica meterse atrás el metabolismo es intentar cambiar ciertas cosas el juego también tiende la postura aviesa de decir bueno abrir hueco tanto callarme decido que no no no podía quedar diez frente a los jugadores sexo constantemente estoy pregonando lo que les pues a la primera de cambio la termino modificando por esta situación que sea a este partido entonces se que queda un poco presos ese lado desde la necesidad de ganar de una manera pero también saber a veces capaz o consciente o inconscientemente que de esa manera no terminó ganando habla también Bielsa

Voz 0301 11:40 que la posesión ni la presión de que es difícil que los jugadores aún en las habilidades creativas que requiere el ataque y las habilidades también defensivas que requiere el tipo de presión que realizan sus equipos

Voz 8 11:55 es muy difícil preparar aún conjunto para las dos cosas para la posesión para la flexión por supuesto que tenemos que estar preparado para luego los dos momentos del juego mejor que antes de jugar no sabemos qué porcentaje de tiempo será de un modo de lo otro pero lo que está claro que los intérpretes para uno para la disputa son menos aptos que los intérpretes para la creación del equipo tiene un desequilibrio creativo no combatió

Voz 0301 12:26 es una de las máximas también de en el fútbol Matías encontrar de ese equilibrio no entre equipo sea ordenado en defensa sea capaz de quitaron pelotas al mismo tiempo sea lo suficientemente creativo como para batir los espacios y las líneas de los rivales

Voz 5 12:43 sí totalmente totalmente de hecho en el fútbol hay una si se quiere una regla entre comillas que es implícita que si si hace falta vuelan presentará un medio centro de marca para quitar el y otro para distribuirlo y ha quedado demostrado la historia sí con equipos actuales por ejemplo aquí en Argentina que ha jugando partidos importantes sin un sendero que quiten sino que directamente el equipo es el que tiene que ir a por la pelota cuando la pierdes y me parece que venza ese Tabanera pregona un poco esa específicamente según lo que no lo que contaba el escuchábamos recién en que también coincido en cierta manera por lo general uno tiene futbolistas que son más o que tiene más predilección por el buen juego y otros tal vez que ser un poco más aguerrido hace que sea un poquito más combativo y por lo general los dos o no hay publicidad que coincida con las dos características son muy pocos de hecho siglo se pone a rechazar como faros y quiere el Barcelona de Guardiola y dieron juego en pie a pesar que tenía jugadores de ruido como sea Puchol como pueden ser Piqué también tiene buen pie muy difícil encontrar ese entonces por lo genial es a lo que hace elegir equipos o instituciones en las cuales tal vez no tenga la obligación del resultado inmediato por lo menos la obligación de salir campeón bueno es una excepción pero pero por ejemplo ni al club no son equipos que está obligado a ser campeón Chile era un equipo campeón del mundo entonces más capacidad y del trabajo más paciencia también pero obviamente instalar ese estilo antes porque tienen menos dinero para poder incorporar jugadores de tanta calidad entonces en ese sentido también comerciantes tal vez que un poco presos de bueno o vamos a J lugar de cierta manera o vamos a ser totalmente había de ríos y en una Liga que que por lo menos por lo que veo de de la sanción se combina bien a dos cosas que es una liga donde porque juegan bien al fútbol y además son muy plantea mucho daba tasa Liz por ahora se ha logrado mantener más allá de la eres y en cuanto a resultados celebrada mantener ya logrado sostener esa cubatas en el mismo tiempo y creo también que hay algo su carrera Bielsa ha demostrado que aún con menor en menor cantidad de variantes o menor

Voz 0301 15:13 si los jugadores compiten

Voz 5 15:15 ha logrado mantenerse competitivos de de yo donado desde ya parte del juego de hace bastantes atacar sería perder presiona rápido para recuperar la rápido y también desde la parte aguerrida de que

Voz 6 15:27 cuando no se puede jugar con tengo en la pelota como suelo no tengo el balón puedo ir pudo ella presionar y puedo ella recupere rápido también

Voz 0301 15:35 habla Bielsa en el siguiente corte de la reducción de espacios en el fútbol

Voz 3 15:39 reducir los espacios es muy fácil pero aprender a resolver ese problema es muy difícil no sé si yo voy a reducido espacio yo sé fácilmente conseguirlo sin grandes jugadores Baresis llovían resolver los problemas que genera el rival reduciendo espacios ya hay una sabiduría que uno empieza a dudar si sabe cómo hacerlo

Voz 0301 16:07 eso es evidente la reducción de espacios y reducir los espacios del rival es más fácil evidentemente siempre que conseguir lo contrario batir esos pocos espacios que tienen los rivales para llegar a posiciones de hábiles para para remate una de las soluciones la aporta vienes aquí la gambita el regate

Voz 3 16:29 solución de para eliminar oponente que el secreto el fútbol exceso la la a la meta parámetro más importante que tiene el fútbol no se pueden sería resuelve todos los problemas no se pueden

Voz 0301 16:43 enseñar resuelve problemas Matías lo decía de hecho también Guardiola en unas declaraciones hace poco dame jugadores que que regate porque al final tal y como está el panorama futbolístico actual tal el la cantidad de equipos que defienden en bloque bajo la capacidad para ese de hábiles en en tareas defensivas los jugadores que eliminan rivales a través del talento individual de de la gambita como decís vosotros en Argentina es fundamental Matías

Voz 5 17:11 ciertamente bueno a la la clase más la clásica más máxima de que es más fácil

Voz 6 17:17 sin destruir un juego construir en juego no entonces

Voz 5 17:20 es me parece que el europeo tiene la idea o de históricamente estaría más del paso de la conexión es el pazo me parece que aquí de Argentina Uruguay Brasil es mucho más allá la ves sentido Bielsa pre una justamente eso no futbolistas que solamente puedan romper el vienes a través de Pazos señores cuando la situación es complicada pueda o dar o encontrar alguna manera de poder resolver situaciones de claramente

Voz 6 17:47 eso no son muy complejas pues Jaume Bosch el fútbol moderno

Voz 5 17:50 sí es muchísimo más fácil ir hay muchísima más predilección por retrocedió unos metros encerradas con cerca de su barco de contragolpe que lo oponer dejar muchos espacios de espaldas que que reponer de Bielsa el equipo de Bielsa entonces en ese sentido muchas veces el hincha el aficionado dormida tomando como un equipo inocente quiere a los equipo de Bielsa porque atacan demasiado son muy hoy prefiere siempre atacar a retroceder en el campo ya realidades que también recupera la pelota se recuperase el balón más cerca de el arco rival Barcenas más posibilidades también de poder cometí más rápidamente quisimos recupera más atrás marcó el arco rival que a caer más lejos entonces desde dado vienes a prefiere siempre recuperarlas los más cerca del arco rival posibles no solamente como una forma de atacar rápido se deben con una forma de defenderse a vos mismo de que sea más complicado para el rival ese arte por la esta que va a quedar cuando pueda de que recupera la pelota obviamente también estará realidades que necesitas una defensa que pueda posicionarse en alto lo que es esto de Samar marcar en ataque para que ante la pérdida

Voz 6 19:12 no solamente cobró con un pelotazo largo bastaron

Voz 5 19:15 les te diría pueda se llegara a de mano a mano con ella arquero es algo complicado si se tiene que entrenar ya una diferencia e incluso bueno realmente por presupuestos no pero sí más sino que también cierta pues no no he tenido contacto con él pero imagino que bien te lo voy a pensar al momento de elegir la destitución donde va a dirigir saber que puede incorporar pocos futbolistas Iker oportunistas o desde la juveniles o desde desplante dediques a primera división detrás de parados tranquilitos roles y uno hace la comparación si quieres un Guardiola que puede ser o es un stock a través de los máximos referentes del fútbol actual va a equipo donde tiene jugadores pero además tiene la suficiente era para contratar a los futbolistas que que estén capacitadas para poder sacar adelante ese juego Bielsa esa capacidad una suele suele contratar un los dos futbolistas a de un trasplante muy cortos y entonces necesitan no solamente canalizar como está excepcionalmente y tienen fe es tu

Voz 9 20:19 en su pueblo trabajos

Voz 5 20:22 tener un plantel que puede adaptarse a las características que de juego que tienes lo cual también va empezando a achicar las posibilidades de trabajo debiese

Voz 0301 20:34 evidentemente dentro de este panorama que sitúa vamos de del fútbol con espacios muy muy reducidos Bielsa habla también de la importancia de el juego entre líneas de conseguir dejar habilitado a ese futbolista a la espalda de la línea de centrocampistas rival justo delante de la línea a defensiva fundamentales

Voz 3 20:56 la el espacio entre el día en la medida que un equipo logra poner una pelota detrás de lo con ante rivales de de los defensas rivales hay peligro te miro impartido la pelota llega aquí con tiempo para pensar siempre

Voz 0301 21:17 la importancia de ese juego entre líneas de esos pases que que baten líneas ya encuentran a un futbolista liberado en la zona en zonas intermedias en zonas entre líneas de de los rivales también la importancia del Fútbol Asociado de paredes de ese tipo de de juego que genera también las superioridades

Voz 3 21:37 el juego asesina de otro secreto el que da el primer paso me Siebel según el que era el primer pase no recibe segundo paso tercero ese para mí es el fútbol del futuro de enmarcar no para el que tiene el balón no para que tiene el balón sino para el que lo

Voz 6 22:02 Banesto también habían mucho de la idea no que tiene

Voz 5 22:04 de crear situaciones de juego preconcebidas que hayan ejecutado en el equipo ondea es algo que los entrenamientos se basan básicamente en las situaciones de juego que se Vandal durante el partido el mismo dice algo así como solamente hay que entrenar lo que ocurre en el campo de juego panorama pagará menos e hiriendo que más Bruno me parece que el modelo que INE Bielsa o su cabeza no de juego es uno en el cual futbolista tengan esa posibilidad y esa libertad eran decía como hablamos recién pero también donde tenga situaciones de juego preconcebidas en las cuales futurista a la pasas y antes de que esa de paces es hacer marco para encontrar el siguiente paso es decir le es una jugada antes de juego es algo muy complicado obviamente e hizo lo que antes comentaba de o que escuchamos específicamente debía ser pase entre líneas

Voz 1671 23:10 hay una los goles me parece que

Voz 6 23:12 la pensando en voz alta es el tres a dos Ny el triunfo de hace tres cuando partido contra el Blackburn Rovers

Voz 5 23:20 que que viéndolo desde una excavará alta de una formación alta se ve que están los dos extremo por fuera los laterales por dentro de ataque sabiamente Kathleen el área rival ir y creo que es el centro de entero el que termina bajando para recibir entre líneas tocando a su costado o algo así en base a la jugada después vuelve

Voz 9 23:42 tributar exento y eso es el centro delantero desaparece es distinto

Voz 5 23:46 a dos entonces él me parece que no solamente y eso es lo más vale valorable más a decir generalmente se hable más del personaje entre comillas que de del entrenado me parece que todas Yvancos esos conceptos que va dejando a la conferencia de prensa sobre sus conocimientos obviamente pero además sobre su idea de cómo ver el fútbol vuelve el fútbol por lo menos se termina habla en el en los equipos esto de paz entre líneas esto de España mecanizado el pudo acudir hasta un cierto punto y bueno ese paso más adelante que no escuchamos recién intentar prever una o dos jugadas antes todo lo que vaya durante el partido

Voz 0301 24:33 Marcelo Bielsa sobre el estilo que debe tener todo el fútbol base de un club el esquema que debe tener todo el fútbol base de un club

Voz 3 24:43 es decir todo lo siguió la institución tienen que jugar con el mismo en que son pero todo lo contrario todos los equipos de de institución tienen que aprender a jugar los viese Zeman los cinco años que dura la etapa formativa lo que tiene que jugar es dentro el mismo estilo no dentro el mismo esquema posicional

Voz 0301 25:09 interesante lo que cuenta que Bielsa yo estoy cien por cien de acuerdo se tiene que trabajar con diferentes sistemas ya en el fútbol base para que conozcan diferentes posicionamientos en el campo diferentes fórmulas tácticas para para moverse pero con un estilo que Markel el club desde arriba que sea el estilo del club

Voz 5 25:29 de hecho nunca escuchando no a mi se me ocurren dos caminos Dogi paradores primero que comentado bueno he dicho de que él fríamente pregona un estilo y pregones un cierto sistema táctico cuatro tres tres tres tres uno tres sí en esos dos es muy difícil hubiera Bielsa o un equipo había esta pararse con línea de cinco defensores maneja una circunstancia especial de juego no pero digo pararse como como esquema inicial con cinco ascensor

Voz 6 25:59 tres o con cuatro ascensores cuatro síndrome

Voz 5 26:02 campista ha sido secante por lo general es cuatro es de tres tres tres uno tres pero él también se pregonar eso no menosprecia ni de las otras pero nosotros planteamos otras ideas tácticas entonces si alguien escucha alguien fuera egoísta podía pensando buena idea me haya otra idea nada más los jugadores de las inferiores tiene que manejar todos como son creo que tiene que jugar al fútbol sin embargo lo escuchaba contrario bueno se tengo mire ya pero el día de mañana no solamente que pues es entrenador o posiblemente seguramente sea el entrenador además teniendo en cuenta que piensa por lo general no se mantiene más de dos temporadas el mismo lugar entonces por lo general el juvenil va a hacer dirigido por otra persona que no se avisa sino que además se pone ya incluso les puede tocar cualquier tipo sistema táctico en toda su carrera entonces unidad de parece esa no también de cierta manera no solamente eh encerrarse en su idea que es de por sí Said bastante y no no cerrado pero de escasa de convencidos de lo que de lo que habla también acepta otras ideas y la las valide si quieres por otro lado también tú con sentó escuchábamos han también en una vida anterior de que los el plan B no es un cambio táctico de en cuanto sistema de es un cambio decido sino es un cambio de no de futbolista que de diferentes características hizo también una definición de lo que piensa diez aviesa no tiene un futbolista que no a jugar solamente le por decir un ejemplos central o del lateral derecho de mediocentro o de extremo por derecha e hirió futbolista que pueda ser polifuncionalidad por disputar poder representar al equipo en diferentes posiciones tácticas

Voz 0301 27:49 perdona sí sí

Voz 5 27:50 no no no decía de hecho el arma planteles

Voz 6 27:55 muy cortos de dos nombres propuesto

Voz 5 27:57 pero esta vez puede sea pensada ya fuera que no tiene siguiéramos nombres tiene realidad o por ejemplo se tiene un solo lateral derecho tiene en realidad él piensa laterales llama piensa o al Arsenal

Voz 6 28:10 por lo que pueda sea jugar como juega presionado Whatsapp y me tocó estar pero

Voz 5 28:15 en los partidos de en Francia en Lille

Voz 0301 28:19 sí jugar con tirado maya

Voz 5 28:22 de lateral izquierdo entonces o de Tiago Mendes que es medio Sense lo del lateral derecho por el lateral derecha entonces piensa a un mismo Condoleezza por varias posiciones bien para eso necesita que vivirá juveniles de esta Race futbolistas que no solamente ese cierre nuevas proposición sino para adaptarse al sistema

Voz 0301 28:42 precisamente después de muchos años estudiando a fondo el fútbol Bielsa dice esto sobre los sistemas

Voz 3 28:49 el fútbol tiene no más tiene días esquemas si cuatro cinco niñas b3 mezclando también jugar con tres delante con dos delanteros tiene diese te quemas

Voz 0301 29:05 dice que hay diez esquemas no tiene estudiado que se puede jugar con defensa de cuatro o defensa de tres centrales luego ya los carrileros que considere defensas allá él pero que básicamente los dibujos son esos y luego jugar con si los delanteros son dos So tres sea un delantero y un mediapunta o o un delantero centro y dos dos estaremos pero te habla sobre todo y es lo que me interesa para cerrar Matías de el nivel de estudio ya no sólo de de rivales de sus propios equipos sino a nivel más global casi a modo de enciclopedia futbolística global que tiene sean en su cabeza

Voz 5 29:46 sí totalmente totalmente de hecho el dirigido

Voz 6 29:50 pero el Mundial dos mil dos con Argentina el Mundial dos mil diez con Chile en Sudáfrica inyectado en el el Mundial dos mil seis El leí un libro que de verdad no me acuerdo cuál es

Voz 5 29:59 la uno a la han caligrafía calentito debido a que para el Mundial dos mil seis sabiendo que no tenía trabajo antes de tiempo diamante que reunió a un montón de

Voz 6 30:10 es futbolistas y colaboradores osea persona colaborar con él y personas que no han colaborado con él todavía

Voz 5 30:15 ya pero quizá hubieran jugado al fútbol se reunieron durante todo el mes del Mundial para cada uno estudiar cada uno de los partidos supongamos juntamos nosotros Con tres otra persona más destinamos diferentes equipos a cada uno de nosotros no estará se scouts del Mundial simplemente para porque no es en ese momento labrando me acuerdo que si está dirigiendo específicamente o no después de Chile eh pero su momento chino bélica Strickland mundial Mi estaba yo ideas tampoco coordinada por el estilo Eagles en quedarse quietos ya separados se reúne con un montón de gente a la cual también le interesa aprender y estudiar el fútbol hijos estudian no sólo estudio no solamente el todo ocurrió en el Mundial en cuanto a táctica futbolistas sino también después de ese libro que ha llevado a un montón de ejercicios que utilizó después en Chile los los agarró hilos recogió de partidos que Mundial entonces eso hay una persona que está absolutamente bueno ellos mismo no no no me gusta esta palabra no pero que sí tiene está obsesionada entre comillas pone el fútbol para aprender del pub el fútbol casi treinta años semanas sabe cancerígena inferiores primera edición sea casi treinta años viviendo del fútbol en Primera División entonces es muy difícil también quitárselo el deporte el fútbol

Voz 0301 31:38 esto es el fútbol según Bielsa hemos tratado de hacer un recorrido por la parte del fútbol que hay en el cerebro de de Marcelo Bielsa y lo hemos hecho para nosotros ha sido un lujazo acompañados de de Matías que es un auténtico loco loco como hemos dicho así que Matías te deseamos suerte en en un futuro para la gente que no lo sepa te has estado trabajando aquí en España de analista osea tiene una trayectoria eh

Voz 6 32:05 sí sí estoy trabajando en una temporada donde este mismo proceso de edición y ahora me encuentro trabajando técnico la la joyas Sendino directamente en la Liga

Voz 0301 32:16 pues nada te deseamos suerte en un futuro seguro que te va a ir muy bien y te agradecemos que haya estado en Play Fútbol hasta la próxima batía muchas gracias y un abrazo un abrazo ley fútbol en Cadena Ser punto com otra persona a la que Bielsa tienen alguna manera fascinado a Ignacio Benedetti ya hemos hablado en alguna ocasión con él la quién siempre es un gusto charlar con él de podéis leer en The táctica el Room hace unos vídeos de Ana les y fantásticos también en Cambio dieciséis te recomiendo desde ya y le puede seguir en arroba fútbol Benedetti que es yo creo muy muy recomendable no es escucha ya que tal Ignacio muy buenas

Voz 1671 32:55 bueno pues la oportunidad gusta estar contigo con toda tu audiencia

Voz 0301 32:59 igualmente te he leído muchas veces hablar de de Bielsa hemos incluso charlado fuera de antena fuera de micrófono de de loco yo no sé exactamente definir qué es lo que nos atrapa pero hay algo que de Bielsa que que que nos produce una una atracción brutal digo no sé porque no se en concreto que es porque hay tantas cosas de la personalidad de de Marcelo que que llama la atención que que al final eso se nota en en la influencia que están teniendo muchos entrenadores que luego repasaremos Ignacio porque la nómina de gente influenciada por el Loco es extremeño

Voz 1671 33:35 sí incluso la BBC de Londres llegó a sacar algún trabajo declarando los como el entrenador más influyente de los últimos cuarenta años yo creo que con Bielsa para a ver yo creo que confluyen dos situaciones muy interesantes primero que su tipo totalmente honesto Bielsa no miente tú sabes cualquier espectador que que vaya a observar un partido de un equipo dirigido por Marcelo sabe que va a haber un equipo con

Voz 0267 33:59 toda la y fin pensiones con todas las

Voz 1671 34:01 más que el reglamento permite para atentar ser protagonista dentro de esa honestidad dentro de ese de no mentir está también el personaje porque el personaje es yo creo que es distinto al entrenador estamos hablando ya de un tipo que es académico a pesar de que no que exista ese término en el fútbol no oye académico y el tipo Alavés que entrena es un tipo que está pensando en fútbol y te hace reflexiones referentes al juego que tienen que ver con treinta ó veinticinco años de de de estudio entonces es un tipo que lo hace muy bien al fútbol aún cuando no gana

Voz 0301 34:33 allí varios momentos clave en su carrera pero se puede decir que en la mayoría de de momentos ha elegido Ignacio equipos en los que no se le exigía ser campeón salir campeón donde pudiera seguramente trabajar un poquito más a a su manera no

Voz 1671 34:51 creo que que que hay dos experiencias que lo marcan había que unas en Vélez Sarsfield el toma

Voz 0267 34:57 a Vélez Sarsfield justamente después de la salida de Carlo

Voz 1671 35:00 Bianchi con grupo que venía de ser campeón de la Intercontinental aquella vez frente al Milan y ese grupo que ya tenía unos unos comportamientos básicamente automóvil automatizados ese los cambio ya en el segundo semestre fue campeón con Vélez ya hice fue pues está el tema de la selección argentina que fue quizá cuando mayor opulencia tuvo mayor cantidad recursos tuvo pero eso también trae digamos obtiene un lado ve que a veces no vemos si es el carácter el ego de los protagonistas creo que a partir de ahí Bielsa empieza a dar algunos algunos pasos muy muy interesante que un tipo que se sabe perdedor en el enfrentamiento ante los grandes egos y ante los grandes protagonistas prefiere entrenar grupos que están más necesitados y que que quieren la gloria más que cualquier otra cosa entonces creo que si si tenemos en cuenta esas dos zarista podemos entender los pasos que ha dado Bielsa sobre todo la la negatividad entregar equipo más grande porque en algún momento ha sido el Inter en algún momento balón ofrecido a otros equipos de mayor renombre

Voz 0301 35:59 por otra parte a mí hay varias cosas de del Marcelo líder que me llama mucho la atención tengan en la cabeza puesta de esa charla con con Mendi en un entrenamiento de del Marsella en el que prácticamente está convenciendo a un jugador que tiene todo el potencial para el que para conseguir set si él quiere cielo quiere realmente uno de los mejores laterales izquierdos de del mundo y el fútbol dependían en los últimos tiempos lo ha lo ha demostrado ya habíamos hablado de esto Ignacio incluso hablando del Manchester City de Guardiola pero hay otro momento que que seguramente a mí es lo que más me llama la atención de lo que digo de de del Bielsa motivador que es este en El Vestuario del Marsella lo vamos a escuchar justo después de perder un partido de manera injusta con el Marsella prácticamente en la carrera por ser campeón de Francia pierde el Marsella de manera injusta y pasa esto en el resto Mario

Voz 0684 37:06 así como jugar hoy va a tener el premio que merece yo nada porque se mataron el partido lo merecieron y no lo consiguieron hacerte la injusticia si nosotros jugamos así a nueve que van a tener la respuesta que merece nada tras veneno fortalezas así las mueve ficha que falta

Voz 0301 38:04 me ha llamado la atención Ignacio hoy rebasando el el vídeo que el primero de todo el vestuario el ve perfectamente en el vídeo El primero de todo el vestuario que se pone a aplaudir es en el que hoy también es una estrella que esa es otra de las cosas que luego podemos hablar que la capacidad que tiene para mejorar a a los jugadores porque él se va parece que no haya ha hecho un grandísimo trabajo porque a nivel de títulos muchas veces no no gana pero los jugadores los mejora absolutamente es siempre pero estábamos hablando de eso no de de la capacidad de motivador que acabamos de escuchar que que tienen el loco que es tremenda

Voz 1671 38:33 pero es que además todo eso que él está hablando a ver pudiese hacer parte de algún discurso ensayado como alguna vez lo hizo Al Pacino una maravillosa

Voz 0301 38:41 es un domingo cualquiera

Voz 1671 38:43 pero pero Bielsa te lo está diciendo con conocimiento de causa porque en esa perdió una de las finales más extraordinaria de la Copa Libertadores de los últimos treinta cuarenta años que fue frente a aquel inolvidable Sao Paulo de Teletón Santana El dirigiendo a Newell's irá teniendo que ir a penaltis y perdiendo sabiendo que primero que la derrota es es dolor pero que además todo se equilibra y en ese mismo Marsella todos equilibró porque cuando llegó Bielsa le prometieron que le iban a traer un una serie refuerzos innoble cumplieron con ninguno pero el tiempo es que lideró todo a que el qué es lo que se recuerda es que Bielsa potenció futbolistas indie independientemente de que no ganó el título

Voz 0301 39:21 y luego ya para ir cerrando Ignacio ahí lo que decíamos era una serie de futbolistas perdón de de entrenadores a los que ha influenciado de manera muy clara y muy evidente Marcelo Bielsa que ahora están en en equipos todo estamos hablando de Guardiola que incluso se pasa un tiempo viendo los métodos de trabajo de de Bielsa con Pochettino es evidente tiene esa anécdota incluso con Pochettino cuando le ficha como jugador que va a su casa por la noche y le dice a su madre le enseña las piernas le dice mira cómo no va a ser futbolista con las piernas que que tiene el el chico evidentemente ha influenciado a a Mauricio Pochettino el caso de Sampaoli debería varios más pero es muy claro que dentro del panorama futbolístico actual lo han copiado de una manera más o menos exacta pero hay mucha gente que bebe de la influencia de Marcelo

Voz 1671 40:14 que yo creo que que que han bebido Bruno de haber intentado copiar de Marcelo la dedicación porque si algo tiene Bielsa más allá de su genialidad es que es un tipo que vive para esto Bielsa encierra ver fútbol Bielsa cuando por ejemplo parte para que la gente tenga una idea cuando va a dirigir Chile antes de llegar a Chile Se alquila algo así como cincuenta videos de la historia de Chile porque tenía que entender a dónde iba a llegar y como tenía que comunicarse con cada uno de los futbolistas futbolistas chilenos también hacérmelo mejorando mucho es un tipo que que vive para el fútbol diez es la locura de bien porque a ver el mismo Pep Guardiola que su tipo digamos bastante obsesivo tiene dedica mucho tiempo a su familia lo cual teóricamente o dicen los que sabes lo que es lo lógico es sano Marcelo no Marcelo a pesar de estar casado y tener a su hija marciano lo que hace es fútbol fútbol fútbol y obviamente todo lo que ve sean película sea libros osea cualquier otro estilo de digamos de herramienta que alimente su su nivel intelectual llega el fútbol entonces es un tipo que está mucho más allá del triunfo de la derrota a mí me pasa con él como como con Juanma Lillo que son los dos los dos tipos que si existiese realmente una una academia de fútbol Sarompas que tuvieran que estar dando clases en algún momento

Voz 10 41:32 vamos como mínimo dirigir ya ya

Voz 0301 41:35 eso más más allá de eso dirigirla seguramente más hacer

Voz 1671 41:37 se irán también evidentemente

Voz 0301 41:40 porque esa capacidad comunicativa que que tienen ambos es es bestial como la que tiene esto Ignacio que es un placer charlar contigo te dejamos tranquilo que tienes compromisos y nosotros también así que nada hablaremos en más ocasiones en una cierta agradezco que haya estado una vez más en Play Fútbol un abrazo y hasta la próxima gracias

Voz 1671 41:57 Pereiro te mano abrazo grande

Voz 0301 42:14 esto que os suena a Queen Freddie Mercury es una versión que unos pocos le le han hecho todo suena y te suena realmente muy bien a Marcelo Bielsa como Levante bien las cosas al frente del Leeds United nos vamos precisamente hasta la localidad de Inglaterra en la que vive Pablo Hernández ahí está jugando a las órdenes de Marcelo Bielsa Pablo jugador el ex de la Liga de varios equipos y que ahora tienen entre ceja y ceja ese ascenso a la Premier a la Primera División hola qué tal muy buenas tardes encantados de tenerle en eh play pudo cómo van las cosas supongo que después de la última victoria contra el Derby County pues todavía mejor el equipo está no voy a decir imparable porque es todo muy variable en Champions even la Segunda inglesa pero realmente es va muy bien las cosas

Voz 5 43:05 sí no dejes que bueno pues muy contentos e la cosa pinta bien

Voz 13 43:12 buenos días muy competitiva algunas digamos muy larga eh llevábamos veintisiete partidos de Liga pero aún quedan en diecinueve más no sé aún queda mucho y bueno vamos en el buen camino las cosas pero bueno como dices pues se están lo que no te puedes relajar y que no puedes nada dar nada por hecho no ha sido así que que hay que seguir el mismo un año palmero

Voz 0301 43:37 es un histórico en el Lied supongo que es le le añade cierta presiona a vuestro objetivo de devolver a a la Premier y el hecho de que haya llegado al al banquillo Marcelo Bielsa también es posible que ponga el foco mediático en en vosotros en el club en el equipo iOS ponga todavía más más presión no

Voz 13 44:02 sí bueno me he dicho la verdad que que aunque lleva son catorce quince años no están Nick porque bueno pues no son más que puede perder pues aquí lo llaman cuando yo me dijeron que me llevaban en dormido no me han es que llevaba tanto Junta como como titular no aquí pero bueno va poco tiempo llegar cuanto hubiera existen pretendía que no se que el club nosotros los en todo el país con lo cual hace que tiene nosotros dan desplazamientos es pues hemos acompañado y se hasta siete mil explanadas dar cuenta de la magnitud de tiene uno muy bueno y ojalá no estaño y las cosas estoy pues se llevase de todos estos tres últimos años con un buen proyecto oí yo estoy parado

Voz 0301 45:04 a ti te va en lo personal Pablo la las cosas también de una forma sensacional me parece que es el el futbolista que más asistencias ha dado en lo que llevamos de campeonato está siendo una pieza clave para para Marcelo

Voz 13 45:21 sí contento he superando yo creo que mi mejor temporada no en cuanto a los no con diez asistencias y siete goles Si ya en diecinueve partidos que he jugado porque bueno tuve una lesión temporada siete ocho partidos y contento no poder ayudar al equipo a Haidar no ha a intentar consiga objetivo y esperemos no que estáis una jornada después las cosas igual bueno pues siga aportando cosas en el equipo andaban a partidos que es lo que queremos para el objetivo

Voz 0301 45:58 es un equipo con un proyecto muy muy español ya no sólo pagan por Pablo Hernández ahí está Víctor Orta en la dirección deportiva está Gabi Ruiz ex compañero nuestro que está también como como ojeador en en el club y al final Pablo apostaron por Bielsa en verano no sé qué destacas más de detener a Bielsa como como entrenador evidentemente en tu currículum va a ser una de las cosas importantes cuando te retires que que vas a explicar seguro porque tienen que ser tendrá más celo de entrenador toda toda una experiencia no

Voz 13 46:31 pues sí es un una experiencia bonita no hay bueno la verdad cuando el verano pues se anunció no es pues dijo el médico como este no tanto dolor para otra gente de España no trabajar que que más películas en las que una sorpresa pero la alegría no pues que bueno se les

Voz 1671 46:58 un currículum no de residen

Voz 13 47:00 ya no en el fútbol a nivel mundial yo creo que que bueno que habiendo resultando reflejado pues el trabajo no que que que que no con con Marcelo oí bueno una experiencia muy buena en aprietos mucho bueno esperemos que lo consiga algo encima la vuelta

Voz 0301 47:22 a nivel futbolístico que es lo que más te llama la atención del método de de Marcelo de su manera de entender el el fútbol al final la la presión en defensa es una manera bastante particular de de defender es casi una presión hombre a hombre no nos permite estar parados casi ni en ningún momento supongo que tiene que ser un usó para unos jugadores pasar pues de defender en el área en muchos momentos de los duelos individuales y demás a a tratar de defender tanto en campo rival no

Voz 13 47:51 sí la verdad es que esto es un poco diferente nada bien esas ha insistido pues la gente aquí es pero la verdad es que viendo el resultado no no nosotros juntarnos chica cole tipo decir clubes para estadísticas otro tipo de procesión el tipo de quemarse ocasiones crea equipo equipos tienen vive aquí porque porque es el trabajadores

Voz 5 48:20 según Marcelo que gana todo

Voz 13 48:23 tiene no

Voz 0301 48:24 ya para cerrarla la entrevista me une con Pablo Hernández los colores ambos somos por decirlo así aficionados de del Castellón pero además él no es aficionada el está muy metido en el proyecto junto con Ángel de de Albert ha habido bastantes problemas en lo que llevamos de temporada pero ahora parece que que el equipo va sumando en campos complicados como el del es la última en la penúltima jornada Atlético Baleares en el día de ayer el equipo ha sumado Pablo poco a poco yo creo que lo podemos ir sacando al equipo de ahí no

Voz 13 48:59 sí esperemos no yo creo que que si no yo sí que es verdad que hoy o quizás por algo no me gusta porque tampoco dos puntos eso de nativos pero bueno la realidad es que el equipo ha mejorado en jornadas pues no mi técnico ahora pues también hemos hecho algo que no lo que yo tengo por mi padre y bueno oí pero todo a la modificación que que los juntos que no se pagan con los puestos de salvación que no son cuatro puntos

Voz 0301 49:36 pues aquí así que bueno

Voz 13 49:39 pero hay que ser positivos ha pasado a esta temporada desde la la pues el objetivo inicial es muy lejos bueno salgo a esta temporada y hacer lo mejor posible quién quién va para aprender di encargarla pues ahora empatada con que es la mejor manera no que no me salen

Voz 0301 50:03 debato a luchar al Castellón también al Leeds por objetivos diferentes pero esperemos que a ambos les vaya lo mejor posible esta temporada Pablo te agradecemos que haya estado en Play Fútbol te deseamos suerte con el Castellón y con el LIC en este tramo final de la temporada gracias un abrazo y para cerrar nuestro bloque inicial del programa vamos con un pequeño anecdotario vamos a recoger algunas de las anécdotas más importantes de Marcelo Bielsa es lo que le hemos encomendado esta semana Sebastián Delgado nuestro habitual recoge dos de las historias sudamericanas que aquí nos deja la primera bueno

Voz 14 50:39 dicen loco por todas sus cosas peculiares no que se vean vean reflejadas en todas las anécdotas y a las cuales tenemos acceso cosas como que cuando fue con la selección argentina Corea en el dos mil dos se fue con siete mil videos diferentes para analizar o cuando en Argentina seis instalar una pantalla en la camioneta para poder a analizar partidos mientras su ayudante lo manejaba entre el entrenamiento y la casa de divisas

Voz 0301 51:12 esa vuelve a reflejar lo que decíamos antes la locura de el fútbol segunda anécdota

Voz 14 51:17 en su principios como entrenador le habían dado como objetivo reclutar a más jóvenes cuando estaba ahí inhibió Argentina en setenta en setenta partes las recorrió en todas en auto entonces yo a cada pueblo y en el pueblo preguntas sin encontrar al mejor lo del pueblo hilo contrataba sin importar la hora y ahí dicen que bueno que a Pochettino lo lo lo encontró lo lo fichó cuando tenía trece años ir realizó la la la contratación a las tres de la mañana es buenísima

Voz 0301 51:54 la anécdota de cómo ficha a Pochettino también relacionada con jugadores de la selección en este caso Verón cuenta como reúne a todo el equipo para ver cómo tiene que jugar en el equipo pasa esto dice la Brujita

Voz 14 52:08 Verón en su biografía que una vez cuando estaba Bielsa entrenando los a la selección argentina llamó a todos los jugadores Illes preguntó a eso que se querían jugar con él ni a3 sonidos de cuatro defensores Ivano te todos los jugadores eligieron jugar con con línea de cuatro entonces empezó a contar los votos y escribió en la pizarra línea de cuatro líneas cuatro en línea de cuatro Ivano y y les dijo queda bien claro lo que ustedes prefieren pero les quiero anunciar de que vamos a jugar con el niño de tres

Voz 0301 52:42 es decir hice fue genio y figura Marcelo Bielsa vamos a acabar escuchando al propio Marcelo contando yo creo uno de los episodios más surrealistas de la historia del fútbol en general que es el día que presentó Marcelo Bielsa una denuncia contra Marcelo Bielsa

Voz 0660 53:00 cuando este hombre salió del lugar donde yo expulse dijo que me que yo lo había golpeado y que iba a reclamar por lo sucedido pero no hizo ninguna denuncia policial yo creo que no leáis presionado por la empresa en la que trabaja viste la situación yo hice una denuncia donde me auto impulso de la cuestión

Voz 15 53:18 no no tengo porque pienso que este hombre tiene derecho a a reclamar me el trato que suele tiene a disposición una denuncia donde yo me hago responsable un auto denuncio para evitar que la que la tome él no

Voz 16 53:35 no

Voz 0301 54:19 vamos también con un rápido repaso a lo mejor de la jornada de la mano de Alberto López Alberto a tres toques empezando por la nueva posición que ha ideado Thomas to gel para Dani Alves empezamos por ese esa victoria del Saint Germain con Alves de interior Thomas tú que eres muy consciente que su plantilla tiene