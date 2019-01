Javier Tebas le manda un recado a Florentino Pérez

Voz 0906

00:35

ya habían pitado fuera de juego pero ya había pitado fuera de juego yo gol que no puede ser así no se quejó también busca bueno se queja no de una forma tan directa como va a ser presidente el Real Madrid no es presidente de la Federación Española de Fútbol no no creo que sea lo correcto correcto porque el presidente al Real Madrid no cesa queja pueden ser camine tan rápida no me gustó la llamada de Florentino Rubiales no me en maniobras que no me gustó no es que no creo que no procede no desde luego en una Folman calientes porque un partido y esto es asesino al presidente de la Federación Mater que te el móvil para después de otros partidos pendiente a tener otros presidentes que se quieran quejar yo creo que no es el camino adecuado el Levante ha tomado otro camino que saca una nota me parece más adecuado si lo considera así tampoco me parece correcto de de sacar una nota porque otras veces como acabo de explicar pues a lo mejor la interpretación favoreció al Levante y no no tenemos que saber que lo que se ha reducido son muchísimos los errores y que a veces hay temas de interpretación que bueno es decir estaremos de acuerdo pero que no es que estemos que sigue trabajar porque estaba mejorado muchísimo no