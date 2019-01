Hora 25 Deportes: Mañana se explica el VAR (14/01/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 3 00:09 buenas tardes Ángels eso de que mañana habla el bar el bar con v

Voz 0919 00:14 qué es eso Olmos que vuelva habla por ahora no pero oral al que hables Velasco Carballo que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros había dicho que iba a salir en el mes de febrero a hablar sobre las últimas decisiones pero claro la cosa está tan caliente que que va que urge

Voz 0017 00:30 Kurt más aplicación así que mañana

Voz 0919 00:33 el señor Velasco Carballo y el señor Clos Gómez que es el director del proyecto comparecerán en la Federación para bueno valorar cómo han sido las últimas actuaciones de el bar supongo que no serán tan optimistas como hace unos meses cuando tras los primeros partidos salieron a decir bueno porque era la la última maravilla del mundo Velasco Carballo azul

Voz 4 00:55 Messi todos debemos coincidir el éxito ha sido evidente que estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que que están teniendo nuestros

Voz 0919 01:04 árbitros del nivel de acierto que es State

Voz 4 01:06 siendo la verdad es que creemos que que el inicio ha sido tremendamente satisfactorio

Voz 0919 01:12 es tremendamente satisfactorio yo creo que mañana esa expresión no la van a utilizar vamos a yo me imagino ahora Velasco Carballo repasando las últimas decisiones saber qué decimos a ver qué vídeo ponemos saber qué audio ponemos del bar porque mañana ante los medios que audio van a poner banda poner algún audio donde haya una discrepancia o un error del bar os solamente van a poner aquellos donde se demuestra que el bar acierta siempre la papeleta difícil la de Velasco Carballo mañana pero bueno en cualquier caso el bar vamos a seguir hablando mucho tiempo porque es imposible que sea perfecto así que bueno que hoy ha hablado Javier Tebas en Sevilla no lo perdáis que la cosa viene muy muy muy interesante pero vamos a poner orden El día la competición acaba de comenzar tiene que haber comenzado el tercer partido de la selección española de balonmano en el Campeonato del Mundo hemos ganado los dos primeros partidos y jugamos con Japón en teoría tiene que ser otra victoria Diego González muy buenas tardes

Voz 1309 02:13 hola qué tal buenas tardes saludos desde el Olympia Hall efectivamente así debería ser vamos a ver estos dos puntos que hay en juego se le abriría la puerta a la segunda fase a España en el grupo que ahora mismo lidera Croacia tras ganar la Amazonía hace un ratito estamos en el segundo en el minuto dos de partido hemos fallado dos ataques expone no ha fallado el primero luego por lo tanto España cero Japón uno minutos dos D

Voz 0919 02:33 la primera en Viteral hoy ha comenzado el Open de Australia de tenis Rafa Nadal ha ganado en primera ronda con cierta facilidad al australiano da Word el gran partido del día lo haga jugado Roberto Bautista que ha ganado ha eliminado a Andy Murray en el Britta la Nico no partido a cinco sets se despide de el Open de Australia ya sabes que parece será la última vez que Murray juega este torneo piensa despedirse del tenis profesional en Wimbledon a sus treinta y un años es muy joven pero una lesión de cadera le ha traído desde hace mucho tiempo por la calle de la amargura y dentro de nada comienza el último partido de Liga en Primera División a las nueve Real Sociedad Espanyol la Real Sociedad décimo segundo en la tabla con veintidós puntos el Espanyol un poquito más arriba al equipo de rubias noveno con veinticuatro ahora nos damos una vuelta por allí para ver cómo salen los equipos pero antes como siempre en el inicio del P

Voz 2 03:22 programa vuestros mensajes de guasa

Voz 5 03:27 a ver si solamente perdona presión porque tanto coñazo con el tema Isco de verdad cualquiera que les escuche parece que están hablando no se de Maradona de Messi de Zidane por favor es que no acabo de entender y como yo muchos muchos madridistas

Voz 2 03:46 no nos da la sensación

Voz 5 03:49 no creo que sea así pero nos da la sensación de que este señor los tiene ustedes no se comprados o hubo aducidos de verdad no lo acabo de entender pero ya está bien de dar tanto el coñazo con con el tema Isco por favor repito ni que fuera Maradona Ali que fuera mi que fuera Zidane ni que fuera PD bueno es que es es alucinante buenas noches gracias

Voz 6 04:12 a usted comprados no compradas no porque los futbolistas suelen ser en su mayoría bastante tacaño no gastan un duro pero es como si eso que tienen mucho abducidos alguno haya dejado vuestros mensajes

Voz 2 04:26 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:41 buenas tardes señores en ese es que a través en su prueba cobren ya Isco que podría ir en el mercado y viernes pues que se fuera porque yo creo que era lo mejor para él es un chico joven y que son gran futbolista como ya sabemos extra oí damos es evidente no pero vamos yo he visitar el tema que se vaya hiciera hubiese vaya Solari pero quienes Solari o qué está pasando aquí por o es que es que los periodistas pero a mí lo que me sorprende es que los periodistas ustedes no sepan qué está pasando aquí porque la labor de las previstas es es es el el el el informar a la población a la gente a los homicidas así que no se habrá que moverse un poquito más señores no estar ahí calentando la silla de la Cadena Ser el cien bueno nada bueno

Voz 2 05:39 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 05:49 en lo que les digo lleva hay que moverse venga chavales vengan

Voz 9 05:52 vamos

Voz 0919 06:03 ideales e Idoia Sevilla a la gala de los compañeros del desmarque donde estaba invitado Javier Tebas y Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego cómo estás buenas tardes no me digas que Javier Tebas también ha entrado en lo del bar La llamado de Florentino a Rubiales las quejas de unos y de otros

Voz 0231 06:21 sí sí ha entrado es una frase que va a tener mucho recorrido estaba la Cadena SER hablando con Javier Tebas sobre el bar el presidente de la Liga le pone buena nota a estas primeras jornadas con bar y de pronto te vas le ha mandado este mensaje al presidente Florentino Pérez Diego B

Voz 0906 06:36 todavía un error manifiesto verbal en ninguna no a lo mejor hubiese en mil cien y cada traicionar a lo mejor fui a pensar otra otra cosa pero no es un error manifiesto es temas susceptibles de interpretación

Voz 0231 06:50 tema de la Federación presidente pero a usted se quejan los clubes el Levante un comunicado hablando al equipo arbitral se ha quejado el Valladolid el Atlético de Madrid el Real Madrid a usted como presidente de la Liga los clubes le dicen estás faltan Huesca también es verdad que me perdone bate además una jugada del Levante que un acuerdo de acuerdo

Voz 9 07:05 verdad que el penalti y el del Villarreal también lleva a juego que pitó el árbitro y

Voz 0906 07:11 ya habían pitado fuera de juego pero ya había pitado fuera juego yo el gol que no puede ser así no se quejó tenía busca bueno se quejan no de una forma tan directa como va a ser presidente el Real Madrid no al presidente de la selección española de fútbol no no creo que sea lo correcto correcto pero el presidente al Real Madrid gracias a que con este cambio tan rápida no

Voz 0231 07:31 la llamada de Florentino Rubiales no

Voz 0906 07:33 no me gusta no es que no creo que no procede no desde luego en una Folman calientes porque un partido y esto es que sino al presidente de la Federación matiza que T Mobile para después de otros partidos pendiente tendrán otros presidentes que se quieran viajar no yo creo que no es el camino adecuado te levantas a tomar otro camino que saca una nota me parece más adecuado si lo considera así tampoco me parece correcto

Voz 0919 07:53 te saca un Adolfo no sé no sé no sé en qué quedaría aquella llamada pero hoy los compañeros del diario Público que Florentino al final no va a estar en la junta directiva de Rubiales porque o la llamada no le gustó no le ha gustado lo de después sobre el caso es que que no Rubiales no ha ido al al acto Meana no ha venido

Voz 0231 08:11 estaba invitado pero no ha venido así que nos perdemos al presidente de la Federación aquí en Sevilla Javier Tebas ha dicho que a él no le consta que Florentino ya dimitido pero está claro que al presidente del Madrid gallego no le gustan ni cómo está el bar ni la llamada de Rubiales ni como sigue el bar después Drive

Voz 0919 08:26 para mañana abra Velasco Carballo bastar interesante un abrazo Meana otros Bratislava los damos una vuelta cuando falta un poquito para que empiece el último partido de la jornada Anoeta Real Sociedad Espanyol cómo salen los equipos que ambiente tenemos Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal

Voz 10 08:42 tal Jesús buenas noches pues vuelven ambos equipos Larrea del español al plan de la Liga porque hay siete cambios en el once inicial de la Real Sociedad y ocho cambios en el once inicial del equipo periquito con respecto a los equipos que jugar entre semana la semana pasada ya en Copa del Rey en la Real sorprende la suplencia de micro Oyarzábal ayer Muñoz el chaval de la cantera deja en el banquillo a Theo Hernández repite GERA Rulli en la portería y el español David López Naldo únicos centrales disponibles que tiene el técnico Ruby para jugar frente a Real Juan arriba el pan y Borja Iglesias junto a Leo Messi estado hace mucho frío diez grados de temperatura llueve un tiempo muy desapacible ahora mismo está desangelado Anoeta el choca arranca a las nueve lo arbitra Del Cerro Grande lo diremos también en el bar va estar Mateu

Voz 0919 09:30 está lloviendo llueve llueve alegría por favor eso viene para lo por abajo ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 11 09:38 lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar pues simplemente por causa baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los moto expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 12 10:00 la condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 13 10:03 tus padres quisieron que estudiara que fueras contraje con banda bien venga bien afeitado que te convertirse en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fuera pero te compras del nuevo crossover fiesta

Voz 14 10:14 Sober fiesta Cisco el elector de modo de conducción con fiesta pero más rebelde ahora de este doce mil novecientos noventa euros financiando con ese inicio de mes convicciones punto eh

Voz 12 10:23 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo un rock folk y rock sólo uno único Qonduz el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue Drenthe consulta condiciones en Wolkswagen punto es falso

Voz 0919 11:00 no sé si Isco jugará el próximo miércoles somos muy pesada con otra vez en el partido de vuelta de Copa del Real Madrid en Leganés tres cero en la ida pero es que hay que ver que el Madrid tiene otra baja importante porque ya conocemos lo que tiene Benzema ya hay otra lesión Javier Herráez también en la día de Solari bueno está hola qué tal Gallego si lo de Karim Benzema ya contábamos anoche que a una factura el dedo meñique bueno han decidido esta mañana que no pase por el quirófano

Voz 1484 11:26 lo que fue como una cédula que entré en estos días y que se ve

Voz 0919 11:30 ah no que vaya poco a poco aprobando lo normal es que juegue el próximo sábado frente al Sevilla en el Bernabéu una Liga Iker descanse el próximo miércoles en la Copa frente al Leganés toda vez que el tiene ya casi hecho con tres goles a cero conseguido en el partido de ida hice la mala noticia es lo de Vallejo es un futbolista que juega muy poquito pero será el futbolista más querido de los que pasan la barrera de Valdebebas un chaval que tiene muy mala suerte con las lesiones que esta mañana ha vuelto a romper aunque mañana me contaban esta mañana deportiva de Valdebebas darán pruebas para saber que tiene

Voz 2 12:00 el futbolista eh

Voz 0919 12:02 zaragozano hay que destacar también que en el Madrid ya recuperado jugadores eh ya vemos a Bale corretear también a Tony Cross ya con el balón está Llorente también Courtois esto para discos un problema porque a lo mejor se queda la convocatoria no ya para ir no para jugar porque barajar evidentemente sólo puede nunca lo ningunea pero ya para convocatoria lo tiene complicado porque empiezan a sumar futbolistas iba a ser difícil que Isco ya entre las convocatorias con Solari mañana rueda de prensa del técnico argentino por la mañana y el miércoles el partido de vuelta frente al equipo del Leganés le preguntarán por Isco mañana Solari ya perspicaz pero me imagino que sí aunque bueno habrá del Brexit que luego placas de I rechazar el británico My gracias de Paraguay en el mercado el Sevilla hoy han presentado a su nuevo delantero Munir Santi Ortega buenas tardes

Voz 15 12:48 bastante Gallego buenas tardes el futbolista que ya ayer debutó con la camiseta del Sevilla ha sido presentado en el día de hoy ha mostrado su satisfacción firma esta media temporada y cuatro más debidamente es una apuesta personal de Caparrós que lo ha conseguido a un precio estiman al el club por debajo de mercado por cierto le han preguntado a Caparrós por la resignación de Mateu para el partido del próximo sábado entre el Madrid y el Sevilla esto ha respondido el director deportivo sevillista escalo

Voz 2 13:18 bueno quiénes del bar sabemos que vendrán Juan

Voz 0919 13:22 no vaya a cachondeo con el bar por cierto gracias Santi que a Caparrós también han preguntado por esa negociación que hubo con Morata y al final Caparrós ha contado que es que desvelaron Morata cobra mucho

Voz 1484 13:34 la de Álvaro estaba ahí Sevilla es un equipo apetecible para muchísimos futbolista lógicamente Álvaro Morata le apetecía venir al Sevilla pero nada más hablar cuando se empezó a hablar de situaciones de cantidades imposible por lo tanto Alla decidimos tardamos poco saber que era totalmente imposible

Voz 0919 13:55 avanzó que están Reyes dijo el momento de hablar de la tela acabó el tema y entonces apareció el Atlético de Madrid que tiene

Voz 0017 14:01 que tiene más tela Miguel Martín Talavera si vende no

Voz 1576 14:05 sí porque no hay otra opción que tal Gallego buenas tardes tendrían que salir al menos ya contábamos OCHA El Larguero dos futbolistas para que cuadren las cuentas y pudo venir Álvaro Morata siempre sería a través de una cesión y al final con el paso de las horas de los días lo que era una proposición de mercado de que Álvaro podría ayer el Atlético de Madrid se ha ido calentando él está como loco ha hablado ya con miembros El Vestuario del Atlético de Madrid diciéndole que le digan al Cholo que está dispuesto a ir está dispuesto a bajarse su ficha para venir va a apretar todo lo que pueda al Chelsea londinense y ahora la cosa es que el Atlético de Madrid pueda conseguir ese dinero de el montante de la operación de cesión de la ficha de Álvaro o de la parte de la ficha de Álvaro a través de la venta o cesión de dos futbolistas evidentemente en la capaz de hay dos Clinic entraría hombre uno por otro morada Nick Nick Yeltsin Martins que no cuenta demasiado o nada para Diego Pablo Simeone pero hasta que no se tras luzca en la operación de salida de estos dos jugadores en ningún caso podría allí

Voz 0919 14:59 así que a esperar más de delanteros dos conexiones rápidas en el Athletic después de la victoria ante el Sevilla con dos goles de Williams el nombre de Llorente sigue en candelero va a fichar el Atlético no margine yo creo que no

Voz 0802 15:14 creo que no te lo digo así de rotundo algunos dicen que lo tiene hecho pero repito tenemos datos de que lo tiene muy complicado Fernando Llorente para recalar en el Athletic primero porque nadie repito absolutamente nadie se ha puesto en contacto ni con Fernando Llorente ni con su representante ni con su familia segundo porque son unos de los delanteros del Tottenham sí

Voz 0919 15:32 no incorporar en breve con el Corea del Sur

Voz 0802 15:34 para la Copa de Asia terceros sea lesionado Harry Cain para tres cuatro semanas es muy complicado por no decir imposible que Fernando Llorente salga en este mes de enero lo que sí te puedo confirmar es que la afición está muy dividida escucha cómo se celebraban ayer los goles por parte de la afición de los goles de Iñaki Williams unos diciendo Llorente que otros silbando

Voz 0919 16:04 está la cosa caliente en Barcelona Barcelona con Messi con Luis Suárez metiendo goles pero bueno seguido Munir el Barça Adriá Albets vais

Voz 2 16:12 es un delantero de de banquillo sí sí

Voz 0017 16:16 tal Gallego muy buenas va a intentar fichar y busca un perfil muy concreto de delantero centro un futbolista que conozca la Liga española y que pueda venir gratis o por una cantidad simbólica es decir el Barça busca una operación parecida a la que hizo con Murillo que llegó cedido SL pagó algo más de un millón de euros al Valencia los nombres de Morata de Fernando Llorente están también en la lista de opciones que baraja el club pero es muy complicado que vengan Se sigue rastreando el mercado para encontrar el delantero centro que encaje en el perfil que se busca el Barça no quiera hacer una inversión sabe que ahora no va a fichar a un nuevo reto por eso busca un suplente de rendimiento inmediato que pueda adaptarse rápido al

Voz 0919 16:55 puede valer y mañana vuelve la Copa del Rey la vuelta de los octavos de final vaya partido en Mestalla Valencia Sporting en la ida ganaron dos uno los asturianos

Voz 2 17:04 de nuevo no sé si la guillotina

Voz 0919 17:08 pendiente de Marcelino como está Marcelino en la previa Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 17:11 hola Gallego buenas tardes una guillotina es más para la liga que para la Copa del Rey entre otras cosas porque hay consenso dentro del club que la Copa no es una prioridad dado como está el Valencia en la Liga y que hay que aprovechar la Europa League como ventana también para poder llegar a la Champions la próxima temporada no es la prioridad la Copa del Rey no la tiran pero no es la prioridad mañana estará el Valencia plagado de suplentes tiempo para los Kang Lee beso chao OME Ferrán Gameiro eso en definitiva en lo deportivo Joy la atención puesta en la reunión que se ha producido en Singapur entre el máximo accionista el presidente y director general deportivo no era una reunión para decidir la continuidad o no de Marcelino estaba decía desde el sábado por la tarde al menos desde la persona que dirigen deportivamente el club en Valencia pero será preguntado a Marcelino antes de que Marcelino supiera que la reunión ha dado como consecuencia Gallego una palabra tranquilidad sea que el dueño tampoco se mete en nada que tenga que ver con la destitución de Marcelino y esto respondía el entrenador del Valencia sabiéndose Reunión en Singapur

Voz 16 18:11 sabía de esta reunión antes de de ese partido y la verdad

Voz 17 18:15 no estoy preocupado por lo que sucede allí

Voz 16 18:17 eh en si el club el propietario

Voz 0919 18:20 dueño mañana Valencia Sporting con dos uno para los asturianos y mañana también Valladolid Getafe con cero uno ganó uno cero en la ida el Getafe vamos a darnos una vuelta por el Mundial de Balonmano como ésta le el partido ante Japón

Voz 18 18:34 Diego Cuesta rascado en ataque la llevo empate cuatro en cargador aún así España ha conseguido devolverle el parcial de esta tres jamón y ahora mismo estamos en el siglo XVI con el portero japonés que está en su partido soñado empate a cuatro dieciséis minutos primera parte

Voz 19 18:50 mira con los japoneses que han puesto cero tres y estamos aquí diciendo

Voz 0919 18:53 Kibo con el marcador bueno empate a cuatro esto lo solventa seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 8 19:02 sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio inglés no

Voz 20 19:05 me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 21 19:14 esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que ante las labios más escuchadas les diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre y ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 12 19:31 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa ocho euros al mes con mi renting oferta fue Drenthe consulta condiciones en Volkswagen punto es falso ha

Voz 1 19:57 hora veinticinco Deportes

Voz 2 20:02 Jesús Gallego

Voz 0919 20:06 ya sabes que diez minutos se cierra la jornada con el partido que van a jugar la Real Sociedad y el español pero hoy también hay jornada en otras ligas por ejemplo en la Premier José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buena gallego Beda el City de Guardiola que sus últimos dos partidos ha ganado siete cero y nueve cero pero hombre hoy hoy como el rival que tienen delante también va a haber goleó

Voz 1038 20:28 no no creo que haya goleada todo sea esto y les gané cinco cero al Wolverhampton el partido que empieza a las nueve de la noche y que tienen que ser victoria o victoria para el equipo de Pep Guardiola porque ganó el Liverpool el sábado uno cero ante el Brighton victoria por penaltis es que ahora mismo el equipo de Guardiola está a siete puntos del conjunto de Jurgen Klopp también la jornada premier nos dejó ayer un partidazo Tottenham cero Manchester United uno seis victorias consecutivas de Ole Gunnar Solskjaer al frente de los diablos rojos en nuestra

Voz 0919 20:58 niño todo bien arreglada nos dejó bendecidos pinchó vetó

Voz 1038 21:00 con una exhibición de David De Gea gallego hizo una segunda parte bestial el portero de la arroja vía paradas de gol y además el tanto de mar Radford que además de dejar por la lucha por la Champions también tuvimos el Chelsea dos Newcastle uno el western uno Arsenal pero pinchazo del equipo Unai Emery en Inglaterra nos deja un resultado curioso era el banlieue dos Fulham uno el Varley no tiró a portería ningún tiro empezó perdiendo cero uno y dos autobuses del equipo de Ranieri le dieron la la victoria en Italia tuvimos Copa se clasificaron Juventus Milan Inter Torino Nápoles Lancho y hoy Galarrobira Roma ante un equipo de Tercera División pero están pendientes en Italia del posible traspaso de Higuaín al Chelsea tiene que jugar el miércoles a las seis y media la Supercopa Italia en Arabia Saudí ante la Juventus

Voz 1716 21:45 y probablemente después de ese partido se marche

Voz 1038 21:48 el delantero del Real Madrid al al Chelsea al equipo de eso abriría la salida de Morata hizo falta sí sería Morata veremos a aquel equipo hoy en Francia te un apunte porque además de la miel cero tres jugó ayer Cesc Fábregas primer partido como titular jugó los noventa minutos con el Mónaco no pudo ganar Olympique de Marsella uno Mónaco uno sigue en descenso el conjunto bético

Voz 0919 22:11 creían hoy en el Play Fútbol estábamos pendientes de si celebrábamos el premio de la revista Panenka al mejor podcast de radio deportiva Bruno buenas tardes hola Gallego muy buenas ahí ha habido algo raro que no obstante al premio eh

Voz 0301 22:25 no no no lo ha ganado Martín Caparrós previa pieza periodística del año con un pedazo artículo en New York Times había gente nominada como Informe Robinson de bueno gente de de muchísimo nivel ha pasado por Andrés Iniesta Santi Cazorla han sido premiados también Vero Boquete así que una ganado muy mucho de hemos disfrutado y hemos tenido el honor de de estar aquí entre los once denominados así que nada muy contentos

Voz 0919 22:49 otra vez será un abrazo Bruno otro hasta luego tenis ha comenzado el Open de Australia bien para Rafa Nadal ir repito muy bien para Roberto Bautista que ha eliminado a Murray como lo ha visto Miguel Ángel Zubiarrain hora

Voz 2 23:04 se puso en marcha el Open de Australia cuando tú españoles en el orden de juego tres victorias para Nadal Verdasco Bautista Hi5 derrotas que fueron para eh García López y Feliciano López Carballeda

Voz 22 23:20 es que se Ribes

Voz 2 23:24 bueno yo creo que pase menos lo esperado destacar eh triunfo más fácil de Nadal el apurado de Bautista ante un cojo cogí Ximo eh muy Ray que perdió los dos set pero se dejó la piel en la pista vaya a ganar los dos siguientes y acaban perdiendo sitos en el quinto

Voz 0919 23:46 gracias Miguel Ángel mañana más y en el Dakar Iván Álvarez como le ha ido y a los españoles buenas tardes qué tal

Voz 23 23:52 buenas tardes pues mira en coches por ejemplo Nani Roma ha terminado segundo la etapa sólo por detrás del francés Peter Hansel eso le ha permitido al piloto catalán recuperar el puesto en el podium Nani Roma tercero en la general aunque eso sí gallego bastante lejos de la cabeza a treinta y ocho minutos del líder el qatarí Al Attiyah en motos ha habido cambio de líder el estadounidense Rickie Brave que comanda la general hoy ha ganado el británico Sam Sander Lan estamos muy pendientes de los pubis porque está Gerard Farrés la principal baza española de victoria en el Dakar el de Manresa es líder en la general aunque todavía está en marcha la tapa y todavía no ha pasado por el quinto punto kilométrico así que veremos cómo termina Farrés Easy mantiene finalmente se liderando

Voz 0919 24:30 NBA que ha pasado la última madrugada en el baloncesto norteamericano como les ha ido a los españoles Uxue Caballero

Voz 1509 24:37 hola qué tal Gallego vencieron anoche los barrios de Stephen Carrie ante los Dallas de Luka Doncic Carrie anotó once triples y se fue hasta los cuarenta y ocho puntos Doncic consiguió veintiséis puntos victoria también de Orlando ante los Rockets común Harden que firmó el peor partido de la historia desde la línea de tres islas pendiente derrota de los Lakers ante Cleveland suma sólo tres victorias de los últimos días hay partidos ídolo pura también lo que ocurrió en el partido entre los Raptors y los Güiza los canadienses necesitaron dos prórrogas para vencer a Washington por ciento cuarenta a ciento XXXVIII Un triple de Serge Ibaka a trece segundos del final le dio al equipo de Toronto

Voz 2 25:09 su quinta victoria consecutiva ahí esta noche tenemos varios

Voz 1509 25:12 latidos con españoles uno de ellos es la visita de los Memphis de marca Houston y se enfrentan entre ellos Billy Pau en en San Antonio Charlotte y Ricky Calderón en el Utah Detroit

Voz 0919 25:20 en el Play Basket esta semana Marta Casas volveremos a alardes

Voz 3 25:23 sí aunque sea un poquito sí bueno y más de un poquito también gallego porque está siendo sin duda la gran sensación de la NBA

Voz 1509 25:30 hablamos de sus posibilidades de All Star y también hablamos desactivación de James Harden que te contaba Uxue de Stephen Carrie compañía además analizamos las opciones de Copa del Rey para los siete equipos que luchan por uno de los cuatro billetes que todavía quedan por decidirse escuchamos a dos de los protagonistas de la jornada ACB a Thomas Heurtel ya Lou Cabildo Oza y entrevistamos al entrenador del UCAM Murcia

Voz 2 25:48 Javi

Voz 0919 25:49 bueno esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de da la carne

Voz 24 25:55 Ricky

Voz 2 26:07 Cheney Sôber dará cara por Dios

Voz 24 26:17 eh

Voz 0919 26:23 escucha su nuevo disco este es el adelanto de Cheney Sober pemón Diego pongo en Eva España con Japón Mundial de balonmano

Voz 1309 26:31 pues a ver si va a ser darle muestra el partido de difícil de la primera fase empate a siete en el marcador acaba de empatar Julen Aguinagalde está más XXIII pide tiempo muerto ahora mismo Japón repito que se le está cantando el ataque y el portero japonés a la selección española está probando absolutamente todo que Rodrigo está bastante bien los en España un resultado interesante para el futuro Rusia y Alemania en en banda así que si más adelante lo harán con un punto menos cada uno eso es bueno para España

Voz 0919 26:57 presidente en el Larguero os contamos cómo termina el partido de España algún titular que nos dejemos fuera Tony

Voz 26 27:02 te cuento dos mañana alegan Leganés presenta su último fichaje el lateral zurdo procedente del Lugo el ucraniano Basile Kravets y que la Liga a partir de febrero va a utilizar la inteligencia artificial para determinar los horarios de los partidos intentando maximizar tanto a las influencias los estadios como las audiencias en televisión algún por Twitter ya ha dicho que con utilizar la inteligencia a secas

Voz 0919 27:19 aquí lo dejamos mañana noche media os esperamos otra vez gracias por escuchar un saludo de Gallego