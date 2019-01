Voz 2 00:00 en un acto

Voz 0194 00:22 David tres buenas noches buenas noches tiempo para la cara B en la que hoy queremos hablar de un concepto del que se viene hablando en Andalucía desde que empezó allí la campaña electoral

Voz 1880 00:30 si el concepto de familia era una exigencia de Vox contar con una Consejería de Familia y las cosas no están claras todavía si habrá consejería pero irá integrada en una cartera más grande en principio no se sabe si sanidad salud y segunda matización no será de familia sino de familias al menos eso es lo que ha declarado Albert Rivera esta mañana en Onda Cero

Voz 0040 00:50 habrá Consejería de familias porque hay muchos modelos de familia en España en el siglo XXI no estamos en el siglo XX

Voz 3 00:55 ya hay familias tradicionales familias eh

Voz 0040 01:00 monoparentales hay familias con padres del mismo sexo familias de pues con custodia compartida familias divorciadas familias que quieren ser padre madre por gestación subrogada por tanto si habrá Consejería de familias con S

Voz 0194 01:12 porque no queremos así que cuál era el concepto de familia en el siglo XX iguales ahora hoy a examen en la cara B

Voz 1880 01:19 sí ahora mismo voy a la definición y a la etimología pero antes quería que escucharéis qué es lo que caracteriza a la Familia según la filósofa Adela Cortina ya lo contaba que hace unos días en la SER

Voz 0010 01:29 yo entiendo que una familia tiene que estar unida por un vínculo de cariño fundamentalmente no tanto por un vínculo biológico como por un vínculo de cariño de alguna manera hay condicionado creo que los seres humanos necesitamos algún reducto algún lugar en el que es vernos queridos y saber qué queremos sin condiciones Si por eso puede haber muchos modelos de familia pero el vínculo de cariño me parece que es lo que la caracteriza fundamentalmente

Voz 1880 01:57 el vínculo de cariño y aprovecho Angels para pedir a los oyentes que escuchen de nuevo el reportaje de la familia del otro día de Severino Donate del viernes sobre las comidas familiares en Navidad

Voz 4 02:07 Heim y ampliando de Vox marido de Laura yerno de y Carmen cuñado de carros por Herman se desconoce si lo anterior ocurrió como se describe por estar pendiente de Maison hija de emigrantes marroquíes votante del Partido Animalista

Voz 0194 02:20 la familia súper común la de S B pero vamos ya la definición que dice el diccionario sobre familia pues eso

Voz 1880 02:25 el número de personas emparentadas entre sí que viven juntas pero claro hay muchos más acepciones conjunto de ascendientes descendientes colaterales y a fines de un linaje hijo eso descendencia conjunto de personas que comparten alguna condición opinión o tendencia conjunto de objetos que presentan características comunes que lo diferencian de otros grupos de personas relacionadas por amistad o por trato bueno así hasta diez acepciones suma el diccionario de la Real Academia la décima además es curiosa es conjunto de criados de alguien aunque no vivan dentro de su casa

Voz 0194 02:55 por qué porque criados porque tiene que ver con la

Voz 1880 02:58 etimología hay dos corrientes diferentes vale una que dice que familia vine del latín que se refiere al conjunto de esclavos y sirvientes que vivían bajo un mismo techo fan Mulhouse es criado yp por otro lado habría que ir también a la raíz a Fame que es hambre es el conjunto de personas que se alimentan juntas que comen juntas en la misma casa bueno vamos ya con la primera canción años cree que todos en este momento estamos pensando en la misma no

Voz 0194 03:35 de todas formas Sara Si es de personas que se alimentan juntas que comen oralmente No somos una gran familia totalmente una gran familia y que deben contar con un pequeño detalle

Voz 1880 03:50 pues este temas de un grupo de chicas que se llama Sister slots de mil novecientos setenta y nueve lo han cantado muchísimos otros artistas y además también ha aparecido en películas por ejemplo en Full Monty pero bueno la pregunta esto We are family creo que es la primera pregunta que habría que hacerla nuestro experto no cuando se puede decir que nosotros somos una familia o qué parentesco tiene que haber para que dos personas sean familias

Voz 0194 04:11 enseguida se lo pregunto pero realmente estaba escuchando todo lo que tú estabas contando estaba pensando Pedro recordemos a los oyentes en número de whatsapp para a ver qué piensan ellos como definen nuestros oyentes la familia que además es un tema bueno que ha estado en el centro del debate que sigue estando en el centro el debate en Andalucía

Voz 3 04:26 sí sí que hay una familia que permeabilidad tienen nuestros oyentes ante

Voz 0194 04:40 José Saturnino Martínez es doctor en Sociología profesor en la Universidad de La Laguna en Tenerife muy buenas noches hola buenas noches cómo definimos entonces familia cuál es el vínculo que une a los miembros de una familia a mi me gusta mucho lo de alegan cortina que decía el vínculo del cariño

Voz 7 04:53 sí yo creo que que el vínculo de cariño y el cuidado efectivamente son un elemento fundamental no como decía una institución donde sabemos que que somos querido por por quiénes somos que que no tenemos que estar evaluando el mercado no es elemento fundamental el elemento de la sangre también en juega un papel fundamental sobre todo en la visión más tradicional de la familia y luego no hay que olvidar también que una institución jurídica no es sólo un vínculo de cariño sino que hay leyes que nos dan derechos y deberes cuando estamos en la Familia hay y que últimamente además pues se cuestionan por ejemplo a hasta quedar los padres tienen que cuidar de sus hijos que últimamente están saliendo sentencias de ese tipo que tiene varias dimensiones y en última instancia todas las dimensiones parten de una idea básica no de que los seres humanos somos frágiles de que los seres humanos necesitamos afecto necesitamos cariño aquí y que luego hay un vínculo muy fuerte también que que yo creo que es importante para acentuar la familia que el vínculo de del deseo de del amor en su dimensión erótica no que es lo que en principio debería originar los Ignacio

Voz 0194 06:05 cuando ciertos políticos introduce en el concepto de familia en el debate político en que están pensando

Voz 7 06:11 claro aquí y la verdad es que es interesante en España porque como tuvimos cuarenta años de dura nacional católica las instituciones lo reconocía un determinado tipo muy concreto de Familia una familia muy machista donde las mujeres tenían que pedir permiso al cabeza de familia para ver una cuento al banco sacar un pasaporte donde los hijos sólo se conocían si eran dentro el matrimonio entonces la oposición política va a la dictadura en en este aspecto concreto pues se plasmó también con una idea muy crítica sobre la Familia si desde la izquierda lo mismo que ha pasado con la idea de patria la idea de Familia ha quedado bastante centrada no han sido ideas que que la derecha tomado que durante un tiempo no fondo fueron muy populares pero que últimamente tanto la idea de Familia porque en la crisis y lo hemos visto no quién la institución que mejor ha reaccionado a la crisis han sido la familia acogiendo a a los más vulnerable ya lo más débil en la idea de patria que estamos viendo todas las pensiones que está generando no entonces está peculiaridad quizás de nuestra historia de de cómo hemos vivido la familia en la patria como una imposición de una dictadura ha hecho que la la izquierda tenga ciertas dificultades con

Voz 0194 07:24 hablaba Alves Rivera de modelos de Hamza qué familias son la Consejería de Familia decía de Familias cuáles son las nuevas estructuras familiares

Voz 7 07:32 pues se cuando hacía bastante de empecé a investigar a estas cuestiones pues hablaba por ejemplo de familias rotas

Voz 0194 07:37 sí para ver si esa es la familia

Voz 7 07:40 me pasa es que con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que es absurdo hablar de familias rota entonces se habla por ejemplo de familias reconstituidas no hay que quiere decir esto que frente a la idea de familia nuclear que tiene que hacer un padre una madre unos hijos sanos generando formas de Familia debido a la disolución del vínculo matrimonial pero que sobre todo en el caso de que haya hijos eh el vínculo permanece entonces no es una familia que haya roto sino una familia que se constituye una familia en la que además pueden surgir nuevos hijos con de vínculos de parentesco con con los que ya estaban en el hogar original entonces ahí tenemos un nuevo tipo de familia que la instituciones cada vez tienen que tener más en cuenta que precisamente la falta de reconocimiento de las familias reconstituidas en parte es lo que explica la alta incidencia que tiene la pobreza infantil en España porqué porque cuando de un vínculo familiar se genera dos hogares el presupuesto mengua y eso lleva a mayores dificultades para llegar a final de mes somos de los países de la Unión Europea con con más menores en situación de riesgo de pobreza y exclusión social precisamente por esta falta de atención política institucional ha

Voz 0194 08:48 es decir que gustaría es de acuerdo con la creación de una Consejería de Familia o que al menos se tenga en cuenta a la familia

Voz 7 08:53 hombre yo la verdad que la levedad de las consejerías los ministerios y bastante escéptico porque lo al final una consejería un ministerio simplemente un una reasignación de funcionario un puesto a otro no soy más partidario de políticas y las política no son tanto Ministerio sino en lo que se está probando en supuestos público entonces soy por ejemplo pues por primera vez se ha hecho un informe sobre el impacto de estos presupuestos del Estado sobre la infancia más allá de este tipo de de consejerías notan lo importante es el liner Idoia otra cosa que también yo creo que que es muy importante es toda la cuestión que tiene que ver con la conciliación y eso quizás no sea tanto una cuestión en la Consejería de Familia sino de de Ministerio de Trabajo y de políticas laborales que facilite la integración de la gente que tiene responsabilidad del familiares bastante fuerte

Voz 0194 09:45 quiere que escuches unas declaraciones de Santiago Abascal de Vox de esta mañana

Voz 8 09:49 queremos que es esencial que el nombre se ha cambiado el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y eso es lo que hemos defendido desde el principio y lo seguiremos haciendo aunque resulte impopular Viacom

Voz 0194 10:02 para Vox dos homosexuales que se cuiden que se quieran que compartan hogar que tengan el vínculo del cariño si no son matrimonio yo no sé si para ellos sería Familia así que yo no sé si la Consejería va a atender a todos esos tipos de familias de las que hablaba Rivera

Voz 7 10:14 claro aquí lo importante es cuál para saber qué es una familia es preguntarnos cuál es la la finalidad de de la familia no entonces si no se plantea que la la finalidad de la familia es el reconocimiento del amor que se profesan dos persona pues la la Familia homosexuales son familia

Voz 0194 10:37 claro pero no no tiene ninguna

Voz 7 10:40 las familias no se plantea desde el punto de vista de que tiene que ser mediante la reproducción biológica pues muchas familias que consideramos familia dejaríamos fuera bien porque no quieren o no pueden tener hijos no entonces yo creo que si recuperamos la idea de que la familia surge de la institucionalización y el reconocimiento público del amor que se profesan dos persona no no hay problema para incluir a todo este tipo de nuevas formas familiares

Voz 0194 11:03 el único muchísimas gracias hasta luego no quiero entretener mucho porque luego además entraremos en los actos en lo que dice bous en la Consejería Bercy aclaramos iba a haber una consejería o bastar las competencias incluidas en otra consejería pero

Voz 6 11:16 hubo Madina como como definen

Voz 0515 11:19 bueno yo creo que es una agrupación voluntaria de personas sobre vínculos afectivos etc etc homogénea genealógicos pero establecer ese criterio común criterio distributiva de nuestra pertenencia no la de ciudadanas y ciudadanos y sociedad es toda una declaración ideológica camino siglo XIX me parece una retahíla tache Ariana de cuarta categoría hay por cierto el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer es la unión de un hombre una mujer y esa preposición modifica un mundo entero los padres constituyentes y los diputados y diputadas constituyentes sabían el porqué de esa preposición yo creo que Abascal no le viene mal estudiar

Voz 0194 11:58 Dans definición de Familia

Voz 1331 12:01 bueno yo estaba en África varias veces como imagino nosotros y mucho de los Oteros de los que nos escuchan y el concepto de familia está totalmente distinto y se parece más al que había nuestras tierras hace siglos no por tanto que es es una relación de parentesco afectividad yp protección a la familia que no habéis destacan los suficiente que se acerca al concepto de protección en las familias protegen unos a otros y cuando se dejan de proteger dejan de definía

Voz 0194 12:27 ya a nuestro nuestro experto sí que lo decían los momentos más duros de la crisis ha sido la Familia en la que ha protegido a los más débiles dentro de la de la unidad Familia

Voz 3 12:34 sí sí sí la importancia que han tenido los abuelos por ejemplo plano durante la crisis no cariño sentimiento amor

Voz 9 12:44 no

Voz 1880 12:55 este tema que escuchamos se titula mano Family hombre de familia desde del año pasado el último disco de Lily Allen canta y toca el piano ella es una canción de amor dedicada a su ex pareja Sam Cooper que es además el padre de sus hijos y del que se separó en dos mil quince años cuando nos referimos al concepto de familia ya hemos pasado por la filosofía la sociología y también hay que acercarse a la taxonomía Aus a las clasificaciones en ciencia Rafael Araújo que es conservador de moluscos en el Museo de Ciencias Naturales él me ha contado en qué lugar queda la familia en la clasificación taxonomía

Voz 11 13:26 entraríamos de especies género familia súper familia luego perderíamos la orden del orden Illa hay en las servido también de de jerarquías económicas que vienen en unos grupos usan y en otros no

Voz 1880 13:38 pero que define la familia por qué unos seres están en la misma familia y otros en otra mirando

Voz 11 13:43 a juntar a todos los géneros que por norma no milenio en géneros los que hacen es juntar a todas las repetidas que porno es un género el problema está en lo que nosotros pensamos a la hora de enero lo que es una familia y todo depende de los caracteres que decidamos bien que caracteriza la especie de viene caracterizada el género o incluso para caracterizar la Familia puedo ser yo poner punto que trabajó en moluscos te diría que animales perfectamente iguales tienen unas características anatómicas que no se ven que son precisamente las que utilizan para distinguirlas familia el entonces animales perfectamente idénticos podrían pertenecer incluso a familias diferentes

Voz 0194 14:24 me parece muy interesante es verdad animales que son que tu cataloga harías que forman parte de la misma familia resulta que no es muy curioso desde la biología también escuchamos Nina Simone

Voz 12 14:39 pongo

Voz 1880 14:54 es un tema que se titula The Family y dice que el cielo ayuda a la familia es de mil novecientos setenta y ocho de su disco Baltimore quince años más tarde en el noventa y tres gran Berdych sacaba a la venta o to my family Justa mañana Angels and un año que moría Dolores Orriols dan la la cantante la vocalista justo mañana va a salir un primer Single del nuevo disco de su banda que la banda haya dicho que está dedicado a ella Dolores

Voz 0194 15:34 preferencias en el cine y en la televisión al concepto de familia

Voz 1880 15:37 pues donde no se explican mejor que en el padrino que es la familia

Voz 14 15:42 toda medida para conseguir bienestar de mi familia vives con tu familia bueno porque lo vive con su familia

Voz 1880 15:57 y aquí en España lo primero que se nos viene a la cabeza Si hablamos de familiares Pepe Isbert la gran familia es una película de mil novecientos sesenta y dos la primera de cuatro

Voz 0194 16:12 porque luego llegaron La familia y uno más la familia

Voz 1880 16:14 bien gracias y la gran familia tres años después la gran familia era una radiografía de esas familias numerosas del franquismo de los años sesenta y aquí en la SER el año pasado se hizo además una adaptación digna de escuchar como Cuento de Navidad

Voz 15 16:30 hace cuanto

Voz 0194 16:32 es como un ahora muchas series han fijado sus tramas no en un hogar en una casa si la serie familiar por excelencia Los Simpson

Voz 1880 16:45 ya que me he quedado con una pregunta qué qué hacemos con Las chicas de oro sea ellas son tres amigas y la madre de una de ellas que conviven juntas pero claro deberíamos decir que es un hogar uno deberíamos decir que es un hogar o es una familia no tengo claro

Voz 0194 17:00 bueno a veces con los amigos tienes más la sensación tener más cercanía de la sensación de Familia que que por propia fue tu propio pasa sopas una sería más con tintes

Voz 1880 17:15 tal sobre una típica o bueno justo lo contrario una atípica familia americana sería Modern Family una familia que incluye a la segunda esposa del protagonista a su hijo a su hijastro a dos de sus hijos mayores también con sus esposos y con sus hijos

Voz 16 17:30 gracias por hacerme chicas no podemos perdernos lo disgustos hizo fantástico

Voz 0194 17:34 este sería un caso claro ejemplo de las familias de los diferentes revela que no hemos escuchado ningún tema en español no me lo estaba guardando casa

Voz 1880 17:41 para el final es una canción de Love Of Lesbian es que hay que escuchar bien la letra son deberes para que el escuchemos entera que Aranoa tiempo se llama cuestiones de Familia que sigue que se evitan una idiotas

Voz 9 17:52 no

Voz 3 17:59 un informe de discutir evitarlas pues tiene Pedro los oyentes tienen claro cuál es el modelo de familia cuyos piensas bueno pues hay tu poco José Nos dicen los Escribano escuchamos dos dos notas de voz José tengo casi cuarenta años en mi adolescencia había Niklas una frase que decía que el hogares aquel lugar al que cuando necesitas ir no te pueden cerrar la puerta supongo que la familia es lo que hay dentro de los oyentes dos mensajes uno en clave político hay otra otra reflexión que tiene que ver más con la filosofía de familia a lo vamos a escuchas para agredir yo estaba aquí

Voz 17 18:32 eh buenas noches soy marean de Cantabria eh yo creo que la utilización de el del sustantivo familias en plural por parte del señor Rivera e denota muy poco a cultura por su parte puesto que el sustantivo familia ya e implica una pluralidad de seres puesto que una sola persona no es una familia no constituye una familia nunca será una familia tiene que haber otras personas con las que tenga pues eso un vínculo principalmente yo diría que de cariño

Voz 18 19:00 eh eh la familia no tiene sangre porque hay muchas personas que simplemente con una amistad son más familia que la familia propia de sangre

Voz 1880 19:12 con qué nos vamos con la gran familia de la música con los Jackson Five el otro día acabábamos con Michael Jackson cantándole español hoy con los cinco