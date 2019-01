Fase de ruido, no de nueces

Voz 1150

Sánchez presenta sus presupuestos en un escenario tan tenso como abierto y con una frase dirigida a los zona regalos el tridente de la derecha que merece muchas interpretaciones esperen sentados que el Gobierno llegará hasta dos mil veinte a pesar de no tener garantías de poder aprobar los Presupuestos el independentismo multiplica las exigencias imprecisas porque estamos en fase de ruido o no de nueces y es evidente que el interés común del soy del independentismo es que el gobiernos ante llegue por lo menos hasta dos mil veinte y que votar los Presupuestos lo hace más fácil pero tensado por las pláticas de familia el independentismo entrado en fase de especulaciones que es mejor para que el PSOE dure votar los presupuestos es no votar votando les allana el terreno pero también se da alas a la derecha para seguir acusando a Sánchez destaca aliado con los independentistas le complica cualquier escenario electoral si supiéramos que de cualquier forma llegará a dos mil veinte dicen no los votaría vamos una vez más las cosas en la política hacen olvidar la políticas las cosas las ventajas que la ciudadanía catalana obtendría de los presupuestos no cuentan para nada alguien no ha reparado en el modelo sueco la derecha en vez de entregarse desde el primer día la extrema derecha como ha hecho el PP en Andalucía ha dejado que el tiempo calmar las tensiones ya ha entablado una negociación con las demás fuerzas políticas para evitar que la extrema derecha tuviera responsabilidades de gobierno no se rechaza genera ruidosos cordones sanitarios para descubrirlos Se trata simplemente de combatirlos con políticas de eficaces y sin miedo al debate ideológico naturalmente esto tiene un exigencia gobernar de modo que la ciudadanía comprenda que no lleva a ninguna parte votada la extrema derecha Isabel Díaz Ayuso cumple con creces el perfil de activistas sin complejos que busca Pablo Casado en su afán de construir un PP para tiempos de confrontación dice la candidata a la Comunidad de Madrid Vox no propone nada que no haya visto dentro del PP es decir revés de la Familia y por tanto se apunta la estrategia casado de recuperar los que se han ido poniéndose a la altura de quién se los llevó a cálculo