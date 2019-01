Joaquín, defiende a Setién: "Nosotros trabajamos por lo que él cree y por lo que nosotros creemos"

Voz 1375 00:00 pues mira me acuerdo que casi despedimos el año con él casi empezamos con él Joaquín muy buenas la paciencia tiene el macho te paras hasta que te usted quiere la gente

Voz 0969 00:09 bueno eso eso sí que es verdad eso sí que es verdad bueno orgulloso por supuesto porque no es fácil en el otro día me decía un amigo decir igual son actores Italia que no coño de gente que ya te digo ya tiene poco que estaba rondando caseros ahí se vaya la paciencia que tiene tú no lo sabes bien tú sabes que vas a un acto como estos Isabel ya me preparo correcto pero bueno toda la tarde mentalizado sevillistas te para te pide algunos foto también también sevillistas estaban bien también también tengo claro bueno el honor de tener amigos sevillista y que me pare los sevillistas Hay ya te digo tengo bueno sí sí sí la verdad que sí pero bueno oye cómo estás después de que te te

Voz 1375 00:51 ETA interrumpió está en este pos he gala de premios que tenéis ahí en Sevilla pero después de lo de ayer se te ha olvidado ya lo de ayer no

Voz 0969 00:58 pues bueno a medias a media media después de a toro pasado toda todavía creo que duele un poquito más de puede de puede cómo transcurrió partido la verdad que fue una pena Manu porque nosotros no fue bueno quitando los primeros minutos sí sí el Madrid fue mejor en la primera media hora noventa primera media hora quieres veinticinco minuto pero yo creo que a partir del gozo nosotros fuimos muy superiores en todo muy superiores en la pena que bueno no tuvimos eficacia a la hora de de marcar pero pero bueno incluso con el empate tuvimos High esos diez quince minutos de acoso y derribo que que que bueno que fue una pena que no lo pudiéramos poner por delante porque bueno la jugada maldita de de la falta que que que no hay que hacerla no lo primero que hay que hacerla si ahí viene la viene la jugada de una pérdida mi si también por eso allá eso te duele más todavía no duele todavía puedo una pérdida ahí en el medio campo pero es verdad que que esa jugada hay que hay que cortarla ante Hinault y no y no hay pero bueno muchas veces muchas veces cuando te enfrentas a equipos como Real Madrid pues tiene estas cosas que con media ocasión

Voz 1375 02:09 claro te sorprendía te te sorprendió el Madrid tan porque es verdad que vosotros hay su paso al frente en la segunda parte es que casi metáis al Madrid Suárez todo el Madrid defendiendo te sorprendió eso del Madrid ayer

Voz 0969 02:20 sí la verdad que sí la verdad que sí porque es verdad que bueno en Madrid tenía verdad que algún que otro jugador importante baja pero bueno en Madrid creo que tiene que tener una plantilla más que consigue consolidada para para para para jugar en cualquier campo y en cualquier momento eh yo creo que fue más mérito nuestro qué qué fallo de ello con que de mérito de ello porque es verdad que que bueno que el Madrid por por momento intenta detener el balón pero es decir porque nosotros les lo hicimos con la presión en alta no les dimos opción a nada no pero sí que es verdad que bueno que sus setenta setenta y cinco minuto el peso de del partido hoy casi todo el partido en él en en el campo contrario de ello pues yo creo que que bueno que merecían además no se merecía los menos por lo menos o por lo menos un punto

Voz 1375 03:10 dicho ya en esa falta Joaquín cuando ves que la acoge Ceballos tú crees intentaba meter en el la va a meter su

Voz 0969 03:16 siempre te viene a la mente este tipo de cosas porque es verdad porque suele pasar pero bueno e es verdad que digo no creo que vaya vamos a tener tan mala suerte ya pero en fin el fútbol el fútbol tiene estas cosas duele más o menos veces Bayos da igual igual igual porque bueno te quedas con con cero puntos salvo que has podido gana perfectamente entonces yo creo que que marcara Dani es lo de menos no simplemente pues que te vas a casa jodido sabiendo que ha hecho un grandísimo partido ante un grandísimo rival que te

Voz 1375 03:48 más con nada no tontos se te queda como dice dice muchas veces cada tanto oye la gente no le quiere mucho eh no no eso no se arregla eh

Voz 0969 03:58 bueno hay que hay que tener paciencia creo que que bueno estas cosas muchas veces no es fácil no es fácil yo me pongo pero yo de Dani tampoco tampoco será fácil yo sé que él pues siente esté club hoy siente estos colores muy bueno el que el que

Voz 1 04:16 eh bueno una ficción pues te note

Voz 0969 04:19 se nota aplauda pues es complicado no pero pero bueno yo espero que algún día Dani pues salga sacarlo y llamar claro

Voz 1375 04:27 sí coño que te fuiste fíjate tú te fuiste volviste y hay hoy quién sabe si algún día volver

Voz 0969 04:32 a veces así pues pues seguro ya da muchas vueltas a veto

Voz 1375 04:35 hombre oye ya Setién a Setién no le pitan pero por qué hay tanta critique a mí fíjate lo que más me llama la atención de todo lo que está pasando desde que ha llegado se tienes las críticas que hay contra Setién pero por parte de muchos béticos por qué por qué crees tú que pasa eso que si la posesión que siempre bueno es el año pasado pero este año por qué crees que pasa eso con Setién

Voz 0969 04:57 bueno el fútbol aquí como digo muchas veces es diferente a todos los demás mano ya sea fútbol ficción sea el competir sea llámalo como quieras es verdad que que bueno que las dos sin gracia del Betis pues va más allá no es verdad que el aficionado pues lo al final y al cabo lo que quiere es ver es ganar a su equipo y cuando los resultados pues no no salen pues pues bueno pues arremeten con lo con lo primero que tienen en este caso es verdad que que bueno que incluso el año pasado Quique con con sus ideas su filosofía ya lo vimos que costó trabajo que el equipo cogiera la dinámica a ver cómo acaba este que no claro y al final pues oye en acabamos de categoría y todo el mundo contexto yo creo que en estos momento pues es verdad que es su segundo año y creo que la gente lo comprende y hay más paciencia pero es verdad que los resultados son importante yo creo que lo fundamental ahora mismo es que Bono cree en su filosofía nosotros creemos trabajamos cada día por por lo que él cree y por lo que nosotros creemos porque sino pues esto no no va a ningún lado porque al final yo creo que nos ha dado mejor resultado que que otra cosa al final es verdad que que el año pasado pues mira cómo terminamos este año seguro que jugando como jugamos ayer lo normal es que muchos partido gana vaya para arriba nada Joaquín está noche vas a dormir mejor no anoche cuando el míster cuatro horas tiempo vox y cuatro problema de todo tipo que en coche cuatro y media cinco la mañana sea imagínate las hoy intentaré de dormir un poquito más y sobre todo de todo porque bueno el jueves ya tenemos garantías de Copa la verdad es que no hay poco pero sí de acostarme tarde porque bueno tengo sí pero más que nada porque duermo siesta detrae cuatro ya no porque aunque estés en casa aunque no salga tu te gusta estar si yo me acuesto tarde si es una persona de que que me acuesto tarde no sé porque bueno bueno pues yo termina Esteban llegó con uno te sabes alguno que he visto es marca de la casa ya digo esto es marca de la casa porque esta noche te has estado en vela pero no has contado ninguno no te he visto ningún vídeo ni nada esos que eso no voy a contar una mental no me duermo muy tarde noche no anoche no es verdad verdad de te ultimamente de mala gente me lo me lo escribe por por la red social agua quién no estoy insomnio ya no digo ya es verdad uno uno te mueve uno

Voz 3 07:32 inéditos de las cosechas

Voz 0969 07:34 a la cosecha vamos a dar de qué te gustaría con yo qué sé dime de Argo nosotros saber que estamos con el sabe tu uno de fútbol pues mira que repasamos uno uno uno que estaba obsesionado tuvo loco yo caminando volar ayer compás de ese compadre que te parece que tienen tan mala cara sevillano que madeja mi mujer dice no me lo puedo creer dice Si se porque ese porque me he dicho que estoy decepcionado con el fútbol sí sí sí tío el fútbol que por la mañana con el niño con el fútbol por la tarde fútbol o la no sé que si votas a todos ahora viendo fútbol en esto no pueden seguir en tu llevaba tiempo con tu Moreno sexenios dieciocho temporadas

Voz 5 08:20 estabas desde tras el pobre debido poner fin a ti te queda alguna las todavía esta idea que viene por lo menos aquí