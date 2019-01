Iturralde González: "Se amplifica mucho el error del VAR cuando afecta a un equipo grande"

Voz 1 00:00 bueno qué dirá mañana Velasco Carvalho Khedira mañana a Clos Gómez escucharemos y lo contaremos aquí en El Larguero mañana hacen balance los árbitros españoles los jefes de los árbitros de cómo está funcionando el VAR

Voz 2 00:12 los aficionados están contentos con el bar os convence el bar y los clubes y los jugadores así en general

Voz 1375 00:20 os medios de comunicación bueno nos dieron unos cursillos avanzados y acelerados e cuando empezaba la temporada para que entendíamos exactamente cada vez que se iba a utilizar el VAR luego la realidad está siendo otra cosa ya hay casos en los que decimos joe pero si tienes dijeron que tal hay otros que nos equivocamos nosotros y metemos la pata y lo estudiamos mal en general hay bastante confusión incluso los protagonistas hemos oído a jugadores a entrenador algún directivo que hemos dicho en madre mía pero es que vaya vaya Kilombo bueno hace falta tiempos llevamos diecinueve jornadas con el bar nunca la habíamos tenido antes de ese balance que van a hacer mañana a Clos Gómez y Velasco Carballo quería preguntarle a nuestro árbitro que cada fin de semana hasta aquí horas y horas con Dani Garrido en Carrusel deportivo e hacer su particular balance de del bar Iturralde González muy buenas noches pues así a bote pronto te diría qué nota le pone salvar en esta primera vuelta quién nota Si fueras profesor y ligeras les doy la prueba notables sobresaliente

Voz 0514 01:13 un notable no vamos a ponerle un notable como es un notable porque

Voz 2 01:17 eh porque ha mejorado o el error arbitral

Voz 1375 01:21 ha corregido bastantes errores arbitrales para jornada diecinueve estamos hablando de cincuenta y siete errores arbitrales que San corregido

Voz 3 01:29 que son muchos son muchos

Voz 1375 01:32 cincuenta y siete que que que sin el bar no se habrían corregido bueno cincuenta y ocho ponen de cincuenta y estuvo en el de hoy correcto al cincuenta cincuenta y siete cincuenta y ocho con el con el del Real Sociedad español en total son cincuenta y nueve y sólo una vez de las cincuenta y nueve de las cincuenta y nueve errores sólo una vez la Árbitros ha ratificado no es un sistema que ha venido para quedarse que lo adquirió el mundo del

Voz 0514 01:53 Hezbolá

Voz 1375 01:53 yo creo que es el está exigiendo

Voz 0514 01:56 a Xiao tiene muchísimo potencial pero él está exigiendo demasiado desde el principio yo me eduqué en Nîmes nunca a un sistema se le puede exigir tanto desde el principio yo creo que la gente se volvió loca con el bar porque creía que el error

Voz 1375 02:11 yo pensaba pensábamos muchos que esto iba a ser perfecto bueno pero es que muchos con el bar ya no no habrá ni un error pero

Voz 0514 02:19 pero cuál es la mayor complejidad del reglamento cuáles la mayor es decir todo lo demás es muy fácil

Voz 1375 02:26 interpretación eso es que a mi me parece que vino

Voz 0514 02:29 eso es ese es el quid de desde del reglamento

Voz 1375 02:32 es que lo arregle no hay parques Barret

Voz 0514 02:35 el tema de interpretación no es que lo arregle cuál es el problema del es está viendo el problema del Bargas está viendo es que yo creo desde mi humilde punto de vista es que él no sé si es para autodefensa arbitra lo por hacernos trampas al solitario que metemos muchas jugadas en cuanto a la interpretación y no son tantas

Voz 1375 02:56 dice porque están en el bar de los Beatles de los de nosotros de los árbitros porque porque hay muchas jugadas que cuando estás arbitrando las interpretas llegas el lunes a casa dices la intérprete malo eso eso creo no

Voz 4 03:09 sorprende muy bien es no no no no lo permita o bien no lo hizo mal

Voz 0514 03:13 por eso yo creo que muy claro muchos muchos dicen no hay no entró porque es que el árbitro lo interpreta pero claro si observamos la mentira claro la mentira es decir la interpretado así porque estaba en el campo una interpretabas y en cambio sí ese árbitro por ejemplo vamos a poner la más la la más reciente la de ayer la mano del Atlético Madrid claro que el árbitro la interpreta porque porque está en el campo porque viene corriendo porque por un montón de circunstancias en la interpreta de una manera siberiana televisión ese árbitro ayer brindo Iglesias sobre ayer Prieto Iglesias la televisión igualó interpreta de diferente manera por lo tanto no se puede decir no como el árbitro ya ha interpretado el bar no entra yo creo calles el donde más margen de mejora tiene pero donde más difícil mejorar es porque porque la interpretación al Atlético Madrid al ochenta por ciento de los afición el Atlético de Madrid les ha parecido penalti ir al al cien por cien del Levante no

Voz 1375 04:07 hasta el punto si es el ganado hasta la nota de prensa dice es oye vamos a ver porque tenemos una herramienta como el bar vamos a pedirla pero claro el del bar lo que dices oye es que el árbitro de campo allí luego Thawra bueno pues llámale que vaya a la banda de oye mira mira lo revisaron el vídeo y a ver si es interpretando

Voz 0514 04:23 es y luego pues como hoy hasta luego COC como autocrítica también eh me pareció muy bien que que Velasco Carballo y Clos abriesen el abriesen pues eso

Voz 3 04:35 en la Ventana eso sí pero si te fijas

Voz 0514 04:39 ahora todo el mundo caido a un cursillo como digo yo hay Don cursillo de hora y media llora ya creen que tienen un master del bar es decir todos sonido un cursillo y ya no está solo no no no lo que me gusta escuchar muchas opiniones de la misma jugada todos Cándido ese cursillo la mitad dice una cosa y la meta dice otra dices ostras pues alguien o no ha apuntado bien o o no has escuchado mucho yo creo que es una buena idea pero muy peligrosa porque porque en hora y media tú no puede ser eh no pues doctor arte en el tema del que es una herramienta súper no nueva yo creo que eso eso al aficionado le ha engañado al aficionado la llega un mensaje distorsionado porque porque es muy la coletilla es decir no es que a nosotros en el bar Nos dijeron no es que nosotros en salvarnos dijeron y con eso ya crees que lo que tu dices es verdad

Voz 1375 05:28 ya va siempre eso es y no es así de cierto

Voz 0514 05:31 es decir complicado en el sentido yo me habló con árbitros en que James ha favorecido al arbitraje en que sales más tranquilo en que te marchas del campo más tranquilo que que no ha favorecido el arbitraje en el punto de vista que ha perdido la personalidad arbitral dentro del campo duro

Voz 1375 05:50 estos actos mentir tal sí sí sí sí claro que me entiendes porque está todo muy pobres tal como bien eso es eso es sí

Voz 0514 05:56 a mí me gustaba más la personalidad del árbitro cuando acertaba cuando se equivocaba porque lo que no puede ser es eso es decir yo creo que que había que haber o no se había cadáveres in invertido muchísimo más en una calidad arbitral mejor mucho más que en tecnologías y que historia

Voz 1375 06:13 pero si tuviera más venido a ti te hubiera gustado que hubiera habido bar cuando tú pitos

Voz 0514 06:19 para ciertas circunstancias que no entrase en los los grises y sobre Paraguay y yo siempre lo he dicho que pagó

Voz 1375 06:27 Barça es para tecnología de gol sí pero tú solito

Voz 0514 06:30 en tal entonces no pero a ver si es que por ejemplo el tema de las manos de las manos yo he tenido suerte de estar diecisiete años en Primera División esos diecisiete años ese debate existía sigue existiendo Debra seguirá existiendo que sea cota o mucho perfecto pero como es interpretativo cien por cien y es lo que te digo es decir en las jugadas más polémicas son las de interpretación y eso con barcos sin vernos y luego por eso te digo es decir y luego el mensaje de no es que en el mar el el mundo en el Mundial el bar funcionó mentira men Ci U te saco yo siete jugadas de penalti que que se equivocó en el bar que pasa que a los que se equivocaron fueron Inglaterra fueron Marruecos fueron Serbia fue Inglaterra fue Túnez uno ya es fue ya esos esos no es el Betis no es el Real Madrid no es el Barça no es el Atleti no es el suyo masones repasó en el Getafe Milán sí pero eso nos es eso ella y luego claro y luego qué pasa también que pasa que es en los que se amplifica mucho cuando hay un equipo grande porque para mí por ejemplo el error más grave en el bar hasta el momento

Voz 3 07:40 es el el Athletic Getafe es ese

Voz 5 07:43 no regresar minuto bestial pero no puede salir ese no fue salir inmune un agarrón teniendo esta es decir con una herramienta te lo puedes comer en Irán porque ella es perfecto como autocrítica en el campo el rabillo me he comido de eso sí el Campos grave normal no no pero pertinente lo está abriendo

Voz 0514 08:00 me metiese entendible eso es que es entendible en el campo y que tú te puedas comer pues por lo que sea estas mencionó por lo que sea hay una frase que que a mí siempre se me quedó grabado y os lo digo yo es decir cuando íbamos allí vas al Comité intentamos explicar los fallos ibas allí donde lo es que yo es que he visto esto no he visto lo otro Illa frase siempre que que te contestaba Díaz Vega te decía lo mismo hacia ya ya sabes qué pasa que aquí te pagan por ver

Voz 3 08:26 claro cada sí

Voz 4 08:28 entonces usted desmontó a todo el argumento joder qué razón tiene caro

Voz 1375 08:34 no voy Vega buenas noches hola buenas noches es que claro es decir si ves que te pagan por ver que vale es que sí

Voz 6 08:42 el arbitraje es un negocio que va de ver claro claro fundamentalmente de poco sirve correr

Voz 1375 08:47 luego al final lo exactamente me alegro saludarte que hace mucho que no hablábamos aquí repasando con Iturralde un poco el el balance del bar mañana escucharemos a Velasco Carballo ya ya Clos Gómez tú que has estado durante tantos años formando parte de de las traje español y designando a los árbitros y hablando ahí formando a los árbitros que es lo más importante como decía Itu invertir en la formación de los árbitros que nota le das salvar en esta primera vuelta de la Liga española

Voz 6 09:14 pues que estaba atentamente escuchándoos aquí vamos comparto cien por cien todo lo que se ha dicho incluso la nota le daría un notable no Jandro el sobresaliente si tanto tan alta sí sí sí sí sí porque hay muy pocas incidencias es es más es más el ruido el altavoz que sin ha generado con pequeñas incidencias que la cantidad de aciertos que ha tenido yo creo que como tiene como bien decía Eduardo bien con el tampoco con tan poco tiempo que sea querido para poder formar a los árbitros a los técnicos que tener en cuenta que también forman parte personas que no son del arbitraje en la lo que es la reproducción y la hiel la repetición de las jugadas dentro el equipo para que luego las personas que están en el bar puedan visitar puedan valorar con con exactitud las de esas jugadas esto del protocolo es importante decir que hay un protocolo y las que no están dentro del protocolo pues naturalmente no van a ser analizadas a menos que sea una cosa escandalosa pero todas las escandalosas Se están dentro de ese grupo de cuatro cuestiones claras que son el gol no gol el penalti no penalti la tarjeta roja directa o la confusión de identidad en caso de que se vaya expulsar a un jugador luego claro ahí situaciones en las que efectivamente como bien comentabais el están las jugadas a interpretación esas jugadas que para uno puede ser un cincuenta y ocho y para otro puede ser un cuarenta y dos

Voz 1375 10:45 Dati fue Manolo del Atlético Levante ayer si lo hubiera expirado sí

Voz 6 10:50 claro básicamente porque porque viéndolas en televisión es más fácil de de de de peritaje de verlas y de

Voz 1375 10:58 ir analizarlas y luego está el como sea mayor el artículo cuatro el juglar la circular con otras relamente que dice que el brazo si no lo puedes pegar y está apoyado mover es que es ahí donde entra aparte la decía titula interpretación no tu pues interpretar una cosa y el que esté en el bar dice no no es que el el brazo Lotina apoyado en el suelo no sólo puede rondar

Voz 6 11:18 no perdón perdón perdón es que efectivamente no estoy yo estoy confundido estoy confundido la jugada no quedó todas la mano que está apoyada en el suelo forma un solo cuerpo me parece

Voz 1375 11:26 me parece a mí que pensara diferente más que yo por eso no no es una exhaustiva jugada crea mucha claro iba a decir mira una interpretación de una manera de otra de otra porque hay tú pensaba que no que no era no no no no si es la mano es la mano de la de la jugada del penalti en la que el jugador del Levante tiene la mano en el en el cuerpo en el

Voz 6 11:44 suelo le pegan el brazo invitarnos exactamente esas jugadas que que cuando el brazo está apoyado donde se habló incluso hojita hay hueso a lo único que decir cuando sus caso tiene algún una pequeña discrepancia con con la CONCACAF que ellos entienden que ese tipo de jugadas sancionadas y en este caso concreto cuando el brazo ya está sujeto la mostraba lo suelo forman un solo cuerpo es no no no puede haber ni ni voluntad ni intencionalidad

Voz 1375 12:11 me quedo más tranquilo y digo y la de Rulli con Vinicius de las dos últimas por más polémicas

Voz 6 12:16 sí yo creo que tocan también esas ha comentado es decir es una jugada muy difícil para el árbitro porque efectivamente va el balón sale en la misma dirección en la misma dirección que va el jugador y entonces totalmente parece que es el jugador que tocó el balón pero yo tengo la sensación de que no llega que no llega a tocar la misma jugada muy complicada aunque el jugador también hace lo suyo por por por caerse yo creo que esa jugada en San dentro de estas crisis en las que se puede aclararse ose podría haberme luego en televisión al árbitro tendría por lo menos más elementos de juicio para determinar si o no en la jugada habiéndolo visto televisión yo creo que esa jugada sí requería cuando menos la advertencia al árbitro oye ve al monitor échale un vistazo Easy consiguiera es que no es que no hay otras que sí pues pues cambios dueño

Voz 1375 13:06 me parece dos preguntas quiero hacer deposite quiera hacer alguna más y tú ahora pero yo te quiera cerdos que te parece que los árbitros que pitan cada semana en el estadio sean también los mismos que esté en cada semana en la sala de bar crees que están igual de capacitados para el campo que para la sala

Voz 6 13:20 sí yo creo que sí porque vamos a ver los que están en la sala es una cuestión de lo que muchas veces hemos hecho durante años en televisión pero jugadas en televisión con una ventaja tremenda de que la puedes ver repetida yo creo que teniendo los conceptos idénticos a los que mañana en el campo es importante que que eso se transmita es decir yo estaría más seguro que teniendo Iturralde en sala de monitor que no una persona que no obtuviese el concepto de la arte

Voz 0514 13:51 vale es verdad pero te perdono momento en la pregunta Ésta es porque yo muchas veces incidido Manolo en el sentido que yo creo que XXI son demasiados te yo creo que voy a hacer un grupo reducido dentro de los árbitros de Primera División pero que igual con seis ocho personas en el bar los criterios se reducirían en cuanto a jugadas de manos a jugadas de yo creo eh que con veintiún cretinos es ampliar mucho la interpretación de la interpretación del barrio

Voz 6 14:18 la es la interpretación yo creo que tiene que estar sujeta a lo que debe o cerrada mejor dicho a una interpretación teórica práctica desde el árbitro en el campo y no puede no puede haber discrepancias en cuanto a lo que interprete el de Lhardy el árbitro en el campo o el árbitro de de Bart sencillamente dicen que el árbitro de verano arbitra quién arbitra es el árbitro de campo en árbitro de bar lo único que hace es revisar la jugada échale un vistazo ir comprueba ver si efectivamente lo que has visto en el campo es lo mismo que está siendo la el el monitor digamos que los criterios deben ser los mismos en este sentido que ocurre que cuando las jugando son grises van a seguir siendo grises

Voz 1375 15:00 dic dicho eso yo he comentado muchas veces

Voz 6 15:03 que una herramienta esencial sería algo que ya herramienta que decidiera por sí misma ya está casi lo hace porque en un altísimo porcentaje que otra perfectamente lo que es blanco y es negro gol no gol penalti no es penalti salvo que sean jugadas en las que están en el límite en el cuarenta y nueve cincuenta y uno claro eso es absoluto

Voz 1375 15:22 ya ya forma parte del gusto personal del interés de que cada uno pueda tener por los colores está claro que no iba a preguntarle algo más no no no nos era simplemente pero yo quería la última quería hacer de yo he Manolo es Si te has dicho a al va a reponer un notable sobresaliente la verdad es que ya Velasco Carballo al Griego también

Voz 6 15:44 lo mismo lo mismo si se si sí creo que están haciendo las cosas muy bien que que han empezado con con con mucha premura co con muy poco tiempo y la verdad es que están trabajando francamente bien y hay que darles tiempo llevan seis meses en en el comité ahí el trabajo que están haciendo es extraordinario con lo cual no podemos andar pensando o buscando causas ocultas dentro de lo que puede ser el resultado un partido porque efectivamente el bar lo único que nos da y nos va a traer ahora lo va también instalar la la UEFA es una seguridad mayor de que no pueda haber un resultado injusto por culpa de un error grosero no

Voz 1375 16:27 echar de menos el arbitraje no

Voz 6 16:30 pues la verdad es que de yo siempre he dicho que desde fuera del arbitraje hay ir comprobar que después de casi treinta y cinco años se puede tener un fin de semana libre

Voz 1375 16:41 es extraordinario

Voz 0514 16:44 pero bueno yo creo que se marche de te voy a decir es en los últimos treinta años ha habido dos dos momentos donde el arbitraje cambia totalmente uno está claro que es el bar por lo que viene haciendo mía cambia el arbitraje cien por cien pero antes de ese momento el arbitraje cambio de amateurismo a profesionalismo

Voz 3 17:07 por la irrupción de Diarra

Voz 6 17:10 muchas gracias Eduardo yo tuve la suerte de contar con personas como tú árbitros de una extraordinaria solvencia en la parte humana que trabajar con con esa con ese material con esas con esas condiciones pues lógicamente se facilita mucho las cosas nosotros ha pasado trabajo por lo que hemos conseguido efectivamente crear un concepto un carácter profesional es por el bien del fútbol porque a fin de cuentas el arbitraje como entrenador he como el médico como muchos profesionales que rodea al fútbol no dejan de ser instrumentos para

Voz 1375 17:44 el fútbol oye crees que crees que el y tu comentarista ha mejorado al y tú Árbitro

Voz 6 17:50 el y tú comentarista yo hombre a mí Eduardo como árbitro siempre me ha gustado muchísimo pero como comentarista lo hace francamente bien se lo hace extraordinariamente bien

Voz 1375 18:00 yo les sonría le pondría un notable también

Voz 6 18:02 en tanto compromiso como comentarista

Voz 1375 18:05 le hemos puesto una cláusula prohibitiva para los clubes internacionales un abrazo Manolo me alegra oir te igualmente sigue disfrutando de los fines de semana libres por si acaso soy te acababas dentro de un abrazo abrazos gracias pues nada ahí tu mañana te leo en el as que creo que haces algo también de balance de del bar

Voz 0514 18:23 sí un poquitín incidiendo en esto no es decir que está muy bien lo lo lo mejor pero que también no no sangre no nos engañemos nos hagamos trampas al solitario en el tema sobre todo de de de la interpretación no puede caber todo dentro del mismo saco de la interpretación porque lo que te ha dicho a la Manolo es decir en la definición interpretación no pero te dicho dale al árbitro la posibilidad de verla en acción es interés

Voz 5 18:50 yo espero que la intérprete que la vea al árbitro no queremos esto que tiene la última ustedes qué susto cuando ha dicho que no era penalti queda pero yo también he dicho estrado yo he dicho yo digo me cuelgo ya está

Voz 1375 19:01 eso es haga la circulares a cuatro digo pues la circular cuatro y estaba equivocándose de jugar jugar pues nada ahí queda mañana porque dicen Velasco Carballo y Clos Gómez y mañana lo contamos en el lo que apunta esta frase a punto

Voz 3 19:14 estoy muy orgulloso de mis Árbitros