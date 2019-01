Álvaro Benito, Kiko, Gustavo López y Cañizares eligen a los mejores de la primera vuelta

Voz 1887 00:00 esto está por ahí Kiko Narváez hola Kiko muy buena hola qué tal muy buenas la Gustavo López hola hola Manu

Voz 1 00:05 qué tal muy buenas muy buenas

Voz 1887 00:07 está Álvaro Benito por ahí Álvaro buenas noches Manu y esto también Santi Cañizares hola Cañete buenas noches pues ha terminado la primera vuelta y ahora os pregunto qué es no sé lo que más nos ha gustado

Voz 1375 00:17 primera vuelta pero hay que hablar de de el fin de semana y sobre todo de de lo que pasó ayer de este de este Real Madrid anoche ya hablábamos con Álvaro Benito Si me preguntaba Dani Garrido si me pareció una falta de respeto lo que está haciendo Solari con con Isco decía Álvaro bonito que exactamente falta de respeto o no pero que hay algo ahí que evidentemente es escapa que no sólo rendimiento deportivo una tiro a los demás no sé si os parece que Isco un jugador como Isco que está difuminando en el Madrid en la Liga española y en el fútbol español y que puede que también la selección acabe perdiendo es entendible lo que está siendo Solari con él

Voz 2 00:54 Cañete empiezo a ver entendible es difícil de entender porque yo creo que es un jugador que se pueda aprovechar mucho más de lo que están aprovechando Solari que además el Madrid necesita de el aprovechamiento de todos sus jugadores es difícil de entender en Puente Der que bueno pues no le guste mucho su forma de jugar que no se acople demasiado el sistema y a lo mejor no cuente con él como titular pero que no juega nunca o prácticamente nunca es sí le entender pero bueno en tampoco me parece una falta de respeto al final son decisiones del entrenador y él es el que las toma y en ese sentido el futbolista tiene que aceptarla Si eso sí de enfocar un poco su ver tener también visión de a medio y largo plazo no el corto plazo es evidente que es lo peor para él porque nunca yo creo que ha estado incluso en fases que no ha sido titular no ha estado tan orillado no por decirlo de alguna forma con respecto a los a las necesidades de jugar y al resto de sus compañeros yo creo que él ahora mismo en su cabeza está pensando me creo a Solari que es entrenador del Madrid y me quedo aquí me marcho o me creo que esto es un entró interino y el año que viene no project

Voz 3 01:55 claro es que fijaros lo que lo que habla lo que habla

Voz 1375 01:59 vamos en verano no hace tanto eh cuando se iba a Cristiano decíamos bueno éste tiene que ser el año de Bale un paso al frente Isco dos pasos al frente Asensio tiene que ser su año y al final quitando o Benzema que es el que aunque no es este destapando con goles pero sí que está a buen nivel pero de los demás no disco Asensio Bale donde están los que tenían que dar el paso al frente no

Voz 1266 02:19 es la dificultad no que muchas veces cuando habla

Voz 4 02:22 a las vamos a jugadores top Crack

Voz 1266 02:25 tal es de de mantener la regularidad mantener la la continuidad y Isère también fuerte de coco y tenía pasión por por su trabajo y tener de desafío que ir creciendo día a día en el tema de de Isco lo que sí está ha abierto la veda especulaciones en el momento en el que Solari no comenta lo lo motivo porque nadie se cree que Isco es el número veinte del Real Madrid por mucho de que Solari de gusten banda gente que Curra que trabaja que son de de vuelta que tienen uno contra uno que por dentro le puede gustar un jugador dinámico que a lo mejor a la hora de Beni recibir girar que Valverde que pueda abarcar campo que yo todo eso totalmente de acuerdo ahora lo que no me creo futbolísticamente que allí en el segundo tiempo con todo mi respeto de la criatura el chaval el que todavía no lo he visto mucho Cristo juega por detrás de Vinicius Hinault juegue o no juegue Isco es un jugador que en el número veinte para mí de la plantilla no está obvio por su característica que condicione ahora que la especulación está abierta en el momento de que no se comenta que es lo que puede pasar Ia algo es obvio y evidente que qué pasa parte de que le gusten banda gente curra que venga que vaya pero ahora el número veinte yo no me creo que sea Isco en en este el Real Madrid

Voz 1375 03:44 ni tú ni nadie eh bueno ahí está ahí sobre todo luego el fútbol lo que está haciendo el equipo ayer también hablábamos esto no de si el Madrid de Solari con las arriesgadas decisiones que toma cuando hace la alineación especialmente la que afecta Isco pero si está mejorando el Madrid de Solari al Madrid de Lopetegui no sé si avisó a Joaquín que hemos empezado con Joaquín El Larguero dice Joaquín a mí me sorprendió anoche en Madrid me me sorprendió porque aunque tenía bajas ha dicho Joaquín yo no me esperaba al Madrid metió tan atrás en su campo en la segunda parte no PSOE hecho jugador del Betis Joaquín

Voz 0749 04:17 a mí la primera media hora el Madrid me gustó y me gustó mucho me sorprendió esa línea de tres Si y luego con los dos carrileros el medio campo creo que Modric fue encontrando un mayor ritmo en lo futbolístico creo que tuvo espacio de inicio para correr también Benzema mejora mucho ese juego tan dinámico que necesita el Real Madrid a primera media hora XXXV minuto el Madrid me gustó es verdad que después han sido tiempo con la salida de de Benzema creció mucho más el Betis le dejó el balón y eso sí me sorprendió del Madrid no un Real Madrid replegado eh pareció un equipo pequeño no de cómo defendió de la forma que defendió perdía muy rápido el balón no tuvo el control del juego y el Beti creció en el en el partido eso sí me sorprendió mano creo que sorprendió a todos no hemos visto muchos partidos el Real Madrid de de de golpe a golpe no hay seguramente ganando porque tiene mayor mayor pegada pero ayer no fue ese partido replegó no tenía el balón a contra tampoco hacia muchísimo daño pero bueno para mí no es mejor que el de Lopetegui el Real Madrid de Solari si está teniendo mejores resaltó que el de Lopetegui pero la forma de jugar de interpretar ISI para el gusto futbolístico a mí personalmente no me parece mejor el

Voz 3 05:32 bueno Álvaro ya nos ha contado en Carrusel El Larguero lo que lo que pensaba de el del Real Madrid es del Barça

Voz 1375 05:41 hablaba Kiko de los jugadores que tienen hambre que tienen que siguen de constancia de esa regularidad de los años que pasan las temporadas de estaba oyendo digo sea algo como Messi Suárez no que que da igual los años que pasen quién se vaya quién venga sea que manera

Voz 1266 05:54 si viene triturar a los rivales no hay no el tema adecuando a lo vamos a Cristiano y es cierto que no hay que no tiene esa brillantez pero claro cuando hablamos de club como el Real Madrid o el Atlético de Madrid estamos hablando de que Griezmann no tiene su pareja ni Benzema es el mejor jugador desde la llegada de de Solari pero con Gareth Bale pues no tiene esa continuidad pero claro se aprovecha de tienes la mejor pareja que hay en la Liga española y cuando hablamos de la voracidad la pasión y el trabajo bueno un ejemplo de ver el partido ante el Eibar de de Luis Suárez no que es un auténtico espectáculo a la hora de buscar la pared de de robar para que Leo Messi de que en un saque de banda barbilla alegan en la espalda y sea el más rápido a pesar de que Armilla después no tiene que tiene que Ferrara algo y se queda mirando pero pero es cierto que los jugadores que está marcando la diferencia ya después de jugar lo que es la la primera vuelta no engaña la estadística a nadie cuando lo dos jugadores son los que llevan más manejable que hay que cualquier equipo de la Primera de la primera

Voz 1375 06:56 es tremendo relato Álvaro XXXI sólo el Sevilla y el Celta llevan los mismos goles todo el Sevilla y todo el Celta en los mismos que sólo Messi Suárez no

Voz 0916 07:05 sí es tremendo pero además menos estamos que está basado en la eficacia no porque es Barcelona sea el equipo que más llega seguramente por ejemplo el Real Madrid no se me gustaría saber el número de remates pero no tiene que estar lejos seguramente del número de remates del Barcelona en lo que llevamos de primera vuelta y seguramente algunos equipos habrán rematado mucho muchísimo que de lo que dice siempre Cañete no la eficacia que tiene Messi sobre todo Messi pero también Suárez pues no la están teniendo otros delanteros en en otros equipos y los equipos que tienen más eficacia son los que más alto en la tabla no esto es un deporte donde de donde lo lo que valen son los goles ni las ocasiones de gol ni tener más el balón y darse muchos pases y además yo creo que la tendencia fíjate de que habla acordarse cuando hablábamos del Mundial del del triunfo de la del del estilo del modelo que había triunfado en el Mundial yo creo que cada vez se ve menos brillantez en en ahora estamos en esta fase de de en el fútbol europeo pues los equipos ganan la mayoría algunos pues porque basados en en una solidez bueno bueno bueno apretar bien defender bien ser agresivos pero ya no vemos equipos con esa brillante futbolística no por lo menos a día de hoy el Barça pues el año pasado cimentó es su éxito en ser un equipo sólido y este año que empezó titubeante en cuanto lo defensivo yo creo que a recuperado esos valores y claro luego tiene los dos arriba que te la enchufa entonces pues eso conjugado jugado hace que sea que sea el equipo más regular

Voz 1375 08:27 es la regularidad de de de Messi sobre todo Gustavo no yo creo que el Barça es un poco el reflejo de un tío que no para que no falla nunca efectivamente una competición como la Liga la eficacia no le puedes perdonar ningún al al Fútbol Club Barcelona y tampoco les

Voz 0749 08:41 permitirse o no lo puede permitir que Messi pisó el área porque te la manta en las esquinas y esa realidad de Fútbol Club Barcelona gustando mucho también Piqué creo que han levantado muchísimo su nivel y creo que también hay junto con Leung Let están haciendo una una un buen tercio de temporada me ha gustado también el mediocampo ahora mismo Airbus busqué no empezó bien y ahora parece que empieza a funcionar mucho mejor pero la pareja que te marca la diferencia Suárez y Messi ahí está yo creo que todo lo que se está basando el Fútbol Club Barcelona entre esos dos después defendiendo bien ante un portero también que salvó a muchos puntos se salva muchos goles también es un pilar importante creo que el Fútbol Club Barcelona en ese sentido con menos juego mejores resultado y sobre todo con mucha más pegada

Voz 1375 09:26 eh Cañete si te pregunto el equipo que más te ha gustado de la primera vuelta

Voz 2 09:31 bueno yo creo que el Barcelona juega con un Joker esto es como un una partida de cartas y tú tienes un comodín que puede que ligas más que los demás entonces claro en equipo yo creo que Messi premia mucho al Barcelona y entonces por lo tanto las zonas lider y por lo tanto es el equipo ahora mismo hacia hable el que más me ha gustado

Voz 1375 09:47 del Barça que ha habido muchos que hemos ido destacando cada semana

Voz 2 09:49 sí me han gustado mucho equipos me gustaba mucho el Sevilla para ser el primer año de Machín yo creo que era muy difícil llegar imponer un una idea de juego no vistan Sevilla hasta la llegada de Machín muy peculiar en su juego y sin embargo la aceptaron muy de los jugadores si efectivamente el equipo está funcionando bastante bien me está gustando también mucho el Getafe un año más yo creo que sigue creciendo con Bordalás está otra vez en posición de Europa hay y es un equipo que viene creciendo muchísimo allí y me está gustando todo en general en lo futbolístico sinceramente incluso los equipos que están en descenso creo que las redes

Voz 1375 10:24 el Rayo bien cómo va a estar este año efectivamente

Voz 2 10:27 no yo creo que hay mucha igualdad yo creo que esto es lo mejor que hay en la Liga hay muchísima igualdad no vemos resultados amplios creo que hay pocos errores en defensa hay pocos errores de los porteros regalan poco las defensas están marcando diferencia a los equipos que encuentra en la esquina de la portería no por ejemplo Villarreal el otro día casi derriba el el la portería chutado al palo la cantidad es decir que chutó al palo no hace goles y al final pues está en una posición ahora mismo dramática el Valencia tres cuartos de lo mismo dado es verdad que su fútbol ha descendido respecto a la temporada pasada pero es verdad también que le está costando horrores hacer gol y que solamente con que hubiera sido algo más fiable de cara al gol sumaría seis nueve puntos que le darían para estar luchando ahora mismo por Europa que es donde quiere estar no entonces hay muchísima igualdad lo futbolístico se reparte la posesión de manera muy habitual ir los equipos que están teniendo certeza a cierto cálida de cara al gol pues son los equipos que ahora mismo están por delante son un ejemplo Williams ha hecho tres goles en dos partidos ha encontrado la manera de hacer gol en en San Mamés no tuvo tantas ocasiones en San Mamés ni tampoco en Balaídos pero sin embargo ha hecho tres goles son seis puntos con seis puntos más en el Atleti ahora mismo Si gana el domingo en Villarreal pues estará pensando en Europa ahí hace dos días pues era una situación absolutamente crítica la igualdad es muy grande y el que tenga la fortuna al acierto o la calidad de de definir mejor que el rival es lo que más está marcando diferencia este año sin equipo sería

Voz 1375 11:58 el Barça si te dijera Un segundo equipo después del Barça cual pondrías un equipo en la primera vuelta el Barça ahí yo voy a poner al Sevilla y al Sevilla

Voz 1266 12:07 vale y Kiko yo Art Deportivo Alavés y sus treinta y dos punto el pico pero ya desde que lo cogió el Pitu Abelardo en mérito es terrible a mi me gusta mucho el Sevilla de de Machín pero es cierto que si me tuviese que quedar con un equipo aparte de la igualdad es el Deportivo

Voz 1375 12:25 el Alavés si segundo Sevilla Gustavo

Voz 1 12:28 más te abuchea

Voz 0749 12:29 coincido con Kiko en el Alavés el creo que está haciendo una temporada brillante y en sus casas hace muy fuerte un equipo muy bien trabajado muy compacto muy serio y que nunca baja los brazos y otro es el Getafe un año más y creo que el Getafe e independientemente de las críticas que recibe tanto su fútbol como entrenador a mí me parece un señor equipo con muchísimas virtudes y Álvaro

Voz 0916 12:50 yo coincido con Guus obviamente el Barça es entrar dentro de lo probable y posible que esté líder no con el equipo que tiene pues entre él y Real Madrid eso es es lo normal lo habitual siempre estando con el Atlético ahí de cerca pero los equipos que están muy yo creo que el Alavés está muy por encima de lo esperado y de lo que por presupuesto plantilla etc entonces tiene muchísimo mérito ahí en lo extiende a lo que a lo que jugó Abelardo de la temporada pasada desde que llegó esa desde su llegada merece un espectáculo que la cantidad de puntos que ha conseguido el Getafe también yo creo que el getafense lo valoramos y yo creo que desde aquí desde desde este punto de cómo estamos la jornada lo valoramos pero todavía no se valora lo suficiente el mérito que tiene

Voz 1375 13:34 pues Cañete del Barça Kiko Gustavo oí Álvaro el Alavés y luego el segundo del Sevilla para Kiko y para Cañizares Getafe para Gustavo para para Álvaro hoy decir nombre que ya sé que es muy difícil esto eh pero dentro del buen nivel de tantos y tantos buenos entrenadores española están saliendo si tuvieras que darle el mejor entrenador la primera vuelta Cañete

Voz 2 13:56 es que Marcelino no no no este año no el año pasado así pero este año el hombre de unas no está claro

Voz 1375 14:02 cuánta Amaury voy a hacer un podio en si te del

Voz 2 14:04 primero Adelardo el segundo a Machín y el tercero

Voz 1375 14:07 además Abelardo Marchini y Bordalás pues me da que vais a estar bastante a ver Kiko

Voz 6 14:12 me da igual que según el primero segundo tercero pero yo los tres primeros diecinueve partidos viene apuesta así hombres por el mérito

Voz 1266 14:20 de lo que tiene si esos tres Abelardo Machín Bordalás

Voz 1375 14:22 a Gustavo

Voz 0749 14:24 el Pitu Bordalás iraquí le voy a dar una lanza a Sergio el del Valladolid vamos

Voz 1375 14:30 bueno estamos ahí sufriendo eh bueno y Álvaro mira dice tengo por aquí a un chaval que está haciendo con el pulgar hacia arriba me parece bien lo de ese momento debían perdone buenas noches

Voz 7 14:39 hombre

Voz 1 14:42 siempre te tiras coge la ha entrado en cuanto a su utilizó la palabra Joker ha pronunciado yo creo que esa noche de casino tuyas rabona estado me dio una alarma Álvaro Pedro mañana a tuyos tu entrenador

Voz 0916 15:05 pues top tres me quedaría con Abelardo con con Bordalás y con ICO Machín Perovic

Voz 8 15:10 es una época dorada de entrenadores españoles siempre los ha habido buenos pero yo creo que ahora estamos hay muchos y muy buenos

Voz 1 15:17 Cañete el mejor jugador de la primera vuelta quitando al Joker criticando claro de qué tonterías verá el Joker

Voz 2 15:27 Messi tiró más me ha gustado Sarabia me gusta mucho Sarabia en el Sevilla me gusta mucho Jorge Molina en el Getafe me gusta mucho también en la temporada que está haciendo Manu en el Alavés me está gustando mucho canales en el Betis por ejemplo

Voz 1375 15:42 sí

Voz 2 15:44 a ver qué me acuerdo alguno más por ahí de que haber alguno más pero bueno ahora me lo recordáis vosotros que tener más tiempo a pensar que yo he visto

Voz 1375 15:52 aquí

Voz 1 15:55 ahí está para ir al baño

Voz 6 15:59 sí Sara vía mano has dicho eso canales Kiko primera vuelta el que más te gusta mira Rodrigo

Voz 1266 16:08 el del Atlético y el chaval lo rápido que es adaptado con con el Cholo una le doy mucho mérito que parecía que al principio le llega a costar si el tema de canales que ha dado un pasito a Adelante después no sé eso los doce o trece goles de de la criatura de Stuani

Voz 6 16:25 un jugador que tiene también un mérito paso de cosas buenas son pasaron primero y Gustavo pero suena vueltas me quedo mucho más fíjate con lo entrenadores y jugadores no que enlace con jugadores por la igualdad

Voz 1266 16:39 hay hablábamos también de Paco López que en otro día sí y también tiene buena pinta

Voz 0749 16:47 yo me quedo con Sarabia también Canales es un jugador que me está apareciendo importantísimo para el Betis también que después eh

Voz 1266 17:00 poco más es dicen para resaltar

Voz 1 17:03 sábado llega y el comandante Morales tumorales y morales tan bien

Voz 0749 17:11 también

Voz 1 17:14 ya es poco más que me llame la atención no no tengo ningún argentino dando vueltas por ahí no ya loros

Voz 0916 17:21 Mona yo sin contar a Messi obviamente

Voz 9 17:24 eh Griezmann creo que que

Voz 0916 17:27 la mente está haciendo está liderando yo creo que de una manera clara y justificando el esfuerzo que ha hecho el Atlético de Madrid a nivel económico porque se quedara creo que está tirando del carro de una manera aclara luego Sarabia para mí es eh creo que está de selección llevaba lleva ya tiempo de selección el jugador revelación au el jugador sabemos si aquí viven pon premia al jugador más mejorado pues yo creo que que yo creía dabas ha dado ese saltito pues es alto o el gran salto de calidad para estar entre los grandes de la Liga y luego también Stuani Borja Iglesias porque

Voz 1 18:03 también hace

Voz 0916 18:04 por lo difícil que es hacer gol en la Liga yo creo que es son fundamentales

Voz 8 18:07 es los equipos que se me ocurre otra no se me ocurre otro que Yago Aspas que está la sanidad gallega intentando recurre

Voz 1 18:12 sí porque eso exacto y nos olvidemos de uno está lesionado y que me parece que empezó muy bien la Liga

Voz 1375 18:18 nos lateral izquierdo echa de menos ahora ayer frente estaba ahí pero va

Voz 0749 18:23 creo que también es un jugador que le puede dar mucho al Betis que ahora está lesionado pero

Voz 0916 18:28 empezó muy bien la temporada

Voz 1375 18:30 sabemos un poco de porteros no pues mira no le iba a decir a Cañete a él te iba a decir tiene buena pinta el Sevilla Cañete

Voz 1 18:38 la crisis de la diferente historia ante el Getafe va a Soria

Voz 2 18:44 extraordinario también pondría al mejor portero de la primera vuelta

Voz 1 18:47 no sé quién pondría pero mira me ha gustado venga me ha gustado

Voz 2 18:49 a Clichy aparte ya de los de los top los que están entre los diez mejores porteros del mundo que esos ya los conocemos los todas etcétera etcétera yo creo que puntos para Pacheco puntos también para Buckley para el que la fichado porque no era no era sencillo ese fichaje en un fichaje de Riesgo ha mejorado mucho Bono tremendo la mejora de Bono en el en el Girona

Voz 0749 19:12 presionante me encanta dándose intensísima ha sido nada

Voz 2 19:15 de renovó el otro día se atrevió a esto hacer allí lo visteis

Voz 1 19:17 los ruleta Letta pero que supo es había renovado Kiko por las que eso sí contrato lo hace todo lo auténtico padre selenitas pues yo la ruleta no me va vendrá

Voz 2 19:27 sin contrato no lo hace Pau pese a que me he metido algo el otro día contra él desde fallos tiene responsabilidad creo que también ha crecido mucho en el Betis ha elegido muy bien el equipo y el destino oye que fenómeno Ferrer qué listo es fichando futbolistas hay in lo bueno es que no hay no hay otro equipo no que no hay porteros malos quiere decir que todos están funcionando bien incluso la duda que había tremenda en el Huesca solventados fenomenalmente bien Santamaría que yo creo que si hubiera jugado este chico antes el Huesca lo hubiera anotado en tendría algún punto

Voz 1375 20:00 que se note Sandy ha sido el tercer

Voz 2 20:03 la lección la segunda de Francisco tercera lección en general

Voz 6 20:08 me haces el ranking de Raúl Gustavo Kiko Álvaro y Cañete

Voz 1375 20:13 yo les pondría a los a los cuatro en el podio

Voz 1 20:17 ahora parada ahora que se ordenen me llevaron

Voz 6 20:22 yo me quedo con Payne y el Getafe

Voz 1 20:27 una maravilla mejoró pero Grafite

Voz 4 20:35 oye somos muy justo con los utillero es que no hacemos muchas cosas

Voz 2 20:41 por el de efectivamente un y murió marcó ciento soy señor Miguel comentar hoy murió marcial que ha sido ha sido utillero el Celta durante muchísimos años los suyos hablaran algo parecido a lo que es España ETA el Valencia una persona tremendamente querida que nos costaba sus historias de pequeño jugando el hombre pues tenía que pasar tabaco entre la frontera de Portugal y Francia se tenía que andar tirando del tren cuando venía a los ensayos que tuve yo en Palencia más creamos el tortas por algo pues agarraba unas tortas

Voz 1 21:13 era novillero a ver si hay tiempo para tu anécdota la derecha a la es la mejor desastre eh se tiene que contar apuntar les Raúl el látigo también eh

Voz 6 21:32 es verdad que no se podía poner la camiseta porque le dio la espalda

Voz 1 21:37 el eso es por un dado una un adelanto

Voz 11 21:44 sí tenía un compañero que tenía un látigo que tenía

Voz 1 21:50 muy bien

Voz 11 21:52 con un patadón voy a casa

Voz 1 21:57 bueno ha pegado a mí en el cuello

Voz 1375 21:59 qué equipo eras

Voz 1 22:00 el Melilla en el Melilla compañero que hacía que te venía te pegaban en en el juicio estaba en la mili tenía el cuello pelado venía por detrás y me ha pegado unos latigazos del tuvo el caddie de portero

Voz 1266 22:19 de subió al primer equipo

Voz 12 22:21 eh

Voz 6 22:22 si te daban el cuello no no que va se guardaba al jabón dijo

Voz 1 22:26 entendiste lo del tubo donde está la Cadena SER esperando a la bolsa esperando pues la radio sigue Meyer siguen ahí

Voz 1375 22:41 ah ahora cuántas cosas Davis contado a un utillero Quico que no lo habéis contado nadie no

Voz 6 22:46 nosotros teníamos los hermanos Andy de los luego te acuerdas sí sí sí

Voz 1266 22:51 hoy se tenían que comer todo la pena sobre

Voz 6 22:54 todo pero fiel la alegría eh porque es que no se perdía ninguno cuando miraba atrás noventa y ocho Kiko Don King

Voz 1 23:00 insiste en el Cadí noticieros hombre

Voz 4 23:02 lo que sí está aprovechan la ira no podía tener más miedo a las el final a ser posible escondite

Voz 6 23:16 llamó la cinta de para atrás comienzo la POTA cuando iba limpio y cuando metía la mano encajaba la Carrie si va corriendo la playa ancianos Caixa no hasta que no vi un día el Beckenbauer de la bahía atropelló sin crea una serpiente llenos de verdad la metimos debajo Jandro iban pasando haya revelado ya Rovira cuando ese hombre viola la serpiente muerta corre no corriendo que no volvía que se quedaba matado a Moreno estaba guapo guapo siempre estaba todo todo el año Moreno Moreno todo lo días González tenía cada uno que uno

Voz 2 23:52 dicen que en que es un sus miedos está muerto porque ya es recuerdo uno que tenía Hydro fobia que tenía algo de fobia al agua y estábamos todo el día estaba duchando donde estaba todo el día

Voz 7 24:05 qué hay que hacer la mitad de fútbol la mitad si le queda un minuto para Pedro More

Voz 6 24:10 pero está escuchando los para que me cuente qué ha dicho Marcelino que mañana juega contra el Sporting en Mestalla Pedro pues mira

Voz 1716 24:15 para no pasarme lo empezamos escuchando a él

Voz 13 24:18 sabía de esta reunión antes de de ese partido y la verdad no estoy preocupado por lo que sucede allí en si el club el propietario el dueño decide prescindir del cuerpo técnico el cual encabeza yo tengo que respetarlo los resultados son peores de lo que esperábamos

Voz 1375 24:34 eso se refiere a una reunión que

Voz 1716 24:36 ya contábamos el sábado por la tarde que se iba a producir viajaron el domingo por la mañana ayer por la mañana viajaron Anil Murphy Mateo Alemán ha habido una reunión esta mañana en Singapur ánima allí son tres horas perdón siete horas más información que tenemos de allí de designar

Voz 6 24:52 Moore es un titular que dice tranquilidad

Voz 1716 24:54 por lo tanto e imaginamos que el propietario pues confirma las tesis de la dirección general deportiva que es continuar con Marcelino como como entrenador de ahí ese corte que hemos escuchado

Voz 1375 25:07 pues nada a ver qué pasa mañana en el partido de Copa mañana Juan Getafe Valladolid y el Valencia Sporting con Marcelino hay pendiente de lo que pasa en el en el dorso yo no sé si es que perdió el que participará mañana marajás

Voz 1716 25:18 casi todo suplentes porque el Valencia ha dicho claramente como club que prioriza la Liga después la Europa League y en tercer lugar la Copa del Rey no la tira pero en hora prioriza de mañana

Voz 1375 25:28 Morata me han sobrado dos segundos va tan sobrado veinte me voy con Raúl que dice que tiene un jugador que es de segunda pero de primera vamos a ver quiénes pues es si dice que sí y que se hincha a meter goles y ya sabéis quiénes no