Enric Gallego: "Es verdad que nunca me imagine llegar a donde he llegado a día de hoy"

Voz 1 00:00 hay siete como cada lunes con Raúl Ruiz

Voz 1806 00:02 muy buenas noches te dirá pues ha terminado la primera vuelta de

Voz 2 00:07 de la Liga Un dos tres

Voz 1806 00:11 ya empezamos a descontar no se ha llamado mucho la atención un jugador que es el máximo goleador de la categoría que se llama Enrique Gallego y que la curiosidad que tiene es que se ha presentado

Voz 3 00:25 su carta de presentación en el fútbol profesional ha sido contraen

Voz 1806 00:28 hay dos años hasta ahora pues están Juan todo entre Tercera Segunda B antes en en Regional explotaban los XXXII ya ya había explotado lo que pasa que que no había tenido la oportunidad a lo mejor de de de demostrarlo en el fútbol profesional no iría afortunadamente la temporada pasada lo fichó el Extremadura gran fichaje por cierto aquí ascendió con el Extremadura segunda división por eso está en el fútbol profesional porque ascendió con Extremadura los doscientos mil doscientos mil euros y señor del Cornellà hacernos doscientos millones unos quinientos mil euros acertó de pleno porque es el máximo goleador de la Liga unos tres

Voz 2 01:07 claro Anta para llegar ahí ha tenido que trabaja bien

Voz 1806 01:13 pero un camión repuso máquinas de aire acondicionado estuvo con bicicletas por Barcelona pero que te lo cuente porque a mí me parece como que está a punto de cumplirse el sueño americano

Voz 1375 01:26 de un futbolista está por ahí hasta ahora de la noche en Río Gallegos Enric muy buenas noches todo esto ahora suele estar durmiendo ya casi no

Voz 4 01:33 eh no no pasa nada más estampar ratito hombre no pasará un ratito allí o con Raúl Ruiz

Voz 1375 01:40 a contarnos un poco hubiera que te te hemos hecho entrevistas hicimos un reportaje en cuatro también te ha hecho Raúl Ruiz te hemos hecho entrega

Voz 5 01:45 por qué porque la gente es verdad que estamos

Voz 1375 01:48 cuando de Tim más que ningún año tú es que hasta los veintisiete años no te dedicas te cien por cien al fútbol no

Voz 6 01:54 bueno fue un poquito poquito antes pero bueno muchas veces sí que lo por lo compaginaba con con algún trabajo

Voz 7 02:03 buenas echó de has hecho de todo en de

Voz 1806 02:07 partido por con con un camión que también tenías que ir a al puerto de Barcelona no

Voz 8 02:13 se transportaban de todo no nos va a veces

Voz 1806 02:15 no sabía ni lo que llevaba no

Voz 9 02:17 no no no hubo una

Voz 6 02:20 en una temporada que era de como tú tú dicha todo muchas veces no que hagas lo que es la la caja esa puerta lo que iba dentro coste descargaban asistió ironizó descargaban nadie hasta ese cero lo que pido a todos

Voz 1375 02:38 lo cual no todo legal

Voz 10 02:39 sí sí sí sí estaba parada ir a la no es legal

Voz 1806 02:43 luego es verdad que sea dicho Isa

Voz 7 02:46 lo que trabajó de albañil no es así lo que hacías que te ponías máquinas de aire acondicionado no de de frío industrial

Voz 6 02:55 sí uno entraba una empresa dos años donde tenía un poquito de lo que yo sé que cantabas lo quiera pues Caprabo mundo donde de veras y eso es bueno aparte pues si quieres decir bueno pues se montaba algún algún en el Senado y demás

Voz 1806 03:15 ahí fue empresas donde fue un amigo tuyo no que te metió Ical que les digo este el gol

Voz 8 03:26 hola amigo de de toda la vida unos años pero no sabíamos crío voy hay junto sí bueno no me me me metió a trabajar cuando necesitaba igual mira el el día que yo metió el primer gol en este año lo digo porque fue el día que que falleció

Voz 1806 03:52 sí sí pero tuvo la de meter el gol y poder dedicárselo no Enric

Voz 8 03:58 si así fuera así fue ya que bueno él estuvo unos años

Voz 6 04:05 luchando con mucha gente ventas de del cáncer

Voz 8 04:09 sí bueno me al final da la lucha eso no durante me enteré examine mañana si mañana soy más noche una voz ante vamos que me haya partido bueno mira tuve da la suerte

Voz 10 04:30 de mal Cabré dedicarle contra el Granada creo me parecía sí dedicárselo a él

Voz 8 04:36 sé que le algo

Voz 1375 04:41 oye rico lo que me quedo yo cada vez que te escucho es con la cantidad de chavales y no tan chavales que muchos estarán oyendo el larguero

Voz 1806 04:48 lo que siguen con el sueño de triunfar en el fútbol

Voz 1375 04:51 que muchos dicen a tu ya con veintiséis veintisiete olvídate con veintiocho tuya dedica de otra cosa y sin embargo tú seguís te compaginándolo los trabajos con el fútbol estás a punto de cumplir tus sueños dar el salto a Segunda está muy cerca de dar el salto a Primera División

Voz 8 05:05 sí

Voz 1375 05:06 cuántos chavales estarán escuchando dirán pues se ha podido Enric porque no voy a poder o no

Voz 8 05:11 además ella eso ya no lo hemos hablado que que mucha gente pues sí que lo ve todo un poquito lejos

Voz 6 05:20 en mi caso les sirve a esta gente para la lucha

Voz 8 05:23 cuando oí que vayan a cumplir un sueño pues mira eso que quemar algo de que me sirva de ejemplo despejó todas las he tenido la suerte de de al final pues

Voz 6 05:38 esa recompensa a todo este tiempo en que uno busca mira

Voz 8 05:44 flotando oí el día a día de todo

Voz 1806 05:47 pero tú en tus mejores sueños había imaginado que que ya a estas alturas con treinta y tantos años TI la pasa lo que te está pasando te lo has ganado no que te lo ha regalado nadie pero te lo imaginabas o ya pensabas bueno lleva a seguir tirando en el mundo del fútbol ganándome la vida como puedo pero pero te imaginabas esto

Voz 8 06:08 hombre todo esto no la verdad que no la verdad que no porque bueno después de tantos años en en Tercera en Segunda A veces cuesta mucho subir pero bueno mira al final

Voz 11 06:25 al poco a moda también

Voz 8 06:27 que que esa suerte de la tienes que ver década y algún pañal sabes estar en el momento y en el sitio de Gong sabes igual me yo también he tenido también por parte de esa suerte de de

Voz 6 06:44 claro me Pepo aparte de como tú que no nadie me ha regalado pero

Voz 1806 06:50 tienes que tener de cara resumió que lleva el gol entre ceja y ceja yo me temo

Voz 1375 06:54 pero bueno veintiséis goles por el con un año espectacular con el Extremadura pero me acuerdo sobre todo por ejemplo del hat trick que marca esté en el en el Wanda no contra el Rayo Majadahonda no

Voz 8 07:07 mira pues la verdad que fueron

Voz 1375 07:09 te motivó el escenario

Voz 12 07:11 hombre es este aquí pesan aquí me salgo por la puerta grande

Voz 6 07:16 no no había estado en en un pozo pues fue allí ve un espectáculo de Buda

Voz 12 07:25 y luego LECrim

Voz 6 07:27 sí bueno mira no pues el partido pues salió un borrego

Voz 1375 07:32 joven y luego el Betis te cuatro al está

Voz 8 07:36 sí o con otro día o no tratar de Maher que fui allí donde donde

Voz 6 07:45 hacía tiempo que no jugaba cerca de de mi de mi casa que viene mucha gente mucha familia mira hay amigos pues también tratar de puede que fue increíble

Voz 13 07:56 David también increíble de que yo esté estuvieran ahí

Voz 6 07:59 presentes

Voz 1806 08:02 es que cuatro goles a domicilio en la segunda división no sabían marcado desde el dos mil cinco que los más como Mario Bermejo que jugaban en el Racing de Ferrol frente al Almería que fue un uno seis imagina de es que

Voz 1375 08:14 está claro que está marcar cuatro goles

Voz 1806 08:17 fuera de casa no

Voz 5 08:18 oye aquí y ahora que cuál es tu siguiente paso

Voz 6 08:23 bueno yo no difieren de paso es seguir el día a día trabajando bien en Extremadura pueda seguir como como de nuevo con la máxima ilusión si El día de mañana porque tengo la primera les jugar en Primera por intentarlo echarla como usted echándole

Voz 8 08:45 en en Segunda ya hasta seis aquí como como Paola Villa de mañana

Voz 1375 08:52 te refieres a mañana o no

Voz 8 08:53 o pasado mal no se no se puede se en en verano día pienso pienso en el en el día a día encendido hay ya está ahí lo que tenga que ver qué pasará ahí fíjate cuando te vea en Primera

Voz 1806 09:15 visión recordaré lo que me contabas de cuando tenías que en Barcelona ir a recoger las bicicletas que habían robado esas que indague indicó que que es otro de los trabajos que

Voz 7 09:26 sí que tuvo esa imagínate Enric lo que te lo que te

Voz 1806 09:32 puede cambiar la vida o lo que te te va a cambiar la vida

Voz 8 09:35 sí bueno no otro lo que me han cambiado lo que me ha cambiado la vida está claro que que nunca me me imagine a día de hoy esta donde estoy

Voz 6 09:46 siempre es bueno lo lo sueñas imaginas pero

Voz 8 09:50 realmente pues

Voz 1375 09:53 dejo oye cuántas ofertas han llegado a tu representante

Voz 8 09:58 bueno bueno la verdad que que están saliendo muchos muchos rumores el equipo equivalente de primera hay una cosa te fuera y eso pero bueno me yo mantengo un poquito al margen que él ya sabe que lo que yo quiero y lo que como soy

Voz 6 10:17 todo entonces lo el lo lleva todo

Voz 1375 10:20 muy bien me ha dicho un amigo que ya te habían dicho en El Vestuario bueno que te vaya bien en el Huesca

Voz 8 10:26 sí sí sí no no podía antes del partido de Lugo como una noticia como que había salido un tema pero bueno igual que de eso han salido otras cosas sí

Voz 1806 10:41 sabemos que hay más de él

Voz 8 10:44 Mayo del Valladolid había salido también

Voz 1806 10:46 veremos en cual recala pero estoy seguro que va a acabar en primera división de lo que decía que se va a cumplir El Cid El Círculo de algo impensable osea que que es algo que bueno yo no lo no lo he visto he visto que puede ascender con un equipo como el el tema es Sergio Mora por ejemplo en el Getafe pero de llegar con treinta y dos años traspasado a un equipo de Primera

Voz 1375 11:07 bueno recuerdo no recuerdo un caso no recuerdo con casi igual treinta y dos años a primera división pues tardé en primera división que era entrena mañana Enric no añade no vaya a tener libre hubo a vale vale menos pues no digo hasta ahora tengo una charla bronca

Voz 14 11:23 no no se harta harta estas

Voz 1375 11:28 bueno pues nada Enrique Un placer y que dentro de poco pase lo que pase que sea que sea para bien para el Extremadura y para ti

Voz 6 11:36 si uno mira lo que pasa lo que tenga que pasar ahí hasta iba yo creo que supongo que si tiene que pasar algo será bueno para todo el mundo

Voz 1375 11:48 igual no igual te toca debutar contra el Atlético este fin de semana bueno todavía no se sabe si cuenta o no sería El Alcoraz porque sí

Voz 1806 12:00 Sergio cuando haya marcado tres eso yo no no serial

Voz 1375 12:02 tampoco serían Huesca

Voz 6 12:05 bueno bastarda ahí veremos a ver qué pasa ahí está

Voz 1375 12:09 bueno que vaya bien la firma Ponte elegante y todo hay que decir algo eh oye un abrazo y gracias por estar en El Larguero sacar un rato hasta ahora un abrazo Henri Gallego

Voz 10 12:21 a vosotros mucha mucha suerte y enhorabuena que te lo has ganado a sonreír un abrazo se lo ha ganado y de qué manera eh yo te voy a decir una cosa una historia yo no recuerdo

Voz 1806 12:28 a su igual el fútbol que sí que recuerdas por ejemplo Mata que lo fichó por el Getafe esta semana tenía treinta también años pero sí parece claro que segundo abre porque ya estaba jugando en Segunda División profesional es que en gallego a lleva media vuelta en el fútbol profesional es el máximo goleador iba a acabar en un equipo de Primera y además el el el el de Extremadura va a hacer negocio porque lo compró por doscientos mil euros vez que esa es una visión buena al que la fecha o chapeau Le sacar muchísimo más eh

Voz 1375 12:58 para millones un tres noventa no por ahí anda