El Larguero (14/01/2019): Hablamos con Joaquín, con Días Vega y con Enric Gallego

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas noches buen Larguero y que tenemos hoy por delante acaba de terminar la primera vuelta de la Liga en Primera División se acabó hace un rato

Voz 1375 00:40 con el Real Sociedad tres español dos a cabo determinan en ese partido en Anoeta ha marcado para los alguaciles Mikel Merino II de William José uno de ellos de penalti y para el Espanyol Naldo y Diego Llorente en propia puerta buen partido en el que hábil emoción habido goles ha habido buen fútbol pero la Real con esta victoria suma otros tres hice pone octavo con veinticinco a sólo tres puntos de Europa octavo a tres puntos de Europa el español se queda décimo con veinticuatro sigue con esa mala racha sobre todo fuera de casa

Voz 1560 01:13 en Anoeta está Roberto Ramajo todavía hola Roberto muy buenas hola qué tal muy buenas nada tres puntitos en un buen partido que ha costado sacarlo adelante pero

Voz 1375 01:22 la merecida la victoria de la Real una ruleta rusa

Voz 1825 01:25 esa convirtió el partido al final porque la verdad es que el español lo ha insistido ha peleado lado luchado pero se ha quedado con la miel en los labios porque al final lo llegados empate que ha buscado mucho en los últimos minutos el equipo de Rubi un pardillo que arrancaba muy fuerte con ese dos cero rápido de la Real para el minuto siete Willian José Merino ponían por delante al a la a la Real pero antes del descanso da que el Espanyol mereció empatar con Naldo y Diego Llorente en propia puerta pero después ya en la segunda parte cuando parecía que mejor estaba el español marcaba un golazo William José tras una jugada preciosa de Mikel Melero que después sería expulsado la Real con el Kibo y con un jugador menos quince minutos aguantó bien pero el Espanyol apretó y al final tres dos que hace que la Real Sociedad siga con el efecto Imanol Alguacil Se acerca a los puestos europeos y el Espanyol con su mala racha en los dos partidos ha ganado solamente uno de los últimos siete encuentros y hace que el equipo periquito tan sólo en la primera vuelta y ha ganado un partido a domicilio fuera de casa

Voz 1375 02:20 sólo uno es sólo uno fuera Colon ha ganado español de Rubí a pesar de eso está ahí también bien colocado la mitad de la tabla con veinticuatro puntos pero solo uno ha ganado fuera de casa el Espanyol en la primera vuelta que ha terminado hoy por cierto

Voz 1375 02:47 de falta al segundo partido Roberto

Voz 1560 02:50 pues nada hasta luego Roberto Ramajo un abrazo un abrazo más bien de tres dos para la para la Real que ha ganado

Voz 1375 02:56 al Espanyol y que eh hace que termine ya la primera vuelta de esta Liga en Primera División acaba de terminar también la jornada vigésimo segunda en la Premier habían partido hoy jugaban los de Guardiola a termina su parte hace unos minutos el Manchester City ha ganado tres cero al Wolverhampton con dos de Gabriel Jesús Álvaro de Grado hola

Voz 2 03:14 hola buenas noches efectivamente se vuelven a poner a cuatro puntos del Liverpool son segundos en la Premier John David Silva ha pasado a los libros de historia al Manchester City dos ciento sesenta y siete partidos de la Premier League para el canario ha superado a Joe Hart que tenía doscientos sesenta y seis se retira

Voz 1560 03:42 además de estos dos partidos se acaban de terminar hoy es

Voz 1375 03:44 lunes estarán por aquí enseguida Álvaro Benito yo Kiko Narváez Santi Cañizares López como siempre los componentes del sanedrín de los lunes para hablar de un montón de cosas ha terminado la primera vuelta lo de el Madrid la victoria del Barça Messi bueno lo de actualidad que siempre repasamos y lo que ellos quieran apuntar de de esta jornada de la primera vuelta que acaba de terminar mañana

Voz 4 04:06 dan rueda de prensa

Voz 1375 04:08 Carlos Velasco Carballo el presidente del Comité Técnico de Árbitros y su segundo Clos Gómez para hacer balance del bar hoy lo va a hacer aquí en El Larguero nuestro árbitro nuestro Iturralde González sí satisfechos con el bar o no a qué equipos les ha beneficiado más a qué equipos la perjudica más quién lo ha usado más quién lo son menos que cambiaría AIS del bar que cambiaría haríamos del bar que lo hemos dicho y lo he dicho y lo sigo pensando ha venido para quedarse no sólo para eso ha venido para mejorar el fútbol de hecho yo creo que lo ha mejorado pero eso no quiere decir que tengamos que mirar a otro lado cuando ocurren cosas como las que estamos viendo también de es que no entró al bar porque es una interpretación bueno ahora de preguntaremos a Iturralde que va a hacer balance su balance de lo que ha sido el bar en la primera vuelta en el fútbol español comparado con otras ligas europeas ha habido más escándalo ha habido menos funciona mejor funciona peor le gusta a los aficionados que haya bar les convence ya los protagonistas ayer hizo una carta en Levante diciendo el rayas está bien pero hay que matizar cosas porque no utiliza cuando hay jugadas dudosas que para eso está el bar para utilizarlo cuando jugadas dudosas pero

Voz 4 05:12 cuando es jugada dudosa bueno

Voz 1375 05:15 sigue habiendo Liga si habiendo polémica ahora Iturralde hace balance antes de que mañana lo vagan los jefes de los

Voz 4 05:20 árbitros algo que sigue siendo eh

Voz 1375 05:24 bueno pues de destacar algo que no ocurría antes nunca eh que era impensable que alguien pudiese hablar y que mañana pues vamos a ver qué nos cuentan de este balance de él en la primera vuelta de la Liga española en el Real Madrid la mala suerte se ha vuelto a cebar otra vez como Jesús Vallejo ahora nos lo cuenta Javier Rey se ha vuelto a lesionar el entrenamiento en la zona de los hispanos otra lesión muscular mañana habrá que esperar a ver qué dicen las pruebas mientras que Benzema que ayer se fracturó el dedo meñique de la mano de derecha podría perderse sólo un partido el de Copa contra el Leganés Nos cuentan que la idea es que juegue el próximo sábado contra el Sevilla partidazo que podría jugar con una férula para que pueda disputar ese partido hoy hemos visto por cierto llegar a Valdebebas conduciendo con una mano

Voz 4 06:05 con la otra con la hacer una apuesta algo que le puede costar entre otras cosas seis puntos que no se puede conducir así debería saberlo Karim Benzema deberíamos saberlo todos no se puede conducir en esas condiciones pero así ha llegado al jugador de Madrid

Voz 1375 06:20 de bebas que repito podría jugar el fin de semana sábado contra el Sevilla pero no en Copa contra el Leganés y en el Atlético de Madrid ha confirmado también la lesión de Savic va a estar cuatro semanas de baja por una rotura en los isquiotibiales luego contaremos la última hora de Morata sigue en varios clubes pujando por el delantero Álvaro Morata sigue en cabeza el Atlético de Madrid por una sencilla razón porque Álvaro Morata ha elegido el quiere jugar en el Atlético de Madrid y ahora mismo se ha convertido en una cuestión de números de cifras Si cuadran las cifras Álvaro Morata quiere jugar del Atlético muy importante el Cholo quiere a Álvaro Morata pues porque Diego Costa está como está porque a Griezmann le hace falta otro arriba que le ayude a marcar goles porque siempre les gustó a a al Cholo Simeone Álvaro Morata así que veremos que todavía quedan días para que termine el mercado en invierno el que está cada vez más lejos y más fuera es Diego Godín

Voz 5 07:13 noticia que os contamos en esta portada de El Larguero el jugador uruguayo le ha dado

Voz 1375 07:18 la al Inter su palabra para comprometerse a jugar allí las próximas dos temporadas con opción a una tercera

Voz 4 07:25 es pues por el número de partidos

Voz 1375 07:28 decir que si le respetan las lesiones practicamente asegura tres años en Italia en el Inter en Italia están muy contentos desde allí nos aseguran que en el Inter están dando pan más con las orejas porque Godín les ha dicho que sí aunque repitió el contrato o insisto le ha dicho que sí verbalmente el contrato no está firmado evidentemente pero hay compromiso total acuerdo total entre el Inter de Milán Il Godín en el Atlético un año como a todos los jugadores que superan los treinta a un año para todos los que superan los treinta Godín entiende que eh no es lo que él esperaba del Atlético Madrid y que se podía haber hecho una excepción con el gran capitán de uno de los capitanes y con más peso en el vestuario del Atlético de Madrid me lo ha dado todo en el Atlético de Madrid entienden que sí no hay que perder a Godín pues es una pena pero es elevar perder pero que no hay que hacer excepciones porque si se rompe la regla con uno pues hay que romper con los demás así que en el Atlético ofrecen un año Godín no lo acepta en el Inter le ofrecen dos con opción a una tercera a cinco millones y medio por año eso es el acuerdo entre Godín y el Inter de Milán que hace que a falta de la firma Godín esté mucho más cerca de jugar el año que viene en Italia que de seguir en el Atlético de Madrid fuera del fútbol en el Mundial de balonmano tercera victoria de los hispanos veintiséis veintidós hemos ganado hoy a Japón tercera victoria para los de Jordi Ribera mañana descansamos próximo rival el miércoles Macedonia después Croacia en tenis en el Abierto de Australia primera jornada han ganado los partidos Rafa Nadal y Verdasco también Bautista en un partido épico en el que además ha derrotado a Murray en lo que ha supuesto el último partido de uno de los mejores tenistas de la historia Andy Murray

Voz 4 09:09 eh eh la semana pasada anunció que se iba a retirar esta

Voz 1375 09:12 temporada había deja un poco la puerta abierta a ver si podía ser incluso en en Wimbledon pero hoy ha dicho que si se opera de los problemas que viene arrastrando en su cadera

Voz 1560 09:21 eh lo que va a suponer es volver a recaer y volver

Voz 1375 09:24 lesionarse por tanto ha anunciado que esté abrasión su último partido de su carrera contra el Espanyol Bautista

Voz 4 09:32 eso en

Voz 1375 09:33 lo positivo para los nuestros Nadal Bautista hay Verdasco adelante han caído eliminados a las primeras de cambio Feliciano López García López eh Paula Badosa Sara So Ribes que Reyes y en el Dakar luego entra Ponseti séptima etapa en coches la victoria ha sido para Peter Hansen el qatarí Al Attiyah ha dejado caer sentenciada la clasificación general al ver cómo su perseguidor se hasta luego ha sufrido una avería en motos el británico Sam Sander Lan ha ganado la etapa el nuevo líder de la general es el estadounidense Rickie breve pues todo esto en la portada El Larguero que va a empezar en Sevilla ícono Un gran protagonista creo que casi despedimos el año con él y lo vamos a empezar gané el mundo está lleno

Voz 6 10:17 de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue sin consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 1560 10:41 bueno eso se marchó contra Raúl Ruiz también hay como todos los lunes con una historia de un futbolista espectacular os adelanto más no digo el nombre pero antes a Sevilla porque a Sevilla porque hoy ha tenido lugar la gala de nuestros compañeros de la web el desmarque entrenado los

Voz 1375 10:57 hay que es como cada año

Voz 1560 10:58 a los más destacados en las distintas categorías y ahí hay un nombre

Voz 1375 11:02 la Cadena SER porque estaba lo más florido de

Voz 1560 11:04 el fútbol español y sobre todo el fútbol sevillano hola Antón Meana muy buenas hola qué tal cómo estás mano muy buenas noches y no ha terminado había no no ha terminado acaba de empezar

Voz 0231 11:13 como quien dice estamos en la sala Antic

Voz 4 11:15 en esta parte final de la gala de los premios

Voz 0231 11:18 de ex unos premios a los valores con un montón de gente estamos aquí una rueda solidaria empujado por ti para la camiseta de Sanabria o para las botas de Marc Bartra así que

Voz 0969 11:28 hay una buena eso ruleta solidaria

Voz 0231 11:31 porque esto son unos premios a los valores la Federación por ejemplo de Piragüismo con Saúl Craviotto un montón de gente del fútbol una imagen bonita de Joaquín y de Navas con toda la delegación del futuro bueno al completo la Federación la Liga y luego escuchamos lo que no es ha dicho Javier Tebas que le he dicho una frase la Cadena Ser muy potente un mensaje directo al presidente del Real Madrid Florentino Pérez pero en otro punto de esta sala veo Manu que me levanta la mano Florencio Ordóñez

Voz 1560 11:55 bueno eso protagonista que tu decías no sé por dónde andará en esa sala Antilla donde sigue la fiesta eh después de la gala de los compañeros que ahora voy con Antón Meana y escuchamos lo que dice Tebas pero está por ahí encierro

Voz 1375 12:07 Díez como digo muy bien acompañada hola Florencio por dónde andan

Voz 5 12:09 hola qué tal Manolo buenas noches sería el segundo o el tercer tiempo no sé ya cómo llamarlo no pero desde luego en el mejor momento no va a celebrar esta gala de los compañeros del del desmarque que lo han bordado con una convocatoria Dante con mucha gente del fútbol del fútbol español del fútbol sevillano por supuesto mucho representante del del Sevilla mucho representante del Betis y entre ellos está una persona que yo creo que gana en algo eh gana en algo a todos los demás

Voz 1375 12:38 sí sí ya has bien también pienso que se para con

Voz 5 12:44 todo el mundo atienda a todo el mundo no hablo ya de cuestiones benéficas de que ahí ya lo borda un fenómeno sino cualquiera que le pide algo este protagoniza Joaquín Sánchez que está con nosotros ahora con todo el mundo se entrega yo lo conocí Manu cuando debutó en el Betis con diecinueve años año dos mil y entonces no

Voz 1375 13:02 tras Lope escuchado gritos también un chaval

Voz 5 13:05 Hacienda

Voz 0969 13:06 sí

Voz 5 13:08 decía oye espérame Florencio cinco minutitos Ara voy

Voz 0969 13:11 día

Voz 1560 13:13 ahí lo árabe decía ha dicho

Voz 1375 13:16 con vosotros nombre Corzo porque aquí está con nosotros en el Larguero pues mira me acuerdo que casi despedimos el año con él y casi lo empezamos con Joaquín muy buenas

Voz 0969 13:23 hola buenas noches Manu paciencia tiene el macho te paras hasta cómo te quiere la gente bueno eso eso sí que es verdad eso sí que es verdad bueno orgulloso por supuesto porque no es fácil el otro día me decía un amigo decir igual a actores y que no coño de gente ya te digo ya tiene poco que estaba dando clases Weise vaya la paciencia que tiene tú no lo sabes bien tú sabes que vas a un acto como estos

Voz 1375 13:48 sabes lo que te preparo correcto

Voz 0969 13:51 en toda la tarde mentalizado sevillistas te para te pide algunos foto también también

Voz 1375 13:57 a estas bien también también tengo pero bueno

Voz 0969 14:00 el honor de tener amigos sevillista y que me para los sevillistas Hay ya te digo tengo bueno sí sí sí la verdad que sí pero bueno

Voz 1375 14:08 oye cómo estás después de que te te te rompimos está en este pos he gala de premios que tenéis ahí en Sevilla pero después de lo de ayer se te ha olvidado ya lo de ayer no

Voz 0969 14:18 pues bueno a media media media después de a toro pasado e todavía creo que duele un poquito más de puede puede cómo transcurrió partido la verdad que fue una pena Manu porque es que nosotros fue bueno quitando los primeros minutos si el Madrid fue mejor en la primera media hora no la primera media hora veinticinco mil esto pero yo creo que a partir del Golfo nosotros fuimos muy superiores en todos los muy superior de la pena es que bueno no tuvimos eficacia a la hora de de marcar pero pero bueno incluso con el empate tuvimos High esos diez quince minutos de acoso y derribo que que que bueno que fue una pena que no nos pudiéramos poner por delante muy buenos la jugada más de de la falta que que que no

Voz 1375 15:04 que hacerla no lo primero que hay que hacerla si igual

Voz 0969 15:07 si viene la viene la jugada de una pérdida mis también por eso ves por ejemplo

Voz 1560 15:12 con lemas todavía no me duele más todavía

Voz 0969 15:14 de ahí del medio campo pero es verdad que que esa jugada hay que hay que cortarla ante

Voz 7 15:19 y no y no y no hay

Voz 0969 15:21 lo bueno muchas veces muchas veces cuando te enfrentas a equipos como Real Madrid pues no tiene esta cosa que comedia coacción pues claro

Voz 1375 15:29 te sorprendía este te sorprendió el Madrid tan porque es verdad que vosotros sois su paso al frente en la segunda parte es que casi metáis al Madrid Soria todo el Madrid defendiendo te sorprendió eso del Madrid ayer

Voz 0969 15:39 sí la verdad que sí la verdad es que sí porque es verdad que bueno en Madrid tenía verdad que algún que otro jugador importante baja pero bueno Madrid creo que tiene que tener una plantilla más que considera consolidada para para para para jugar en cualquier campo y en cualquier momento eh yo creo que fue más mérito nuestro qué fallo de ello el mérito de Bello correcto que de mérito de ello porque es verdad que que bueno que el Madrid por por momento intenta detener el balón pero provocado acoso y recibo que nosotros les lo hicimos con la presión en alta no les dimos opción a nada no pero sí que es verdad que bueno eh eh setenta setenta y cinco minuto el peso del partido hoy casi todo el partido Don él en el campo contrario de ello pues yo creo que que bueno

Voz 4 16:26 me merecía algo más no merecía no

Voz 0969 16:28 por lo menos por lo menos un puntito IN

Voz 1375 16:31 esa falta Joaquín cuando ves que la acoge Ceballos tú crees que intentaba meter el el lado meter siempre

Voz 0969 16:36 te viene a la mente ese tipo de cosas porque es verdad porque suele pasar pero bueno e es verdad que digo no creo que vayamos a tener tan mala suerte en fin el fútbol

Voz 1375 16:48 el fútbol tiene estas cosas duele más o menos que enchufe Ceballos

Voz 0969 16:52 nada nada o al menos igual al igual porque eh bueno te quedas con con cero puntos salvo que has podido gana perfectamente entonces yo creo que que marcara Dani es lo de menos no simplemente pues que te vas a casa jodido sabiendo que ha hecho un grandísimo partido monta un grande hicimos rival qué te vas con nada no

Voz 1375 17:10 si te queda como dice dice muchas veces cada tanto oye la la gente no le quiere mucho eh no no eso no se arregla

Voz 0969 17:17 bueno hay que hay que tener paciencia creo que que bueno estas cosas muchas veces no es fácil no es fácil yo me pongo por ello Dani tampoco tampoco será fácil yo sé que él pues eh siente Club hoy siente estos colores muy bueno el el que el que bueno una ficción pues te note la nota aplauda pues es complicado no pero pero bueno yo espero que algún día Dani pues salga saca porque

Voz 4 17:45 es llamativo que te fuiste

Voz 1375 17:48 fíjate tú te fuiste volviste y el si hay hoy quién sabe si algún día volveré

Voz 0969 17:51 a ver si pues pues seguro hubiera muchas huelen las aquí correcto

Voz 1375 17:55 el oye ya Setién a Setién no le pitan pero por qué hay tanta critique a mí fíjate lo que más me llama la atención de todo lo que está pasando desde que ha llegado se tienes las críticas que hay contra Setién pero por parte de muchos béticos por qué por qué crees tú que pasa eso que si la posesión aunque sí pero bueno es el año pasado quinto escaño por qué crees que pasa eso con Setién

Voz 0969 18:16 bueno él el fútbol aquí como digo muchas veces es diferente a todos los demás bueno ya sea fútbol hace afición sea al competir sea llamado como quieran es verdad que que bueno aunque la haciendo sin gracia del Betis pues eh va más allá no es verdad que el aficionado pues lo va al final y al cabo lo que quiere es ganar a su equipo y cuando los resultados pues no no salen pues pues bueno pues arremeten con lo con lo primero que tienen en este caso es verdad que que bueno que incluso el año pasado Quique con con sus ideas su filosofía ya lo vimos que costó trabajo que el equipo cogiera las dinámicas

Voz 1375 18:54 a ver cómo acaba este es no claro y al final

Voz 0969 18:56 pues oye en acabamos de categoría y todo el mundo contexto yo creo que en estos momentos pues es verdad que es su segundo año yo creo que la gente lo comprende y hay más paciencia pero es verdad que los resultados son importante yo creo que lo fundamental ahora mismo es que Bono él cree en su filosofía nosotros creemos

Voz 7 19:15 no trabajamos y cada día

Voz 0969 19:19 ya por por lo que él cree y por lo que nosotros creemos porque sino pues esto no no va a ningún lado porque al final yo creo que nos ha dado mejor resultado que que una cosa al final es verdad que que el año pasado pues mira cómo terminamos este año seguro que jugando como jugamos ayer lo normal es que muchos partido gana

Voz 1375 19:36 te vaya para arriba nada Joaquín esta noche vas a dormir mejor por eso no están anoche cuando el míster poca cuatro horas y muy muy

Voz 0969 19:43 vox y cuatro cuatro por cuatro y media cinco la mañana sea que imagínate anterior hoy de intentar de dormir un poquito más y todo sobre todo porque bueno el jueves ya tenemos a los gobernantes de Copa ecológicos

Voz 8 20:01 la verdad que sí

Voz 0969 20:01 soy una persona decente no no dormir poco pero sí desde aquí qué bueno tengo siempre más que nada porque valemos si está detrae cuatro ya claro porque aunque estés en casa aunque no salga tu te gusta estar sí yo me hago esto Tanzi o una persona de que que me acuesto tarde no sé

Voz 4 20:22 por qué pues bueno pues yo termina el año con uno te sabes alguno es marca de la casa ya digo eso es marca de la casa que sobre todo porque esta noche tras está en vela pero no has contado ninguno no te he visto ningún vídeo ni nada esos que cuelgan lado

Voz 0969 20:34 no hay que acertar desde la cama aquí desde no da voy a contar

Voz 4 20:36 a una pintar no me duermo y tal la noche no anoche no

Voz 0969 20:39 es verdad verdad de tu últimamente de mala gente me lo me lo escribe por por la red social agua aquí estoy insomnio ya la enorme

Voz 9 20:47 a ellas verdad uno uno que te vamos a pinitos

Voz 0969 20:53 lo de la cosecha Joaquín ahí la cosecha vamos a dar de qué te gustaría con de yo qué sé dime de Argo quiero saber que estaba obsesionado con el

Voz 8 21:01 Burgos sólo saber que uno de fútbol pues mira eso que les pasa

Voz 0969 21:03 el uno uno uno que estaba obsesionado y lo yo combinando volar ayer compadece compadre que te parece hacer que tienen tan mala cara sevillano que madeja mi mujer dice no me lo puedo le dice Si se porqué porque me he dicho que estoy en sociedad Bonnefous tú dices sí sí sí tío el buque en Aragón El niño con el fútbol o la tarde curvo o la no sé que si las botas ahora a todos ahora viendo fútbol en esto no puede seguir llevaba tiempo con tu menos sexenio dieciocho temporadas estaba el cobro diecisiete temporadas

Voz 1375 21:47 te queda alguna de las todavía esto ya que viene por lo menos es que seguiremos enfrentando habría

Voz 0969 21:51 a quién firma alguna foto más

Voz 1375 21:53 a un autógrafo más que ya cansar esta noche

Voz 0969 21:56 muchas gracias un abrazo muy grande

Voz 1375 22:00 el fenómeno que gran futbolista por encima de todo y que qué gusto da siempre habrá contigo me Joaquín después de la derrota de ayer contra el Madrid que seré quedó como a todos los béticos eh Florencio aunque hoy me imagino que está gala Bono se va pasando un poco según van transcurriendo las horas no sí pero el jueves un par

Voz 5 22:13 tengo muy importante el Betis eh Quique Setién por supuesto también

Voz 1375 22:17 ves a vuelta copera frente a la Real Sociedad que

Voz 5 22:20 en que empataron a cero en el partido de ida hay el Betis tiene que pasar eliminatoria porque se quiere también que el Betis mejore la últimas temporadas en esta competición Setién por cierto que ha ido Manu salido contento porque ha recibido un regalo eh ha estado también en la gala y ha sido el que le ha entregado el Premio Leyenda del desmarque a una leyenda del deporte al campeón del mundo de ajedrez Anatoli Karpov hombre por favor que Quique será no habría hecho muchísimo

Voz 1375 22:50 es cierto lo que le gusta la gente bueno ya jugaron había jugaron no

Voz 5 22:52 efectivamente una una simultánea hace unas cuantas semanas arde en cuanto el regalo pero Setién había dicho que en el ochenta y siete El estuvo siguiendo era era futbolista en vivo Gicquel bien estuvo siguiendo el Mundial de ajedrez aquella final Karpov Kasparov que se disputó aquí en Sevilla en el teatro Lope de Europa Anatoly Karpov que ya le conocía para esta partida

Voz 1375 23:12 Tarantino detalle de regalarle a Quique Setién entre

Voz 5 23:14 el Betis un gran tablero de ajedrez homologa afirma correspondiente de Karpov vamos ha ido con su tablero bajos

Voz 1375 23:21 es la mar de contentos Setién te digo una cosa que se prepara la Reale porque Setién Yago en el tablero de ajedrez de Kárpov para preparar la partida de ya verás tú bueno bueno muy mueven verdiblanca si luego a ver qué pasa

Voz 5 23:31 me toca ganar ya que son ya cuatro partidos

Voz 1560 23:34 día alguna noche te contaré porque aquí la gente

Voz 5 23:37 mucha gente no está tan contenta en que no hay que son Setién ITA a tope pero de otra mucha gente que también tiene sus argumentos para no estar tan contento

Voz 1375 23:44 con con Quique Setién ha hablado José tiene una noche estas y le preguntamos si hablamos de ese tema Florencia me parece muy interesante de todos tienen razones a llegamos todos tienen razón todos son respetables todas las opiniones yo creo que siempre he dicho que a mí el fútbol que propone Setién los resultados que está consiguiendo es Setién me parecía ayer esta Carlos que ahí están luego es verdad que hay que entender que a una parte de la prensa y de la afición del Betis pues les guste menos por los motivos que sea pero hay que echar la vista atrás antes de Setién y recordar cómo estaba al Betis desde que llegara Setién

Voz 5 24:15 tras cuando el equipo en Europa ahí eso es verdad que hay en la plantilla que tiene el Betis desde la temporada pasada dieta ha coincidido también la llegada ese tienen que yo no le quito mérito cuidado tiene mucho que ver con los éxitos del Betis evidentemente como que no pero que también coincide con la llegada un hombre que quizá pase desapercibido fuera de Sevilla que se llama Lorenzo Serra que es el que

Voz 1375 24:33 me siento deportivo en el que se va com

Voz 5 24:35 prácticamente de director deportivo y que también con él el vendría dado un gran salto de calidad a ninguna el Betis este año y la pasada temporada no es tampoco la que Hungría en años precedentes

Voz 1375 24:45 os hablaremos con ese tiene en en este Larguero hoy con Joaquín ahí desde Sevilla en esa en esa gala del desmarque que ha tenido lugar en la capital andaluza un abrazo fuerte Florencio

Voz 5 24:55 igualmente un abrazo chao hasta luego globalmente hasta luego

Voz 1375 24:57 adiós adiós Florencio pues nada sigue esa fiesta optó por ahí Joaquín sigue por ahí un ratito más alguna

Voz 4 25:04 Tomás no Antón algún autógrafo más no llegan pero

Voz 1375 25:06 para casita pronto no para casa realizaron visto mucho eh

Voz 0231 25:09 lo que habló con él el partido de Copa contra la Real Sociedad en el otro lado gente como machín como Jesús Navas que también es como en Joaquín del Sevilla no igual que cuando empezó igual de cercano han recibido los dos yo de manos de Fede Quintero el director del desmarque de parece escuchamos lo que nos decía Javier Tebas a la Cadena Ser justo antes de que arrancara esta gala de los premios de ex le preguntábamos al presidente de la Liga si algún club aunque él sea la Liga en una federación se había quejado a él en persona por los fallos del bar y ojo la respuesta de Javier Tebas

Voz 0969 25:43 bueno se quejan no de una forma tan directa como presidente el Real Madrid no al presidente de la Federación Española de Fútbol no no creo que sea lo con lo correcto por el presidente al Real Madrid no cesa queja bueno ese camino tan rápida no

Voz 1560 25:56 me gustó la llamada de Florentino Rubiales no me no

Voz 0969 25:59 no es que no me gusta no es que no creo que no proceden no desde luego en una Folman calientes porque un partido y esto es que al presidente de la Federación matiza que te móvil entonces pues de otros partidos pendiente a tendrán otros presidentes que se quieran quejar no yo creo que no es el camino adecuado de levanta está tomar otro camino que saca una nota me parece más adecuado si lo considera así tampoco me parece correcto de te sacan una nota porque otras veces como acabo de explicar pues a lo mejor la interpretación favoreció al Levante y no tenemos que saber que lo que se han reducido son muchísimos los errores y que a veces hay temas de interpretación que bueno estaremos no de acuerdo pero que los clubes tenemos que sigue trabajar porque ha mejorado muchísimo

Voz 10 26:36 no

Voz 0231 26:37 una frase Manu que va a tener mucho recorrido mensaje directo de Javier Tebas contra Florentino Pérez

Voz 1375 26:42 me parece un poco más adecuado lo del Levante por un comunicado aunque luego dice que tampoco es correcto es que tampoco sé si si no está bien que llame presidente no está bien que sean y por Telefónica por un comunicado si es verdad que ahora se ha abierto la veda contra el bar y ahora pues uno llama otro lo hacen comunicado total porque el bar no está convenciendo a muchos aunque en el fondo yo creo que todo el mundo el el en general lo ve con buenos ojos ahora con Iturralde vamos a hacer balance de en esta primera vuelta con alguien más que nos va a acompañar junto a Iturralde González antes

Voz 1560 27:10 a mí me tiene que contar lo de Piatti Antón Meana y también Javi Herráez la última hora del

Voz 1375 27:14 las lesiones de Benzema de Vallejo tiramos la después seguimos el año

Voz 4 30:14 las doce puntos aparecen en Zamora y Antón Meana tienen en la apertura de larguero desde Sevilla está completamente

Voz 1560 30:23 Javier Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal buenas noches así que Benzema podría jugar el sábado contra el Sevilla sí yo apuesto a que va a jugar ese va a aprobar estos días con una cédula en en su mano derecha confirmaba anoche ha estado

Voz 17 30:36 la desde el Benito Villamarín la rotura del dedo meñique de su mano derecha Benzema que se marchaba pues un poquito triste aunque sabía que en principio si todo iba bien no tendría que pasa por el quirófano lo va a esquivar pero bueno hay que ser como digo un poco prudente de cara a los próximos días y verse cómo se va a entes Henar el futbolista francés si todo va bien jugará con una cédula ese partido frente al frente al Sevilla

Voz 1375 31:01 es cierto alguien tiene que decir que no se puede conducir así

Voz 4 31:04 el brazo

Voz 1375 31:05 el lisiados que iba a esta mañana llegando a Valdebebas con una mano en el volante y con la otra pero personaje no queda bien que te pueden multar y te puede quitar puntos vamos rebajes ha visto hoy pendientes de la del dedo meñique de Benzema eh Clemente no juega contra alegres Copa pero que podría jugar el sábado contra el Sevilla la mala suerte que se vuelve a cebar con Vallejo Javi sí señor

Voz 17 31:28 hasta que ha sido un disgusto no sólo para Vallejo sino para todos los futbolistas del Madrid cuerpo técnico médicos fisios es un chaval súper Querido habrá gente querida de Madrid pero como este chaval pocos tanto el Real Madrid como a sección española sub veintiuno donde hasta se preocupa Vallejo por el fisio

Voz 1266 31:46 por el utillero que en

Voz 17 31:48 coche llega tarde a su casa es un cielo de persona que merece un poquito más de suerte llora estás un poquito de memoria pero es que en dos años más lo que estuvo en Alemania pues lleva seis siete roturas musculares es que es una mala suerte la de este chico que bueno

Voz 1375 32:02 ya se demasiado poco tiempo mañana va

Voz 17 32:05 el pruebas me decían hoy que que hay que esperar hasta mañana a ver si hay suerte y no es gran cosa pero es ya la reiteración mano lo que él está fastidiado a este chaval que que fíjate fue capitán del Zaragoza el tema del estrés yo creo que estuvo en el Zaragoza cuando como estaba el Zaragoza y este era capitán pues no será un tema de de estrés no porque el Madrid tampoco estará presionados Si se iba a marchar si buscaba equipos encontraba equipo en este mercado invernal es el Madrid de tanteó hoy el está a gusto aquí Él quiere jugar pero no saben cómo cómo sacar el el asunto de de de ese atolladero en el que se encuentra este este chaval que que es una pena porque fíjate hasta Lopetegui se lo llevó al Mundial

Voz 0969 32:40 eh no estaba en la lista pero estuvo allí entrenando en

Voz 17 32:43 en Krasnodar hasta justo al inicio de del Mundial así que tan malo no será no así que eso tenía un poquito de suerte que este chaval que que tenga ese pelín de de empujón deportivo y que pueda triunfar en el Madrid sino en el equipo que sea que haga futbolista porque me consta que lleva unos meses en los que se plantea absolutamente todo

Voz 1375 33:03 pues la mala suerte se ceba con Vallejo hilo de Benzema que no es no es grave y que ya cuenta Javier que podría estar jugando incluso el fin de semana eso no debería hacer cambiar ni variar los planes de Madrid de fichar un nueve pero hoy hemos escuchado aquí en la Cadena Ser la desalación de Antón Meana sobre lo que dicen en el club en el que todavía juega fíjate que en el lleno Antón

Voz 0231 33:24 sí hemos hablado con el lleno a porque el Madrid insiste que puede estar en su agenda porque le gusta cualquier delantero que meta goles en Europa y que sea joven y que eso es normal en un equipo como el Madrid pero que no están interesados en ficharle en este mercado de invierno pero el yen no dice lo contrario que tiene el Madrid Real interés en fichar a su delantero que el chico tiene ofertas del Dortmund del Bayern del Milán pero que él quiere jugar en el Real Madrid Ike aunque el lleno o no tiene ningún interés en dejar salir a su máximo goleador en él

Voz 0969 33:58 mercado de enero porque quedarían muy tocados para la seguro

Voz 0231 34:00 la vuelta ponen precio de salida cuarenta millones de euros e insisten que aunque no hay oferta formal del Madrid el lleno a confirma la Cadena Ser el interés Blanco por su delantero y que el chico de todo lo que le viene elige el Madrid Easy puede quiere jugar de blanco

Voz 1375 34:17 si el club quiere el club italiano quiere traspaso el Madrid agrega lo cedan según ellos se según ellos veremos a ver si sale saliese algo que hay porque el Ramiro en el Madrid lo hemos contado alguna noche también aquí en El Larguero están convencidos de que otro nueve ahora mismo que no mejore lo que hay en la plantilla sí claro exactamente hay muchos nueves muy buenos pero no los puede fichar ahora mismo ya veremos a ver qué pasa en verano donde sí que se espera que haya una importante renovación revolución de la plantilla pues veremos a ver si juega disco no el mañana rueda de prensa mañana sala Solari y alguna pregunta habrá sobre Isco veremos alguna o te suena metieron alguna ahora auguran me temo pero bueno

Voz 17 34:56 el Brexit no como luego pata de votación en el Parlamento inglés pues hablará porque te preguntas por una cosa te contestaba así que bueno pues hará del Brexit que es una

Voz 1375 35:05 no se descarta que le conteste por el Belén

Voz 8 35:07 mañana te oigo Javi un abrazo hasta luego bueno

Voz 1560 35:10 eh no te largas mucho Meana aliens en nada nada ya sabes tú que yo formal por la sombra así que nada pronto Malacán me mañana te veo ahí en la radio efecto venga un abrazo Antón un abrazo

Voz 1375 35:20 doce y cinco enseguida vamos a ir con el sanedrín de Kiko Narváez Gustavo López Álvaro Benito Santi Cañizares antes están por ahí Miguel Martín Talavera Sique Rodríguez estaría por ahí sí que hola muy buenas en Barcelona qué tal

Voz 4 35:35 qué tal muy buenas pues sigue la subasta y la puja por Morata porque está siendo está haciendo algo

Voz 1375 35:41 así y el futbolista quiere venir a España quiere salir del Chelsea como sea el Atlético de Madrid está parecen cabeza sobretodo por una cuestión porque al jugador le gusta mucho la opción del Atlético porque Cholo quiere que venga Álvaro Morata pero oye parece la opción del Barça

Voz 1906 36:00 sí aunque vaya por delante que eh yo creo que la dirección deportiva tiene un tapado que es la opción preferencial pero lo que te puedo contar así es que hay gente en la directiva del Barça que que son partidarios de intentar traer a Álvaro Morata concretamente a la cabeza hay un directivo que es Javier Bordas eh que es el responsable del área de fútbol la operación por lo que cuentan fuentes de el Barça cuesta diez millones de euros es el coste de la cesión al IVA incluido el salario hasta el mes de junio diez millones de euros y hay una cláusula de compra en junio que no es obligatoria que por lo que me dicen es asequible para como está el mercado pero superior a sesenta millones de euros ya un lo que deduzco que debe ser pues setenta ochenta nuevos y eso ya es efectivo no pues cada uno lo lo lo dirá la orden judicial de Bartomeu era que no se podía invertir nada en ningún fichaje en el mes de enero pero como te digo y algún directivo que cree que Morata es un gran refuerzo y que vale la pena explorar

Voz 0749 37:05 sí Si se puede gastar dinero en en en enero insisto

Voz 1906 37:09 la dirección deportiva cree que hay alternativas mejores a Morata

Voz 1825 37:11 aunque lo consideran un buen jugador mañana

Voz 1906 37:14 hay una reunión de junta directiva donde en el orden del día ya está previsto que el director deportivo Pep Segura haga un informe de los últimos movimientos de fichajes en esta reunión de mañana se hablará de la posible incorporación del delantero centro aquí se discutirá entre otros el nombre de de Morata no es el foro habitual donde se discuten estas cuestiones pero en en esta reunión si está previsto que ese que saque este nombre no se saldrá al algún otro porque en el Barça hay varias opciones y como te digo la decisión tenía que ser inminente porque Valverde que era un delantero a ser posible ya

Voz 1375 37:46 no sé si Valverde habrá perdido con tanta insistencia a Morata como la pedido el Cholo en el Atlético de Madrid pero es un jugador que está ahí en el nombre de la agenda de la dirección deportiva del Barça aunque como digo le lleva ventaja del Atlético de Madrid porque el Cholo lo pide con mucha insistencia ya lo intentó hace pequeños también el jugador prefiere ir al Atlético de Madrid pero para eso no está fácil la operación tiene que corrí varias cosas yo os contaba hace unos días que lo del traspaso era imposible cómo es que ahora mismo el Atlético de Madrid está atado de pies y manos y hasta verano no puede hacer una operación de semejante calado ni de semejante nivel es que no puede aunque quisiera pudiera por su economía el tope salarial de la liga se lo impide que ahora mismo está atado de pies y manos a partir de ahí se abre la opción

Voz 18 38:30 de la cesión claro

Voz 1375 38:33 incluso la opción de la cesión también es difícil por el asunto el límite salarial Álvaro Morata cobra una pasta en el Chelsea nueve millones netos Álvaro Morata el Atlético tendría que asumir la mitad de la temporada que son cuatro y medio y claro para eso necesita porque ahora mismo al Atlético Madrid no les sobra nada es lo dije hace unos días los luego Otegi es el club en proporción con el presupuesto y los salarios de los jugadores de toda la Liga española que más destina de su presupuesto a salarios de los jugadores así que ahora mismo está es que no les sobra nada hasta que veamos cómo se producen y se desencadenan los próximos movimientos de salidas y llegadas pero ahora mismo el Atlético no puede fichar a nadie pero claro el Chelsea como dices sí que con el Barça también pretende lo mismo con el Atlético lo quiere cedido vale pero con opción de compra asegurada como hicieron con Diego Costa yo ahora en verano me lo compras bueno es una opción pero ahora mismo para que llegue cedido tampoco es tan fácil porque el Atlético tiene que pagarle esos cuatro y medio de la ficha y eso supone que tiene que salir alguien es que no vale con uno tienen que ser dos jugadores habló de nivel medio bajo Calin y son Martins bueno jugadores con los que se compense de alguna manera lo que se paga a Morata por lo que te pagan los clubes a los que vayan y San Martín a tal club pole pagará dos kilos vale pues ya está bueno va asumes el coste de Morata por un lado pero aquí colocar a otro más bueno ahora mismo es una cuestión de números porque por sentimientos e intenciones que el jugador quiere ir al Atlético de Madrid incluso estaría dispuesto a rebajarse algo el salario y así se lo ha hecho saber al Atlético de Madrid y en el Atlético el Cholo está diciendo estamos en un momento clave de la temporada Diego Costa está en lagartos recuperado deseo donde quiera que esté vamos a ver cómo viene la finales en el Wanda es nuestro años nuestro año Griezmann solo arriba Nos falta gol no faltan el esfuerzo lo van a intentar aún así es

Voz 8 40:25 muy difícil

Voz 1375 40:26 pero la acción de la cesión gana enteros con la eh opción de compra luego a partir de verano ahí está la opción del Barça ya hay algunas más empleo sonando la de Sevilla hay varios equipos como no lo va a interesar a Morata a varios equipos pero repito ahora mismo la del Atlético estarían cabeza a través de la cesión saliendo dos jugadores llegando Morata y con la opción de compra en verano veremos a ver qué pasa no sé por eso te decía que no sé hasta qué punto a Valverde le interesa tanto la opción de Morata iba a hacer que el club Pelé tanto como el Cholo que ya sabemos que cuando el Cholo le dice a Miguel Ángel Marín esto tal pues casi siempre

Voz 18 41:01 siempre se lo concede

Voz 1906 41:03 los a ver si Valverde ha dicho públicamente que quiere un delantero a poder ser que conozca la Liga que tenga rendimiento inmediato ahí varias opciones aparte de la de de Morata pero bueno te digo es lo que yo te puedo explicar es que la directiva hay gente que sí lo ve además con nombre y apellidos una buena opción la dirección deportiva de entrada lo descartó porque no se podía invertir dinero en en un en un fichaje en enero sí que mantiene la opción porque es un jugador interesante nivel deportivo pero

Voz 1375 41:33 y digamos que ven otros posibles fichajes eh no

Voz 1906 41:39 mejor porque hombre condiciones pero también no sé al final quién se va a imponer en todo esto