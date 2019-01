Ismael Serrano: "La música establece un punto de encuentro entre lo que fuimos y lo que somos"

Voz 0832 00:00 en elegido Ulises

Voz 1 00:02 qué relación tiene Ulises con el mar

Voz 2 00:07 bueno

Voz 0832 00:10 yo creo que tengo una visión idealizada de lo que es el mar fundamentalmente porque soy de interior porque he crecido en una ciudad en el que el mar era una más bien una fantasía no incluso incluso en mi barrio en Vallecas Nos inventamos hasta una fiesta entorno armar una batalla naval y hablamos de de de Vallecas como puerto de mar seres una visión casi que forma parte de la fantasía no Vallecas hay un no sé quién lo dijo un ex no no sé quién dijo dijo que Europa la diferencia entre Europa y Latinoamérica es que Europa tiene estado pero no comunidad y Latinoamérica tiene comunidad pero no estado iba llega es una excepción o podríamos decir que es profundamente latinoamericana porque tiene una gran comunidad yo tengo un recuerdo muy claro de de vivir con las puertas abiertas mis vecinos eran en mi familia tengo el recuerdo también de jugar en la calle de bueno de de de unos vínculos muy especial les hice y claro quizá también sea una visión idealizada de mi infancia y por lo tanto también una visión idealizada de de mi barrio que que además imprime imprime conciencia muchos aspectos imprime también conciencia de clase que que te acompaña siempre ya para toda la vida no

Voz 1 01:29 cuando hablamos con nuestros invitados nos gusta mucho hacer alusión a los sonidos de su vida los sonidos y cierras los ojos de del Vallecas de tu infancia cuáles serían

Voz 2 01:41 pues serían sería supongo el de

Voz 0832 01:47 el de Los Chunguitos Los Chichos su melodías colándose entre la ropa tendida quizá el eh el sonido de los vecinos de la vida vecinal no la vecina batiendo unos huevos para hacer una tortilla a sus niños otro vecino Cantur real no mientras trabajaba en casa y no

Voz 2 02:11 incluso tengo un recuerdo un

Voz 0832 02:17 un recuerdo en cuanto a los sonidos muy especial porque enfrente de mi casa era un tiempo John cuando era pequeño donde existían los solares ir enfrente de mi casa había un gallinero entonces yo tengo el recuerdo de despertar con con el canto del gallo no era un palomar donde había tenía también tenían alguna gallinas así que tengo tengo ese sonido tengo también el sonido del afilador de el silbato del afilador ella convocando a los define se lo definan para que sacasen la guardería los cuchillos y demás y sus sonidos que tienen que ver con la calle sobre todo no yo creo

Voz 1 02:52 no fue el cambio a una zona residencial como Pozuelo eso lo recuerdas como algo que te hacía ilusión o como una despedida o como un cambio a mejor

Voz 2 03:05 no no fue más bien un cambio fue un cambio bueno no elegido porque fue el cambio que

Voz 0832 03:11 porque mis padres decidieron estuvieron hubo grandes debates en casa sobre si seguir en el barrio de más debates a los que nosotros no asistíamos porque éramos pequeños pero que luego me conocimos no hubo una búsqueda de de también de de un lugar en mayo al final decidieron y se detenían a algunos amigos a a una cooperativa una de las muchas cooperativas que surgieron por aquel entonces inhóspitos para allá entonces yo tengo un recuerdo no no muy bueno no porque además me tocó la edad de jodida que se en casi la adolescencia a los dieciséis años donde ya empiezas a estrechar los vínculos con los amigos de una manera muy especial

Voz 1 03:53 eh

Voz 0832 03:55 de alguna manera me tocaba empezar de nuevo no entonces no no es el mejor de los recuerdos yo creo no es ya que era de aquella transición muchos oyentes desharán reconocibles

Voz 1 04:04 te Ulises la voz de Ismael Serrano porque es elegido como seudónimo Ulises

Voz 0832 04:11 bueno porque uno de los temas preferidos es el viaje a Itaca un un poema de Kavafis que lo que viene a decir es que el aconseja a Ulises demorarse en cada isla lo que viene a decir el problema es que lo importante no es llegar a Ítaca lo importantes el viaje le aconseja a saborear cada cada instante incluso le aconseja incluso retrasar su llegada no su regreso de alguna manera yo siento que me oficio tiene que ver con ese viaje no es lo más bonito de de este oficio del oficio de la música es estar en perpetuo movimiento de hecho yo tengo la sensación de que la carrera musical es como montar en bicicleta no puedes dejar de pedalear de vez en cuando te encuentras con una cuesta abajo que te permite relajarte pero son contadas las ocasiones con los generales

Voz 3 05:02 pedaleo constante no y un y un viaje permanente

Voz 4 05:07 vestido que debían G el filial

Voz 3 05:35 hemos invitado a este faro que hoy

Voz 1 05:37 aborda el tema de la clase has hecho una alusión cuando hablabas de Vallecas

Voz 5 05:42 ah el carácter que

Voz 0832 05:46 que da ahí la conciencia

Voz 1 05:47 no de clase pero yo querría hablar contigo también de la clase de como aula porque tú fuiste muy bueno estudiante de matrículas físicas querías estudiar Astrofísica como era cuál era tu papel en en el aula en la clase cómo recuerdas el tiempo que pasa de la universidad

Voz 0832 06:08 la universidad sí porque la universidad es un foro aunque yo creo que eso se ha perdido un poco no al poner a las universidades al servicio de las exigencias del mercado se desatiende una función esencial de de la Universidad como foro en el cual un individuo S forma no solamente académicamente sino también sentimentalmente es socialmente incluso políticamente no la universidad es un lugar bueno ese lugar en el que yo hice gran parte de mis mejores amigos que a día de hoy no seguimos viendo no tanto como a uno le gustaría pero nos vemos son gente que acabo la carrera gente de bien se acabó la carrera uno se dedican a la docencia otro se dedican a la investigación los menos yo recuerdo que allí me formé en muchos aspectos no como digo sentimentalmente culturalmente yo pertenecía a una a una asociación cultural que se llama física hay cultura donde fundamentalmente organizábamos eventos culturales pero también de carácter de carácter político y lo era era yo recuerdo también incluso en lo que respecta a mi oficio a la música no yo me recuerdo mucho con la guitarra yendo a la Universidad además de mi mi facultad de tenía una característica muy especiales que no teníamos y cafetería cuando yo entré hay una pequeña taberna una tasca pequeñita no no así un comedor una una terna que que se cerró un bar que se cerró por obras nos quedamos sin bar entonces eso nos obligaba no sin mucho esfuerzo la verdad que nos encantaba nos obligaba peregrinar de cafetería en que conocíamos la cafetería de matemáticas de Biológicas de periodismo yo también tengo muy buen recuerdo de lo que era el parque el parque de Ciencias que era en mi facultad estaba enfrente de la de Matemáticas al lado de la de químicas en ese parque nosotros organizábamos sangría encontramos la las excusas más delirantes para para para organizar fiestas para organizar sangría entonces es un buen recuerdo yo en clase sobre todo en la Universidad como que se establecía

Voz 2 08:10 vínculos con con con amigo

Voz 0832 08:13 es que a día de hoy amigas que me siguen acompañando te sigue interesando la astrofísica te si te interesa

Voz 1 08:18 no mirar al cielo y buscar algunas estrellas

Voz 0832 08:21 sí la verdad es que mucha Milá astrofísica me me encanta me presiona pero la verdad es que olvidado todo no sé si tiene que ser así si en mi caso en especial los que realmente al final se te olvida todo lo que aprendí en la universidad yo creo que no yo yo ya no sé ni integrar inéditas ni derivar no se me daba muy bien de hecho alguien dijo de la física es el estudio las ecuaciones diferenciales y a mi se me ha olvidado la lo que es una ecuación diferencial semana olvidaba muchísimas cosas pero si sigo mirando al cielo curiosidad me me gustaba mucho me gustaba sobre todo esa parte de la ciencia que tiene que ver con los límites de la realidad con las grandes preguntas grandes preguntas que no tienen además una respuesta que habla más de de incertidumbre sino tanto de respuestas políticas y sin fisuras no

Voz 1 09:05 hace veinte años de aquellos tiempos increíble que es el tiempo parate

Voz 0832 09:16 pues debe será algo que me que me obsesiona bastante que me porque porque por eso escribo canciones fundamentalmente yo creo que toda persona que se sube a un escenario lo hace porque tiene miedo a la soledad hacia la fugacidad de las cosas sea escriben canciones fundamentalmente para atrapar el tiempo para para que ciertas para por un lado rescatar algo de belleza entre el escombro pero también para para rescatar del olvido vivencias que que que no quiere ver

Voz 4 09:48 para recordar

Voz 6 09:52 Milá

Voz 4 09:55 ya despierta por guías

Voz 0832 09:58 sí

Voz 6 10:00 no ser el cansancio

Voz 4 10:05 yo tanto para recordar que hicimos vi

Voz 2 10:12 a día de estaremos

Voz 4 10:24 sí

Voz 1 10:25 sí

Voz 4 10:26 a veces me canso de ser libre

Voz 6 10:31 libre

Voz 0832 10:32 ahora lo que nos pasa a los músicos es que no sabemos resignarme por eso somos tan infantiles yo creo B en general leve madurar consiste en entender que toda elección conlleva una renuncia ya tenemos que aprender a renunciar no yo creo que eso en eso consiste crecer hilos músicos no sabemos renuncias por eso escribimos canciones porque no queremos no lo CEAR a lo vivido no no no no sabemos transitar el el duelo del desamor entonces nuestra forma de a ferrolanos a a eso es escribir canciones que nos van a acompañar de alguna manera siempre ir en ese sentido el tiempo es Un es un enemigo a combatir por así decir también a través de las canciones no siente una tiene la sensación de que juega a la contra a eso es algo que que se matiza con el tiempo porque crecer a mi me me gusta eh a veces uno se mira dice joder hasta pasó una apisonadora por encima pero pero a mí el tiempo no me no me disgusta a mí el tiempo a crecer me parece bonito porque yo me gusto más ahora me gustó más en cuanto a a como soy a mis convicciones a yo era un crío muy solemne y circunspecto no y el tiempo me ha hecho tomar menos en serio sobre todo la paternidad de otomano sería mi mismo relativizar ir verbalizar te entonces yo creo que te aunque te amigas con el tiempo sigue siendo un enemigo no

Voz 1 12:02 yo lo haces con con un par de trabajos utilizando ese verso de Machado Hoy siempre todavía que vincula el pasado el presente que deja puntos suspensivos hacia el futuro

Voz 0832 12:13 eso es sí pero por eso precisamente porque fíjate todavía ya no ha de o porque lo que uno quiere dejar también a través de sobre todo estos últimos trabajos es constancia de que a día de hoy todavía me sigue emocionando de la misma forma subirme al escenario la música sigue teniendo ese mismo valor terapéutico que tenía al principio te ayuda a sobrellevar las la pérdida el dolor y los miedos no de los que hablábamos antes entonces sí me parece una frase muy mal chadiana que que juega precisamente con con darle continuidad no con con con establecer un punto de encuentro entre lo que fuimos y lo que lo que lo que somos y lo que tendremos que ser aunque los términos tan rotundos como siempre asustan en términos generales a mí yo creo que al al a todo el mundo pero especialmente no no siempre si los nunca me parecen terriblemente injustos aún en el sentido positivo eh aún cuando se te querré siempre te querré siempre a veces suena más como una amenaza que como una declaración de amor no aunque todos lo decimos porque lo sentimos de alguna manera pero pero en ese contexto en hoy es siempre todavía yo quiero del todavía dulcifica un poco esa rotundidad

Voz 1 13:32 por alguna de enero cuál dirías que ha sido tu mayor pérdida la más dolorosa en este tiempo

Voz 0832 13:45 no lo sé no sé si he tenido grandes pérdidas por suerte eh por qué perder perder que hemos perdido no que perdida perdió la inocencia de pérdida no lo sé no fíjate me cuesta pensar en grandes pérdidas en ese sentido más allá de de los desamores más allá de mis fracasos personales no

Voz 1 14:09 que has ganado

Voz 0832 14:11 ganaron muchas cosas eso sí es verdad se ha perdido también hablaba de grandes pérdidas eso no quiere decir que uno no pierda ha perdido desde mucho tiempo noches que ha durado muchos días a a a muchas batallas no

Voz 1 14:27 sí

Voz 0832 14:28 perdieron el amor he perdido en el trabajo perdido muchos muchos aspectos no pero que ha ganado sobre todo ese ganado tuviera decir cuál ha sido mirando que ganado inestabilidad pues es lo primero que me dice mi hija no dije en el sentido lo que me ha dado mi hija no tanto mi hija ha ganado yo mi hija es ella pero si todo lo que me ha dado con ella ganado por ejemplo algo que se pierde con el paso del tiempo que es la sensación de vivir por vez primera ciertas cosas no la primera vez que ves el mar a través de sus ojos es la primera vez que ves el mar el primer viaje transoceánico que hice con ella fue el primer viaje es una de las cosas más hermosas que me ha dado la vida y que y que ha ganado no de alguna manera probablemente lo más alucinante es que lo más probable es que la ganamos ganado sin merecerlo quiere decir que tampoco es mucho el esfuerzo no hay cosa más bonita

Voz 1 15:17 Ismael Serrano tenemos que es vernos ya lo hemos siempre con una pregunta a nuestros arropados que es quién ha sido es el faro de tu vida has mencionado a tu hija no sé si es tu hija o quieres hablar de algún otro faro que acompañado en estos años

Voz 0832 15:33 bueno diré diré mi hija por supuesto pero diré algo también muy cursi al mejor contando no tanto cursi sino que puede resultar un tanto arrogante pero es mi conciencia de ser consecuente yo creo que ser consecuente más en este trabajo más pero en todos los ámbitos de la vida es casi una obsesión no y eso te lleva a arte contará con tus contradicciones no todos tenemos contradicciones en esta ayuda yeso convivir con eso es es difícil pero ahí está tu conciencia precisamente para para elegir en el camino no para no traicionar te para cuando pasado el tiempo uno se mira al espejo ser capaz de reconocerse no yo creo que esa conciencia que tiene que ver también con todo lo que hemos hablado tiene que ver con mi hija pero también tiene que ver con el barrio en el que me he criado en el entorno en el que me he criado incluso con los amigos esa conciencia me ha enseñado elegir a renunciar también no supongo que esa es una de mis luces y luego pues tanto la gente a la que quiero llamó también es mi luz no pero sobre todo mi hija pero también está mi conciencia