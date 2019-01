Un mal día lo tiene cualquiera (15-01-2019): Un tsunami es duro, un tsunami de azúcar es mucho peor (y más ridículo)

en el siglo XIX se puso de moda entre ciertos jóvenes de vida fácil un movimiento conocido como romanticismo esos jóvenes consideraban que cualquier tiempo pasado fue mejor y también tenía una fascinación mórbida con los cementerios y la muerte en general en lugar de ver la muerte como algo negativo hablaban de la D C muerte aspiraban por su abrazo desconozco si en el Boston de hace cien años había mucha gente que identificara con los puntos de vista de los románticos pero sí que vieron cumplido de forma muy literal el deseo de esos jóvenes poetas porque el quince de enero de mil novecientos diecinueve la parte más costera de la capital de Massachusetts se vio invadida por una ola que no era precisamente era una ola de Mel hasta una ola

Voz 1

00:57

de unos tres metros de alto que se expandió por las calles del barrio de Northern una ola que tumbó edificios aplastó tranvías y se llevó en su dulce abrazo a nada menos que veintiuna personas el culpable esta tragedia había sido un tanque de almacenaje de me Laza que había reventado los propietarios viendo la que se les venía encima literalmente dijeron que había estallado por un atentado terrorista de bloquean los terroristas de la época que eran los anarquistas después de años de investigación quedó claro que los únicos terroristas habían sido y los los propietarios a día de hoy los vecinos del barrio siguen tomando café sin azúcar bueno esto último me lo he inventado un poco pero sería bien bonito