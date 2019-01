Historia de una frivolidad

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos esta tarde noche a eso de las ocho se vota en la Cámara de los Comunes el acuerdo de divorcio pactado por Theresa May con la Unión Europea el veinticinco de noviembre pasado se da por seguro que se rechazará de forma aplastante sólo faltará esperar los tres días que se otorgan para presentar un plan alternativo y la suerte estará echada pero nadie sabe qué podrá ocurrir The Guardian asegura que la Unión Europea está dispuesto a ofrecer una prórroga al menos hasta julio para evitar un Brexit duro prórroga no nueva negociación pero que puede ocurrir a partir de mañana dimisión de Theresa May moción de no confianza así la llamada ni nuevas elecciones un segundo referéndum o un bloqueo con parálisis parlamentaria que es la última advertencia amenaza de la primera ministra la cacofonía es absoluta y el desconcierto máximo dos ejemplos es casi patético el esfuerzo de los medios de comunicación para tratar de orientar a una ciudadanía que está completamente perdida la BBC en sus noticias abierto en una página para disipar dudas pero casi todas las respuestas concluyen con un no es seguro no se sabe no está claro mientras que Theresa May juega sus últimas bazas ante la votación de esta tarde dramatizado lo que puede significar un acuerdo de forma tan desesperada como demuestra esta iniciativa que al Le Monde parece casi ridícula al anunciar los atascos que se producían en los ferrys del puerto de Dover el que enlaza con Calais contratar barcos para asegurar la llegada de mercancías urgentes medicinas productos frescos a otros puertos como mozo Portsmouth llegado a su punto culminante es preciso recordar algo impresionante que el Brexit nació por una frivolidad política oportunista y coyuntural más que por un anhelo social aunque tal anhelo existiera donde se esconden hoy los irresponsables responsables de este estropicio histórico Cameron