Cavar España

Voz 1389

00:14

bueno me parece una sorpresa porque es una medida patriótica quizás de las más patrióticas que lleve el Partido Socialista en estos presupuestos no con las con las con los gastos sociales una partida de presupuestos que se destina a reparar el orgullo nacional lo que pasa que es que el patriotismo perdona allí el orgullo de de ser español parece ser que cada uno lo tienen por diferentes cuestiones hay hay quién presume de España por tener más metros cuadrados de bandera ya hay quien prefiere presumir por tener metro menos metros cuadrados de de fosas somos en la actualidad el segundo país del mundo que más fosas comunes tiene somos el primero de la Unión Europea acabar con eso desde luego es hacer patria sentirse orgulloso de un país que no puede tener ese puesto en esa clasificación por dignidad con las familias yo no entiendo que líder de Vox haya salido diciendo que quiere derogar esa ley a lo mejor lo que hay que hacer es decir que los enterrados en las cunetas fueron fusilados por sus mujeres para que cambie de idea pida ayuda y protección para todos no se me ocurre otra cosa