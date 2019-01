¿Quién duerme al menos seis horas y del tirón?

Voz 1 00:00 el coche en la cama en el sofá donde sea pero hay que dormir al menos

Voz 2 00:18 seis horas seis horas seguidas

Voz 1 00:21 de no hacerlo aumenta el riesgo cardiovascular de sufrir una enfermedad del corazón así que esta mañana preguntamos cuántas horas duermo usted

Voz 3 00:30 yo creía que pueden dormía poco Pepa después de escuchar a nuestro ser opinadores no me voy a quejar buenos días

Voz 4 00:35 la verdad de Palencia buenos días me avisa asustado con lo de dormir seis horas seguidas no hace muchos años que no sé lo que es eso sí duermo seguidas tres horas cada noche para mí es buena noche me suelo despertar tres cuatro veces me acuesto a las once las doce y me levanto entre seis y media hay siete

Voz 3 00:57 es la que menos gasto menos ganar nosotros casi nos da también por ahí buenos días

Voz 5 01:03 bueno día en seguir desde el Campo de Gibraltar Place cuatro horas seguidas no puedo dormir cuando en octubre una cosa es por otra llegarán a seis obra es lo que yo quisiera por ejemplo en fin de semana que es cuando más podría dormir cuando me acuesto en nueve menos cuarto nueve ABC a la ocho de la tarde si es posible espero que Bach me despierto

Voz 3 01:23 hay quien incluso se lo mide hice lo controla Pepa

Voz 6 01:26 buenos días Carmelo desde Valencia no y seis horas ya me gustaría universo dormir seis horas eh cinco y media cuando más me llegan a comprar una pulsera de esas que te miden el sueño profundo y las olas te duermes no no llegó a las seis horas nunca Chicken son profundo que tengo es un porcentaje de treinta tremendas tanto conociendo que por lo menos es el sueño preparado pero bueno será cosa de la edad

Voz 3 01:51 no Carmelo vas a hacer porque en Valencia nos quedamos con Alberto

Voz 7 01:55 yo desde hace un año un poco más de un año trabajo de noches el tema de dormir puede ser un gran problema ahora mi no duermo más de seis horas por qué al dormir por las mañanas de desvela la luz o cualquier ruido Bones desvela si ya no puedo dormir duermo cinco seis al entrar a las dos a trabajar de verdad que duermo un par de horas antes de levantarme pero con un bebé

Voz 8 02:20 seis meses pues no con esas obras ya ya ya entendemos muy bien Albert un beso Fernando Cádiz bienaventurados lo que Krugman que el tiro porque de ellos será el ritmo de los fue como andaluz puede de quedar décadas trabajando turno el dueño que tengo pero pero últimamente como hoy hay más voces que tampoco me van a dejar dormir durante muchos años

Voz 3 02:42 hay Icon un andaluces Fernando hemos preguntado qué esperan del discurso del debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla hoy

Voz 9 02:50 Rafael Martín daga de Zurich yo tengo dos preguntas una para señor Moreno Bonilla y otra para Pepa Bueno señor Moreno Bonilla comprometer hoy en su discurso a que una vez que levante las alfombras de la Junta de Andalucía y compruebe que es una administración tan eficaz tan decente como cualquier otra era usted el que estaba equivocado Pepa por favor por favor no podría pone un poquito más tarde el espacio de los opinadores para que podamos dormir al señor más no

Voz 10 03:17 a este muy buenos Rafael Lotto muy bueno gracias a todo eso son las