María Jesús Montero: "No hay ningún trato de favor con Cataluña en los presupuestos"

Voz 1727 00:05 de presupuestos de la política en España y en Andalucía pero antes de nada su opinión sobre esto que estamos comentando en este momento el escándalo del encargo del BBVA presuntamente por parte del BBVA a Villarejo de espiar a muchas personas

Voz 1 00:22 bueno me parece una situación gravísima como bien se comentaba puedes habrá que ver la veracidad de esa cinta o de esa grabaciones que se han producido hoy imagino que las autoridades judiciales tomara buena nota después de las investigaciones que se están haciendo al señor Villarejo porque es inconcebible para una democracia que se puedan producir fisuras y situaciones de este tipo que yo creo que alarman a gran parte de de por los presupuestos de los políticos de los periodistas ideales del conjunto de la sociedad desde mi punto de vista esta situación

Voz 1727 00:53 muchas veces nos preguntamos de dónde le viene el poder a Villarejo bueno claro empezar frente a explicarnos algunas cosas no si el poder información y claro si esa información es ilícita está grabada sin consentimiento de las personas participante es que es todo un sinsentido y una situación muy grave muy grave ministro vamos a hacer una pausa y hablamos enseguida hasta ahora

Voz 1727 01:23 María Jesús Montero ministro de Hacienda usted ha elaborado tantos presupuestos en la Junta de Andalucía qué sensación le produce elaborar los primeros presupuestos del Estado sin tener garantizada siquiera su tramitación

Voz 1 01:36 bueno pues la verdad es que ha sido un trabajo intenso desde el primer día que llegamos en donde todo el equipo de Hacienda pues hasta hoy en primer lugar desgranando las cuenta de El señor Montoro porque había muchos artefactos en el presupuesto que teníamos que poner de manifiesto para para poder corregirlo y en segundo lugar conociendo las necesidades de los distintos departamentos poniendo la prioridad en aquellas política en donde el Gobierno cree que en este momento es más urgente dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos construyendo unos presupuestos que son desde mi punto de vista los que necesita este país

Voz 1727 02:09 pero son presupuesto son un programa electoral porque no tienen garantizados los apoyos para sacarlos adelante

Voz 1 02:15 no soy un presupuesto que que en este momento está en vía de que los grupos políticos puedan sentarse a a negociarlo a profundizar en él nosotros abrimos por supuesto la negociación a todo el arco político y a PP y al ciudadano le pedimos que sino apoyan estas cuentas públicas al menos se abstengan es decir que que permitan que puedan iniciar su tramitación ya los grupos independentista al resto de partidos de la Cámara pues evidentemente que siempre que hablemos de la legalidad siempre que hablemos de aquellas cuestiones que puedan mejorar a España pues estamos dispuestos a cambiar una cifra a un punto una coma

Voz 1727 02:52 dentro de la legalidad estaría esta comisión que reclamó ayer puso una mesa de diálogo sobre el conflicto con mediación independiente y una comisión que verifique el cumplimiento del Estatuto

Voz 1 03:03 pero yo creo que el señor Puigdemont sabe perfectamente que nosotros siempre hemos trasladado la necesidad de que el Gober inicia una etapa de diálogo o al interior de Cataluña que es un elemento fundamental para después poder corregir las fisuras que se hayan producido con el conjunto de España es una responsabilidad del Gober que no se puede delegar igual que de de los líderes de Cataluña entre ellos de la señora Arrimadas necesitamos buscar una solución de diálogo y de convivencia en Cataluña y a partir de ahí siempre hay elementos materia que se pueden plantear en el marco de la ley en el marco de la multilateralidad por ejemplo en financiación que se pueda hacer con el resto de territorio con el conjunto de las fuerzas política yo creo que ese mensaje el presidente Sánchez lo ha dejado nítido cristalino muy claro desde el primer día por tanto el llamamiento que nosotros hacemos es al día algo por tanto a buscar son soluciones consensuada dentro de la Constitución vamos que

Voz 1727 03:59 esas condiciones que propone puse Mon el Gobierno no entra

Voz 1 04:03 evidentemente no vamos a sentarnos en ninguna mesa donde se pretenda debatir cuestiones que no están en nuestro marco constitucional o que no están evidentemente en ningún tipo de de regulación normativa de las que hemos hablado hemos conocido o de alguna manera estamos diseñando

Voz 1727 04:19 la ministra que noticia los que pensamos que es todo una puesta en escena porque al final los independentistas van a votar a favor de los presupuestos generales no porque les gusten los presupuestos sobre los hayan analizado no porque ustedes les estén la contrapartida imposible que plantea de sino porque tienen tanto miedo de unas elecciones que puedan ganar los tres partidos de la derecha que vuelve a ponerse en suerte una especie de Coalición de rechazo de rechazo ahora a la hipótesis de un triunfo del tridente de la derecha

Voz 1 04:50 ya que las cuentas son buena para poder ejecutarla porque mejora la vida de los ciudadanos y la vida de la gente creame que no se me ocurre motivo por el que alguna formación política da igual que sea los Partido Nacionalista o cualquier otro no puedan apoyar esta cuentas públicas están pensando en el interés general porque la subida del salario mínimo interprofesional la mejora de las partidas de dependencia la capacidad de poder acceder con más facilidad a una vivienda e la supresión del copago farmacéutico es que son todos medida que se instauraron se pusieron en marcha con motivo de la crisis que era nuestro compromiso el que se dieran en el momento en que fuera oportuno no se me ocurre el porqué El Partido Popular ciudadano los nacionalista no apoyan unos tienen ante unas cuentas que pueden realmente mejorar la vida del país por eso me cuesta que el Govern que lo ha en la fuerza política que componen el Govern dos están planteando más recursos para Cataluña la mejora de la sanidad de la educación ante las protestas de los ciudadano ante la situación de deterioro que han sufrido los servicios público como se puede resistir a apoyar unas cuentas pública con independencia de su política que están en otro plano

Voz 1727 05:59 porque estamos en campaña electoral permanente ministra usted lo sabe muy bien

Voz 1 06:03 sí pero claro ahí llega un punto en que creo que esta suerte de ejercicio de la política cansa lo ciudadano y lo ciudadano entienden que la política hasta aquí para intentar al menos solucionar su problema buscar formulas lo que no pueden entender es que demos enreda jo si me permite la expresión permanentemente en cuestiones que pueden ser más conceptuales teórica que está bien que hay que profundizar que hay que seguir avanzando en todo lo que uno piensa pero hay que reconocer el día a día y la gente tiene que notar que la recuperación económica llega a su piel llega a su familia y que de alguna manera las instituciones somos útiles porque sino la democracia se deteriora se desgasta bueno y da paso a situaciones como las que empezamos a vivir tímidamente y ojalá se queden ahí de auge no de de los autoritarismo de los extremismo de posesiones que creíamos totalmente superada

Voz 1727 06:53 ministra si si los Presupuestos salieran adelante con ese incremento de las pensiones el incremento en el sueldo de los funcionarios la prestación para los parados de más de cincuenta y dos años la dependencia la vivienda la la lucha contra la violencia de género el pacto dotado con dinero por fin si esto fuera posible si sale adelante es suficiente para revertir los recortes de los años peores de la crisis

Voz 1 07:16 no claro que no esto es un inicio de el camino del primer presupuesto que presenta el presidente Sánchez donde ha intentado atender aquellas urgencias que nos parecían más prioritaria todas lo son pero hay que elegir cuando los recursos son limitados y por tanto hemos atendido a aquellas cuestiones que los parecía más urgente más importante fortaleciendo a la clase media hay a la clase trabajadora que son los verdaderos motores de este país intentando por tanto mandar también un mensaje de esperanza a nuestros jóvenes que muchas CC bueno los que convivimos con ello sabemos que se sumen en una suerte de desesperanza o de apatía porque piensan que el futuro nueve Se les ha negado hoy que no hay perspectiva para que puedan quedarse en nuestro país o buscar un trabajo o ir a vivir con su pareja hay emanciparse porque no pueden encontrar una vivienda o cuando abandonan los estudios tienen un unos salarios que son unos salarios verdaderamente ruinosos que los padres y las Nos da vergüenza quiero decir hay toda una serie de medidas para estos jóvenes para que la futura generaciones sean la prioridad o por supuesto como como usted decía para las mujeres un colectivo tan importante para para incorporar crecimiento económico para incorporar sentido común a la política para incorporar yo diría pues ese aire fresco no que viene del colectivo feminista y de las mujeres que estamos preocupadas estamos muy preocupada porque algunas fuerzas políticas coquetean con otra que parece que están empeñadas como siempre en arrebatar no estos derechos que con que estamos con sudor y lágrimas

Voz 1727 08:44 o sea que los vez reversibles que usted cree que puede darse esa circunstancia de que sean reversibles algunas de las conquistas de las mujeres

Voz 1 08:52 Carmen Tello siempre yo siempre pienso que cuando cuando estamos viviendo hoy caminamos sobre un sendero de construcción de derecho podemos tener la fe esa tentación de pensar que lo conseguido nunca se pueda arrebatar yo creo que la experiencia y sobre todo de de aquellas personas que han vivido más intensamente durante la transición la democracia nos indica que tenemos que estar alerta permanentemente alerta construyendo sobre lo conseguido pero mirando permanentemente que nadie nos arrebate aquello que en el que pensábamos que estaba ya definitivamente para siempre yo creo que la irrupción de de Vox en el debate político la bueno todas las los comentarios por decirlo de una manera suave que se han hecho sobre la necesidad de modificar la ley de violencia son cuestiones que nos dañan el alma yo diría que que son cuestiones que a las mujeres no crean una desazón porque él lo que estamos es justamente en en conseguir más derechos en seguir avanzando el presupuesto pues plantea una exención fiscal para para aquellas empresas que que incorporen mujeres a su consejo de administración sólo prima para que donde no había llegado la igualdad pues empieza a ser una realidad pues claro Nos quedamos desconsolada cuando alguna forma acción coquetea con otra hay diciendo que que bueno que quizá se presentan denuncia falsa que las personas agresora no son de este país una una cuestione que me parecen absolutamente bueno pues vergonzante y en las que no podemos ni dejar pasar un milímetro porque ante ese milímetro se abre la grieta

Voz 1727 10:22 yo lo entiendo de Economía ministra pero le he preguntado a los que saben por ejemplo Emilio Ontiveros y me dice que la previsión de ingresos que tienen las cuentas justeza presentado es muy optimista

Voz 1 10:32 no yo le diría yo diría que tenemos que tener en cuenta varios factores que están en estas cuentas públicas entre ellas que se proponen una modificaciones legales para incrementar de alguna parte de la fiscalidad a grandes empresas grandes renta nuevos impuestos como el impuesto digital o el de transacciones financieras todo fiscalidad la del siglo XXI recogiendo áreas de actividad que la en la fiscalidad tradicional no estaban contempladas que protege insisto siempre eh a las clases medias y trabajadoras del que básicamente lo que se prevé si quitamos el efecto de el Sistema de información del IVA que es una cosa muy puntual es una previsión de crecimiento más prudentes que la que hacía el señor Montoro que incluso con bajadas de impuestos estaba previendo un crecimiento en torno al siete por ciento que es una cantidad similar a la que prevé este presupuesto digo excluyendo la parte del IVA por tanto hemos sido bastante prudentes en nuestra en nuestras previsiones tenemos que tener en cuenta que en el periodo del señor Montoro de forma promedio se dejaron de ingresar cinco mil millones de las previsiones que hacía cada año y sin embargo nosotros hemos sido bastante más prudente ya estamos yo creo que haciendo unos presupuestos realista y unos presupuestos que están asentados sobre el terreno

Voz 1727 11:45 pues como la mesa a un ex director de la Agencia Tributaria

Voz 1727 11:56 hola buenos días con optimismo

yo respeto la recaudación tributaria ya ha contestado yo estoy más cerca de la posición de Emilio Ontiveros pero que han sido los técnicos del Ministerio han sido optimistas hay pero su intervención me ha sugerido

Voz 5 12:12 a una pregunta

Voz 4 12:14 sería si es posible una aclaración porque además Si sea cierto no creo que usted quería decir estaría cien por cien de acuerdo con usted se refiere usted a que han tenido primero que detectar si los artefactos del señor Montoro entiendo que se estaba refiriendo va ligeros digo ligeros de forma eufemística artificios contables que han podido provocar que las cifras oficiales quise anda o de déficit público sean ligeramente lo digo otra vez con eufemismo ficticias

Voz 1 12:49 MTI refiriendo fundamentalmente a la construcción del presupuesto que salió de las Cortes era un presupuesto que que bueno que no cumplía con alguno de los preceptos que ese que son normales que son de diría de de cartilla no por ejemplo el el esto una enmienda del PNV en donde las pensiones se revalorizaban al uno coma seis y no se con no partida presupuestaria para atenderlas eh así de sencillo e entorno a mil cuatrocientos millones de euros que se hizo pues como una apariencia de que se estaba financiando cuando en realidad lo que se hizo eh romper el el préstamo que se pedía para Seguridad Social se quedó de los quince mil millones en trece mil y los mil quinientos millones se hicieron vía transferencia Thing eh dando una apariencia de que se estaba haciendo una transferencia añadida cuando en realidad se estaba quitando del préstamo me refiero por ejemplo a que no se respetó el techo de gasto tras la tramitación parlamentaria incrementar los ingresos y los gastos no se incrementaron los ingreso por ejemplo con el transporte subvencionado en las Islas Canarias y en Baleares en donde ese afecto en setenta y cinco por ciento de derecho al transporte gratuito y sin embargo no se consignaron esas cantidades que eran en torno a trescientos millones de

Voz 1727 14:01 verde feministas esto esto se refiera cuando se se anunció a bombo y platillo que los residentes en las Islas tendría tendrían el setenta por ciento de la bonificación de los billetes correcto correcto y luego estaba consignado el dinero panes son corre

Voz 1 14:14 esto correcto había una serie yo le llamo artefacto porque me parece que los que somos responsables de la hacienda pública tenemos que ser cuidadoso en la utilización de de nuestra palabra entre otras cosas porque España es un país que siempre rinde bien sus cuentas pública que tiene unas cuentas robusta y eso siempre hay que preservarlo por tanto ha de ser capaces de adivinar el porqué no cuadraban algunos número porque había alguna cuando hacía uno la cuenta no terminaba de salir la ecuación que buscaba era realmente porque porque la comparativa se estaba haciendo con algunas cuestiones que hemos corregido y que y que ahora pues lo que nos encontramos empresas

Voz 4 14:50 hoy aquí en La vaquilla banqueros maquillaba en los cifras finales que presentaban venía

Voz 1 14:54 bueno no me gusta no me gusta expresar expresarme en esos términos porque quiero quiero que todo el mundo sepa y sobre todo las autoridades internacionales que tener pues una buena cuenta unas cuentas robusta y que por supuesto toda la contabilidad toda la y toda la presupuestó son española está en línea con lo que mandan los reglamento hoy con lo que manda a la Comisión Europea

Voz 0247 15:15 Lucía Méndez e buenos días ministra buenos días en la reacción que ha habido hoy

Voz 6 15:21 algunos en fin en algunos medios de alguna prensa de algunas autonomías se aprecia que hay un cierto males

Voz 7 15:29 estar eh

Voz 1727 15:32 ciertamente algún agravio comparativo en sí

Voz 6 15:34 la acción con las inversiones que este presupuesto contempla para Cataluña entiendo que en un guiño especial para que en fin los partidos catalanes independentistas pudieran apoyar el Presupuesto le preocupa el Gobierno esta cuestión

Voz 1 15:49 bueno yo diría que cuando se coge los presupuestos de inversión que me imagino que es a lo que se refiere porque claro las partidas de pensiones siempre claro todo lo demás afecta al conjunto de los españoles hay mucha FECE quizás se pone excesivamente el foco en la inversión territorializada algo que a mí siempre ha e intento animar a que se supere porque parece que se establecen especie Ferrán King cuando realmente la inversión del Estado tiene que servir para la convergencia tiene que servir para la cohesión territorial es decir tienen un fundamento que tenemos que utilizar innovar permanentemente en esta tarea muy española no de comparar si efectivamente un territorio crece más que otro no la la la realidad es que este Gobierno tenía vocación de cumplir con los estatutos de autonomía a nosotros nos parecía que era bueno pues bastante de lógica hay deseado todo común que si todos en Bogotá hoy nos hemos dotado de unos estatutos pues que una vez que se pone algo en una ley la cumplamos por tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña de Valencia de Andalucía o de Extremadura nos parecía muy importante colocarlo y claro ante la situación que se había producido previamente las comunidades autónoma en su conjunto experimentan un crecimiento muy importante en Suecia versiones no es justamente Catalunya la que en términos porcentuales experimenta más porcentaje otras comunidades también lo hacen pero son inversiones que son necesarias por ejemplo en el tema en Extremadura ante las incidencias que se están produciendo en la red ferroviaria porque ha habido muchos años de abandono y de dejaste de los servicios públicos sean de movilidad Ocean de atención e cara lo ciudadano no hay ningún tipo de discriminación ningún tipo de tratamiento de favor a ninguna comunidad lo que hay es un cumplimiento estricto de la legalidad parece lógico no que que se cumpla con los estatutos de autonomía también con el de Cataluña

Voz 1727 17:39 ministra creo que escuche al diputado de PDK at Ferran Bel porque ha vuelto a hablar del apoyo de de de los independentistas catalanes a los Presupuestos es que llega a producirse me parece que sus palabras rebajan considerablemente las exigencias de Push de Mon vamos a escucharlo

Voz 0931 17:56 es que no ni de Manel Mi Kundus le dijese que no le pedimos ni conclusiones de esta comisión obviamente ningún inicio de trabajo en firme simplemente de la voluntad de que se constituya esta comisión para afrontar el problema político en Catalunya no estamos pidiendo tampoco grandes cosas para que se puedan iniciar los trámites rápidos

Voz 1727 18:14 le parece ministra lo quema

Voz 1 18:17 ha comentado al principio no yo creo que el llamamiento que siempre ha hecho el Gobierno de España al gobierno de Cataluña es que se tiene que producir una situación de diálogo dentro del marco constitucional y que por tanto el acuerdo y la solución dialogada siempre será la mejor fórmula para intentar encontrar una respuesta al problema territorial que tiene este ahí Illa solucione que se encuentren para el interior de Catalunya serán muy similares para de las que se encuentren para para el conjunto de España con esto quiero decir que nadie puede obviar su responsabilidad el presidente Torra tiene una responsabilidad en Catalunya de intentar administrar una política que satisfaga a las alma que están expresando al menos dos que se están expresando en Cataluña ida señor Arrimadas y los líderes yo diría de todos los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad y estoy convencida de que la solución que sea válida para Catalunya va a ser válida para el conjunto de España porque se trata justo de coser esa herida que sean genera o entre aquellos que defienden en nacionalismo y aquellos que no lo defienden

Voz 1727 19:18 pero lo que dice el diputado Veles muy concreto no pedimos ni conclusiones de esa comisión ningún inicio de trabajo en firme simplemente la voluntad de hablar en una comisión para afrontar el problema político de Cataluña

Voz 1 19:31 ahí nosotros insistimos en que tiene que ser un diálogo que esté basado en los fundamentos constitucionales y eso significa que que el que ellos saben perfectamente cuáles son las línea que no se pueden atravesar por tanto que este Gobierno siempre va a estar en actitud de mano tendida va a estar en actitud de diálogo como venimos estándolo pero evidentemente respetando la ley y respetando el marco jurídico del que no hemos dotado todos

Voz 0247 19:56 Argelia Argelia buenos días ministra sólo un comentario a esta última frase a hablar en una comisión dentro de la Constitución no impide hablar de todo otra cosa son las conclusiones por tanto me parece que a veces las dos partes es manejan el marco constitucional de una forma excesivamente restrictiva ahí

Voz 1 20:16 no yo creo yo creo que se pueda hablar de todo siempre en cada en cada parta o lo que sí es muy importante es que no se genere ningún tipo de es falsa expectativa respecto a a las a las claro sobre porque uno puede no llegar a conclusiones pero se entiende que el diálogo tiene que permitir un avance y el avance de ese diálogo tiene que estar fundamentado en aquellas cuestiones en aquella arquitectura de la que el conjunto de España no hemos dotado y no podemos llamarnos a ningún tipo de situación extraña no en este sentido

Voz 1727 20:44 pues fíjese ministra así perdón Argelia

Voz 0247 20:46 si no sólo una cuestión bueno había para muchas pero respecto precisamente el tema de las concesiones sobre las mal llamadas concesiones a Cataluña no porque efectivamente muchas de las mejoras en inversión en las comunidades autónomas que que se plantean los presupuestos como usted explicaba son cuestiones ya establecidas ya previstas en estatutos de autonomía que son leyes orgánicas y otra las leyes de del Estado no mi pregunta es han podido hablar antes con el resto de comunidades autónomas han con Chucho han consensuado estos paquetes de inversiones estas mejoras en el fina en la financiación de las comunidades autónomas con el resto de gobiernos instituciones autonómicas

Voz 8 21:29 lo que sabemos es de de todos los gobiernos autonómicos gobernados por quién

Voz 1 21:33 el gobierne es que todos los proyectos que se consignan en el en el libro de presupuesto están impedidos licita o demandados son necesitado por las comunidades autónoma pero también tengo que decir que hay algunos proyectos que no están es decir hay algunas inversiones que los territorios demandan que por la limitación de los recurso no se han podido incorporar por lo que estos un primer avance de un primer presupuesto del Gobierno de Sánchez un primer avance sobre esa necesidades pero estoy convencida de que todas las prioridades de los territorios están porque se nos han hecho llegar e en diferente momento desde que accedimos al Gobierno casi hemos tenido

Voz 8 22:09 las conversaciones con todo lo con todos los gobiernos autonómico yo diría con todo toda no

Voz 1 22:14 hicieron llegar su paquete de inversiones su paquete de de reclamaciones en el sistema de financiación eh su peculiaridad de eh hay una comunicación fluida con las comunidades autónomas

Voz 1727 22:25 terminamos ministra dese cuenta que la he preguntado porque suena usted para todo para decir eso sí tiene

Voz 3 22:31 bueno muchas cargos uno le he preguntado porque ya sé lo que me va a responder sí sí pero usted está en Madrid hoy yo estoy en Sevilla me tengo que preguntarle por por lo que siente cuando se va a producir en dos horas un relevo

Voz 1727 22:42 democrático legítimo normal en democracia pero un relevo muy significativo para los socialistas andaluces por primera vez abandonan el poder en la Junta de Andalucía sí claro es una sensación como usted

Voz 1 22:55 de podrán imaginar desde aquí puede bueno agridulce no porque una es una sensación en la que durante muchos años ha estado trabajando en el Gobierno de esa comunidad autónoma conozco muy bien cuáles son sus sensibilidades cuáles son su debilidad de me preocupan las amenaza en los discurso me preocupa que sobretodo Partido Popular y ciudadano eh se dejen al menos abrazar por aquellas fuerzas que están reclamando retroceso en materia de autonómica como la devolución de las transferencia o en materia de las mujeres sobre todo esta última porque porque bueno porque siempre estamos muy sensible a que alguien quiera arrebatar Nuevo parte de lo poquito que todavía hete tenemos conquistado y eso hace que tenga bueno pues una sensación de tristeza en el sentido de de que sí vaya a cambiar el rumbo de lo que la comunidad autónoma había iniciado y que por por Dios no se produzca ningún paso atrás en aquellas materias pues que yo creo que nos ha permitido a todos estar más orgulloso de nuestro país Andalucía en definitiva de de lo que todos aportamos

Voz 1727 24:00 María Jesús Montero gracias buenos días