Las peores locuras para adelgazar

Voz 0927 00:00 a la vuelta de las fiesta lo de siempre nos proponemos cambiar de hábitos comer mejor quitarnos esos kilitos a veces haciendo auténticas barbaridades pues mucho cuidado hablamos con uno de nuestros dietistas nutricionista de cabecera Juan Revenga

Voz 1 00:15 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 2 00:21 Juan Revenga muy buenos días buenos días Jesús qué tal todas empezar el año con kilitos unos kilitos

Voz 3 00:26 Nos Inger con los mismos eso o menos no porque hemos aprovechado para salir con la decir lo que no puedo salir cuando tengo menos vacaciones así que igual lo o menos hemos

Voz 2 00:37 ha ido unos kilitos en normal haciendo vida normal sin exceso de vital más o menos lo acabaremos perdiendo en no mucho tiempo no haciendo ejercicio

Voz 1234 00:44 sí eso es no vamos a hacer no vamos a afrontar ninguna estrategia que vayamos o que no veamos que el que la vayamos a prolongar durante toda nuestra vida sino vamos a hacer nada durante dos semanas y durante un mes Ny no vamos a hacer vida normal siguen unas recomendaciones habituales generales normales sobre la incorporación de productos vegetales frescos el mantener un adecuado nivel de actividad física de todas esas cuestiones es lo que hay que hacer de todos tercio está entre las más así entre las entre las más conocidas y cañones desde hace un año desde hace unos años a esta parte sí de hecho la Asociación Británica de dietética la figura entre las top five de las cinco las cinco dietas más peligrosas habitar en este año dos mil diecinueve

Voz 2 01:25 de esas dietas queríamos hablar contigo porque has escrito el otro día en náuticas precisamente hablando de estas dietas si te parece pasamos a hablar de esas dietas primera la dieta del grupo sanguíneo

Voz 1234 01:37 bueno pues esto es mal entonces es una de las más viejas de todas de hecho trasciende de una de una creación que en los años cincuenta pues un señor un médico un tal norteamericano señor Adamo bueno pues la puso encima de la palestra hay dijo que en función de tu grupo sanguíneo A B A B ó cero bueno pues que tenías que comer una determinada forma esto sea revisado por la literatura científica por el derecho de el revés himnos el encuentra absolutamente primero ninguna validez científica ni tampoco además funciona eso sí dicen en los estudios científicos si se siguen los los las pautas dietéticas que se recomiendan ya sea comida todo a segundo grupo sanguíneo A o B o A B ó cero vas a mejorar iba a mejorar porque ninguno de ellos incluyen por ejemplo los donuts la Coca Cola y cosas por el decimos claro claro a ocupar

Voz 2 02:26 bueno es segunda dieta

Voz 4 02:28 el beber tus propios orines

Voz 1234 02:31 sí está también es vieja y de hecho teníamos Un un mensajero Ése es así María Alfaro en los años noventa en la botica de la abuela de alguna forma la ya lo diálogo promocionaba y bueno pues hacen descansar en esa esta pauta de esta dieta llámalo como quieras una serie de beneficios sobre la salud pues que no tiene ni pies ni cabeza así que además pueden ser peligrosos porque la orina puede ser foco de contaminación

Voz 5 02:58 la inyección osea que no no lo recomiendas

Voz 2 03:02 lo sanguíneo no dieta beber tus orines tampoco lo hagan ustedes eh aparte de ser asquerosos que no van a conseguir nada eh bueno lo único no ir al baño que también es una ventaja sí sí sí bueno tés de tos y picantes y cafés adelgazantes esto que

Voz 1234 03:21 bueno pues eso es lo de siempre no lo que podemos encontrar en todas las estrategias de todos bien sea a través de infusiones que es lo que se está promocionando y a través de los cafés adelgazantes y con mantequilla que se promocionaba en también hace ya unos años también el Reino Unido y a mí me genera una duda esto es si podríamos hacer un doble combo si las infusiones estas de traficantes las hiciéramos con nuestros orines a lo mejor se conseguía alguna eficacia

Voz 2 03:44 si tu propia sangre ya hacíamos un aperitivo guapo e para perder kilos y pasa cosas por lo menos hombre original si es

Voz 1234 03:57 hombre original original tampoco te creas porque esto también es bastante bastante dijo cada una de estas propuestas tampoco es que sea precisamente novedosa y lo que quiero que es dejar clarísimo es que existen es decir que parece que no

Voz 5 04:09 vamos a no no no veo que no que no que no no no no no no hay gente que está proponiendo este tipo de de soluciones

Voz 2 04:16 lo que quiero es que gente que nos vea que hemos vuelto

Voz 6 04:19 que la del año el comienzo del año

Voz 2 04:21 así un poquito simpáticos y eso es Puerto Manolo que tú estás cosas para tomarse a cachondeo espero que muchos de los oyentes lo tomen a cachondeo que no se lo tomen en serio oye lo los ovocitos adelgazantes que lo de siempre lo que habéis criticado siempre y que es lo mismo no pero ahí están no

Voz 1234 04:35 exactamente que parece que hay una firma detrás en el en el Reino Unido de una tal Gabriela Picoc que bueno que tiene una línea de de este tipo de productos pero como cualquier otra que podamos encontrar tristemente en algunas farmacias promocionando esa pérdida de peso expresa a través de complementar sus suplementos alimenticios de los que si mal no recuerdas ya estuvimos hablando con el caso Arco Pharma bueno pues es algo muy parecidos exactamente sobre citas con los mismos ingredientes que es el Piccoli cromo que si la fase en la mina cosas que suena muy rimbombantes muy científicas pero que no tienen una evidencia científica detrás que avalen que ayuda en la pérdida de peso

Voz 2 05:10 ah vale aquí también en algunos médicos también quieren llevar por unas líneas verdad curiosamente porque hay cosas raras detrás verdad bueno no tan raras raras e igual Kalina

Voz 1234 05:24 era algo a igual Kalina vuelve a ser otro tema que que ya lo hemos abordado creo que alguna vez o que por lo menos atado encima de la palestra desde hace bastante tiempo y vuelve a ser pues otra tontería que bajo un aura científica nos hace creer que debiendo ese tipo de agua a ojo que actualmente se están vendiendo una serie de dispositivos conectados a nuestra red de de de agua corriente pues van a transformar ese agua vulgar e insana en agua caliente

Voz 7 05:49 no iba a través de ella pues a acceder

Voz 1234 05:51 a una serie de beneficios pues francamente increíbles es peligrosísimo de hecho si nosotros modificados una centésima en una décima una centésima del PH de nuestra sangre de nuestra manera interno pues nos pondremos en grave peligro de muerte

Voz 5 06:05 así lo saber si de lo primero que haremos será

Voz 1234 06:08 a se marear marcharnos mira la la mejor forma que tenemos de nosotros de Alcalá iniciar nuestra sangre es híper ventilar nosotros ponemos a respirar muy rápido muy frecuentemente y rápidamente veremos que en poco tiempo no estamos mareando no bueno pues esa sensación de mareo es precisamente debido a un mecanismo de control para hacernos llegado el caso perder el conocimiento ralentizar nuestra respiración para que el pH vuelva a ser el el

Voz 5 06:35 el que tiene que hacer que estén tornas siete treinta y cinco y si a siete cuarenta ya te digo que

Voz 1234 06:40 estamos muy cerca de de

Voz 2 06:43 es un riesgo importante fallecimiento bueno hablas de memez entre las me meses pero creo que todas estas dietas es eso me meses absolutas que que que nada como seguir una buena dieta a hacer un poquito ejercicios a comer con naturalidad lo que decías verduras cosa de ese tipo no muchas grasas grasas controladas no sé que más cosas ahí desde luego los productos que siempre vosotros decís bebidas azucaradas alcohol todo ese tipo cosa que eso es lo que nos lleva a coger muchos kilos no quitándonos todo eso no todas estas cosas que manos cuestan mucho dinero no Juan

Voz 1234 07:14 sí así es y por eso en la recomendación que se puede humanizar de todo esto que estás comentando en más mercado y menos supermercado es decir vamos a centrarlo todo en no hacer mal las selecciones Hinault tanto en hacer maravillosa selecciones vamos a dejar de comprar malos productos hacer malas elecciones malas opciones alimentarias y vamos a centrarnos en aquellos productos que podamos encontrar a pie de mercado o hacer la compra en el supermercado como si estuviéramos en un mercado

Voz 2 07:38 es decir en los lineales de producto fresco

Voz 1234 07:40 qué hacían carnes pescados verduras hortalizas frutas etcétera

Voz 2 07:44 sabios consejos como siempre de Juan Revenga por cierto tenemos una cosa pendiente para otro día que es para hablar de lo frutos secos eh