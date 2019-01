"Alquilo mi piso a Airbnb algún fin de semana. Este es el espíritu original de la plataforma"

Voz 1

00:00

mi nombre es Cristina in vivo en la zona de Conde Duque en Madrid vivo esto con mi hijo estoy separada y tengo custodia compartida entonces mi hijo está la mitad de la semana conmigo y la mitad de la semana con su padre yo cuando se está con su padre pues la mayor muchas veces alquiló el piso por Airbnb buenas lo que ofrezco un poco a la gente que viene ese un en piso cómodo pero sobre todo porque tiene todas las cosas que necesitas no es un apartamento de alquiler es el piso en el que vivo en entonces yo creo que no hay que demonizar Airbnb porque es verdad que a mí el uso de gente que compra a lo mejor un un piso y lo utilizaba para alquilar y con eso suben los precios el alquiler de la zona es una forma meramente especulativa pues no me gusta nada pero a mí por ejemplo me permite en bueno pues me es un ingreso que necesito tiro que hay gente que todavía lo entiende así porque hace poco también una buena persona me dejó una una evaluación de esas diciendo volver a ir al piso de Cristina me ha devuelto la confianza en Airbnb es el espíritu original de versus la caso de una persona local ver cómo vive en tener sus recomendaciones de los sitios que les gustan del barrio hay gente que valora eso yo no engaña yo digo estas casa y aquí están mis cosas