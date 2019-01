Montero, sobre el cambio en Andalucía: "Me preocupan las amenazas en los discursos y que PP y Cs se dejen abrazar" por Vox

Voz 1

00:05

Lucía sí claro es una sensación como ustedes podrán imaginar desde aquí pues bueno agridulce no porque una es una sensación en la que durante muchos años ha estado trabajando en el Gobierno de esa comunidad autónoma conozco muy bien cuáles son sus sensibilidades cuáles son su debilidad de me preocupan las amenaza el discurso me preocupa que sobretodo Partido Popular y ciudadano se dejen al menos abrazar por aquella fuerzas que están reclamando retroceso en materia de autonómica como la devolución de las transferencia o en materia de las mujeres sobre todo esta última porque porque bueno porque siempre estamos muy sensible a que alguien quiera arrebatar no parte de lo poquito que todavía tenemos conquistado y eso hace que tenga bueno pues una sensación de tristeza en el sentido de de que se vaya a cambiar el rumbo de lo que la comunidad autónoma había iniciado perdió no se produzca ningún paso atrás en aquellas materias pues que yo creo que nos ha permitido a todos estar más orgulloso de nuestro país Andalucía en definitiva de de lo que todos aportamos