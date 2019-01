Dilma Rousseff: "Bolsonaro no solo quiere ganar, quiere destruir"

Voz 1727 00:00 en Sevilla donde estamos esta mañana haciendo hoy por hoy recibimos a Dilma Rousseff ex presidenta de Brasil que participa en unas jornadas que se formulan una pregunta tan sugerente como dramática la ira del humanismo está llegando a su fin Dilma Rousseff buenos días bueno vamos a hablar en portugués Paul Portu no le una Lingua internacional muy sale ya a siempre nos hemos en Sevilla siempre además contamos con Lina de tal vez buenos días o la muy buena idea todavía consejera en funciones en funciones consejero de Universidades de la Junta de Andalucía que está aquí Porxinos tiene que echar una una mano con el porteño qué está pasando señala a Rousseff en Brasil porque las noticias que nos llegan son muy alarmantes las primeras medidas de sonaron tienen que ver con restar derechos a la comunidad LGTB a la a los dos hermanos a las mujeres a los indígenas al medio ambiente

Voz 0538 01:02 yo creo que en Brasil nos veremos caminando para un una Hadi Carles da son del Estado de cesión de un Estado autoritario en un primer momento fuego estado conservadora más golpista ahí conservando ya abrió camino para una un un un aumento de la excepcionalidad es que meto Thein características muy graves porque por primera vez en Brasil tiene un gobierno de derechas con corte neofascista porque ellos tiene una posición de es de los llamáis ellos diesen a la política no basta ganeano de ellos en las de lesiones hay que destruirlos es diferente nuevas dentro de las reglas democráticas de que usted tiene una elección espeta el resultado de jesuitas hubo visto más este esta característica es una característica marcadamente fascista también con un sentido consejos va G hacia los costumbres y en las mujeres

Voz 1727 02:30 aquellas palabras de la ministra de familia los niños de azul las niñas de Rosa lo curioso es que eso ya penetrado haya difundido con esa facilidad entre los ultras de otros países por ejemplo aquí en España también sí sí con mucha facilidad con mucha facilidad un mensaje tan elemental y retrógrado que uno pensaría que no va a funcionar

Voz 0538 02:55 se difunde rápidamente en entre los

Voz 1727 03:00 los bueno retrógrados y reaccionarios del resto del mundo se está articulando una especie de internacional autoritaria porque sonaron no deja de hacerle guiños a Trump ya Salvini por ejemplo

Voz 0538 03:12 actriz ha empezado el vino a Borbón a Netanyahu y entonces Josep tiene de facto en el caso del Brasil no puedo no puedo falaz de España se tiene una gran interferencia en el proceso yo creo que de media todos de de recursos de de grandes grupos de derecha internacional el Brasil que hubo una elección artística completamente atípica que yo creo que tendrá España está la esta forma electoral del mundo que has así yo esté usa las redes sociales como plataforma política y esto vídeos de suprime el debate un porque dentro de las Hedges voces debate con los suyos yo esté tiene un caras en Brasil excepcional uno partido que no es sólo un partido formal este partido precedió o Brasil es un país continental prescindió de las una estructura parte da no tuvo una estructura partidaria no tuvo tiempo de televisión porque no se preocuparon esto porque las redes sociales en el Brasil hoy es el segundo mayor productor dejó Whats App o consumidor como usted ingiera esto yo creo que has una característica que va a ser reproducir en todos los países

Voz 1727 04:52 temen la persecución política usted teme la persecución política en su país

Voz 0538 04:57 es que la percepción política a OCU declarando ello dice en una transmisión de Twitter Facebook que yo no tenía problema en al declarar que se tienes que aprender él prende la mil que los integrantes del PT Simon que la alternativa en la cárcel o el silencio político que no bastan dos vengar de nosotros sino las de lesiones hay que destruirlos Él sabe que somos la segunda fuerza del país sino en uno o tres crear la primera

Voz 1727 05:44 yo me acordaba de Dilma Rousseff escucha tan sonaron frivolizar no iba a analizar la dictadura y las torturas de la dictadura porque la presidenta fue torturada en su día bajo un régimen dictatorial en su país que he dicho mal los progresistas Dilma Rousseff que han hecho mal para que el mundo esté ahora mismo pegando este giro

Voz 0538 06:04 yo creo que nosotros estamos viviendo un momento muy muy muy yo diría sin muy diferente porque porque yo creo que nosotros teníamos de pese ver que es muy difícil los los sí temas neoliberales convirtiera en con la democracia como lo nosotros la conocimos porque porque hay por parte de los sistemas de liberales una tendencia a la concentración brutal de por tanto a la desigualdad cría un malestar un malestar que se expresa incluso en en en una individualización extremada una jefe de competición en no de cooperación todos es que usted tiene que que los que nosotros a lo que debemos pese viajó primero que lácteo que no lo giga mudanzas de estructurales mudaron los lo las daba de la sociedad aquí lo que nosotros estamos del pueblo que tiene odie o una una un sector trabajador básicamente en los servicios si ese sector de los servicios TI muy muy sí mucho más dificultad de organizadores Ganis darse porque es disperso muy muchas veces quién Traballo espaciales trabajo imparta AM o traba la precaria mente en entonces yo creo que hay resultó cuece mal está el junto con las mudanzas Josep tiene una tiene de pese ver que hay necesidad de humano a política que hasta política implica también una capacidad de los demócratas pues que la democracia está en que es John sin la cuestión del humanismo la cuestión de la democracia no entonces para nosotros es importante saber qué hacer qué hacer diamante yo creo que hay que fundar la democracia pese a ver que los actores no son aquellos que nosotros nos acostumbramos en Brasil nuevas las clase trabajador órdenes dadas por mal que fue

Voz 1727 08:29 el sindicato tiene que que

Voz 0538 08:31 de Kato que tiene intereses hay que tener una u otra forma también yo creo que no podemos g4 ante de hasta o las cuestiones de de identidad de género de las conquistas civiles dato Arias que todos los países de al asado a que esto es Dead técnicas a las que esto en sexuales Jackie oro APA también imparte en Brasil la cuestión de la inmigración porque el capital has traslacional las personas hoy no son no tiene las mismas condiciones

Voz 1727 09:10 Lina Gálvez no me resisto a preguntar ya saben ustedes que ha sido colaborador a este programa hace mucho tiempo luego ya ha sido consejera muy poco muy pocos meses pero consejera de la Junta de Andalucía ya no venía a opinar era muy bueno él pero ahora que tienes un pie fuera esta reacción que estamos viendo desde el punto de vista del análisis un poco en profundidad esta reacción que vemos ante la vitalidad del feminismo y de las conquistas de las mujeres

Voz 1292 09:39 tú por ejemplo la esperabas yo la esperaba yo esperaba una contra hola patriarcal porque en la historia siempre las ha habido cada vez no es el ladran luego cabalgaba no cada vez que se han hecho una conquista porque bueno por el patriarcado digamos tienen una una unas raíces muy muy muy sólidas no yo la esperaba ah pero no esperaba que que saliera digamos con tanta digamos bueno facilidad no sentido que que la gente dijera las cosas que está diciendo con tanta facilidad y que además les votaran entraran en las instituciones y encima partidos que hasta hace muy poco decían que estaban defendiendo esa igualdad y que estaban haciendo pactos de Estado pues llegaron a acuerdos formales con con con estos partidos que defienden bueno pues cosas que que no deberíamos ni siquiera tener la vergüenza es decir en público

Voz 1727 10:35 es como si se hubiera quitado un tapón era un tapón tenemos que terminar qué qué tal está Lula Lula da Silva

Voz 0538 10:41 yo estuve a unas dos semanas el Lula es una persona muy fuerte el Lula en una prisión lel él tiene perfecta conciencia de que él es el mayor preso político hoy en el mundo sí sonaron también sólo que al nuevo la elección pues que tiraron Lula del paleto con Lula en ley pleito no teníamos sonado