Borja Bauza: "La nueva derecha radical escapa a muchos de sus estereotipos"

Voz 1995 00:07 es una hora menos en Canarias seguimos hablando con Nacho Carretero con Gonzo que están en si ves cualquier urgencia Gonzo que está en el Parlamento andaluz tú sal corriendo ya ya veremos qué hacemos nosotros eh

Voz 2 00:16 eh no creo que haya urgente porque a las doce y media hoy hoy la sesión del Parlamento consiste única y exclusivamente en el en el discurso del candidato de Moreno Bonilla empieza a las doce y media de la mañana

Voz 1995 00:27 así que adelanta que lo ves con nervios no quiere hacer el chiste fácil estando series y bueno es interesante estábamos hablando de aldeas abandonadas es interesante comprobar cómo se rechazo por parte de mucha gente y muchos sectores ese rechazo de la vida moderna a lo cosmopolita en muchas ocasiones de hecho es la base de las nuevas ideologías de la extrema derecha derecha de la derecha que está recorriendo el mundo si tradicionalismo de Se Stop al progreso volvamos a lo de siempre que hablamos que tiene una parte idílica es la base ideológica

Voz 0063 01:04 el considerar Armilla si todas los cambios no llevan a una situación peor que antes se veía mejor bueno lo que toda la vida sea llamado un y que ahora parece que está un poco en auge parece que ahí está él eh bueno ahí tenemos un invitado que me lo podría explicar mejor pero parece que ahí está el eje no que que más que izquierda derecha más que de lucha de clases y que parece que Europa sea boca han nacionalismo más reaccionario o una democracia que quiera o que o que quiera progresar no se parece que hay hacia eso vamos hacia ese que vamos y que no es la primera vez que Europa

Voz 1995 01:39 lo afronta bueno de una forma u otra está implicado de la investidura sin ese nuevo fenómeno está implicado la investidura del nuevo presidente Andalucía un proceso que hoy os contaba avanzo habrá un discurso mañana votaciones en el Reino Unido están también inmersos en discursos que vienen de votaciones y habrá esta tarde una votación en el Parlamento sobre el asunto que lleva al país de cabeza una al país y a todo Europa desde dos mil dieciséis el Brexit hace pocos días la cadena HBO estrenó una fascinante película que hay que ver con un cuaderno al lado tomando nota Se llama Brexit la guerra incivil sobre cómo consiguió la victoria de Live cómo se consigue esa victoria de Live en el referéndum está interpretada por ser los Holmes el nuevo Holmes el Dax con verbal que se ha habido más difícil de todo el panorama interpretativo habéis podido ver la película Gonzo no no le eh otro días que te parecieron ser es buenísimo buenísimo es interesantísima bueno en cuenta la película todo el origen cómo identificaron un malestar

Voz 3 02:49 no podemos alimentarnos esos postes resentimiento todas estas presiones que se han ido acumulando así las

Voz 4 02:59 pozos de reserva

Voz 1995 03:00 el viento quédense con esa expresión porque es muy importante en todo lo que vamos a hablar pozos de resentimiento había gente que no había sido tomada en cuenta nunca la política tradicional gracias a las redes sociales al que llaman el big data los artífices de la añade Live pudieron dirigirse a esa gente olvidada en todas las encuestas porque nunca votaban por primera vez

Voz 5 03:24 Nuestro sistema ubicará y trabajará con personas en las que ninguna campaña había pensado son los que no votan o no han votado nunca los antisistema los indignados los vuestros Dominique ya hemos empezado encontrarlos tres millones de votos más sus tuyos y el otro bando ni siquiera se imagina que existe

Voz 1995 03:47 hay millones de personas cabreada que sentían excluidas por la modernidad entrar representadas tienen una causa un motivo el Brexit ganaron fue una responsabilidad histórica pero una genialidad demoscópica que cambió ya verán la política para para siempre creéis que Vox aprendió esa lección macho

Voz 0063 04:11 pregunta muy complicada la verdad pero desde luego sigue la misma estela y yo creo que sobre todas las cosas es la estela dictaminen la película se ve representada de la pulsión de la política pasión que la otra parte pone los datos que desmienten esos eslóganes y esos mensajes eh como un hecho empírico ida igual no funciona funciona mucho más la pasión y la pulsión y eso es lo que está definiendo el escenario político y es muy difícil de combatir porque ese lado que se basan los datos que se basan los hechos es muy difícil de articular y el otro lado que se basa más en las pasiones es muy fácil arrastrar a gente que siempre se vio marginada ahí despreciada y creo que está ocurriendo aquí con Vox también

Voz 1995 04:52 es fácil pensar en qué gasta robots que ahora mismo es el partido que más dinero privado recibe más donaciones uno coma ocho millones de euros más que el PP más que el PSOE es fácil averiguar en qué se lo gastó igualmente de las redes sociales Facebook tenga mucho que ver hoy hemos que vital compañero periodista lleva ya consiguiendo estas corrientes ideológicas que durante mucho para muchos han sido subterráneo durante mucho tiempo ya están subiendo la luz en todo el mundo Borja Bauzá muy buenos días largos días qué por has escrito escribe para confidencial Letras Libres ha leído con mucho interés en tus artículos debemos llamar los fachas porque yo he fechas tiene una componente antigua que no coincide con sus herramientas

Voz 6 05:36 yo creo sinceramente que no porque sobre todo pues aquí en España la gente asocia el facha a un estereotipo muy concreto no yo creo que buena parte de estos e ideólogos de la de lo que yo llámenme los artículos la nueva derecha radical con la con la complicación a la hora de de catalogar los es que escapan a muchos de esos estereotipos no

Voz 1995 05:59 es quién está detrás de de esos en la película imagino que has visto la película hay un personaje central que es el ideólogo de toda esa campaña de delito pero quién está detrás quién es en los ideólogos de esa nueva política

Voz 6 06:12 bueno yo he identificado

Voz 7 06:15 identificado a a cuatro

Voz 6 06:18 pero sobre todo yo creo que los los primeros los principales se encuentran en Francia yo creo que son son bueno pues eh salen de Ci luego más recientemente porque él está un poco retirado es Renaud Camus sí y luego en Brasil por ejemplo detrás de bolso en Haro ha salido hace hace muy poco en artículos de El País El Periódico de Cataluña o la voz de Karbala

Voz 1995 06:42 qué es el filósofo que estaba que está detrás de la parece parece un chiste un francés un brasileño Youtube lo que son los tres ideólogos por ejemplo el francés que se llama cuentas no Camul El autor teórico de una teoría interesantes Gemma el gran reemplazo guerra reemplazar el eh a todos estos explicaba así su teoría lo digo

Voz 8 07:05 pitos desde hace años el gran reemplazo es la crisis más grave que ha conocido Francia en quince siglos Si la sustitución étnica hay civilizada y ya que se está produciendo llega su previsible fin Si la inmigración que es la única absolución posible no sucede puede que la historia continúe pero ya no será la nuestra es privado

Voz 1995 07:24 es que no conocemos quién maneja los hilos detrás por ejemplo personarse todos los días hablamos evolucionaron pero quién está detrás es el segundo el chiste colaba de Carvalho que es la persona que le sugirió al nuevo presidente Brasil que escogiera como ministro educación a Alves mujer que ahora es famosa por el Brit

Voz 10 07:47 dado que el tiro

Voz 1995 07:55 niños de azul niñas de Rosa claro es tan simple la idea porque no parece intelectual aunque haya realmente intelectual es formidable las que no nos guste detrás es que es muy simple el grito él lo niña de azul a niñas de Rosa todo el mundo lo va a entender

Voz 6 08:09 sí exacto sí si los niños de de azul las niñas de Rosa es un cántico que se ha repetido también en manifestaciones de la derecha católica en Francia en Dublín el intelectual ruso al que se apoda Rasputín del Kremlin también también defiende esta teoría entonces son son conceptos muy básicos que todo el mundo puede entender además con los que mucha gente todavía pues se siente plenamente identificado

Voz 0063 08:32 muy pasionales no lo que decíamos antes siempre a tocar la fibra a buscar el eslogan a buscar la pulsión los datos no les importa demasiado no hasta gente que tú decías el chiste pero de lo que parece un chiste nacionalidades pero porque es transversal esto va más allá de de nacionalidades

Voz 6 08:47 totalmente de hecho Renaud Camus en un momento dado Le le ponen frente a los datos lo dicen bueno es que tampoco están llegando tantos inmigrantes tampoco se está dando en reemplazo y él tiene una frase una contestación que yo creo que resume muy bien las cosas es bueno no me vengas a mí con datos qué pasa con el sentimiento no si yo siento que está aquí

Voz 1995 09:08 esto hizo va tener mucho que ver a que estar muy pendientes a discurso que se pronunciará en apenas dos horas en el Parlamento andaluz Gonzo pero por ejemplo sabemos para identificarlos porque es bueno como ciudadanos que estemos un poco prevenidos esto que hay algunas claras no por ejemplo a lo que dice Borja de los datos añaden siempre siempre hay una frase que es el poder no quiere que escuches esto

Voz 6 09:30 sí

Voz 2 09:31 sí son reconocibles porque el argumentario pasa por por los mismos puntos siempre unos y lo del poder no quiere que escuches esto los medios te engañan para que pienses lo que quiere el poder que pienses luego acabamos de escuchar en en una de las declaraciones del ideólogo francés ahí como una apropiación de todas las realidad hablaba él de nuestra historia hay un diputado de Vox de los que hoy se estrena en el Parlamento que tiene una frase para justificar su posición ante la inmigración que es mi país sísmicas allí en mi casa entera quién yo quiero y cuando salgo de mi casa cierro la puerta pero es esa esa forma de reducirlo todo a que son ellos los que realmente representan a la a las los intereses de la sociedad Ibooks es una de las frases que más ha repetido durante la campaña nosotros somos la verdadera Andalucía

Voz 1995 10:20 yo hubiera ahora que fíjate lo que conocerlos es importan

Voz 2 10:23 te pero a priori es bastante fácil pues también por por lo que estamos analizando aquí porque surgen todo de tres cuatro ideólogos es decir las ideas son las que son no pueden tener muchas más por lo tanto al City repitiendo son bastante reconocibles

Voz 1995 10:37 pero fíjate que eso que decía sobre mi puerta a la cierro yo cuando quiero porque es la de mi casa fíjate lo que decía ese ideólogo uno de los que está detrás de todo este enorme follón en el que vivimos Camus cuando se le reprocha a esa teorías en reemplazo que no es verdad que la población europea no está amenazada por una gran invasión de gentes de los pueblos porque nosotros no avalan esa teoría esto es lo que responde

Voz 8 10:59 es paradójica y muy hábilmente lo que mantiene a la verdad en el fondo de un pozo cada vez que intenta levantar cabeza son las cifras me refiero las estadísticas pero también a la sociología que se ha convertido en el matón del poder reemplazó vista la sociología y la estadística se han ocupado de convencer a todo un pueblo de que los niveles educativos están mejorando de que la alta cultura se está extendiendo entre las masas de que entre los extranjeros no hay delincuentes que de hecho no hay tantos inmigrantes en resumen que el sistema educativo no está colapsado que la grandes puntualización no se está produciendo y que el gran reemplazo es una fantasía usted esto

Voz 1995 11:37 eso sería lo mismo Borja qué decir a quién vas a creer a mí o a tus propios ojos

Voz 6 11:43 claro exacto o si quieres ponerlo otra manera es a quién vas a creer aún sociólogo de las élites universitarias o a lo que o algo a lo que tú sientes lo que te ha contra un vecino a lo que le pasó a tu hermano a lo mejor puede le pasó algo entonces claro si estás estas poniendo a la persona

Voz 11 12:03 eh ante ante un dilema no

Voz 6 12:06 bueno primero son personas muchas veces las personas que recogen estas teorías las abrazan son personas que están están sufriendo la crisis que comenzó en el dos mil ocho y que bueno continúa pese a algunos repuntes inquilina Bill se encarga DJ

Voz 1995 12:20 si hay un sentimiento de soledad desamparo CIR nadie habla de mí nadie habla del cambio

Voz 12 12:25 pero algo diferente existen esto no nos envían usaban han estrenado el pueblo se bien eso si no fuese por eso no habría esta aumento en esos tipo de partidos

Voz 1995 12:38 si tienes que ese pedazo de verdad que contiene ese discurso es clavo donde se agarran para mantener toda una verdad que no coincide realmente con lo que con lo que estamos viviendo I'm hay momento en esa película en Brexit les recomendamos Claver andaluces acerca un actor que interpreta Boris Johnson a la que accede Boris Johnson usted me ha hecho abrir los ojos seguimos en la Unión Europea setenta millones de turcos vendrán el Reino Unido hice gira el águila todo el saco es decir setenta millones toda la población de Turquía entonces la gente hizo creer en todo el Brexit que esa manoseo de los datos que hizo creer a alguien que todos los turcos iban a mandar a su país para saber al al Reino Unido en Borja hablemos al tradicionalismo que Reiner este señor vive en un castillo

Voz 2 13:22 sí bueno es una historia fascina

Voz 6 13:24 la de este señor porque es un señor que tiene setenta y setenta y dos años me parece ir vive en un castillo a las afueras de Toulouse bueno sesenta setenta kilómetros de Toulouse castillo medieval y bueno él en realidad estas teorías llevan circulando desde desde los años sesenta en Francia pero él realmente se convierte a a esta nueva derecha radica la este este buenos esta está homogeneidad o no gráfica que que el tío predica para para Francia se convierte a finales de los años noventa cuando trabajando para el Gobierno francés escribiendo guías turísticas rurales se pasea por los pueblos de Francia a los pueblos medievales se va encontrando mujeres árabes en las fuentes medievales no entonces él dice bueno yo sabía que había mucha inmigración árabe mucha inmigración africana en la periferia de las ciudades y lo asumía como muchos otros franceses pero claro es que me los estoy encontrando a estas personas esté encontrando en pueblecitos medievales y en la campiña iban ahí es donde el hace un poco clic

Voz 1995 14:30 sea eh nunca Nacho González es el trabajo de escribir guías rurales de turismo porque hubo está cada vez de cambiante por cierto

Voz 0063 14:40 a Bini Carvalho acabaron a tortas

Voz 1995 14:43 entre ellos tampoco bien fueron bloqueen quebrada es esquiar hecha se define por eso es que esas Borja gracias a hablar mucho de esto no hay nada que tú como de de Carmelo como como que es el ruso van a oir hablar mucho de esta gente seguro porque avanza gracias por acompañarnos gracias a vosotros

Voz 1995 19:55 diez y cincuenta y ocho minutos una hora menos en Canarias seguimos con Nacho Carretero con Gonzo vosotros como periodista es consulta dais mucha documentación a través de Internet noche en tu caso de internet si buscas hombre claro fundamental fundamental

Voz 0063 20:10 más yo no sabría qué hacer sin Internet es así soy sincero no sabría ni por dónde empezar

Voz 1995 20:15 tú te has mucho la Wikipedia

Voz 0063 20:18 bueno sí la utilizo bastante un poco de la demonización que a veces se hace de la Wikipedia pero cuando tiene que contrastar algo tienes que estar cien por cien seguro no puedes basada en la que pedía porque está plagada de de imprecisión

Voz 1995 20:33 hoy cumple dieciocho años la Wikipedia de alguna puro te habrá salvado Gonzo asegura de un dato un

Voz 2 20:41 sí a ver la Wikipedia es una buena forma de de entrar en algunas temas de los que tienes que investigar es un instrumento si lo usas única a lo mejor pues para tuit que quieras confirmar algún dato pero me parece una buena forma de entrar en el tema le doy mucho valor al tema de las referencias a que siempre te pongo no intenten muchas entradas expliquen de dónde sacan los datos que aparecen ahí pero nunca me no me parece que sea un una forma única que se pueda utilizar un instituto una fuente única de información para un periodista tengo algún truco que hecho con con alumnos de de periodismo que hay veces nos piden entrevistas es llegué a cambiar mi Wikipedia para en el error porque había que todos venían hacerla de vista sólo preparándose la Wikipedia es un error que creo que no se debe cometer

Voz 1995 21:23 así está confunde es a los chavales para que de engañarle sí que va a mentir les a propósito

Voz 2 21:30 directamente ponía evitaba amigo que ponía cosas que no había hecho luego venían y me lo preguntaban y te lo has reconocía lo que había hecho no sé que no que esos alumnos me todos lo decían cuyo esto no me vuelva a pasar en la vida de de pues bueno que te pase un trabajo de clase con Un cualquiera como yo no tiene importancia pero que no te pase en otras cosas su cuando vaya Sant televisar a alguien de realmente importancia de enjundia

Voz 1995 21:51 no está nada mal la Wikipedia es la quinta página más visitada de la redes sólo por detrás de Google Youtube Facebook y el buscador chino Bei en Wikipedia a diferencia de páginas como las creamos Encinar no vive de la publicidad no dado a sus usuarios sino por falta de oportunidades se un el año después de su nacimiento en el año dos mil dos estuvo a punto de hacerlo pero no lo hizo gracias a un motín de veinte

Voz 31 22:15 Vicky Wikipedia estas españoles

Voz 1995 22:19 que no querían que lo que llamaban la

Voz 31 22:21 en Facebook quizá acción

Voz 1995 22:25 la palabra buenísima no quería que fuese como cero vamos Javier de la Cueva abogado especializado nuevas tecnologías internet fue uno de esos veinte que dijo no esto no puede ser mercantil como como Google adiós muy buenos días

Voz 32 22:37 buenos días no te has arrepentido ello no en absoluto vamos ojalá todo el resto de las enseñanzas tipo Twitter Facebook tipo Instagram que hubieran participado de que los que aportamos conocimiento los que aportamos trabajo y las que aporta todos esos contenidos fuéramos los dueños de los contenidos y no se apropiaron este tipo de empresas que lo que están haciendo con esos datos se es establecer una social del control en lugar de una sociedad del conocimiento

Voz 1995 23:06 como uno y cómo fue el motín que hicisteis para que pararan en sus planes

Voz 33 23:13 la que comentó Chimbo Weidmann siempre Jimmy Wales

Voz 32 23:17 lo que hacía era y pediatría dos dos enciclopedias una de ellas era lo cual no existía ningún tipo de control editorial y luego estaba también otra que eran pedía en la cual lo que se pretendía era una a revisión por pares de los artículos Éste fue uno de los proyectos quedó abandonado pero en el primero de ellos en lo que pretendían era que fuera de una sociedad sea lo mismo que ocurrió luego con con Facebook y sociedad fuera la que mediante aportaciones que fueran comerciales fuera la que se financiara asimismo entonces lo que encontrarían encontraríamos era con una sociedad que gracias al trabajo desinteresado por parte de quienes amamos el conocimiento y lo queremos volcar para compartirlo con los ah no que quiera pueda esa esa empresa se lucrarse o mantuviera sus servicios dispusiera de Sun el propio sistema de gobernanza corporativo y entonces nosotros lo que hicimos en un grupo de españoles dijimos no estamos de acuerdo e nosotros lo que queremos es que esto no sea regido por una empresa no puede ser un espíritu mercantil estamos regalando en conocimiento este conocimiento no queremos que se apropie nadie de él sino que tiene que seguir siendo el para todos los demás que quieran utilizarlo y entonces el sistema gobernanza corporativo de una empresa no

Voz 1995 24:32 legalmente tiene que ser una fundación

Voz 32 24:34 dar no puede realizarse su su Sula la economía sea su fíjate

Voz 1995 24:40 por eso Javier es lo que ha ocurrido perdona que te interrumpa eso es lo que ha ocurrido con con la red no finalmente eso que nació como una gran herramienta para compartir conocimiento ahora mismo no por una parte ejerce un gran poder sobre el control de los ciudadanos pero parte motor comercial eso es así no luego vienen tenía en todas las paginas las todo el resto paginas funcionan de esa manera

Voz 32 25:02 bien fenomenal vale pero también podemos decir que hay y programas de telebasura y eso no significa que sea bueno entonces si en Internet lo que ha hecho ha sido ha derivado en dos sistemas en los cuales todo está comercializado y al final todo nunca sabemos cuál es la veracidad porque siempre se duda de la veracidad de Wikipedia pero yo lo que me planteo es cuál es la ciudad de todos los bulos de Internet que perdemos cuál es la veracidad de los medios de comunicación desde finales del siglo X

Voz 1995 25:28 sin apenas Javier que el motín no hubiera sido global porque es verdad que hubieran cambiado muchas cosas no solamente lo que pedía sino en el futuro de presente todas Si realmente Internet hubiera seguido siendo esa herramienta de conocimiento de compartir conocimiento cosa que no es

Voz 32 25:43 por entonces el el motivo no puede ser global por marzo muy sencillas porque entonces lo que tenemos que hacer descargarnos todos los sistemas de The Atom de entonces cimiento de las sociedades actuales son nos tenemos que cargar el fútbol nos tenemos que cargar todos los sistemas de precarización laboral o sea el problema que existió fue que hubo un grupo de personas que lo que hicimos fue esto no puede ser es el sistema de gobernanza ayer sistema de apropiación de los contenidos de los demás esto es de precarización cultural no puede mantenerse y por tanto lo que tenemos que hacer es sacar de aquí el idioma español y sacamos por tanto los artículos del idioma español que luego la gente lo que haces se compra un Apple hice pre la publicidad de Apple donde le dice que tú eres el dueño de este ordenado importante puedes crear mundos no señor ustedes esclavos de Apple de la configuración de Apple en la el ordenador ya Express configurado con lo cual uno se puede mantener desde los márgenes de una tecnología entonces es imposible que lo que existe son Montini a nivel mundial porque lo que no existe es una reflexión murió el Mundial de qué tipo de tecnología es la que más y mejor humaniza lo único que hacemos se utilizamos las tecnologías que nos ponen a su disposición todas las grandes compañías por ejemplo siempre a esta pregunta usted tiene la ubicación de su teléfono cuesta en en activo Telefónica o la campaña de usted sabe donde está usted en cada momento

Voz 1995 27:01 Javier si nos acaba el tiempo y es un debate interesante lo que cuenta es el debate interesante y esta reflexión es desde luego una invitación a pensar dónde queremos vivir Javier de la abogada especializada nuevas tecnologías internet gracias por atender nuestra llamada dieciocho años cumple hoy Wikipedia cinco años tenían ha hecho entonces porque sí Rubén once lo dejamos en el Parlamento andaluz siguiendo esta intensa jornada luego te vemos Gonzo un placer muchas gracias como siempre hasta la semana que viene nosotros volvemos en el segundo es la semana que viene que por cierto esta semana quizá ahí sentencia de Pablo Ibar

Voz 0063 27:35 viernes puede que haya ya veredicto después de veinte

Voz 1995 27:38 cuatro años pues eso te llamamos socialista

Voz 36 27:46 no es

