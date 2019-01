Cronovisor: Schlieman y Troya

Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Ares bien hallado hoy vamos a hablar de arqueología vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de esa arqueología del siglo XIX y lo quería hacer también felicitándote Portu nuevo libro territorios talismán los guardianes invisibles de ciudades lugares y objetos que acabas de publicar con la esfera enhorabuena Muchas gracias es un libro fantástico no solamente porque yo ya ha colaborado un poquito con algunas fotos ya algunos comentarios

Voz 0772 00:31 no es que hacer un Cronovisor no porque hay infinidad de lugares que son sagrados son mágicos Si por desgracia en muchas ocasiones desconocemos cuál es la razón que lo ha hecho tal pues todas las fechas hecho lo que hoy son las claves de por qué esos lugares han considerado sagrados mágicos o lugares de poder nos porque la tradición lo deja sino bien porque hay reliquias porque hay estatuas o porque hay distintos elementos incluido a veces los nombres secretos algunas ciudad

Voz 1 00:58 sabes que nos protege de que calamidades enfermedades invasiones luego con la historia vemos si han tenido ese efecto o no la han tenido todos desde luego el conocer el origen de porque ciertos lugares han considerado en sus actos sagrados o protegidos por la divinidad pues es lo que he intentado hacer con este ejercicio con este ensayo literario

Voz 0772 01:20 territorios talismán dentro de poco lo abordaremos con detalle en en el Cronovisor junto con su autor Jesús Callejo nuestro crono en auto publicado por la esfera Poulidor fantástico a partir de todos esos viajes que ha hecho él yo antes decía la aportaciones broma porque absolutamente todo todo el trabajo el cien por cien del trabajo desde nuestro querido crono náutica compañero Jesús Callejo voz en en esta ocasión como decía es uno de los temas también que abordas en tu en tu libro es la la arqueología esos descubrimientos esas interpretaciones también en ocasiones sui generis no de de de la historia sin más dilación cuál es la fecha que nos propones esta semana para hablar de un protagonista que vamos a descubrir ahora

Voz 1 02:06 pues una fecha muy arqueológica y luego diremos que la fecha es el treinta y uno de mayo de mil ochocientos setenta Aíto

Voz 7 02:28 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 8 02:40 Jesús no me creo no me creo donde estoy sobre todo por la persona que estoy viendo aquí delante sacando de la cierra esas joyas que he visto muchísimas fotografías nuestros protagonistas James Lima

Voz 1 02:55 E l tienes cuantas veces hemos hablado de él no de una forma directa o indirecta porque cuando se habla de la arqueología AIS habla de los pioneros de la idea es obligado hablar de no siempre para bien los métodos que había en el siglo XIX es pues cabía el intentó hacer lo que pudo pero siempre lo traemos a colación o casi siempre por una razón es que él se creyó los mitos se creyó las leyendas entonces se me ni corto ni perezoso se coges su Iliada hay más tarde a la Odisea incluso libros de pausas de descubrir si esto es verdad es verdad Ícaro hijo la sorpresa para él para la historia de la humanidad es que sí que descubre lo que en esos libros se consideraban que las leyendas o meras fabulaciones por ejemplo de Homero hemos venido a esta fecha porque bueno estamos en la soledad de Isar LIC estamos en lo que antes era Asia Menor su imperio otomano están ahora Turquía lentamente vamos a centrarnos más en nuestras épocas pero bueno en aquel momento pues esas fronteras como bien sabes estaban más diluidas hiel eh le comentan no sólo por sus lecturas sino por sus investigaciones que tiene como dos etapas en su vida no la etapa más o menos de comerciante hasta que deja todo aquello barbaridad de cara ser arqueólogo

Voz 0772 04:13 cuando tiene el dinero por castigo como digo yo es cuando uno se dedica a hacer lo que más le gustaba

Voz 1 04:17 esta asquerosa mente récord pero se da cuenta que esa riqueza no le daba la felicidad hice yo quiero pasar a la posteridad como pasó a la posteridad pues seto arqueólogo disciplina que todavía estaba en mantillas Ivano y uno de los lugares donde él pone ese ojo avizor es en Turquía por qué porque va a descubrir Troya y lo que se encuentra no una tralla sino nueve vayas es curioso además contarte estos datos a ti Nacho porque tú has hablado de mi libro yo estoy obligado de hablar de tu libro porque no es el dolor es de justicia además está desarrollando momias hace semblanza de distintos arqueólogos y cómo no uno de los arqueólogos a los que disecciona es and Henry es liviana

Voz 0772 05:05 y además la el momento que estamos viviendo ahora es la aparición del tesoro de deprimo vemos a a Slimane con su esposa Sofía los dos escarbando más que excavando escarbando en el suelo sacando estas joyas realmente preciosas que luego se demostraron que no pertenecían a Primo pero era un gran tesoro no para la cultura griega de aquella época

Voz 1 05:25 claro en lo que va en los que va descubriendo es fabuloso no estamos hablando que está escavando escarbando o a una profundidad de ocho metros y medio en ese sitio que acabamos de comentar en esa colina de GISA sí claro lo que va apareciendo es sorprendente porque él automáticamente una especie de ciencia infusa lo atribuye al tesoro de privan pues evidentemente uno de esos personajes principales en la guerra de Troyano donde ese disecciona también pues muchísimos de esos avatares que Homero va va destacando que él se cree a pies juntillas qué es lo que estamos viendo qué es lo que está descubriendo porque vale descubre un tesoro se muy bien que luego descubriremos que es lo que está encontrando es joyas el ajuar de la Troya dos cuando posteriormente se sabe que la Troya homérica correspondería título citas además en la Troya seis La Troya siete dentro de los nuevos niveles que creo que es cabo demasiado profundo escapó tanto que apareció un escudo de bronce un disco grande no provisto de un once falsos un caldero de cobre con asas una jarra garante de plata y estos interesante porque está jarra tenía cosas dentro lo que aparece es dos día además de oro y aparece ocho mil setecientos cincuenta anillos de oro botones objetos pequeños con esos un auténtico T ahora que no estamos hablando de una Schumi minada campestre que encuentras un par de diademas o una corona quema además una botella de oro labrado dos Copas una de oro labrado y otra de oro fundido una copa de LED Trump que era la mezcla de oro y plata cantidad de elementos no no voy a detallar todos y ahí es donde surge la famosa fotografía de Sofía que era su segunda esposa con esos aditamentos la leyenda urbana dice que es curioso no porque dice que Sofía le ayudó a encontrar ese tesoro luego parece ser que escarbando nunca mejor dicho en sus diarios íntimos Sofía no ese momento no estaba ya estaba en Grecia hiló cuanto llega dice Ponte los ponte todo este ajuar que te voy a hacer una fotografía para que luzca con todas las galas del Tesoro de porque empezó a llamar las joyas que ya se pone Se supone que eran las joyas de entonces Gard ahí armó un totum revolutum muy interesante porque luego se demostró que la dotación estaba mal que las joyas no pertenece vea a esa época prehistórica pero bueno pero sí que parte en bueno siquiera prehistórica porque ahí estamos hablando ya de Historia por ahí dura si hacemos caso de estos documentos escritos que son las leyendas y los mitos pero sí que marca un antes y después en todas las excavaciones posteriores que hubo en Troya

Voz 9 08:07 la Iliada de Homero el poema épico más grande jamás escrito una historia sobre los héroes legendarios y las batallas de la Guerra de Troya cuando los griegos lucharon para recuperar a Helena de Troya

Voz 10 08:20 se trata de un maravilloso elenco de personajes sumisas

Voz 9 08:24 pero para un hombre las historias de la Ilíada eran algo más que un mito Homero describía la realidad ese iba a ser su emisión demostrarlo para Heinrich Slimane el poema era un mapa del tesoro que podría conducir a riquezas incalculables las joyas entregadas a Helena de Troya por el Rey amo

Voz 10 08:44 era oro y tenía un valor incalculable

Voz 9 08:48 Slimane vivió con esta obsesión durante veinte años tenía una gran confianza en sí mismo sólo tenía en la cabeza encontrar el tesoro su propia historia se convertiría en épica la historia de un hombre y su búsqueda de las joyas perdidas de Helena de Troya

Voz 0772 09:10 lo escuchábamos un fragmento del documental Las Joyas de Helena de Troya de Discovery Max en donde se da pie a quizá una de las iniciativas más de magníficas más maravillosas que puede tener un un lector que es intentar buscar a partir en este caso de la de la obra de de Homero La Iliada cuando la leyó Slimane siendo niño quedó cautivado por ese grabado que había de la huida de Troya que precisamente hace unas semanas se Andrés Mérida

Voz 1 09:39 con la de Eneas no que va a tener a su familia huyendo de la destrucción de Troya el esa imagen

Voz 0772 09:44 el quedó impactada no en la me quedó grabada casi a fuego en en su cabeza por eso es lo sirvió de acicate no para intentar seguir buscando durante toda su vida donde podría haber estado en la la ciudad de Troya hasta que finalmente dio dio con ella me bien es cierto que fue a dar con Troya en el lugar que ya otros habían identificado como tal no como el inglés Frank Albert que fue quien realmente Le el estaba excavando ahí antes que él pero no tenía el permiso es el acabó el dinero dijo es limonada se puso a silbar mirando para otro lado y cuando ese fue Frank Albert siguió él ya encontró lo que todo el mundo ya sabía en aquel en aquella época sospechaba que en esa colina de Turquía estaba la la ciudad de Troya

Voz 1 10:29 Iniesta ha sido la historia verdad porque a ver prácticamente en ese la

Voz 0772 10:32 nadie nadie al pobre embargo Él es el que compró

Voz 1 10:34 los terrenos Él es el que ayudó financieramente pero también en excavación pura y dura al que compró también un poco a los obreros para que la ayudara y sin embargo cuando se habla de ellas empresa Blazers Lehman in para nada de este vicecónsul inglés

Voz 0772 10:47 sí es Slimane lo que hizo fue un poco como María te en en Egipto no de leyendo la geografía de extra von intentar buscar esos paralelos en en el desierto esos paralelos en la en la relee sabemos que los autores clásicos extra von bueno es la magia es un libro de es un ensayo no es una Nova una obra creativa no es ninguna novela no es un relato literario al al uso pero en el caso de de Homero que hay de verdad en todo aquello que había detrás de de la historia de de la Iliada de la Odisea y eso hay que decirlo pues Slimane consiguió ponerlo en en valor no además de que tuviera mercenarios albaneses no como dicen otros que era lo más importante que ha dicho en su vida bueno yo creo que es Livan aunque no sea de mis favoritos

Voz 1 11:33 y bueno pero éste se tu libro eso ya es obligado ya a los galardones

Voz 0772 11:38 o sea yo no comento muchas veces Slimane desde el punto de vista ético de la honestidad del trabajo etc cero lapicero pero desde luego que el tesón el hincapié que puso en en en su trabajo no sólo puede quitar absolutamente nadie era muy arrogante sabemos que estuvo trabajando sin permiso en muchos sitios que compraba sobornaba a las autoridades para para conseguir en lo que él conseguía incluso pues rey interpretaba y falsificaba documentos para salirse con la suya siempre buscando un poco es juego o no ese ese aspecto menos y menos honesto de la arqueología pero bueno ahí está y es uno de los grandes protagonistas de la proto arqueología de del siglo XIX

Voz 1 12:20 sea además hablamos de Troya pero también hay que reconocer que él siguió excavando en otros lugares está mi sofá Grecia Grecia tenía fijación no porque sabía que en Grecia había muchas cosas todavía por descubrir caro animado por este éxito de Turquía no pues allí que se fue que por cierto tuvo distintas campañas de excavación en Turquía no

Voz 0772 12:40 que esto no fue de la noche a la mañana pero no

Voz 1 12:42 vaya si se encuentra con ese tesoro bien no tengo otra cosa es los métodos que utilizaban las malas dataciones que la feria hay buenos también estamos hablando de esa época del siglo XIX pero él se va a Grecia es uno de los grandes descubridores de o tesoro arqueológico en Mi cenas ni más ni menos muy cerca de la Puerta de los Leones porque evidentemente no es el primer arqueólogo que va allí había gente que había estado pero es verdad que muy cerca de de la Puerta de los Leones empieza a excavar encuentra otro tesoro que adjudica mal la verdad que este a la hora de poner nombres no eran muy afortunado muchas de esas piezas de hora acaba encontrando una es una máscara el piensa que esa máscara no puede ser otro que a no

Voz 11 13:25 se han encontrado más restos de Cascos sin los enterramientos de mecenas el Reino griego de vuelta en cenas la doctora Piedad sic y sus colegas han determinado que en el año mil doscientos cincuenta antes de Cristo esta ciudad era la más rica y poderosa de toda Grecia tal y como se decía en las obras de Homero han encontrado reliquias de bronce espadas forjadas puntas de flecha las mismas armas usadas en la guerra de Troya y han descubierto una sociedad con una gran cultura bélica como la mecenas de La Ilíada y La Odisea

Voz 12 14:03 a saber

Voz 13 14:06 no es que las personas el mando de las tropas eran los héroes los más valientes los que pertenecían a un rango social más elevada sobre se veían a sí mismos como soldados y cazadores

Voz 0772 14:24 en este fragmento de un documental de Canal Historia titulado buscando la verdad de Troya Se nos hablaba de indemnizaciones es una ciudad fascinante siglos que en los no lo conocéis id a verla porque a mí me me sobrecogió me sobrecogió fijos lo que os voy a decir incluso más que algunos lugares de Egipto que he visitado no creo sí sí sí sí sí yo tenía la imagen de de niño de la Puerta de los Leones

Voz 1 14:47 no

Voz 0772 14:48 en los libros de historia del del colegio los libros de sociales de aquella época es la típica fotografía yo creo que esto lo contado alguna vez que lo ves y dices bueno pues está allí yo nunca podré ir a verlo hice pronto pues me me veo de cruzando la Puerta de los Leones llevó con con María veo mi novia totalmente solos en en la ciudad de de de mecenas me se me saltaron las lágrimas tengo que reconocer los resaltaron porque era un un un momento super emocionante sobrecogedor estar allí donde los grandes arqueólogos los grandes descubridores habían hecho tanto trabajo por contar la historia de lo que somos ahora no ya sabes que el nada más cruzar un poquito a la derecha está esa esa tumba circular donde apareció enólogos es el la la máscara de que la tenemos aquí la tenemos

Voz 1 15:40 que la tenemos aquí es es Agamenón de algo

Voz 0772 15:43 hará a techo menor a los que no os vais a través de las redes sociales vais a descubrir que tenemos la la máscara de Agamenón que es tan falsa como la que descubrió Slimane no es que la desligó fuera falsa pero era falsa porque no pertenecía Agamenón ya está que tenemos aquí tampoco

Voz 1 15:59 a poco menos Hawk pero es a tamaño natural vive la verdad es que sale parece no Agamenón cara haberes Lehman estaba obsesionado con nuestra diciendo con la Iliada no porque la llama la Iliada se tiene que ver con Troya porque era Ilion G tal como se la llevó en aquella época para aclarar muchos puntos semánticos claro como él estaba obsesionado el piensa que es este Rey este Rey aquellos Terry Green no has menor que era el hermano de Mena Lao en el aula como esposa tenía Elena Diego para ubicar un poco porque se complica todo hay porque luego Paris que era el hijo de preámbulo pues al final secuestra Elena sería la que sería bueno pues él estaba tan obsesionado que le pasó como Troya empieza a excavar excavó demasiado profundo porque de hecho lo que él encuentra esto posiblemente fuera de un Rey tribal que no sabemos el nombre pero lo que encuentra pertenece más o menos al mil quinientos antes de Cristo es decir trescientos años antes del auténtico Agamenón por eso sabemos que no corresponde a El que fuera San Jermaine y tuviera el elixir de la inmortalidad pero no es curioso como él con ese afán de prospección arqueológica excava tanto que el llega incluso a estratos mucho más inferiores de locales está buscando pero claro la estratigrafía en aquel momento ya sabemos cómo funcionaba el no tenía muchos conocimientos científicos en ese sentido pero bueno es importante citarlo de mecenas porque también crea un revulsivo

Voz 0772 17:16 ahora pensamos que estamos a finales del siglo XIX en el último tercio dices que no tiene muchos conocimientos científicos pero realmente nadie los tenían pocas sobre todo desde el punto de vista de la arqueología de la estratigrafía y sobre todo para para intentar buscar paralelos con con otras piezas que lo comentamos en su momento con Arthur Evans por ejemplo el descubrió la Cultural a partir de cero nadie antes había hablado de la cultura Inca en la isla de Creta podríamos pensar si es que estaba allí durante toda su vida estuvieron y los restos y las ruinas y pero nadie había eh nada había planteado de una manera académica al igual que sucedió con los ex votos ibéricos en el Cerro de los Santos pues prácticamente la misma época finales del XIX es cuando empiezan a surgir muchas de estas pequeñas culturas que que cubrieron bueno hoy y crecieron a lo largo del del Mediterráneo y quedan como decía antes un poco sentido a lo que a lo que somos

Voz 1 18:11 lo que está claro es que cuando analizamos este tipo de cosas es verdad que hay que ponerlo siempre en situación en la época es muy fácil ahora analizarlo de barba ya destrozos que hicieron en aquel momento el fue un acicate exiguo para que otro se poco siguiera sus pasos incluso que remedar a sus sus errores incluso refrendar a también sus aciertos es claro que se equivocó por la obsesión que él tenía pero evidentemente no son los tú en mecenas haciendo este tipo de cosas de hecho cuando descubre la máscara Agamenón es cuando escribe una carta o al Rey de de Grecia en aquel momento diciendo majestad he descubierto a sus antepasados el tío estaba totalmente orgulloso de estas circunstancias pero no sólo está en decenas excavando sabes que está en come es que es menos conocido que está en la Grecia central en lo que es la zona de TBO hacia descubre esta cerámica mía pero él llega a intuir fíjate tú estabas hablando de Evans él llega a intuir pero sólo una intrusión que antes de la cultura Miceli cabía una cultura anterior no sabía que era la que todavía quedan cosas por por hacer pero esa intuición Le indica que muchas de las piezas griegas que están encontrando tenía que corresponde otro tipo de cultura con la puso nombre pero yo creo que te ese tipo de a ciertos de intuiciones son también en varón abres no es hay que adjudicarle dentro de de la ver pues este tipo de cosas que no llegó más lejos porque sus campañas de extracción eran muy limitadas ha hecho lo que tú decías tenía que sobornar a los funcionarios gana el problema que tuvo para sacar el tesoro de queda ya sabes que al final tuvo que pagar una multa considerable y aún así ese tesoro que acaba en el Museo de Berlín después de pasar por distintos museos europeos al final con la Segunda Guerra Mundial se lo a los ruso

Voz 0772 19:49 es que es donde está no sé no sé de eso sufrió hace veinte otro allí

Voz 1 19:53 los reconocieran en mil doscientos noventa y seis porque los rusos lo negaban todo no no aquí no tenemos dice ya es Tapia fregaba vale al final era ese tesoro que había encontrado tú decías y con esto va menos ya vamos ahí un poco enfilando el final no tú decías que te había emocionado Mi cenas cuando entras te es por la Puerta de los Leones yo recuerdo también aquello como un momento muy emotivo perros recuerda el momento más emotivo cuando Katerin directo que también es cabo llevan ver aquellas masas de piedra ciclópea gigantescas donde es el ex asociaba como no pues con los gigantes del momento cuando no es entendida como se pudo haber construido aquello cuanto yo sabía porque había leído cosas desde Gemma que él había estado allí también excavando cuando te encuentras con aquella magnitud con aquella grandiosidad dices algo algunos está fallando aquí nos faltan piezas arqueológicas para completar este por donde que yo creo que es lo que intentó hacer también en su momento Slimane con mejor o peor fortuna pero es verdad que en tinto también hizo a sus grandes aportaciones el siempre ya digo se sonado con la con la Odisea y con la Iliada y luego también en este eso más con las obras de pausados cuando estamos en Grecia ya no tanto con las obras de Homero que por cierto tenemos que dedicar un día Un Cronovisor a Homero si realmente existió Homero romeros si Homero fue mujer más cosas que se podría decir de él

Voz 10 21:17 atacaban con mucha fuerza y dureza era sorprendente

Voz 9 21:23 ah de publicitarse le brindó el desprecio del mundo académico en la prensa retrataban como un buscador de oro con una esposa florero se burlaron sin piedad de sus métodos y aún peor sus hallazgos sobre el Palacio de La Troya de Homero fueron descartados sus métodos carecieron de precisión y su hallazgo estaba sin datar Liman les llamó calumniado y mentirosos pero en privado incluso él albergaba dudas

Voz 0772 22:09 incluso ni él mismo no Jesús como escuchábamos en este nuevo fragmento del documental Las Joyas de Helena de Troya de Discovery Max tenía sus dudas no yo nunca llegó a reconocer realmente en petit comité que sus hallazgos podrían respaldar un poco los sueños que a lo largo de toda su vida había tenido no por eso fue criticado fue vilipendiado fue no voy a decir que perseguido no pero durante muchos años no seré reconoció el el trabajo real que había un poco de detrás de todos esos sueños cuando él falleció en el en el año mil ochocientos noventa

Voz 1 22:42 exacto además fallece fin casi casi de una manera inesperada cuando estaba en Nápoles enferma precisamente el día de Navidad muere al día siguiente parece ser que de meningitis bueno estaba tan obsesionado con esto que estamos diciendo que sabes que a uno de los hijos de puso Agamenón de nombre con lo cual yo creo que en el colegio de corrieron a gorrazos tuvo un falso nietos no exacto y entonces dentro de Har falso él mira que tuvo nietos pero ninguno se llamaba Paul poles ni pues años después estamos domingo cientos doce Se publica un artículo en el New York American de un tal Paul Slimane que él Teeth ser nieto que cuenta una historia en un artículo que publica en este periódico una historia escalofriante pero muy tipo de de Indiana Jones no que su abuelo antes de morir uno a su familia y les de un sobres lacrados junto con una estatua sólo con el objetivo que fuera abierto sobre destruida la estatua con los documentos que estaba en el interior a aquel que realmente es tomar en serio la investigación de la Atlántida quién es el que se encarga de esa investigación ante el Atlántida diciendo que esas piezas que les vamos fabricando falsas por supuesto todas pertenecía a su abuelo era poles llevan nunca a Paul este era un cantamañanas un traficante de antigüedades y una persona que al final cayó en el descrédito por qué lo que él pensaba que iba a ser y a Suu partida para la posteridad que era el descubrimiento oficial de Atlántida al final se convirtió en su tumba porque quedó demostrado como así es que Paul es Lehman era uno de los tantos que a principios de siglo XX funcionaba al socaire en este caso de Henry Slimane con una falsa identidad icono una falsa genealogía pero bueno es lo que había mira tú por dónde que lo iba a decir a gentes Livan que incluso después de muerto iba a ser famoso por este falso Nieto desde luego el tuvo a lo largo de su vida argumentos sobrados

Jesús Callejo muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu pasión por la arqueología por la figura de Slimane