Voz 0227 00:00 no en mil novecientos cuarenta y siete en los altos acantilados desde los que se domina el mar Muerto el mayor descubrimiento de manuscritos de la historia electricidad al mundo los manuscritos del mar Muerto se escribieron en la época del nacimiento del cristianismo los eruditos casi no se podían creer su buena fortuna esperaba que finalmente pudieron haber pruebas del histórico Jesús más de cincuenta años la búsqueda de ese vínculo ha sido difícil hoy hay nuevos ojos mirando los antiguos pergaminos impulsados por seductoras pistas que están dando forma a nuevas interpretaciones de los manuscritos algunos hablan de una relación directa con el cristianismo de empleando herramientas ideadas para los forenses modernos los investigadores siguen pista es hacer nuevas curvas en las que pueda haber más manuscritos otros eruditos vuelven a investigar los manuscritos utilizando el ordenador rayos infrarrojos para descubrir palabras que antes eran invisibles puede los manuscritos del mar Muerto revelar aún los atletas de la cristiandad

Voz 0772 01:24 porque me todo un documental de Canal Historia nos permite adentrarnos abrir la nueva puerta que en este programa de Ser Historia vamos a cruzar para conocer un tema realmente apasionante enigmático Curie sexo misterioso le podemos dar todos los calificativos que queramos los textos de los textos del mar Muerto son quizá la referencia e documental el cercana a nosotros en el tiempo por ese descubrimiento a mediados de la década de mil ochocientos cuarenta que más ríos de tinta han vertido en la literatura en la investigación a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI proponen muchas respuestas a muchos problemas pero también dan muchos enigmas a otras cuestiones que ni siquiera nos habíamos planteado antes de conocer estos textos para hablar de los rollos del mar Muerto contamos yo creo que con la persona idónea para hacerlo el doctor Adolfo Rodman es conservador de los rollos del mar Muerto en el museo de Israel y más en concreto en el Santuario del Libro en lugar específico dentro del recinto en donde se conservan estos espectaculares rollos con una historia que vamos a intentar descubrir y conocer un poco más de cerca en los próximos minutos Adolfo Reitman bienvenido a Ser Historia

Voz 5 02:48 muchísimas gracias por la invitación usted lleva

Voz 0772 02:50 más de cuatro décadas al frente de la investigación de los rollos todo ese tiempo imagino que le habrá permitido no solamente trabajar en la traducción usted es muy buen compañero mano a mano con Antonio Piñero catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid buen amigo también de este programa y colaborador de aquí mismo de de de Ser Historia imagino en ese tiempo como digo le habrá permitido conocer no solamente la realidad histórica la realidad documental sino también esa otra realidad más antropológica que subyace bajo los propios textos del mar Muerto cuál es el significado que es lo que podríamos extraer nosotros como personajes del siglo XXI de la realidad que subyace por debajo de estos documentos de RAM

Voz 5 03:43 si tuviera que definir en pocas palabras que que qué importancia tiene estos manuscritos para nosotros los modernos creo que lo podría a hacer tres niveles un nivel que según nivel obvió es obviamente es la importancia para investigación estos documentos son documentos originales que vienen de la época que seamos la interdepartamental ya o en general en época grecorromana tenemos aproximadamente trescientos años de manuscritos los más antiguos que son de mediados del siglo III antes de nuestra era los más modernos mediados del siglo I de nuestra era en su enorme mayoría materiales religiosos hay reflejan realmente la variedad en el pensamiento la literatura la sociedad de el pueblo de Israel hace dos mil años atrás en una de las épocas claves que es la época grecorromana a partir de la cual se va a originar el judaísmo Rabin y a la Iglesia y en ese sentido lo estos manuscritos echan Lus precisamente eh a una de las épocas clave de la humanidad dado el enorme variedad cantidades el estar preservación de todos con aumentos realmente los permiten iluminar de otra manera una época que en muchos casos no resultaba desconocida

Voz 0772 05:11 lo decía un poco al principio no este tipo de hallazgos están sumidos en el mundo de de en del misterio de la interrogación de la conspiración es mucho lo que se ha dicho sobre los textos de los rollos del mar Muerto que están traducidos Todos que si no que si se están ocultando algunos fragmentos porque podrían trastocar un poco los pilares del conocimiento del pensamiento occidental que hay de realidad en todo esto no no hoy hoy

Voz 5 05:41 mayoría los materiales ya la mayoría de los elegibles han sido publicados tenemos todo próximamente unos cuatro mil fragmentos que posee estado de preservación e ir por su tamaño en muchos casos no sabemos qué bien qué hacer con ellos y por lo tanto todo vía digamos queda trabajo para los futuros investigadores pero si hoy tenemos una idea más o menos bastante cabal de contenido estos documentos es decir lo que diría la dimensión científica es es muy obvia hay clara hay un segundo punto que tiene que ver con los estudios específicos sobre judaísmo cristianismo porque todos los otros los modernos somos herederos de la traición como se fue elaborando los marcos de Ravi mismo o de la Iglesia en este caso nosotros tenemos aquí unos documentos que vienen de una época preguerra bíblica IPREM cristiana es decir que estamos en una época en donde todavía no tenemos esa división tan tajante entre judíos y cristianos permite colocar los orígenes judaísmo cristianismo en otra perspectiva y en este sentido entonces los rostros cuarto también de alguna manera promueven el diálogo interconfesional poder recuperarlo lo de común que tienen judíos y cristianos y una tercera dimensión en este caso es lo que tiene de importancia para el hombre en tanto total porque estuvo hablando el importancia para la Historia de los Judíos en este caso también para los cristianos que obviamente sus orígenes también eran judíos pero estamos hablando de ello unos documentos que su enorme mayoría son elementos religiosos en ese sentido diríamos lo espiritual tiene un rol central estos manuscritos y en este sentido sean importa si uno es budista sesiones sintoísta o simplemente esté interesado por temas del espíritu los más muertos tamiles son significativo paraísos

Voz 6 07:55 puede ser una época tensa ya que los judíos celebran la huida de Egipto siglos atrás pero Jesús no hace ningún esfuerzo por esquivar los problemas y se dirige directamente al templo los campistas estaban ajetreado ya que vídeos de todo el mundo conocido cambiaban sus monedas por la moneda local para pagar el tributo al templo así es como el templo se financiarlo es uno de los incidentes más famosos de los Evangelios tiene lugar cuando Jesús ataca a los vendedores de animales y a los campistas del templo para los sacerdotes del templo el ataque de Jesús a sus ingresos y rituales es como un intento de tomar el poder

Voz 0855 08:38 es en sí mismo una especie de acto real y mesiánico reclamar la propiedad del templo en cierto sentido y por supuesto incomprensiblemente la administración del templo que lo considera su sede piensa pero tú quién crees que eres aquí mandamos nosotros cómo te atreves a hacer algo así

Voz 7 08:58 no

Voz 8 09:01 en esto

Voz 0772 09:02 el fragmento que acabamos de escuchar de un documental de National Geographic Adolfo Rodman conservador jefe de los rollos del mar Muerto en el Santuario del Libro dentro del museo de Jerusalén e del Museo de Israel perdón en en Jerusalen eh senos incide en un aspecto que quizá in por más que lo digamos en nuestro programa mucha gente todavía no cae en la cuenta de ello Jesús Jesús de Nazaret del justo el Jesús que aparece en el Nuevo Testamento era judío no aquí le vayamos precisamente visitando el Templo de Jerusalén del templo de Salomón en esa reconstrucción realizada por Herodes en el siglo I antes de nuestra era pues para dejar las ofrendas para realizar los rituales necesarios pues en un en un compartimiento convencional no de de cuál aquel judío de de la época Jesús de Nazaret Adolfo Rodman era judío ya es algo que lo comentábamos antes a micrófono cerrado los cristianos desconocen y muchos judíos desconocen también esa trascendencia

Voz 5 10:05 bueno yo creo que el el problema acerca de la edad de Jesús es que no solamente lo tienen los cristianos no tienen los judíos es decir eh dado que desde sus orígenes hasta hoy en día que su sigue siendo que la gran diferencia entre judíos y cristianos porque más allá de que los judíos puedan reconocer a Jesús uno de los grandes intelectuales de los grandes hombres que dio el pueblo de Israel el la sensación judía como tal nunca aceptó la condición mesiánica del Cristo mucho me menos su condición divina como hijo de Dios y en ese sentido entonces las diferencias siguen siendo claras entre judíos y cristianos sino no se lo puedo obviar pero más allá de como dique de las diferencias que los cristianos abre varón del mundo judío y no hay manera de entender las instituciones la literatura la lengua las traiciones el culto sino entendemos en el contexto judío el cual nació ese cristianismo pero por el otro lado como dije Jesús forma parte de un judaísmo único IPREM Cristiano tanto los el Mar Muerto son precisamente mucho de esos de esa época y por eso no los permite por primera vez en la historia los rostros más muertos reconoce externalizar los orígenes cristianos en el judaísmo en la tierra de Israel de siglo I nuestra era

Voz 0772 11:42 otro de los aspectos más polémicos que sean relacionado con con el el trabajo de los rollos del mar Muerto Adolfo Rodman es el mundo de los sexenios esa agrupación de de personas con una filosofía tan particular que en ocasiones yo creo que se ha exagerado mucho no por e intentar ver en ellos una suerte de Bono de alternativa de de grupo quizá transgresor que seguramente tiene un poco de todos esos elementos pero que se ha querido también eh exagerar un poco que que sus ideas originales trascendieran a otras formas de pensamiento incluso contemporáneas incluso modernas los sexenios la relación que tienen con los reyes del Mar Muerto cuáles

Voz 5 12:28 bueno la relación de la comunicarme con los diseños es un tema todavía abierto hay debate científico hay que recordar que el término escénico no aparece ninguno elogioso el Mar Muerto nosotros conocemos el término derivado del latín y el griego se Neue Say hoy o en latín SN y también hay que recordar que bajo ese nombre por lo menos esta comunidad los decenios no aparece mencionó tampoco no testamento tampoco en literatura apócrifa SDP gráfica incluso tampoco en la literatura reivindica que eso ya resulta un misterio en sí mismo no solo conocemos a los ese no solamente entre fuentes antiguas la de los escritos del gran filósofo judío filón de Alejandría define el siglo I antes y comienzo de nuestra era los escritos el gran historiador judío Flavio Josefo fines de siglo I era el gran geógrafo romano Plinio el Viejo luego también aparece mencionado los sesenta por ejemplo los escritos los padres la iglesia pero conocer Josefo así que en ese sentido derivan la información como Hipólito de Roma o de Josefo de una fuente común con Josefo ahora pero de todas maneras la mayoría los investigadores incluso el que habla consideramos que los diseños tienen que ver con esta comunidad debe haber habido algún tipo de relación lo dijese establecer qué tipo de relación porque bajo el término seño en realidad la fuentes colocaban probablemente distintos grupos y por lo tanto pues sé que nuestra cuidad entrara obtuviera relacionó con uno Opel no bajo el nombre general de decenios en cuanto a la condición proto cristiana diríamos que los como más en algunos elementos los escenarios anticipan creencias o prácticas o instituciones que nosotros conocemos los primeros cristianos pero no para haber sido proto cristianos sino porque tiene que ver con grupos lo que llamamos periferia les de la sociedad de esos años de los cuales probablemente los primeros cristianos hayan tomado de ellos dos han tomado como modelos como última pregunta

Voz 0772 15:00 eh hay un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención por por ese interés desde la curiosidad de la simple curiosidad no es hoy ningún experto en el Nuevo Testamento me me llama la atención verlo desde un punto de vista casi histórico hay un fragmento hay un de o rollos del mar Muerto el papiro siete Q5 que algunos investigadores han identificado con un fragmento del Evangelio de Marcos de pues hacia el año cincuenta de nuestra era no el el primer siglo de nuestra era Si realmente ves el documento invito a todos los que nos están bien escuchando ahora que se acercan a Internet busquen ese fragmento siete Q5 pues realmente es un un trocito de papiro de unos pocos centímetros creo que tiene cuatro de ancho y una altura de dos con siete vemos en cuatro líneas pero muy fragmentadas escritas en en griego que bueno pues algún investigador ha sacado la conclusión pues de tan poca cosa que eso es un fragmento de del Evangelio de Marcos que hay de cierto en todo esto

Voz 5 16:06 por lo pronto la polémica que comenzó con con José O'Callaghan el Le el investigador español argumentando que uno de los fragmentos de la cueva número siete que precisamente se caracteriza porque todo lo materia sí de son elegidos en griego el fragmento como síncope eso será más siete con cinco contenía argumentando realmente un fragmento de Marcos ahora que no obviamente una enorme polémica porque eso significa que propusiera ves teníamos un testimonio físico tan antiguo de el Nuevo Testamento que no fue aceptado por la comunidad internacional han realidad el la documentación era bastante problemática Port que lo que realmente era el resultado de un estudio en el lo que llamaríamos estadístico es ir había algunas palabras en griego y trató de buscar en la literatura antigua donde se podía encontrar con el más con el mismo tipo de Passio esas palabras y entonces salió el resultado que podía ser Marcos pero en realidad no hay ningún otro elemento que soporte esa conclusión y la comunidad internacional lo rechazó pero lo que sí muestra de todas maneras es como todo el tiempo el mundo cristiano trata de encontrar sus orígenes en el Mar Muerto

Voz 0772 17:41 ha sido maravilloso poder compartir con usted estos minutos de de radio después de visitar de una manera yo creo que envidiable el Santuario del Libro en el corazón de este museo de Israel pues yo creo que con usted Adolfo Roy mal conservador de estos rollos del mar Muerto la persona que mejor podría haberme mostrado los secretos los detalles la historia la intrahistoria de estos documentos Adolfo Reitman insisto muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 5 18:14 bueno la verdad es que fue un placer y espero que realmente los oyentes ahora disfruten un poco más de su lectura sobre los ríos el Mar Muerto

