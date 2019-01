Los gulags soviéticos

Voz 1 00:00 a ver

Voz 2 00:14 residía el mando del Gulag Gulag son las que del sistema de campos de trabajo forzoso y estaba controlado por la policía de Stalin en mil novecientos treinta y seis Stalin

Voz 3 00:27 dictó una nueva figura delictiva el enemigo del pueblo

Voz 2 00:31 para el sospechoso de semejante crimen significaba su inmediata detención los toros interrogatorios la condena de cinco a veinticinco años de trabajos forzados en el gulag de la noche a la mañana sus amigos y familiares se convertían en apestados

Voz 1 00:52 o

Voz 0772 00:55 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española dedicado al gulag de cara da

Voz 2 01:06 uno de esos enclaves uno de esos

Voz 0772 01:09 Campos podríamos decir también no solamente de trabajos forzados sino también de alguna forma de de exterminio que durante la dictadura de de Stalin la década de sobretodo de los cuarenta cincuenta y sesenta pues se propagaron por lo que era la antigua ex Unión Soviética en mis libros mis manos tengo un libro que recoge un poco el la ambivalencia de estos lugares en contra posición a otros espacios también parecidos que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial como en los campos de concentración del nazismo que quizás son los que más nosotros los que más tenemos nosotros referencia de ellos a través de documentales de televisión de películas y sobre todo por que al estar desde un punto de vista físico e histórico más cerca de nuestro entorno occidental quizá como digo son los más conocidos el título de este libro es no habrá muerte letras de Lula el nazismo hizo autor Toni Montesinos nos atiende ya al otro lado del hilo telefónico Toni Montesinos bienvenido a Ser Historia

Voz 5 02:10 desde gracias Toni Montesinos es es

Voz 0772 02:13 editor y crítico literario ha abarcado infinidad de facetas de la literatura como sayo la poesía y en esta ocasión en este libro no habrá muerte nos adentra en una investigación en una reflexión me atrevería decir también sobre lo que son los gulag en esos campos de exterminio en los campos de concentración del nazismo a partir de del trabajo de otros autores Toni realmente un gol un gulag que es como podremos describir Lula

Voz 6 02:43 pues es un campo de internamiento que estaba concebido para un montón de cosas crueles si despiadadas hizo todo era para apartar a población sensible equipo irá entrometerse en en vericuetos gubernamentales no de del G veinte turno en el que se ponía la Cibona parte la eh

Voz 5 03:07 excluía Si la ponía trabaja en el forzada la asesina

Voz 6 03:10 la base la sin alejada de muchos kilómetros de su lugar eh en pos de mí

Voz 5 03:17 digamos de liberarse de gente que podría pensar de manera diferente no al poder establecido y eso digamos que se manifestó de múltiples maneras en muchísimos campos y de muy diverso sin

Voz 0772 03:30 la razón principal por la que aparecen como escuchábamos un poco en ese primer corte del documental de televisión española es quizá el eh la obsesión que tenía están en de de controlar absolutamente a esos millones y millones de personas que formaban la Unión Soviética la ex Unión Soviética y quizá la única manera de hacerlo era por medio de el del miedo de la represión de la violencia en en estos espacios que durante décadas podríamos decir lo que que no trascendieron no a Occidente ese tenía un pequeño conocimiento de lo que era pero yo creo que no fue hasta la década de los años setenta cuando el Premio Nobel Alexander Solzhenitsin los de un poco a conocer no a partir de ese premio en el año mil doscientos setenta porque él estuvo viviendo en uno de ellos

Voz 5 04:16 sí mi curioso este silencio de la historia e hiló más terrorífico es que era un proceso sistemático no proceso de de casi rutinario que duró décadas en que millones y millones de de usos Pusa acabaron muertos asesinados por un balazo en en una noche en el que se acaban de casa o simplemente bueno llevados a a sus campos de eh para encarnar los ya hay muriendo como como ratas no asesinados

Voz 6 04:45 es es hasta que viene la obra de este autor de apellido impronunciable sostén y sin que eso se se pone se pone en valor ese silencio que había durado demasiado tiempo pues sale a la luz si es estremecedor

Voz 5 05:01 por qué entonces en seguimos tiempos y yo me encargo un poco eso en el libro no tensó la biografía que sea ocupado de este tipo de cosas y que nos han dado sabe iluminado ese esa esa oscuridad que tenían invierno ex soviético instamos se han encontrado con unas estadísticas demoledoras no como el el llamado terror de Moscú en los años treinta en que la cantidad de muertos de de gente que simplemente y que eran sospechosos por algún motivo que K1 chivatos

Voz 6 05:30 de vecinos de a los denunciaban Se acabaron sin

Voz 5 05:35 viendo hasta el punto de que en este horas actuales cifran en una cantidad involuntariamente elevadísimo la gente ahora población actual rusa que tiene antecedentes tiene relación con con antiguos familiares que vivieron de una manera o de otra ese esa tragedia tremenda no porque siempre había algún amigo algún vecino alguien que además sin ningún tipo de responsabilidad intente una sospecha infundada pues era era llevado a sus lugares siniestro si acaban subida

Voz 0772 06:05 recuerda de alguna forma exaltando esa distancia en el tiempo un poco a la a la Inquisición no en los siglos y quince dieciséis diecisiete cuando solamente por el la la acusación de un Cino malencarado con el que había tenido un cruce en la calle pues inoportuno o esas luchas de de envidias de celos una persona podría acabar en el en el Gulag Tignes algo parecido a lo que se se puede ver también en en los campos de concentración nazis en los campos de concentración alemanes no vemos cómo esa ese fascismo ese comunismo en los extremos de la derecha de la izquierda y no siempre caminan de la mano por el mismo sendero del terror

Voz 5 06:45 sí es como casi casi sería cómico si no fuera tan que extreme solamente trágico no porque a fin es una cosa delirante real como un sistema estructura

Voz 6 06:57 dado no oficial impone se terror a la población iraquí simplemente por el hecho de

Voz 5 07:04 en el caso en el que yo me ocupo de describir cosas que podrían ser

Voz 6 07:09 Antich y que en sentido de anti anti antinazi anti anti soviético esa sospecha que puede proceder de un verso o casi casi es conmigo como decía no pero es estremecedor pensar como en su momento alguien por escribir un verso con cierta metáfora o plantearse una novela en y que pasó a Pasternak no es el gran escritor de otro Zhivago no

Voz 5 07:34 era un declarado como escritor Antich anti soviético era eso podía April solamente hubo unos papeles precisamente llevará a la muerte así indigna a cualquiera y eso que más me interesaba de documentar el libro como persona

Voz 6 07:49 más que cien piense si son ciudadanos se civiles normales o el hecho de escribir y como eso

Voz 5 07:56 con la realidad que les circunda Hacienda la intenta reflejar en sus escritos como eso ya es un es peligroso como eso como como tener eso en el cajón puede llevarte a la ignominia más absoluta y entonces bueno en el estribo establezco

Voz 6 08:11 es una serie de ejemplos de algunos años

Voz 5 08:13 por es que tanto en la parte se limitaban a parte del nacionalsocialismo positivo que enfrentará eso ya además eh muchas veces en soportando crueldades humanas Illa además au suicidándose por el agobio que representaba su situación y que al fin y al cabo eh se han dado a nosotros una prueba de testimonio descomunal no gracias a su sacrificio ya ya solventar sus miedos nos han ofrecido ahora una obra que realmente nos da claves para entender ese ese tiempo aciago

Voz 0772 08:46 es lo decías ahora no con el paso del tiempo releyendo esos libros que que sirvieron de de acusación para muchos autores para muchos novelistas para muchos poetas extraña no que que un verso tan aparentemente inocente bueno aparentemente no porque realmente lo era ese limitaban a a a describir un poco la realidad que que les les rodeaba P pudiera ser la causa como digo de ese encarcelamiento oí llevarles a la muerte en los campos de exterminio nazis o los gulag soviéticos que es algo que curiosamente todavía en pleno siglo XXI se sigue sigue sufriendo no vemos que han pasado varias décadas ha cambiado un poco el escenario político el escenario social pero la literatura tú como escritor e lo lo conoces bien no es que a ti te haya pasado pero la literatura sigue dando miedo no

Voz 7 09:38 sí

Voz 6 09:40 en todo lo que sea la expresión libre siempre casi un atentado para hacerlo

Voz 5 09:46 los regímenes no el el el régimen autoritario en lo que quiere es doblegar no si controlar nuestras acciones en nuestros pensamientos hizo muchas veces viene precedido de una educación de una libertad de pensamiento tiene criterio propio no yo que ya enteramente un régimen autoritario que quería es la unificación de un pensamiento que tiene que ser acorde por supuesto con con lo oficial no y eso siempre va a asistir

Voz 6 10:12 y Alfonso de cada uno de nosotros

Voz 5 10:15 pues se digamos abordar eso e Easy Jet y autor volcarnos en sentido de de tener un pensamiento que no salga libre así in eso es vital lo cultural y necesitamos da culturales tome la civilización estamos plano matarnos entre nosotros no ya en eso la literatura y las artes en general tienen es un instrumento poderosísimo no esto poderlos sabe eso le Nos totalitario saben que que el poder de una canción de poder de de un poema el celebrado en

Voz 6 10:47 todo adecuado son todas las masas una no

Voz 5 10:51 vela que traspase fronteras y acabé siendo traducida y con ellos se denuncien ciertas situaciones pues eso tiene un efecto demoledor no es la imagen de ese régimen que Case que están que están oscuro no hay que están y que quiere y que quiere ocultar sus fechorías y eso es que se produjo recientemente eso fue ayer en el Gulag

Voz 6 11:12 aquí en el al nazismo insistirá existirá el siglo XXI y en el resto de de tiempos que los humanos esté parado el S

Voz 2 11:22 a finales del año dos mil trece el presidente de Kazajistán le entregó al presidente español de visita oficial en el país es un regalo insólito las fichas de los ciento cincuenta y dos españoles que estuvieron presos en los campos de trabajo de cara a Candau cuando el país pero una república soviética vienes tuvimos la curiosidad de hojear los documentos supimos que los prisioneros españoles del gulag representaban a todos los que había luchado en la Guerra Civil falangistas militares franquistas militares republicanos anarquistas socialistas y comunistas

Voz 0772 12:02 escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de televisión Española

Voz 7 12:06 hola el gulag de

Voz 0772 12:09 eh que Araganda en donde se hace referencia precisamente a algo absolutamente surrealista me atrevería decir no el hecho de que sean perseguidos por sus ideas políticas y por el el supuesto eh enfrentamiento que tienen al régimen político en concreto en este caso a la Unión Soviética pues personas

Voz 7 12:31 de de de las eh

Voz 0772 12:35 opiniones políticas más variopintas falangistas y comunistas y republicanos gente de ambos lados que nada tiene que ver en realidad con con ese miedo que estaba intentando proyectar no por parte de la de la Unión Soviética en estos españoles como decía Toni Montesinos autor de este libro no habrá muerte letras del gulag el nazismo publicado por el Foro cola vemos cómo el terror implantado de una manera pues totalmente incontrolada puede abarcar cualquier tipo de de ideología

Voz 7 13:12 puede ser terriblemente eh

Voz 0772 13:16 dañina para cualquier tipo de pensamiento ir realmente no conseguir no el objetivo que se que se está buscando no que es controlar un poco a la población porque lo que realmente estas aniquilado absolutamente cualquier tipo de pensamiento que varíe una mínima Micra de lo que estás haciendo tú

Voz 5 13:34 sí desde luego eh eso eso es es lo que sustenta libro no en sentido de cualquier nosotros que van surgiendo en en que en que ellos por poner negro sobre blanco no simplemente incluso una una crítica explícita régimen

Voz 6 13:50 sino de turno no sino simplemente su visión de la realidad que no tiene que verse porque porque ser eh anti soviética por ejemplo en el caso de Pasternak

Voz 8 14:01 no les comunicar el Doctor Zhivago que es una novela maravillosa e sentimientos IN que digamos en el corazón humano es el preponderante no

Voz 6 14:11 el Amore la solidaridad

Voz 8 14:14 y lo que hace el régimen esperen es sobren perenne en algo benigno verlo lo oculto lo diabólico no y eso significa para el reto

Voz 6 14:23 crimen algo algo

Voz 5 14:26 que se tiene que anular pues se el Pastrana pues vuelve a vivir un asedio no parte de las otras sociedades entre escritores de Moscú que lo van a ir a agobiar no hasta que hasta que deshojar su vida iban a dar el vino Nobel pero va a tener que rechazarlo encima van unas no se vicisitudes realmente indignas

Voz 6 14:50 para alguien que había que había es una novela tan tan preciosa que había captado muy bien el alma rusa no quién pues bueno en este tipo de de ejemplos El libro de tanto de un lado como de otro puesto que esto quién lo que he intentado es ver entender lo incomprensible no que es como un poema de Mato va o o de Demidov dos de un de de Kertész

Voz 5 15:16 pues puede puede revolver las tripas no de de cualquier eh de cualquier régimen

Voz 6 15:23 aquí régimen totalitario no Inés me descolocado por qué porque el busqueda de entender algo que decía no se puede entender por más que investigue Olea esa esa incertidumbre te se mantienen

Voz 5 15:38 a veces cuando uno hace algún tipo de investigación después sale con más dudas de las que ha entrado no pues un poco en este territorio Memo

Voz 0772 15:44 ya como última pregunta Toni Montesinos autor de este de este libro no habrá muerte quizá la la reflexión que no es una idea original mía lo hemos leído mil veces quizá un verso un poema una línea en una novela una una línea en en una página de un en un ensayo puede ser mucho más fuerte puede ser mucho más potente que cualquier tipo de armamento no es quizá el gran miedo que tienen los a los dictadores en muchas ocasiones ignorantes de del del verdadero patrimonio que hay detrás de de esas artes de la literatura o del conocimiento que realmente es lo que les hace bueno pues intentar machacar los intentar Sahar los de una manera absolutamente abrupta la literatura no solamente a la poesía el ensayo las novelas siguen teniendo esa fuerza que ha caracterizado Un poco a este arte durante toda la historia

Voz 6 16:41 si cuelga que cualquier gobierno que intente digamos manipular eso o llevarlo a su terreno va a fracasar en en en lo en su deseo no e incluso podemos pensar en que la música clásica también tiene que seguir los patrones establecidos por el régimen estalinista no realmente curioso pues son el libro no en esa mente feriante consiguen lo contrario no porque por ejemplo en los escritores que que se mantuvieron afines al régimen tanto en un bando con otro pues han creado eh olvidados no porque claro ese dictador una obra tiene que ser acorde con aquellos cánones que James imponían por lo tanto eran reduccionista eran pues muy muy simplificado ahora no de la ley de esa realidad muy muy bien subjetivas en sintió de tirar de barre para casa no entonces no es algunas excepciones por ejemplo en caso de gran escritor ruso sólo Jose sí que estuvo muy muy cercana el régimen y es una maravilla no lo autor de de los cuentos del Don eh

Voz 8 17:44 que tiene narraciones totalmente texto llanas que que Augusto leer no pues en uno de los pocos casos en que un autor próxima un régimen eh el macabro no sabiendo como como el estalinista pues hizo una tarea extraordinaria no tiene tampoco de a mí Camus que quería tantísimo talento también Iker que entendiera también el alma humana precisamente eh estuvieran SNS

Voz 9 18:11 en el lado en el lado de los que eh tiene era corromper a la gente hasta hasta aniquilar la pero bueno eso es autor ese siempre siempre les habrán Di María también algunos se posicionaron cerca de nacionalsocialismo a unos Pristina una especie de exilio interior

Voz 6 18:30 pero pero claro eso al final les hundió esa obra que nace con esa manipulación con eso con esas reglas que uno tiene que hay que seguir pues es una es una obra que hace prácticamente abortada no se ha quedado en el olvido

Voz 0772 18:46 bueno leer nos hará libres no que es una frase que ha repetido muchos autores a lo largo de la historia que desde este programa de de Ser Historia aquí en la Cadena Ser pues intentamos siempre pregonar a los cuatro vientos hay que leer hay que disfrutar de esa lectura hay que entender también lo que se escribe ya sea de un sentido de otro y eso es precisamente lo que al ser humano le hace libre no la reflexión sobre lo que está leyendo definitiva dudar hacerse preguntas no habrá muerte letras del y el nazismo es el libro de nuestro invitado Toni Montesinos recientemente publicado por la fórmula y que nos ha ayudado a conocer a un poco esa realidad a través de la literatura el pensamiento del del siglo XX como se han entendido estos campos de exterminio en la historia de del Viejo Continente de Europa Toni Montesinos muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 6 19:45 a tiene Nacho

Voz 10 19:51 sí