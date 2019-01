La enseñanza de la historia hoy

Voz 1 00:00 somos los primeros

Voz 3 00:07 los primeros en contemplar a los dioses los primeros segundos para sus bestias los primeros en proteger las almas

Voz 4 00:25 ya

Voz 5 00:28 hemos conquistado esta tierra construido Berio pero escuchamos susurros en el viento de una hermandad la los cita son los primeros los primeros en llamarse a sí mismos

Voz 0772 01:18 continuamos en Ser Historia y lo hacemos con esta música Nos retrotrae al mundo para muchos los que somos ya cuarentones de largo casi cincuentones a esa época de los juegos electrónicos de una manera de de de disfrutar del tiempo libre en donde en muchas ocasiones también aprendíamos aprendíamos Si como digo aprendíamos historia muchos de esos juegos que yo por ejemplo tengo en la memoria relacionados con la figura de Indiana Jones desalojó Luis nos ayudaban a bueno pues a recorrer mundos imaginarios a través de los cuales podías acercarte a un conocimiento que quizá no estaba en los libros tradicionales de Historia o por lo menos senos mostraba de una manera totalmente diferente en los próximos minutos vamos a hablar de de juegos para enseñar historia anotando juegos electrónicos una una mezcla no los clásicos juegos de mesa como los propios juegos digitales no tanto vamos a hablar de historia de los Juegos sino como insisto a través de ellos podemos ayudar a los niños siglos a la gente mayor a disfrutar de la Historia y aprender de ella Raquel Aliaga bienvenida a Ser Historia

Voz 9 02:25 hola qué tal encantada de estar aquí

Voz 0772 02:27 la es profesora de Secundaria profesora de Historia de formación arqueóloga está trabajando precisamente en en este campo no yo creo que es casi un campo de investigación no como se puede utilizar en los Juegos para enseñar historia no me equivoco no Raquel a través de los juegos a través de de algo mucho más cotidiano mucho más divertido se puede hacer historia

Voz 9 02:51 sí bueno de hecho hay muchísima gente yo creo ya que está aplicando juegos de distinta manera en distintas capas desde juegos que ya existen hasta creando juegos para el aula hasta incluso convirtiendo qué es la enseñanza o la experiencia de enseñanza aprendizaje en un propio juego con la dignificación dentro de historia pues está se está haciendo de está haciendo bastante últimamente sobre todo porque también la historia tiene esa narrativa no es a este contexto desde esta capacidad de transportar de otros mundos que también pues es en el fondo es una herramienta básica del juego entonces bueno pues se presta muy bien y es lo que ahora bueno pues está empezando a hacer en las aulas yo creo que es bueno es una revolución educativa

Voz 0772 03:33 nosotros por ejemplo aquí en Ser Historia en muchas ocasiones nos tomamos el programa casi como si fuera es un juego o no esos vídeos que hacemos de promoción del contenido de de del Cronovisor o de algunos temas que que que proponemos cada cada fin de semana pues los qué hacemos con los muñequitos de los clic de famoso bueno lo escribí de fama en los años setenta horas de pleno si efectivamente se que somos somos ya muy mayores no pero como digo es una una herramienta más para para estimular esa creatividad y sobre todo contar la historia no tanto como se ha hecho hasta ahora a través de libros sesudos ya en los últimos años hay muchos documentales hay muchos libros interactivos para los niños yo por ejemplo que es hoy egiptólogo Egipto loco coleccionan libros infantiles de de Historia de Egipto ya hay verdaderas maravillas no todo ello in bueno se destinado un poco a a generar esa creatividad no de de los chavales

Voz 9 04:22 sí bueno es que realmente es la historia que si lo pensamos bien tienen todos los elementos para hacer una materia tremendamente atractiva es verdad que la los libros de texto tradicionales sobre todo cuanto más nos remontamos en el tiempo pues más no que al mes además apenas tenían color ni dibujos ni nada pues resultaba muy áridos hizo y la historia se limitaba a enseñarse como bueno pues una consecución de hechos y además con un discurso eh muy árido y sobre todo con clases magistrales donde el profesor hablaba algún pues prácticamente todo el tiempo y el profesor y el alumno simplemente escuchaba pues es verdad que que se hace difícil de encontrar no esa motivación para estudiarla y sobre todo yo creo que además que actualmente que que yo creo que en la educación estamos cambiando muchísimo los enfoques de cómo abordar las clases en la historia hace hace necesario sobre todo porque porque al margen de que es una materia con mucho contenido que también es verdad que como es una de las materias más afectadas por ejemplo con el bilingüismo e en España sobre todo en la Comunidad de Madrid bueno pues al final tienes que buscar formas Maza Mena porque un chaval no puede estar cincuenta y cinco minutos escuchando un discurso histórico en un idioma que no es suyo se le hace muy pesado y es un esfuerzo mental tremendo entonces hemos intentado o estamos intentando yo creo bastantes profesores buscar la manera de de introducir los contenidos de una manera muy atractiva Kazim Kazim lúdica e aunque no signifique siempre jugar dentro del aula pero de una manera mucho más relajada mucho más natural que simplemente bueno pues escuchando en Hoy leyendo sin parar y nada más que eso

Voz 0772 06:01 si el el método tradicional en incluso me aburra hasta mi que tengo ocho años

Voz 10 06:06 bueno yo sí yo hablo muy bien inglés

Voz 0772 06:08 sí lo entiendo muy bien pero puede ser entiendo que que puede ser bastante bastante aburrido o no y en ese sentido la la propia interacción de los chavales con el profesor por medio de del juego como meta común aprender historia es otro de esos elementos que está promoviendo no como los alumnos crean sus propios juegos a a partir de de elementos cotidianos de juegos ya tradicionales

Voz 9 06:33 sí bueno realmente para si nos ponemos a hablar un poco de cómo se utiliza el juego en en las clases de Historia para concretar en Historia bueno pues podríamos hablar de cómo distintos niveles no distintas formas por un lado está la opción de coger un juego o que ya existe que tenga contenido o temática histórica aplicarlo al aula no con un fin didáctico esto normalmente se suele utilizar el término Serious Kane en inglés es utilizan con juego que ya existe y aplicarlo con un fin didáctico que es algo que te ha hecho muchísimas materias a lo largo de muchos años no el problema que tenemos normalmente es que las opciones son corta eh y tenemos un número jugadores pues eso de treinta alumnos más o menos entonces es muy difícil que un juego que ya existe ese pueda adaptar bien al aula establecerse consigue se puede hacer en grupos etc pero bueno de alguna manera distorsiona un poco el juego acabará adaptando las reglas o cambiándole el resultado es que al final está el siguiente paso no que es lo que hacen muchos profesores que se me ocurren pues yo que sé como marco Rebollo o como Isabel García Velasco o otros procesos de es que lo que hacen es crear juego con contenido del temario de historias para específicamente jugarlos dentro del aula que tienen ya unas dinámicas de juego que se adaptan al aula y además unos es digamos unos objetivos y unos contenidos muy vinculados al currículum directamente no que que es una maravilla y luego tendríamos como otro nivel más que sería que lo que llamamos ramificación que es más que jugar es utilizar componentes del juego y trasladarlos a lo que es la propia enseñanza de manera que los alumnos están como permanentemente dentro de un juego son personajes va avatares y lo que van haciendo en clase resolver eh ejercicios eh plantear preguntas etc etc incluso hacer un examen pueden considerarse como misiones o metas retos que si los consigan es lo superan pues consiguen a cambio una serie de puntos esos puntos se cambian por recompensas es convertir toda la experiencia de juego de alguna manera tiene toda la experiencia de enseñanza aprendizaje en una especie de juego no y eso también se está haciendo mucho en Historias lo lo hago yo lo hace gente como Ignacio Mate que tiene varias ramificaciones estupendas lo como Jesús Martín eh que hace gala tienes también en el aula utilizando la edad media es decir que se están utilizando de muchísimas maneras los juegos y sobre todo no sólo juego en sí sino la idea de vamos a jugar y además beso eh una tercera una cuarta vía sería una vez que los chavales están metidos en esa dinámica decirles bueno como vosotros un juego para enseñar este contenido hizo también lo trabajado yo en el aula con excelentes resultados a los chicos les encanta Illa además aprenden repasan eh recapaciten y fomentan la creatividad se plantean cuestiones y entonces a lo mejor pues unos elaboran un trivial otros elaboran quiénes quién otros elaboran una especie de lago la con el Camino de Santiago otros Iván esforzándose a pensar reflexionar sobre lo que han aprendido cómo pueden enseñarlo a través del juego con lo cual es que las vamos el abanico de posibilidades es infinito

Voz 0772 09:39 estás hablando en Raquel de juegos de mesa pero imagino que también el aspecto más moderno el aspecto digital el los juegos clásicos de ordenador también los utilizáis para para enseñar Historia

Voz 9 09:54 por supuesto haber es siempre es verdad que dentro del aula hay bueno hay profesores como por ejemplo Antonio de estar moreno que además está vinculado a la Complutense además de ser profe de secundaria que están desarrollando la historia y los videojuegos la enseñanza la historia a través de los videojuegos utiliza el videojuego guiado en clase para enseñar y que los chavales aprendan en determinados momentos de la historia porque es que videojuego sobre momentos históricos hay infinito porque además están muy bien entonces también se puede hacer eso otras veces incluso bueno pues a los chavales se les recomienda no es y no puedo en el aula pues que en el tiempo libre el echen un ojo al juego que hagan una guía didáctica un resumen de lo que han aprendido o qué cosas han aprendido durante el curso que se ven en el juego es decir es que puede utilizar el videojuego te pues el juego de mesa hace puede crear un juego nuevos de utilizar el juego de rol que es un juego estupendo eh que hay muchísima muchísima versatilidad prácticamente es un campo que yo creo que ahora está avanzando mucho y que que no hay que tenerle miedo porque de verdad que funciona muy bien no no es que estemos haciendo el tonto en clases sino que los chavales aprenden y saben perfectamente que están aprendiendo saben en distinguir cuándo es hacer el tonto jugando o cuando es juego y además de pasármelo bien aprendo yo creo que que vamos que cualquier juego puede servir

Voz 0772 11:17 me imagino que estos comentarios que haces habéis recibido críticas por el método de enseñanza algunos más conservadora que dice bueno que la buena letra con sangre entra no

Voz 9 11:26 bueno a ver hay como todo eh también es verdad que que muchas veces cuando hay desconocimiento y tuyos jugar usar juegos pues la gente piensa que te te va al tiempo en clase y que no estás realmente eh yendo a lo que tienes que ir no que también es verdad que muchas veces es miedo porque tenemos unos currículos muy extensos con mucho contenido en secundaria dices bueno es que si me pongo a hacer esto cómo me va a dar tiempo a explicarles a los chicos es decir que realmente eh pues entre el miedo va a no poder hacerlo o no saber hacerlo ir el desconocimiento a lo que realmente se está haciendo cuando hablas de jugar Ortega míticas pues hace que muchas veces muchos profesores sean reticentes y critiquen eh sin saber no es una panacea evidentemente tiene fallos como todo eh no hay ninguna metodología ni ninguna herramienta educativa que funciona al cien por cien y no siempre se puede estar jugando todos los días en clase ni de este puede utilizar sólo el juego porque parte del temario que no encajan evidentemente pero se puede introducir perfectamente en las programaciones cabe dar tiempo qué contenidos que se pueden a trabajar directamente jugando sin tener que pasar por la típica explicación previa con lo cual ahorras tiempo es decir no necesitas añadir horas de de clase que no tiene y además eh por otro lado realmente pum cuando un profesor se plantea jugar en el aula te plantea con un objetivo se lo plantea que quiero que los chicos aprendan que quiero repasar qué quiero hacer no simplemente por jugar con lo cual hay un trabajo de reflexión posterior se evalúa la actividad Easy funciona y no lo que han aprendido y no es decir que es un trabajo serio e que tiene muchas horas de preparación en casa por parte del profesorado que eh la creación incluso de los Juegos como algunos que os he mencionado algunos profesores que crean juegos con un reglamento que lleva horas años de trabajo es un trabajo muy riguroso muy académico que no es simplemente jugar lo que pasa que bueno a veces se queda en qué bueno dos chicos te ríen de lo pasan bien comentan y a algunos compañeros pues a lo mejor por desconocimiento bueno pues dicen bueno están haciendo ya al tanto en clase están simplemente jugando que no es verdad

Voz 0772 13:33 lo que lo que comentas también es un poco una un giro de tuerca no yo recuerdo buenos cuando estudiaba en el instituto hace veinte treinta años que ya empezaba a hablarse de la obligatoriedad de esas clases prácticas dentro de de la docencia que en aquella época ya está prácticamente el el el antes de ayer en muchos sitios todavía se sigue utilizando esas clases prácticas se limitan a poner un vídeo a poner unas fotografías esos a cosas realmente absurdas no esto que es de la clasificación es creo que la mejor manera no también de de de compartir la historia con los chavales por medio del juego

Voz 9 14:12 hombre vamos a ver todo esto se enmarca dentro de de bueno pues los dos cuando hablamos de metodologías así las podemos clasificar en dos grandes bloques las que son pasivas donde el alumno pues prácticamente su comportamiento o lo que se pide que hagan clases estar escuchando y atento nada más lo que son las las metodologías activas donde lo que hace el eso es guiar al alumno en una actividad realmente el profesora eh pues interviene en clase un diez o un veinte por ciento de la del tiempo pero el resto del tiempo su intervención se limita a ir ayudando a los chavales que están haciendo algo no aunque son los chicos los que llevan el peso grande de la sesión claro Si Si tú te planteas una metodología pasiva comunica forma enseñanza de la historia de la historia de cualquier materia puesta en primer lugar es verdad que se requiere una madurez de yo que una madurez y una seriedad y sobre todo una capacidad atención que cuando llevaban seis horas siete horas dentro del Instituto es inviable e yo creo que habría que plantearnos como adultos y seríamos capaces de aguantar siete horas seguidas de clase de que alguien no estuviera contando no que una cosa es estar en que lo que único que pides que estemos quietos y callados que realmente no asegura que aprendamos

Voz 0772 15:23 el concentrados y atentos a lo que está diciendo sí pero

Voz 9 15:26 poco pues medir esta concentración entonces cuando te dicen bueno es que a mí es también Class atentos funciona pero tu sabes realmente están aprendiendo de lo que te están escuchando con que se están quedando no porque no lo puedes medir mientras que cuando están haciendo se ponen a hacer cosas actividades cosas es cuando te das cuenta de que haya fallado algo de la clase que tú has está una hora contando algo luego hace más divide la tienen mal porque por mucho que han estado aparentemente escuchando no lo han hecho y entonces es cuando das el vuelco hacia una metodología activa no tres no vamos a ver yo tuve unas instrucciones tú haces cosas yo voy observando lo que vas haciendo igual corrigiendo y ahí es cuando te das cuenta que aprenden el dobles los dejamos solos que realmente lo que necesitan es que les hemos pero no necesitan estar escuchándole información sin más sino que necesitan aplicarlo información que están recibiendo en cosas prácticas claro el juego es una cosa práctica porque tú el conocimiento casa que has adquirido lo tienes que poner en práctica ya sea para jugar o ya sea para hacer un comentario de texto pero tienes que poner en practica claro sobre todo en determinados niveles como primero y segundo de la eso no estamos hablando de niños de doce trece años que vienen del cole eh pues es mucho más fácil Sara introducir este César metodologías activas y empezar a hacer que los chicos quieren hacer cosas ya adquieran ese papel protagonista en el aula cuando se lo están pasando bien y cuando están jugando parecen un juego pero rogó realmente no lo es es una manera muy buena de ir en ponderando al alumnado para que el alumnado tomen las riendas en la clase inicia realmente el que hace cosas eh no solamente el que se queda pasivo ahí en el fondo en su estado hacen mirando a la nada mientras hablas

Voz 0772 16:59 Raquel Aliaga ya como última pregunta esta charla que estamos teniendo sobre cómo emplear los juegos para enseñar Historia yo no sé si en vuestro proyecto de trabajo habéis y reutilizado antiguos juegos no que han llegado hasta nosotros de culturas por ejemplo como el juego de los antiguos egipcios el fuego real de Hurd que también ayudaría un poco a viajar hacer viajar al chaval a los checos al al al pasado y ver cómo bueno sentir ellos mismo con sus propias manos con sus propios sentimientos cómo vivían no lo el entretenimiento en los Juegos pues nuestros ancestros hace cuatro mil o cinco mil años

Voz 9 17:34 pues sí la verdad es que eso es una es una maravilla poder hacerlo y esta dentro de todas esas cosas que nos permite no sólo bueno el tener este conocimiento y sobre todo tener pues Internet no que nos permite a cualquier profesor acceder a fuentes de información donde no se explican cómo se juega tutorial les para ser tableros etcétera de esos juegos como el Zenet que has dicho y demás pero es que además la la maravilla que tiene el todo el los recursos que permiten ahora plantearse que los chavales puedan vivir como vivieron bueno no exactamente pero sí on está un poco en la piel de esa gente no de esas épocas y el juego pues evidentemente es una herramienta estupenda e por ejemplo desde descubrir que los egipcios a los niños les encanta jugar con la peonza le ha llamado mucho la atención no o jugar de una parte al Zenet o jugar a las damas o explicarles eh pues ciertos juegos no romanos etcétera que de alguna manera también conectan con la idea de ir pues ellos jugaban como nosotros jugamos que en el fondo juegos algo universal y está en todas las culturas no entonces pues sí también es un un una cosa que se puede introducir dentro de de él de lo que llamamos el uso enseñar Historia

Voz 0772 18:43 muy bien Raquel Aliaga profesora de secundaria de de historia

Voz 11 18:48 y la verdad es que me has dejado

Voz 0772 18:50 ojiplática hoy maravillado con este trabajo tan maravilloso que estoy convencido de que muchos profesores que escuchan en Ser Historia el programa se van a poner a bueno con las manos en la masa a intentar llevar a cabo Ellos en sus propios colegios en sus propios institutos de alguna manera el mismo trabajo que está realizando vosotros lo dicho

Voz 9 19:08 pues todos los animo Montón y además le Zac bueno les recomiendo que que estoy en un ojo eh a las redes sociales porque todas estas personas gente que forma parte de América tu habla de la asociación o de la Asociación de profesores de Historia de Madrid pues se cuelgan continuamente material gratis que hecho ya de juegos para que la gente los utilice es decir que además somos una red que compartimos todo el material que hacemos y todos las guías didácticas que se hacen con lo cual si no se atreven a empezar de cero tienen muchísimo muchísimo ya hecho para a partir de ahí animarse a jugar en el aula