El enigma de Tartessos

Voz 2 00:00 Toni dice que vivió ciento veinte años pues no lo sabemos pero Antonio primero hay que analizar la la raíz viene de plata por tanto están diciendo lo los griegos que Rey que estaba sentado sobre una mina de plata no que también se confirma cuando la Biblia dice que templo de la plata del Templo del Rey Salomón vino de Tartessos Marco no hay más riqueza pero fíjate cuando y en eso escribo la la leyenda Antonio Antonio no ponen como un rey sabio que mantuvo un equilibrio político entre contarte el comercio de la Plata sobretodo los metales del bronce entre fenicio y griego eso te rigurosamente histórico es decir es conocido que en esa época estaban los fenicio viene lo griego se negocian con uno y otro al final bien el empuje cartagineses que desplazar todo este este juego termina pues acabando con lo Griego y también con con Tartessos

Voz 0772 01:09 escuchábamos a Manuel Pimentel hablando de una de las culturas que más le fascina el mundo tartesios Tartessos o Tartessos en singular como últimamente han acordado los científicos los investigadores para referirse a esa cultura Pérez romana del primer milenio antes de nuestra era hacia el siglo VIII siglo quinto antes de Cristo en donde en espacios muy concretos del sur de la península y también de el del suroeste peninsular también adentrándose en lo que es en la actualidad Portugal creció esta cultura la cultura arte Sica con muchos elementos locales también muchos elementos e influidos derivados de contactos con con con Oriente con Oriente ese lejano Oriente del Mediterráneo Oriental que tanto tiene que ver en el nacimiento de de culturas de civilizaciones en la Historia Antigua en mis manos tengo un libro El enigma Tartessos que nos ayuda a conocer precisamente un poco la realidad que trasciende detrás de esta cultura tan fascinante a la que hemos dedicado muchos programas aquí en Ser Historia pero que desde luego todavía queda muchísimo por por decir Javier Ramos bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 02:27 encantado de Javier Ramos

Voz 0772 02:30 se ha publicado este enigma el enigma Tartessos junto con Javier Martínez Pina el ese periodista lleva seguramente un una página web que muchos de nuestros oyentes conocen lugares con historia punto com donde se ofrecen pues en lugares específicos itinerarios para hacer visitas con ese trasfondo histórico que que tanto nos gustan los seguidores de de este programa Javier la primera pregunta lo escuchábamos ahora en la voz de de Manuel Pimentel no como algunas leyendas parece que tienen ese foco mejor dicho ese ese fondo de de de verdad en el caso de del mundo cinco todavía hay mucha leyenda no hay mucha leyenda alrededor de de su historia de su misterio pero también imagino que debajo de ese trasfondo pues habrá mucha realidad

Voz 3 03:15 sí como bien comenta se Nacho el misterio sobre Tartesos comienza con su propia definición y no sabemos lo que fue a día de hoy que quizás fue un imperio un reino una ciudad un emporio un la cultura propia una confederación de ciudades un puerto una montaña o quizás un río la verdad es que la historia y la leyenda los vinimos los enigmas y los misterios se entremezclan para para crear un mito que que pervivir a día de hoy todavía quedan incógnitas sobre su origen su evolución a largo de los siglos sobre su decadencia se trata de de uno de los grandes misterios de la arqueología por la escasez de fuentes escritas si evidencias arqueológicas que tenemos ahí a día de hoy pues es una cultura fascinante que que siga pasando no hoy

Voz 0772 04:04 claro es quizá el como ese referente más antiguo no de de de de nosotros mismos no siempre hablamos de la cultura ibérica con con con esos atractivos con esos elementos tan atractivos que tiene no oí Tartessos pues fue siglos antes no es cierto que el mundo ibérico pues heredó muchos elementos de esa cultura técnica pero realmente el el tronco el tronco de de Tartessos de Tartessos como decía al inicio con con esa definición esa mejor esa mezcla Tura no mejor dicho con que los especialistas lo lo quieren llamar ahora eh si nos retrotraemos incluso alta en los testimonios de la de la Biblia no donde nos habla de de Tartesos y de ese mundo de la Plata ese mundo de Antonio ese mundo que que en aquella época sonaría incluso un poco a fábula pero está ahí en en la Biblia en el Antiguo Testamento si estrella Tartessos

Voz 3 04:57 vamos con con fuentes antiguas autores grecolatinos eh fuentes griegas como Herodoto que nos habla de de la aventura el navegante griego de Samos en el siglo VII antes de Cristo que fue arrastrado por los vientos el más allá de lo que los antiguos consideraban la las las columnas de Hércules tomó contacto con una cultura muy desarrollada en la zona del suroeste peninsular también otras fuentes como Bolivia o Extragón sobre todo tomamos como referencia a la hora marítima de de el historiador latino Avieno he que también establece una ciudad muy próspera de productora de abundan muy rica metales que comerciaban con con los fenicios griegos sí es una zona que ocupaba el sureste peninsular lo podríamos encuadrar en en una zona de ascensión que abarcaba las actuales provincias de Huelva Sevilla Cádiz se extendía por el norte de la meseta haga zona de Extremadura también abarcaba el sur de Portugal la zona incluso llegaba hasta hasta la zona de Cartagena

Voz 0772 05:59 hasta nosotros han llegado diferentes tesoros que nos hablan como decías ahora pues si leyendo entre líneas no hay dando la ciudad a esas fuentes clásicas de una cultura muy sofisticada con diseños autóctonos combinados un poco con con esos diseños esos dibujos esos es estilos más orientales influidos por el mundo Babylon Nico por el mundo egipcio sobretodo que en definitiva no los que quizá es la forma más cercana que tenemos no la forma más sencilla mejor dicho que tenemos para para acceder a ellos no esos tesoros que se conservan en algunos museos en Sevilla en el Museo Arqueológico Nacional de diferentes estilos es quizá la la huella más brillante no nunca mejor dicho porque muchos de esos tesoros donde son de oro para conocer el mundo rico

Voz 3 06:45 sí la verdad es que uno de los y las grandes reclamos de la cultura técnicas el hallazgo de numerosos tesoros de oro piezas de plata de de marfil que se han localizado en las diferentes áreas de de la zona y tenemos ejemplos el el quizás más más característicos el tener esos tesoros Carambolo que sea yo en mil novecientos cincuenta y ocho en la zona de Tiro de Pichón en la localidad de Camas muy cerca de Sevilla y lo componían veintiuna piezas de oro de veinticuatro quilates sí estaba formado por por un collar por pectorales brazaletes placas eh esa es la duda estriba en saber si era fenicio o realmente como un taller autóctono de de la zona de actuó a Sevilla porque dos lo el del siglo sexto quinto antes de Cristo y quizás el ejemplo más referente que tenemos en cuanto tesoro Acurio tartesios lo notó De Gea moldeable de citar otros otros ejemplos como el tesoro de Aliseda que se pone el Museo Arqueológico Nacional de Madrid ir de eso da fe pues un lujoso ajuar por funerario de la alta aristocracia de un pueblo de de la zona de Tartessos formado también pues por diversas piezas como cinturones collares brazaletes etcétera tema correspondiente la cultura orientalizante más influenciado por por la colonización fenicia y otros tesorero de menor enjundia pero no por ello menos significativos con no el de Évora ha localizado en Sanlúcar de Barrameda que también es posterior ya más de origen tibetano

Voz 4 08:20 eso los sucesores de los tartesios en esta zona de la península

Voz 3 08:25 incluso los candelabros de Lebrija o el tesoro de Serra

Voz 4 08:28 en Cáceres también son son tesoros que que que dice que llame la atención

Voz 3 08:32 de de aficionado la historia tesoros que come

Voz 0772 08:35 Llanos nos ayudan no crean ese puente esa conexión con la antigüedad hace casi tres mil años para acercarnos a la realidad de de Tartessos tú Javier Ramos autor de coautor de este libro El enigma Tartessos junto con Javier Martínez Pina decías al principio que uno de los grandes misterios que rodea al nombre de de Tartessos es saber si si fue una cultura una civilización una ciudad incluso un río no que varios investigadores Ana han apostado por por esta idea porque hoy por hoy la capital esa Tartessos que que mencionan algunos algunas fuentes todavía no ha aparecido en Hoy es quizá el objetivo de muchísimos arqueólogos y también el el sueño no realizado también de de muchos investigadores

Voz 3 09:18 sí la verdad es que no haya dado ningún vestigio definitorio de la propia cultura de Tartessos pero sí que es cierto a tenor de todo lo estudiado y leído que que existe una cultura indígena autóctona propia en esta zona del suroeste peninsular que era muy rica muy rica metales también dado desarrollo la agricultura en la pesca sobre todo el comercio marítimo que recibió claras influencias culto es de los fenicios y es que el hecho de los de los restos encontrados como los citados anteriormente el tesoro del Carambolo los hallados en el santuario de Cacho Ruano en la provincia de Badajoz podrían probar la existencia de de esa cultura civilización que se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo

Voz 5 10:02 surten es justamente uno de los elementos controvertidas de la historia o la historiografía Tartessos no es un personaje peculiar muy denostado modernamente muy desprestigiado creo que merecidamente aunque también es cierto que su obra representó mucho para el digamos la agitación entorno al conocimiento de lo que ocurre es que Schulte en venía impulsar

Voz 0772 10:27 con un espíritu

Voz 5 10:29 muy peculiar no que era el que quería ser un imitador de Slimane descubrir eh ya que Occidente no hay que parar el mundo vinculado además a Suu paradigma del mundo griego perfecto Antonio el cine al el filólogo entonces ese empeño en buscar dónde estaba la capital y un poco redescubrir común Slimane de Occidente también el Tartessos de aquí no

Voz 0772 11:00 escuchábamos a Manuel bengala catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid uno de los mejores conocedores del mundo que ha estado en varias ocasiones aquí en nuestro programa hablando de la figura de Adolf suelten uno de los pioneros de la arqueología en la Península Ibérica al que se le debe grandísimos trabajos grandísimas investigaciones aunque las conclusiones que que dio en aquella época en los años veinte treinta eh o quizá hoy han sido muy superadas no por eso decía Manolo venda la el el hecho de de que me he hoy y quizá está muy muy denostado aunque todavía reluce ese romanticismo no de la de la arqueología de finales del XIX y comienzos del siglo XX que rodea todo lo que escribió Adolf Sultan Javier Ramos autor de este libro el enigma Tartessos resulten también profundizó en en una idea que para muchos también ha sido una suerte de de de eje de meta vital quiera identificar Tartessos con la mítica Atlántida no también la la idea un poco de de buscar esa esa ciudad de Tartessos descrita por las fuentes clásicas para para poder respaldar la leyenda de Platón

Voz 3 12:11 sí como bien dices no olvidemos que fue descubridor de Numancia y tomó como referencia a los clásicos para tratar de hallar Tartessos sobre todo bebió de la Hora marítima de Avieno que situaba Tartessos más allá de la columna de Hércules aquí pero por desgracia su su búsqueda resultó infructuosa excavó a conciencia en la zona de Coto de Doñana y sus alrededores sus marismas pero por desgracia no llegó ningún vestigio ninguno resto de que podría atestiguar la presencia de una ciudad datada en el primer milenio antes de Cristo y quizás pues si tiene tuvo la utopía de de hallar Tate eso sí quizá se quizá se descubrió de ahí la la mítica Atlántida porque algunos autores se encuentra semejanzas entre estos dos mitos y sobre todo por su situación porque la sitúan más allá de la columna le culé sí porque eran dos dos cultura de de muy avanzadas para para eso época hay también porque Platón en su obra y no olvidemos que cita una huelga de Eiros algunos autores han tratado de identificar con con la Gadir fenicia el actual Cádiz

Voz 0772 13:21 en cualquier caso todo aquello que rodea a Tartessos estar repleto de enigmas que incluso los propios arqueólogos en las últimas investigaciones que están desarrollando esta niña diciendo nuevos problemas nuevos enigmas históricos a a esta a esta cultura del primer milenio antes de nuestra era en la península Ibérica por ejemplo los últimos hallazgos de en el caso del Tour señuelo muy adentro no de la de la de la Península Ibérica siempre había pensado que de Tartessos es confluyan más en la zona del Mediterráneo de Andalucía del sur de de Portugal cancha Ruano ya estaba un poco más al al norte era extraño pero el Turull llueve lo también en Badajoz todavía queda mucho más al al norte en el premio en pleno corazón no de de la Península Ibérica lo que hace nos hace ver que quizá la cultura técnica tuvo una expansión mayor de lo que habíamos pensado no tuvo esa grandiosidad que que sí que implican au que manifiestan las fuentes clásicas

Voz 3 14:18 sí en concreto Tartessos abarcó esta zona de rica de Extremadura Hay los hallazgos a día de hoy que están trabajando o arqueólogos como Celestino Pérez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la zona del suelo en la actual Guareña provincia de Badajoz pues vienen a desvelar secretos de de la cultura ahí es que por ejemplo se ha hallado un edificio monumental del siglo V antes de Cristo y de dos plantas con una escalinata hay que revela soluciones técnicas arquitectónicas que realmente avanzadas para aquella época Asimismo se han hallado en su foso de este edificio los restos de cincuenta y dos caballos cerdos vacas y perros que fueron quizás colocados a propósito como si se tratara de un ritual funerario pero bueno a diez apenas un diez por ciento en esta zona que es tres veces superior a dicho Ruano de extensión esperemos que los trabajo de excavación con arqueológicos en la zona de deparen muchas más sorpresas y quizás se pueda cambiar el transcurso de la Historia no quizás tengamos ahí

Voz 0772 15:24 un nuevo un nuevo referente no porque yo tengo la he tenido la posibilidad de visitar para grabar para televisión para Cuarto Milenio tanto cancha Ruano como Turull suelo verde de la mano de de Sebastián Celestino el director de Esther la la subdirectora de estas excavaciones el emplazamiento realmente es es sobrecogedor no él en los de restos de de los caballos sacrificados que hay vía al pie de de esa escalera monumental en en el Tour vuelo es un hallazgo realmente increíble que no tiene paralelos en otros momentos en otros lugares de de la cultura tarta a todo esto lo podéis descubrir en este nuevo libro El enigma Tartessos publica dado por Javier Ramos nuestro invitado junto con Javier Martínez Pina ya está publicado por la editorial actas no lo he comentado en un principio Javier como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia