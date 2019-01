Rodrigo Cortés: "Hablamos de una figura inexplicable e irrepetible"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido en la fiesta de nominados a los Goya celebrada en el Teatro Real de Madrid hizo entrega de un premio honorífico a Chicho Ibáñez Serrador lo verdaderamente sorprendente de de ese premio de este Goya honorífico es que no se lo hubieran dado antes sin duda algo o no

Voz 2 00:24 en el Goya mejor dado el Goya que tiene más valor que cualquiera de los que habéis dado

Voz 3 00:34 este Goya este puede a los demás y todo puede hacer que yo nunca nunca olvide estraperlo decidieron tantos porque les y amigos como estar esta noche con Alfonso muchas gracias

Voz 4 00:53 mañana queremos darle

Voz 5 00:55 no es bueno que

Voz 1995 00:58 los buenos sigan sacan lo mejor de nosotros y es bueno que a los buenos lo reconozcamos Chicho Ibáñez Serrador ayer obtuvo el reconocido el merecido reconocimiento al trabajo de un maestro del cine de la televisión que según la Academia contribuyó a dar forma excepcional al cine de género y abrió camino a toda una generación de cineastas españoles a los que sus películas y programa Straw matizaron lo justo para despertar en ellos un profundo amor por el cine piensen quién sino Chicho fue capaz de asustar entretener divertir informar y hacer pensar al mismo tiempo pero una de las características más notables quizás de figuras tremenda longitud de sombra probablemente sea el mayor influencia es

Voz 6 01:41 que hemos tenido en los medios en este país

Voz 1995 01:44 en nuestra historia que piense en los que unidos detrás de él pensé en en Álex de la Iglesia en Amenábar y Mateo Gil en Paco Plaza Jaume Balagueró en Rodrigo Cortés en Bayona Juan Antonio Bayona J muy buenos días buenos días qué estás haciendo a la misma

Voz 0757 02:02 pues ahora mismo estoy ir este revisor no contó poco material de Chicho

Voz 7 02:07 eh Navas debía ser el típico Ovidio

Voz 0757 02:10 presentación en la ceremonia de los Goya de de la obra de Chicho que son vídeo cortito pero bueno la verdad es que me he echado a la espalda que que ha sido una labor que estoy disfrutando mucho porque me está obligando a revisar toda la obra de Chicho y lo estoy disfrutando mucho

Voz 1995 02:23 cuál dirías que es el gran aprendizaje de los cineastas tuve entre ellos cineastas españoles de Chicho Ibáñez Serrador

Voz 0757 02:30 bueno lo más aprendizajes sobre todo lo que valoró mucho es la conexión con el público y la capacidad que tenía de atraparlo de de en vez de hacer que realmente les espera fueran sobre todo entretenidas después aprovecharme es entretenimiento siempre intentaba meter algún tipo de que provoca en el espectador que atendiese a ver inglés y asesinaba entretener pero a la vez era un divulgador muy refinada cuidaba mucho a su público porque lo quería hacer pensar claves que le entretenía

Voz 1995 03:07 en ese acto del que hablábamos al comienzo del acto ayer estaba el director Javier Fesser

Voz 1831 03:12 los queremos llevar a a ninguna escuela de cine no

Voz 8 03:14 los a contar hemos ido que aprender de de otros autores Ibáñez Serrador creo que es fundamental en mi generación de final

Voz 1995 03:22 Isaki Lacuesta que este año está nominado por primera vez a los Goya en las categorías de mejor película mejor dirección con entre dos aguas decía esto

Voz 0828 03:29 soy de una generación que crecimos con Chicho no nos dábamos cuenta estamos rodeados por todos lados estaban lo más comercial lo más mainstream está en Televisión Española cuando una cadena el rato veíamos a Chicho estaba grandes como que lo abarcaba todo no

Voz 1995 03:45 deberíamos dar las gracias a la gente que lo merece el caso de dicho te es un maestro

Voz 0757 03:51 si realmente el público ha querido mucho a Chicho cuando he visto televisión editora televisión más renovadora está en pañales él renovó el lenguaje fui después de los programas de entretenimiento hizo lo mismo y cuáles son los dos cimas del cine de terror en España y además de escuece se dedicó a divulgar los grandes clásicos de generar terror a toda una generación que hemos crecido traumatizados viendo sus películas pero a la vez admirando las profundamente dedicamos a a esto Engracia en parte en parte gracias a él

Voz 1995 04:31 de una forma u otra J también es la forma de reconocer al género fantástico y de terror suele estar ligeramente olvidado por los premios habido algunas grandes extensiones también su forma de reconocer a género

Voz 0757 04:44 sí yo creo que en ese sentido la carroña lo dijo Mariano Barroso ayer por la noche lo que quería era rehabilitar la figura de Chicho reivindicar el papel de divulgador de Chicho de habernos enseñado lo que era yo grandes clásicos del género y a la vez reivindicaron el género desde la desde la Academia

Voz 1995 05:04 bueno vamos a dejar a Juan Antonio Bayona que siga trabajando está haciendo el el vídeo en el que hará un homenaje de los premios Goya Chicho Ibáñez Serrador pero seguimos hablando de de Chicho sigue trabajando J un abrazo y gracias por atender a esta llamada

Voz 0757 05:18 a vosotros gracias son

Voz 1995 05:20 hablando de si lleva ese Serrador con gente que lo conoce bien este caso con alguien saben que en Madrid una iniciativa de poner poesía en el suelo no en algunas aceras tú has caminando y Aberdeen frases geniales tu mujer que yo me encuentro con tu frase señor Cortés cada dos por tres me encontré una frase suele suelo la pisotea cada vez que puede lógicamente cuántas frases suyas están ahora mismo en el asfalto de Madrid

Voz 1831 05:45 yo digo Si me he enterado porque me lo han ido contando no tenía no tenía ni idea yo me han enviado fotos creo que son dos

Voz 1995 05:52 no en Los Angeles

Voz 1831 05:55 no sé si puntúa exactamente igual

Voz 1995 06:00 Rodrigo Cortés es uno de los grandes cineastas de este país en unos segundos hablamos con él sobre Chicho Ibáñez Serrador se vemos cosas al igual que con desidia de Fez una gran crítica de cine Chicho Ibáñez Serrador es el protagonista de esta mañana

Voz 1995 06:27 once y trece minutos una hora menos en Canarias en una España de dos canales Si dos colores blanco y negro un poco como ahora no creen que están distinto Chicho Ibáñez Serrador se convirtió en el padre espiritual de muchos criadores y aficionados al cine concretamente al cine fantástico y de terror entonces que además Chicho o capaz de anticipar y superar hace décadas el debate actual acerca de los formatos y las pantallas de la frontera o lo que es lo que debería ser el cine o la televisión en referencia en la raya que hay entremedias años antes de dirigió su primera película Chicho ya había sido perfectamente capaz de hacer buen cine en la tele

Voz 5 07:10 ahora es bastante habitual

Voz 1995 07:12 Rodrigo Cortés muy buenos días buenos días claro es que hablamos de una censura muy alargada muy presente muy notable pero además muy alargada

Voz 1831 07:20 hablamos de una figura inexplicable e irrepetible literalmente irrepetible porque le tocó vivir un tiempo que no volverá y en el que cada cosa contaba con un predicamento popular absolutamente inexplicable también consiguió que el género estuviese una penetración en en un país entero con una naturalidad que no ha tenido en otros países comprendió muy bien que precisamente el género fantástico permite tratar temas relevantes de forma muy universal y no perecedera socia que cualquier espectador desde el más culto al más bacalas estuviera enganchado delante del televisor con el cerebro en marcha

Voz 1995 08:02 Desirée de Fez muy buenos días es que ahora la habitual claro el miedo forma parte de todos los programas políticos abre la el peruano sin abrirlo da igual dónde esté este vallar el mensaje el miedo forma parte de un ideario político IS mida hasta hace muy poco está en manos de de creadores que lo convertían en emociones que tienen un valor para nosotros

Voz 10 08:25 sí totalmente yo creo que

Voz 11 08:27 dicho cómo avanzan ahora Rodrigo lo que hacía muy bien era tratar temas en muchas de sus historias sobre todo en sus historias para no dormir que tenían que ver con la actualidad del español de la época pero con los códigos del género y del fantástico con lo que tenía hasta como esta doble vertiente que de alguna formación cine social muy muy particular no utilizando herramientas propias de los géneros puros pero se acercaba todo ese yo creo que esa fue una de las razones por las que conectó también con con el espectador de la época no

Voz 1995 08:56 pocas películas es decir hizo muy pocas películas la primera es la residencia

Voz 12 08:59 qué se creen dos escondía tras los muros

Voz 11 09:02 de la residencia no tienen

Voz 12 09:04 era salvaje

Voz 13 09:07 y luego abandoné pero todavía recordará usted sí sí creo que sí

Voz 1 09:16 pero

Voz 1995 09:18 es una de las películas más vistas de la historia del cine español con tres millones de espectadores que cuenta la historia de un internado femenino tuvo una película que sean hablar hace unos meses no donde la música internado femenino también son protagonistas no sé si hay conexión entre ambas hay casi un subgénero al

Voz 1831 09:36 aspecto no de de de niñas encerradas

Voz 1995 09:39 local deberían tocando el piano

Voz 1831 09:41 por donde no deberían esta pero es claro que es una una referencia sobre todo de el del gótico más acendrado el fondo la la carrera cinematográfica de Chicho es tanto un triunfo como un pequeño drama porque es es una verdadera lástima es drama como decía antes que sólo haya podido hacer dos películas porque ambas son tal y como adelantaba J cimas cimas reales del género películas enormemente influyentes no solamente en España sino internacionalmente todos le conocemos mucho más por sus concursos previamente por esas historias para no dormir en las que media España estaba mirando la tele media que no teníamos la edad estábamos asomados a la rendija de la puerta del salón sin que lo supieran nuestros padres pero en esas dos películas demostraba un talento un conocimiento de la narración del uso de la luz de las ópticas absolutamente inaudito

Voz 1995 10:34 Desirée tú voy a confesarlo yo no he podido ver quién puede matar a un niño pues me mira pues es el objetivo desde inicio me da mucho miedo

Voz 11 10:46 pues sí que antes de Ciudad Rodrigo que que que realmente son dos pelis muy influyentes pero lo que lo que ha pasado con quién puede matar niños espectacular porque no solamente es muy influyente para nuestros cineastas es una película yo que trabajo en el festival de Sitges y cada año nos llegan muchas pelis que están clarísimamente inspiradas por quién puede matar un niño pero en todo sobre todo las que tienen que ver con este binomio que es un también un subgénero del cine de terror que tiene que ver con la la maldad y la infancia pero hemos

Voz 1995 11:14 muchas no ideas

Voz 11 11:16 acción ideas de plantear es suspense de diseñar los personajes todas estas historias que pasan de terror que pasan en pleno con el pleno sol no todo esto es muy es profundamente heredero de esa película muchos directores a los que entrevistas y no solamente a los nuestros porque la verdad es que tanto con Rodrigo como con J como con Jaume Balagueró con Paco hemos hablado

Voz 13 11:37 mil veces de de de Ibáñez Serrador lo influye

Voz 11 11:41 de que ha sido para para ellos y para lo que no los que nos dedicamos a hablar de cine de terror sobre todo de fantástico pero también muchos directores internacionales te hablan de lo importantísima que es y que ha sido siempre esa película para ellos no oí yo creo que eso es si haces y hacer un repaso de las mejores películas del cine de terror moderno y en todas las listas internacionales siempre aparece entre las primeras es porque realmente es una película llena de de ideas de hay de todo tipo es realmente muy redonda muy perfecta para mí me gusta mucho la residencia Tiempo de matar a un niño pero yo creo que la cantidad de puertas que abrió en quién podía matar a un niño ha sido yo diría que no ha sido superada por el por el por nuestro cine

Voz 1995 12:17 su segunda película quién puede matar a un niño

Voz 14 12:20 vamos a salir de aquí vamos a sé que será difícil pero hay que hacerlo comprendes pase lo que pase se irá corriendo y te caes choque ayúdame

Voz 1995 12:29 el veinte ya que no contamos ninguno de los tópicos el cine de terror es una película que se desarrolla al aire libre en un bonito pueblo a plena luz del día terroríficas y lo contaba el propio chicha que es lo que me lleva a hacer esa película pues

Voz 1 12:44 tal vez el reto de limpiarla de tópicos no hay tormentas no hay sustos

Voz 1995 12:57 entonces yo creo que hay una una España marcada Rodrigo por este sonido me hiciera más inquietante grito o el portazo

Voz 1831 13:12 yo creo que hay una razón por la que Hitchcock y Chicho se pronuncian casi igual escriben de forma muy parecidas Case es casi nuestro disco

Voz 1995 13:21 Ibáñez Serrador eso

Voz 1831 13:23 mucha gente incluso confunde recuerdos de los seres presenta eso es la gente recuerda un ataúd y alguien dentro y enterrado boca abajo ya no sabe si es de Alfred Hitchcock presenta Oh es de de Historias para no dormir tiene que ver con que reunía literalmente a millones de personas en ese momento en el que ni siquiera había toda esta panoplia de opciones todo el mundo de forma sin crónica veía exactamente lo mismo y por lo tanto se asustaba a la vez no hablaba de otra cosa durante una semana esa sería una penetración inconsciente en la población cuyo rastro todavía no ha borrado

Voz 1995 14:00 sí es verdad que considera que todo el mundo da igual si fuese este caso con Historias para dormir o con el Un dos tres ejemplo todo el mundo a la mañana siguiente hablaba exactamente de lo mismo

Voz 11 14:14 totalmente y hay una cosa que avanzaba antes Bayona que me parece super interesante y que yo creo que no hacen falta figuras como Chicho ahora sobre todo en un momento en el que hay tanta cantidad de material para ver no de tanto audiovisual que era esta labor que jugaba como como divulgador casi cuando hablamos de maestro no sólo hablamos de maestro a nivel de herramientas cinematográficas sino que fue un poco un profe para todos no de de guiarnos Un poco por cuál era el buen cine género las películas que teníamos que haber hecho siempre de una forma muy ha contado siempre una forma muy accesible con otro elemento muy importante que que Bayona también reivindica mucho que es el sentido del humor no contaba las cosas con mucha gracia y eso era importante para que nos llegará todo una a le llegará a todo el mundo de una forma muy directa con lo que yo creo que esta maestría no solamente tenía que ver con su aportación cinematográfica que yo sí que creo que no se ciñe exclusivamente a los dos largos que hizo porque en muchas de estas historias para no dormir probarán probablemente la mayoría haya tantas ideas y de todo tipo narrativas

Voz 13 15:14 de de compone de composición de imagen de

Voz 11 15:18 Concepción del suspense de mil cosas que no tienen nada que envidiar a lo que hizo en sus otras dos películas para la tele no pero yo creo que eso que es maestro de las dos maneras no fue un poco nuestro profe algunos los descubrimos más tarde otros a en el momento pero fue profesor de las dos maneras no enseñando unos y cómo se hacían las películas como sacian las películas de terror y al mismo tiempo haciéndonos como una hoja de ruta de qué es lo que teníamos que ver lo que no nos teníamos que perder in ya esas figuras faltan ahora no en un momento en el que hay cante yo creo que de alguna forma todos estos directores tanto Rodrigo como J como Jauma Paco han cogido un poco ese testigo porque si si te fijas en sus redes sociales ya sea a veces juegan un poco ese ese papel no como de de dictarnos cosas au de hablarnos de cosas que han visto que les han resultado interesantes esos entrevistas también son muy referenciales hablan mucho de otras películas que han sido importantes para ellos a la hora de hacer las suyas yo creo que ha sido en ese sentido maestro de una forma muy muy amplia muy muy variadas

Voz 1995 16:14 ellos recuerda además que era muy divertido Xavier viendo cómo iba a presentar una historia de terror por la que dentro de unos segundos iba a estar asustado es una mezcla de sensaciones no la risa en la ironía que manejaba era era gloriosa recordemos también eso tapar de de televisión programas como actúa con el semáforo o Hablemos de sexo

Voz 15 16:37 nos vamos a limitar esta noche al fetichismo al sado

Voz 1831 16:40 pocos

Voz 16 16:41 con la vela Se sólo jugar con ellos echándole la acera encima de todas sus partes

Voz 1995 16:46 donde el terror seguía presente

Voz 1831 16:50 los maravillosos como serían las noches de la doctora Ochoa cuando dice vamos a limitarnos hoy al masoquismo fetiche y esta noche no hagamos nada más comedidos

Voz 1995 17:05 en todos esos noventa es difícil y no quiero apelar a los más básicos sentimientos del buenismo pero es difícil no recordar el el Un dos tres pensando quiénes éramos nosotros entonces

Voz 1 17:25 no

Voz 1995 17:28 a mí me escuchas sintonía digo y te vas paparazzi sí claro éramos felices veamos niños y yo teníamos problemas pues la agenda nuestras frases no no figuraban en las el asfalto de las principales vías de este país

Voz 1831 17:41 era otro tiempo es verdad así como quién puede matar a un niño no era exactamente una experiencia familiar al menos bueno no te quitabas en el caso de un dos tres congregaba de forma literal a las familias de tres generaciones distintas nuevamente en sincronía cada viernes repitiendo esos latiguillos que se hacían populares sin los cuales no podías ir siquiera el recreo porque no tenías vocabulario común el que lo cambiaron todo claro algo que por otro lado te despierta siempre esa nostalgia de querer volver a eso hasta que vuelves a eso y comprende

Voz 1995 18:17 es que todo debe estar donde don

Voz 1831 18:20 está ahí resonar desde su lugar correcto

Voz 1995 18:22 es decir es la última generación de afortunados que pudo vivir todo eso los fenómenos populares a primeros son mucho más dispersos están más polarizadas no tienen tanta trascendencia en positivo y en negativo

Voz 11 18:35 exacto presas somos tan nostálgicos también hay que tenemos esa cosa que es entre buena y mala no que a veces se nos va un poco con la nostalgia menos volvemos un poco pesados pero hasta cuando intentamos combatir la volvemos a ella yo creo que tiene que ver con cosas como ésta no como haber vivido la época del mundo es trece antes entre otras cosas

Voz 1995 18:52 bueno tú que has vivido esa época que estaba

Voz 18 18:54 no pero yo tú sabes que yo soy muy seducido por este estas también esto qué es no puro Teror que es lo inquietante y lo extraño no es lo que los ingleses americanos llaman de Wii esto es algo que yo creo que a lo mejor estaba perdiendo a muchísimos en estos lo que me encanta en español es que él igual que México ponía su persona insignia de los cuentos era al nivel estaba tan grande como lo que está pasando en en la pata Muchos son llamados porque son elegidos para hacer eso

Voz 1831 19:25 él se lamentaba mucho porque en un momento de su vida tuvo la opción de ir a Argentina o a Estados Unidos y él considera que es equívoco yo no no lo tengo tan claro si se equivocó bendito error pero pero consideraba que tuvo esa opción de dar ese salto Argentina hacer creo que se llamaba podría a suceder mañana o algo así antes de regresar a España a hacer las Historias para no dormir de hecho muchas veces tenía que trabajar con con determinada penuria económica trabajaba de lunes a viernes a domingo perdón era un estajanovista estas historias para no dormir saciar muchas veces con decorados baratos como después veíamos en un dos tres a una velocidad de vértigo muchas veces no podía por tanto cuidar la puesta en escena como hubiera querido y aún así conseguí hacer películas en las que las ideas resonaba con una fuerza enorme por eso cuando por fin consiguió hacer estas dos películas las convirtió en en en enzimas absolutas nos dio la medida de lo que llevaba dentro y que con partido con todos en en lenguajes muy diversos

Voz 1995 20:25 precisamente tenemos hoy la máxima de la religión católica para afirmar que donde hay misterio hay vida donde hay vida y misterio y recordarle y lo volveremos a hacer el a la entrega de los Premios Goya que Chicho Ibáñez Serrador es un tipo al que veremos mucho que ya recogía ese Goya honorífico como bien decía el pues el mejor es difícil dar un premio mejor Desiré

hacer compartir contigo y momento de nostalgia abona placer muchas gracias

lo digo como haces muchas cosas yo voy a decir que hoy voy a escuchar el nuevo episodio de Aquí hay dragones que me encanta

pocas pues ahora de vosotros harás bien en esta ocasión como mínimo porque verás que en el último se desvela una historia que te va a romper la cabeza que se cuenta con la suficiente intriga como para que yo no deba adelantar nada pero la regla

las del cine se inscriben en esa historia pues nada más nada menos algunos abucheos Rodrigo muchísimas gracias una vez más

Voz 19 21:26 por estar esta mañana con nosotros de placer un placer compartido