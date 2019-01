El sombrero de copa de John Etherington

no

no se merece a alguien un escrache por llevar chistera claro que no sino todos los que van a las carreras de Ascot saldría molido a palos y esto es lo paradójico que prácticamente los únicos que mantienen el uso del Sombrero de copa son los británicos pijos y fueron ellos los que casi acaban con el pobre inglés que lo inventó el quince de enero de mil setecientos noventa y siete John cero Antón propietario de una mercería salió a dar una vuelta por Londres con un diseño de su creación en la cabeza el sombrero de copa su paseo vespertino acabó en comisaría detenido por extravagante por alterar el orden público

John Antón salió a que el quince de enero confiado en que su nuevo diseño de sombrero atraería las miradas de los aburridos caballeros londinenses todos tocados con el típico bombín que años antes había puesto de moda el conde de derbi para acudir a las carreras de caballos y si este Conde fue el que dio nombre a los derbi en hípica de la hípica hemos pasado al derbi de fútbol pero el Mercero entona trajo más atención de la deseada tanta gente comenzó a seguirle tanto tumulto provocó que no se sabe cómo pero un escaparate acabó roto llegaron los polis buscaron al causante del escándalo callejero todos señalaron al del sombrero raro el pobre Juanito In acabó detenido fue el diario Times el que recogió el revuelo diciendo que un comerciante de reputación intachable había usado salir a la calle con un sombrero de ala estrecha y alto como una chimenea

porque claro un conde puede poner de moda el bombín el hijo de una reina puede marcar tendencia con tejidos Príncipe de Gales pero vulgar Mercero vamos hombre éste no hay impuso una multa de quinientas libras por alteración del orden público pero gracias a la polémica Un mes después su mercería no daba abasto a atender la demanda de sombreros de copa los británicos siempre dispuestos a ponerse cualquier cosa en la cabeza dado el éxito los franceses por supuesto dijeron que es inglés no había inventado nada que un año antes un francés había creado algo muy parecido a lo que se puso en la cabeza en fe ni puñetero caso les hiciera