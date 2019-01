"Se ha permitido creer que la igualdad es en contra de los hombres"

Voz 1 00:00 el te quería preguntar porque yo le he dicho que

Voz 2 00:02 te he comentado hace un momentito puede ser que alguien no les guste ofenda que suele ocurrir últimamente pero no da igual a mí esa imagen de hoy del del Parlamento con miles de manifestantes la verdad que me me chirría un poco no no no sé qué opinas tu eh

Voz 3 00:14 ten hombre yo como escrache preventivo veo que se puede esperar a ver qué pasamos a expresar la protesta me parece legítimo es ahora estamos en una situación que no no es grata nombrará porque sea Se acaba de perder unas elecciones de perder democráticamente porque es cierto que han que han que han sacado más votos los socialistas pero han perdido democráticamente la investidura entonces a la la reacción ciudadana me parece bien ya el tema de que este organizado promovido desde

Voz 1 00:43 la fuerza que ha ganado pero ha perdido estas elecciones me parece sobretodo por las formas por las formas porque estamos en la en la primera sesión en la sesión de investidura y todo las formas también son son también no nos cansamos de repetirlo entonces importa las liturgias democráticas me parece bien y cuando ha sido además absolutamente exquisito el proceso para no pero ha sido exquisito el proceso por lo menos vamos a esperar a ver qué pasa no la protesta ciudadana me parece bien

Voz 0313 01:11 tarde las calles gana van a fin a desbordar porque hay un montón de gente mujeres y hombres muy cabreados con el peligro de que esto involución que eche para atrás y hay que movilizarse para que no ocurra y eso hay que hacerlo así vamos yo no tengo ninguna duda luego yo teniendo hoy mismo además concentraciones convocadas digo yo qué necesidad habrá

Voz 1 01:29 de de de meter además

Voz 0313 01:32 hay en ese escenario tan concreto no lo sé Fillon

Voz 1 01:34 al victimismo exacto a la clienta tonterías de hecho la kale borroka la izquierda no sabe perder el martilleo elogió este nuevo no sé de nadie

Voz 0827 01:44 estima además la protesta tiene que tiene sentido entonces esta protesta concreta de esta mañana no se sabe muy bien qué sentido tiene porque lo que va a pasar hoy sencillamente es que un Parlamento elegido democráticamente va a elegir democráticamente al presidente que democráticamente va a gobernar Andalucía en los próximos años entonces yo creo que contra eso no cabe protesta ha cabido la protesta antes cuando han estado negociando ha cabido la protesta antes cuando han pactado ya han dejado por escrito determinadas cosas que a veces hay que leerlas cerrando los ojos y tapándose la nariz no ir desde luego lo que tu decías luz habrá que protestar y habrá que estar muy atento en cada año Dida que se le que suponga una evolución una involución en materia de derechos

Voz 1 02:26 ha sido más tenebrosa vamos a te estoy convencido de que vamos

Voz 0827 02:29 lleva muchas ocasiones de de hacerlo efectivo

Voz 0313 02:31 pues mira vamos a saludar a alguien que ha estado en esa concentración de hoy pero al que no hemos invitado a asomarse a la ventana bueno puedo decir lo que quiera como es lógico eh no en calidad de manifestante de hoy sino porque son los promotores de una iniciativa ahora que estamos con con con el tema de la igualdad preocupados con las movilizaciones con los derechos de las mujeres con la violencia machista promotores de una iniciativa pionera yo creo que de notable significado el pasado mes de diciembre hace nada muy poquitos días el Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad dedicarle una calle Ana Orantes Ana Orantes para que nos recuerde es es un símbolo muy a su pesar porque fue en el año noventa y siete cuando contó en un plató de Canal Sur el infierno que había sido su vida durante cuarenta años de matrimonio con un maltratador y ese maltratador la acabó asesinando menos de de dos semanas después bueno pues va a ser la primera víctima de violencia machista que tenga una calle dedicada y eso ha sido una idea de la red de hombres de la igualdad cuyo fundador es José Ángel Lozoya José Ángel buenas tardes hola buenas

Voz 4 03:33 a pesar todo ese otro amigo cómo va eso me pregunta pues lo primero con lo segundo no lo que tú quieras por lo que tengo yo quiero desde tiene una cosa de lo de esta mañana porque yo sido toda la gente que sí sí lo sé lo sé la puerta al Parlamento el mono lo primero

Voz 1092 03:49 es que a mí me da igual quién se lo atribuya pero la convocatoria la hizo un colectivo de mujeres devuelva al colectivo veinticuatro horas

Voz 4 03:55 si el peso esa suma bueno carro no ha sido el convocante luego qué sentido tiene pues mira si tiene sentido que si no

Voz 1092 04:03 el hacer esa convocatoria hoy no tenemos manifestaciones en todas las ciudades de España en París en Londres como en Buenos Aires cosa qué sentido tiene sentido de movilizar ante una amenaza que se concreta de una formación política que puede tener nuevo su traslado a nivel estatal que amenaza las conquistas del movimiento feminista más allá de las formas ida las consignas que gritan que nunca una manifestación de miles y miles de personas oyes todo tipo de consignas y cada medio destaca que ya que el interesa bien sea para apoyarla bien sea para denigrar la la manifestación ha sido absolutamente pacífica

Voz 4 04:42 hombre como son todas las movilizaciones feministas

Voz 1092 04:45 nadie puede sentirse amenazado por pasar por medio de esa masa de gente fundamentalmente mujeres que estábamos allí pero date cuenta de otro hay otra idea aunque enseguida pasan horas a la señora

Voz 4 04:56 no no lo que tú quieras nosotros sacamos a

Voz 1092 04:58 hace cinco días Un una recogida de firmas a través de una plataforma de Internet pidiéndole a sólo a los hombres que manifestara su apoyo incondicional a las convocatorias del movimiento feminista para el día de hoy bueno ayer llevamos tres mil firmas cogidas en este momento llevamos veintiocho mil quinientas que veinticinco mil personas firmen en un solo día a través de una plataforma de Internet con los poquísimos recursos y lo torpe que soy yo

Voz 4 05:30 moverme en ese campo demuestra que estamos tocando un tema que despierta muchísimas sensibilidades sí muchísimo miedos sin ninguna duda ninguna pero tú entiendes lo que digo Verdasco se entiendo perfectamente que la democracia es el respeto al disidente sí señor

Voz 0827 05:45 sí señor eso perfectamente José Ángel lo que pasa es que a lo mejor solamente estamos movilizando a los que ya estamos convencidos no porque por porque esa esa manifestación esa movilización se produjo en el anterior día de la mujer se produjo masivamente se produjo masivamente entre mujeres y hombres y sin embargo Vox tiene doce parlamentos en el Parlamento de Andalucía por es lo que ha pasado esta mañana que se han sentado ahí en sus escaños

Voz 1092 06:09 mira tuyo sabemos que es decir te lo dije en política no sirve para nada yo llevo veinticuatro años exigiendo que se creen programas institucionales campañas dirigidas a convencer a los hombres de que la igualdad no implica tenemos que implicarnos en construir esa sociedad igualitaria qué es lo que ha pasado durante vez veinte años que las políticas públicas de igualdad han olvidado olímpicamente de los hombres y han permitido una situación que vosotros que trabaje en medio de comunicación conocía mejor que yo hace veinte años había que buscar hombres con un nivel intelectual mínimo para que hablaran encontradas la igualdad y como no lo sabía contrastábamos personajes como el padre Apeles que sobre actuaban para

Voz 4 06:52 defenderlo desigualdad

Voz 1092 06:53 en este momento hemos dejado hemos permitido que se desarrolle un discurso que hace creer a muchos hombres que la igualdad es a favor de las mujeres en contra de los hombres

Voz 4 07:03 sí la culpa es de quiénes han gestión

Voz 1092 07:06 a las política públicas ya que no han hecho nada por implicar a los hombres

Voz 0313 07:09 de muchas trampas del lenguaje José Ángel de mucha gente de alguna gente que está convencida de que feminismo es lo contrario de machismo cuando no nos cansamos de repetir que no tiene que ver que no es eso que el feminismo sumiendo por la igualdad de derechos fíjate el machismo es otra cosa mucho más cómodo esa muy dice

Voz 3 07:25 Phil e como dices

Voz 1 07:27 José Ángel esto de que es un fracaso de las políticas públicas yo no sé si es un fracaso de las políticas públicas pero es muy difícil vencer un muro eh los muros no sea habla andan yo con estoy un poco

Voz 3 07:38 con con Isaías en el sentido de que

Voz 1 07:40 Nos Moli nos movilizamos los que ya estamos movilizados yo creo que solo con políticas públicas sólo con tan poco tiempo no se cambian G razones de de genios y de generaciones hace siglos

Voz 1092 07:54 mira hace hace veinte años Jon Montero primer programa institucional del mundo para convencer a los hombres de la inminencia de la igualdad en el Ayuntamiento de Jerez y mi sorpresa fue que un discurso que en teoría sólo estaba dirigido a profesores universitarios o licenciados yo no tuve ninguna dificultad para introducirlo en colectivos en aquella época tan difícil como la Policía Local la Policía Nacional los drogadictos en rehabilitación grupos de albañiles entre los jubilados lo que pasa es que no se ha hecho es que es un trabajo que estaba terreno abonado para hacerlo en un momento en que todo lo que tuviera que ver con igualdad sea aprobado por unanimidad hasta la ley de violencia de género se aprobó por unanimidad

Voz 0313 08:36 que si es la que ahora se está cuestionando que se que se oye es aprobó por unanimidad lo dedicar una calle a una hora antes José Ángel que yo creo que esto de verdad que yo te quiero felicitar os quiero felicitar por esta iniciativa porque además es pionera no no no hay perece ya sabéis por cierto cuándo se va a adjudicar la calle

Voz 1092 08:50 si no lo hace ahí en la calle ya está decidida que normalmente primeros adjudique luego se decide en este caso ha salido al revés sabes qué pasó que en un congreso feminista que en a que participen en la Universidad Jaume Primer de Castellón

Voz 4 09:02 sí

Voz 1092 09:03 los padres de una víctima de que al feminismo le molestaban las víctimas concretas oye y me dejó tocada cuando yo llegué a casa si me ocurrió verse había una calle con lo primero que sin ocurrió fue recordar a ver cuántas mujeres víctimas recordaba no recordaba nada más

Voz 4 09:21 claro no nos pasa mucho se José Ángel vale bueno a muchos

Voz 1092 09:24 lo siguiente fue ver si había alguna calle Ana Orantes y no había ninguna por aquello de comparar me puse a pensar cuánto nombres recordaba de personas asesinadas por ETA oye me acordaba de un montón y me puse a buscar si tenía que allí tenían calle incluso en ciudades en la otra punta de la península

Voz 4 09:43 sí sí yo digo es que es que es una locura decir

Voz 1092 09:46 qué pensar que no había que olvidar que las mujeres que a las que matan fundamentalmente la matan porque se rebelan contra la dictadura de su marido de ese hombre que un día dijo llamarlas en las peores condiciones posibles ya no Orantes ha sido a la lucha contra la violencia de género en España lo que Rosa Parks fue a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos yo no sé qué y no sé si os acordáis uno de cuál era el clima en torno a este tema previo a la muerte de Ana Orantes

Voz 0827 10:15 pero el tema no le interesaba Canarias

Voz 4 10:18 nadie nadie fue en Mataró no lo antes

Voz 1092 10:20 así de golpe todo el mundo pasamos a darnos cuenta de la salvajada que teníamos en la atmósfera que nos rodeaba empezamos a movilizarnos entonces nos parecía que era lo menos que se podía hacer

Voz 4 10:31 sí señor a mi se me ocurre comentarios estuvo en Facebook

Voz 1092 10:34 un amigo me dijo oye porque no recoge firmas para pedir una caña en Sevilla ya que vivimos en Sevilla digo oye estupendo en nada en diez días recogida por diecisiete mil firmas la llevamos al Ayuntamiento el Ayuntamiento por unanimidad que es también han te juro que me extrañó un poco pero por unanimidad estoy encantado decidieron en darle una calle ahora lo estamos en un momento en lo que estamos eligiendo es donde la calle porque mirar

Voz 4 11:01 sí sí sí sí claro consiguen acalla absolutamente no está radio

Voz 1092 11:05 mañana no pasa nada porque lo importante era que se diera pero si somos capaces de tenerla en algún sitio Un poco más coqueto y un poco más céntrico de modo que cuando hagamos una guía de la Historia feministas de la ciudad de Sevilla podamos pasear a la gente por esa placita es decir la mira la placita Dorantes

Voz 0827 11:24 ahora se puede desplazar algún Conde algún vizconde que seguro que habrá segunda Cañete

Voz 4 11:29 tú sabes alguno de esos generales que genera aplicación pero Boris Toni que hay que cambiarlo

Voz 0313 11:34 claro en mira José Ángel en el Madrid yo creo que lo sabes hay una calle dedicada desde el pasado mes de julio desde el verano a Soledad Cazorla que fue la primera fiscales de Sala contra la violencia machista en la calle Soledad Cazorla estaba antes dedicada a un militar franquista al general salió se ha podido cabría hoy en Madrid se podrá en Sevilla también no

Voz 1092 11:53 yo creo que yo creo que en una semana lo sabremos exacta y queremos hacer obviamente un acto de afirmación feminista de reconocimiento a las víctimas de la violencia machista porque tanto son las que mueren como las que son maltratadas se nos olvida que son mujeres que han sido capaces de reunir muchísimo valor en la lucha por su libertad y por las Libertades porque si lo personal político nada es tan personal y tan político como luchar por las libertades en el ámbito doméstico de de de todas estas mujeres es verdad que necesitan nuestra solidaridad pero no que las consideremos menores de edad sino que las recuerdos reconozcamos el valor que nosotros no está claro que tendríamos en sus circunstancias

Voz 1 12:34 es que la gente no se acuerda hablamos de Ana Orantes como si fuera del dominio público y es verdad que lo es pero yo recuerdo esa intervención televisiones pero tome la bien diré también persuadido por delito si ella quiere

Voz 4 12:44 la visión directamente no era no era nada

Voz 1 12:47 española era canoso hasta nosotros tácticamente es exactamente me acuerdo exactamente de ir y aquello fue bueno pues la salida del armario no solamente de ella sino del problema lo puso en las agendas informativas no se nos acostumbramos a tratar los casos de violencia machista como una parte más de nuestro trabajo de prestarles atención de ponerle nombres a las víctimas no como

Voz 4 13:09 tienes pasionales quiero ese momento talante exacto ni nada sino mueren como sigamos intrafamiliar que quieren que vuelva a ser ahora

Voz 1 13:16 es verdad que yo lo lo puso en el mapa Ana claro

Voz 4 13:19 el mapa bueno lo puso en el mapa político Míriam

Voz 1 13:22 estamos social

Voz 0827 13:24 es decir aquella fue la historia de un fracaso lo que pasa es que la visibilizar de ese fracaso nos permitió ver que efectivamente estábamos haciendo todo nada ante un problema de tal magnitud Ana Orantes fue la mujer noventa Aitán las asesinada en aquel año pero entraran los asesinatos en las páginas de sucesos no había conciencia de que efectivamente estábamos ante un problema estructural lo que hemos tardado en convencer a la sociedad de que estamos ante un problema estructural ahora estos bestias que nos están diciendo que esto no es que esto es como la violencia de una mujer que mata a un hombre hombre váyanse un poco por donde han venido

Voz 0313 13:58 el maltrato animal

Voz 4 13:59 pero bueno mejor aparcado malo

Voz 1092 14:02 ahora hay otra cosa que está en la agenda hay que la gente yo no sé por qué no lo está teniendo en cuenta es que están matando a muchas mujeres que ya habían denunciado e incluso mujeres que tenían orden de protección y si lo que me asusto no que más en que obviamente son aterroriza lo que me asusta es que no se le pide aquí responsabilidades a nadie ni a la policía ni el delegado del Gobierno Miguel la jueza al juez que que dictó una orden de protección y no aseguró que se cumpla es que es tremendo le estamos pidiendo la gente que denuncie para dejarla a Mercedes donde el agresor que encima está mosqueado porque encima lo han denunciado

Voz 4 14:35 es de locos alguna cosa hay que corregir José Ángel Lozoya fundador de la red de Hombres por la Igualdad muchísimas gracias por estar en la ventana de un abrazo muy grande queremos saberlo de la calle cuando lo tenga confirmado Un besito todas siempre veis

Voz 0827 14:47 muy interesante la reflexión que ha hecho José Ángel sobre cuántas mujeres recordamos con nombres apellidos que han sido asesinados pero es que cuántos hombres recordamos con nombres y apellidos que hayan asesinado y resulta que etarra recordamos un claro cuando ETA mataba conocíamos a las víctimas y a los verdugos